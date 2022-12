Nacher (ANO): Když má člověk jiný názor, tak to přece automaticky neznamená, že šíří dezinformaci

reklama

Děkuji za slovo. Naposled. Já děkuji panu premiérovi za jeho odpověď. V zásadě ani nevím, z jaké strany začít. Nezpochybňuji a nespojoval bych pohled na témata, názory, na různé věci, s věcmi, jako jsou součty čísel. Tam si myslím, že ten příklad, to se na mě nezlobte, pokulhává. Dva plus dva jsou čtyři. To není názor, to je prostě jasný součet. Mimochodem viděl jsem i krátké video, jak je dnešní doba politické hyperkorektnosti - tak já to panu premiérovi pošlu - kde je právě takové krásné osmiminutové video.

Ten žák ve škole řekne, že dva plus dva je 22 a přijdou tam rodiče a začnou... Nakonec to skončí tak, že tu učitelku vyhodí, protože to je prostě názor toho žáka a ona v něm nerozvíjí takovou tu představivost. Tak já vám schválně to video pošlu. Protože to bylo zrovna dva plus dva a skončilo to tak, že jí dali výpověď. Dali jí výpověď a dva plus dva platy, když už jsme u toho. A ona tedy řekla, že chce tedy 22 platů, jo, v té logice dva plus dva je 22. Já vám to video pošlu, je to docela zajímavé. Myslím, že to vlastně krásně odpovídá za mě na tu současnou situaci, že skutečně - a to je ale jiné moje téma - že se v té politické hyperkorektnosti pomalu přestane říkat, že dva plus dva jsou čtyři. Ale já tím myslím něco jiného. Ne ten součet těch čísel, tam s vámi souhlasím. Já tím myslím názory, obecně názory. To může být názor lidí, jestli vláda třeba dostatečně pomáhá lidem v energetické krizi, ano nebo ne. A když má člověk jiný názor, tak přece automaticky neznamená, že šíří nějakou dezinformaci. To je prostě názor.

A tohleto se třeba teď v poslední době velmi rozšířilo, že prostě kdo si dovolí kritizovat, tak buď šíří dezinformace, anebo dostane nějakou nálepku. A ta nálepka je samozřejmě negativní a ona už potom implikuje to, že to je vlastně dezinformátor. Taková nejčastější je, že ten člověk dotyčný je proruská filcka třeba, když se podívám na sociální sítě. Znamená to, ten můj dotaz směřoval k tomu, že ta kombinace těch všech věcí, vznik zmocněnce, ty speciální webové stránky, a i to, že pohled na ta témata, pohled na ta témata se nedá zjednodušit na součet dvou čísel, tak k tomu směřovalo. Jestli to do budoucna nehrozí riziko.

A já jsem tady neřekl, že by někdo někoho zavíral za jiný názor. Ale v zásadě jakoby potírání nepohodlného názoru. A že možná to někteří kolegové pochopí až změní tu roli a nebudou koaličními politiky, ale opozičními. A pak tu budou vnímat senzitivněji. Já říkám férově, že mně různé blacklisty, waitlisty vadily, když se dělaly na Ministerstvu zdravotnictví ještě za vlády, kdy já byl koaliční poslanec, takže já v tomhletom mám svědomí čisté. A tady jenom připomenu, že to byl jeden bývalý poslanec ODS, který dal, co si vzpomínám, na Facebook nějaký příspěvek, kde pohlaví jsou jenom dvě, a ten mu byl smazán. Což také spíše směřuje k tomu dva plus dva. Tedy jestli existují dvě pohlaví, více pohlaví a podobně.

Jinými slovy, já tam to riziko vidím. Děkuji panu premiérovi za jeho odpověď. Vzhledem k tomu, že to je půlroku stará odpověď, byť ne mou vinou se to tady natahovalo, tak já v této chvíli nebudu navrhovat žádné usnesení nebo, tak jak se to dělá u těch písemných interpelací, a já jsem rád, že vůbec proběhla tahle výměna názorů. Už jenom to si myslím, že může i pomoct těm lidem a divákům, kteří to sledují. Mým cílem je snížit, snížit tu vzájemnou agresi a zakopávat příkopy ve společnosti lidí, kteří mají různé názory, aniž by dostali nálepky. Jestli tahleta interpelace částečně k tomu by vedla, tak budu za to jedině rád.

Já vám děkuji.

