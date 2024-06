Nacher (ANO): Primárně mají být volby tajné a svobodné, nikoliv pohodlné

Děkuji, pane místopředsedo. Já navážu na Zuzanu Ožanovou. Primárně mají být volby tajné a svobodné, nikoliv pohodlné, abych to tak jako řekl. Ty volby nejsou každý den, každý týden. Tady to někdo připodobňuje, když jsem v televizní debatě k moderním technologiím, k internetovému bankovnictví, objednávání pizzy. Tak toto možná děláte denně, tak tam ta pohodlnost je na místě. Ty volby jsou v průměru řekněme jednou za dva roky, ty do Poslanecké sněmovny, kvůli kterým to účelově děláte, jsou jednou za čtyři roky. Takže primárně mají být volby tajné a svobodné. Nechť jsou co nejvíc pohodlné, aniž by se tyhle dva aspekty ztratily. Ale to tady v tomhletom případě není. To je reakce na kolegu Bělora.

No, a pokud jde o účast, či neúčast ministrů, vidím tady dva ministry, kterých se to ani moc jakoby netýká gesčně, tak jenom připomenu, že ten program jste si zařadili vy, že to bude dneska, ve středu a v pátek, že máme speciální schůzi jenom na korespondenční volbu, to je vaše volba, váš čas, nechť tady ti ministři jsou. Nebo si zvolte jiné dny, jinou středu, jiný pátek. Ale to nemůžete vyčítat opozici. Vy tady nemáte ministry v den, kdy si to svoláte. To už opravdu nevím.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky