Nacher (ANO): Praha v tuto chvíli nemá žádný nástroj

Pěkné dopoledne, dámy a pánové. Já nejdřív začnu tím pozměňovákem 3730 - to je to zmocnění obcí. Jo, trošičku na vysvětlenou. Za prvé. V tom systému je to tam rok. To znamená, že jsme se o tom mohli bavit před rokem, před půl, před dvěma měsíci, kdykoliv. To znamená, že to není tak, aby to nevyvolávalo dojem, to je jenom tak pro vysvětlenou, že tam bylo načteno před čtrnácti dny nebo kdy, a najednou jsou všichni udiveni.

Druhá poznámka. Ano, je pravda, netýká se to všech obcí. Dokonce se to netýká drtivé většiny obcí. Možná, jestli se to týká tří, tří měst - Prahy, Českého Krumlova, abych tak šacoval, Karlových Varů? Nevím. Ale právě proto, právě proto je nejefektivnější cesta zmocnění těm obcím, aby si to ony uměly a mohly na svém území regulovat. Na svém území, aby se to nedělalo centrálně, protože to je prostě pro drtivé množství všech obcí, měst - to žádný problém dneska není. A ty obce - a podívejte se třeba na centrum Prahy, tak to jako problém mají a oni v rukou v této chvíli nemají žádný nástroj. Já moc nerozumím tomu, a já s kolegou Munzarem v mnohém souhlasím. Přece oba dva hájíme nějaký princip subsidiarity, aby si o těch věcech rozhodovali ti lidé nejblíž tomu místu - ne my tady z Poslanecké sněmovny, aby si o tom rozhodli v té obci, jak to cítí.

A já primárně nemám ten svět nastaven jako negativně, že nevěřím tomu, že ti starostové a ta rada to hned okamžitě nějakým způsobem zneužijí. Dvojnásob, poprosím, bych podtrhl tento argument v momentě, kdy vlastně já ve spolupráci s Hanou Kordovou Marvanovou to navrhuji vlastně jako pražský poslanec jakkoliv jsem tam v opozici. Takže by mi to mohlo být jednak jedno a jednak já bych měl být první, kdo by měl mít nějakou nedůvěru jako opozice, která kritizuje koalici. Takže já bych byl první tady v řadě, kdo by měl mít nedůvěru, že to třeba někdo pojde extenzivně ten výklad. Ale na tomto místě bych chtěl poděkovat kolegovi Ferjenčíkovi, který zatím jediný z Pirátů k tomu něco řekl. Rád bych kolegy Piráty vyzval, aby se k tomu nějakým způsobem postavili, protože oni tady mají primátora, takže je to především jejich zájem, proto jsem nepochopil dneska ten návrh na to stažení. Stejně tak jako vysvětlím - a nejsem právník, kolegovi Munzarovi ten extenzivní výčet. No, ten je tam proto, aby když ta obec se pro něco rozhodne, tak aby se to nevymklo tomu, k čemu má to zmocnění, proto je to tam třeba extenzivnější. Jo, to znamená, aby prostě jakékoliv rozhodnutí té obce se znovu zpátky nevracelo s tím, že je protizákonné.

Já respektuji tu debatu, respektuji tu debatu, která proběhla na hospodářském výboru i třeba jiný pohled například kolegů z Ostravy, jak jsem pochopil až na potřetí od kolegy Leo Luzara. Já to vnímám, že to je skutečně pohled vesměs pouze Prahy. Právě proto je to zmocnění obcí. Ale jak říkám, já bych poprosil kolegy Piráty, aby se k tomu nějak postavili, protože tu hlavu tedy teď tady mají oni. Pokud jde o tu základnu, což jsou ti průvodci, tak tam bohužel (se smíchem) je to vlastně úplně totéž. Problematika průvodců se také týká zejména Prahy. Připomínám, že jsou to ti "deštníkáři". A my jsme vlastně v podobné pozici. Hlavní město Praha sem přišlo s návrhem vázané živnosti - to by tady neprošlo. To si pamatujeme všichni. Takže proto vznikl ten komplexní pozměňovací návrh těch dvou průkazek. I tak, i tak jsou slyšet samozřejmě kritické hlasy, takže i v tomto případě bych poprosil velmi korektně kolegy z pirátské strany, jestli by k tomu mohli vzít nějaké stanovisko, protože opět tu připomenu názor pana primátora, který formuloval ve svém dopise premiérovi, že já jsem tím svým pozměňovákem zrelativizoval ten původní návrh hl. města, který by ale tady neprošel, a který samotní Piráti tady kritizují.

Takže já bych docela rád se v tom sám orientoval, takže jestli bych mohl stručně, jestli by k tomu něco řekli, abychom se opravdu nedostali do té absurdní situace, že to je tady vlastně věc, která se týká - já to přiznávám, zejména hl. města Prahy, tak aby to tady obhajoval tady koaliční poslanec, ale tam opoziční zastupitel. Děkuji.

