Nacher (ANO): Z 28 opozičních pozměňovacích návrhů nemá souhlasné stanovisko ani jeden

Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo nebo spíš pane ministře, tady nikdo jiný není, kolegyně a kolegové, já si dovolím pár poznámek a budu mít pár otázek, jestli by pan ministr mi na ně odpovědět, byl bych rád. Skoro bych řekl, že bych byl dokonce šťastný. Za prvé; my teď tady vlastně probíráme, říká se, že státní rozpočet je nejdůležitější zákon roku, bohužel ministři tady moc nejsou kromě pana ministra financí, což je mrzuté. Poslanci tady nejsou. Je tady poloprázdný sál od včerejška, když odpovídám novinářům, tak tady vznikla nějaká fáma, že to snad někdo bude obstruovat. A já odpovídám, že ne, že státní rozpočet s ním můžu razantně nesouhlasit, ale určitě ho nebudu obstruovat a také nikdo neobstruuje.

Máme ještě posledních šest, včetně mě, šest vystupujících, za chvilku to skončí. Uvidíme, jak dopadne hlasování. Můžeme mít ostrý názor pro i proti, ale myslím si, že principiálně se projednávání státního rozpočtu neobstruuje. Takže nevím, kde vznikla ta fáma, která způsobila, že tady nejsou poslanci, nejsou tady ministři a mě to mrzí, to první věc.

Druhá; rozpočet my vlastně projednáváme celý tento rok na tento rok. To si jako řekněme. Já jsem si tady dělal poznámky, panu ministrovi to ukážu, že je mám fakt písemně, nic nečtu, tak jsem si dělal poznámky, co jsme všechno tento rok probírali. Tak na začátku bylo rozhodnutí o rozpočtovém provizoriu, že se neschválil ten navržený. Pak se tady prošla tři čtení, nový státní rozpočet, potom s tím souvisela debata o tom zdravotním pojištění a snížení příspěvku o 14 miliard za státní pojištěnce. A já jsem vždycky při tom projednávání říkal, že to je vlastně pokračování jednání o státním rozpočtu. A potom vlastně tento tisk 284. Takže pojďme si říct, že vlastně my ten státní rozpočet projednáváme po celý tento rok.

No, a když si vzpomenete, tak já při tom prvním projednání, jinými slovy tady ve vzduchu jako první dotaz, že skoro stálo za to tam nemít to rozpočtové provizorium a schválit ten rozpočet té předchozí vlády, protože byste to takhle vlastně stejně mohli změnit, jako vlastně měníte teď ten svůj vlastní rozpočet. No a já už jsem v tom únoru nebo v březnu říkal, že stejně podle mě budete muset do půl roku přijít s novelou a se změnou státního rozpočtu na rok 2022. Pamatuji, že jsem to říkal, protože jsem tady u toho stál, když jsem to říkal, pamatuji si svoje slova, můžete se podívat do stenozáznamu. A na moje slova došlo, takže já nejsem tady generál po bitvě, co by teď říkal, kdybyste vy tenkrát nás poslechli, byť bychom to třeba neříkali - ne, já jsem to říkal. A teď na moje slova došlo, protože v některých těch parametrech ten rozpočet za mě už tehdy realistický nebyl.

A to jsme samozřejmě nevěděli ten vývoj, to já neříkám, ale už tenkrát jsem řekl - a najděte si ve stenozáznamu - Sejdeme se tady do půl roku a pan ministr předloží nový rozpočet. Druhá nebo třetí poznámka, co je cílem? Cílem je pomoci lidem, jak jste to uvedli a jak to prezentujete v médiích.

Pak bych se chtěl zeptat na tu konstrukci toho státního rozpočtu, jak jste s tím sem přišli? Já bych to chtěl pochopit, protože vláda sem předloží novelu státního rozpočtu na rok 2022, ale zároveň potom vlastně ty pozměňovací návrhy, s kterými Ministerstvo financí, ke kterým vyjádří souhlas, tak předkládají koaliční poslanci teprve poté, co sem vláda přijde s tím rozpočtem. A že to nejsou žádné titěrné částky, je, že v součtu je to 45 miliard. Jeden ten pozměňovací návrh je od Mariana Jurečky, že jo, to je za sedm miliard. A jeden je od kolegy Adamce a spol., to je těch 38 miliard; 30 a 8, dohromady 45 miliard. To znamená, že vláda přijde s návrhem, ke kterému ale potom koaliční poslanci načtou ty pozměňovací návrhy. Jinými slovy, dovolím si dotaz a je to věcný dotaz, doufám, že pan ministr mi odpoví, není to útok: Proč vláda nepřišla rovnou s těmi změnami, které by už v sobě obsahovaly těch 45 miliard, nebo jejich část.

Čtvrtá poznámka, vy zdůrazňujete ty nové výdaje, rozumím tomu. A já jsem připraven pro ty věci hlasovat, i pro pozměňovací návrhy opozice, i pro pozměňovací návrhy koalice, ale už nezdůrazňujete ty inflační příjmy, o které je tento rozpočet vyšší. To je potřeba také férově říct, je to nějakých 125, 127 miliard korun. To je jako poznámka, to není dotaz.

Pátá poznámka - vláda říká, že bude pomáhat podnikatelům, podle mne je to pozdě. Není to tak, že bych tady byl generál po bitvě, říkám to po celou dobu. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli skutečně si myslíte, když to schválíme, že se opravdu těch 30 miliard, které směřují na podporu podnikatelům, skutečně vyčerpá letos. A že to nebude tak, že buď celá částka nebo její část, významná část, menší část, to je jedno se převede a podnikatelé ji budou čerpat až v roce 2023. Jestli jste si skutečně jisti, že to všechno stačí zadministrovat tak, že ti podnikatelé ty peníze v tom souhrnu 30 miliard budou čerpat v roce 2022, to je do konce tohoto kalendářního roku.

A pak jenom spíš taková jako politická poznámka, tím bych to dneska ukončil. My se tady bavíme, že to má být pomoc pro lidi, pro podnikatele, je to změna nějakých parametrů. Já jsem si to spočítal a nemůžu se zbavit dojmu, že kromě té pomoci tady jde hodně také o tu politiku a o to, že vy hrozně rádi zdůrazňujete, aby opozice byla vstřícná ke koalici v této mimořádné době, ale opačně to až tak nefunguje, protože když jsem se podíval, tak z 28 opozičních pozměňovacích návrhů nemá souhlasné stanovisko ani jeden. Já nevěřím tomu, že by všech 28 pozměňovacích návrhů opozice bylo tak nekvalitních, že by si nezasloužilo podporu Ministerstva financí a koaličních poslanců. Takže my jsme 28krát vlastně viděli nesouhlasné stanovisko nebo bez stanoviska na rozpočtovém výboru, protože tam koalice neměla dostatek poslanců. To mne trochu trápí, že tady ta politika převálcuje tu skutečnou věcnost a obsah té mimořádné době. Já rozumím tomu, že rozpočet je výsostné politikum, za normální doby normální rozpočet, přijímá se v říjnu, na celý listopad, prosinec, víme to na celý následující rok. A většinou je to tak, že v této věci koalice válcuje opozici, vždycky to tak bylo. Já bych si nestěžoval, občas jsme si tady podpořili drobné věci, jestli si dobře pamatuji, já jsem hlasoval pro některé návrhy Jakuba Jandy, v tom minulém období, jako koaliční poslanec. Ale rozumím, že to je výsostné politikum.

Ale tohleto není standardní, to není standardní rozpočet, to není standardní projednávání. To je novela státního rozpočtu na tento rok v mimořádné době. A ta si zaslouží, podle mne, více, ne že z 28 návrhů bude 20 x 8 negativní stanovisko. Takže tolik. Nevím, jestli je to dotaz, na to ani nemá smysl slyšet odpověď, pokud mi pan ministr neodpoví. Ale je to spíš takový podtext. Děkuji vám za pozornost.

