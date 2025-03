Nacher (ANO): Měníte podmínky u běžících smluv, tak se nedivte, že vám nikdo nevěří

Děkuji, paní místopředsedkyně.

Já jsem původně myslel, že to nechám na kolezích ze sociálního výboru, ale ono mi to tak jako nedá, že člověk musí reagovat, aby to dal do nějakého kontextu, zejména po tom vystoupení teď pana předkladatele. Já připomenu, co to je tohleto, pane kolego, prostřednictvím paní místopředsedkyně.

Anketa Líbí se vám, jak Elon Musk vystupuje k politickým tématům? Líbí 93% Nelíbí 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6197 lidí

Vy nejprve znemožníte lidem ve třetí kategorii předčasný odchod do důchodu, abyste to potom ex post nahradili tím, že přinesete nové povinnosti pro zaměstnavatele. Co to je jako za řešení? Vy, kteří říkáte, že děláte pro věci pro podnikatele, pro firmy, tak teď tady vlastně těm zaměstnavatelům v tomhletom budete dávat nějakou novou povinnost, protože předtím jste tady nějak rozhodli, a i v té koalici na tom nebyla shoda, to si pamatujeme přece všichni. A vy jste slíbili, že tu shodu vynahradíte tím, že vytvoříte něco nového. To je tohleto. To je první poznámka.

Ta druhá, my se možná k tomu dostaneme přes ty faktické poznámky. Nezlobte se na mě, ani já a možná spousta lidí už vám ve věcech, kde měníte parametry toho penzijka, nevěří. Vy jste retroaktivně změnili příspěvek u penzijního připojištění pro lidi, kteří pobírali důchod. My jsme to napadli u Ústavního soudu. Měnili jste to pro stávající smlouvy, pro běžící smlouvy, ani jste dokonce nenechali dojet tu vázací dobu. Kolega se v tom vyzná, tak ví, o čem mluvím.

Teď tady dáváte něco nového, a kde mají lidi jistotu, že byste to zase nezměnili? Takže tohleto je ta vaše pozice, kterou jste si natropili vy. Jak u tohohle, tak i u stavebního spoření měníte podmínky u běžících smluv, tak se nedivte, že vám nikdo nevěří.

Děkuju.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky