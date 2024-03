Němeček (SOCDEM): Odkdy není stomatologie pro české paciety součástí zdravotní péče?

Před několika týdny proběhla českými sdělovacími prostředky bez většího zájmu poměrně zásadní zpráva. Od roku 2025 už se nebudou z důvodů ochrany životního prostředí ve stomatologii dál používat amalgámové výplně do zubních plomb, protože obsahují rtuť. Česká republika dostala ještě s několika dalšími zeměmi výjimku do poloviny roku 2026.

Jsme bohužel jedna z mála zemí Evropské unie, kterou toto opatření významně postihne. Proč? Amalgám patří u nás stále mezi nejrozšířenější formu zubních výplní. Ale hlavně jde o jedinou plně hrazenou možnost ošetření zubního kazu ze zdravotního pojištění.A s tím souvisí zcela zásadní informace, kterou českým médiím poskytlo Ministerstvo zdravotnictví.

Od roku 2026 už se nepočítá s plnou úhradou ošetření chrupu u českých pacientů ze zdravotního pojištění! Tedy – nebude existovat ošetření zubního kazu u milionů pacientů, které by hradila zdravotní pojišťovna! Jde o naprostý průlom ! V posledních 30 letech, ať zde byla vláda pravicová či levicová, vždy platilo, že základní zdravotní péče (alespoň ve své nejlevnější formě) je plně hrazená ze zdravotního pojištění. Toto by mělo přestat platit. Ačkoliv si hradíte zdravotní pojištění, ošetření zubního kazu vám pojišťovna nezaplatí. Máte halt smůlu. Pokud na to nemáte, budete mít zkrátka zkažené zuby!

Ale zubní kaz a s ním spojená další onemocnění chrupu není jen kosmetická záležitost. Jde o onemocnění, které má úzkou spojitost s mnoha velmi závažnými chorobami celého organismu. Infekční ložisko v dutině ústní vás může dokonce ohrozit na životě! Mohou se odtud uvolňovat nebezpečné bakterie do krevního oběhu, kterým se dostanou do celého těla a způsobí například infekci srdeční chlopně. A to je velmi vážná nemoc, jejiž léčba patří do kardiocentra a pojišťovnu bude stát velké finance! Mnohem víc než 1700 Kč za plombu. Tohle fakt chceme? Vždyť ústní zdraví může způsobit nejen závažná onemocnění kardiovaskulárního systému, ale ohrozit i systém dýchací nebo zažívací trakt. Nevadí?! Nezajímá?!

Do systému všeobecného zdravotního pojištění má letos putovat rekordních 500 miliard Kč!!! Hrazení zubních plomb jinými materiály než je amalgam by stálo mezi 4,5 – 6 miliardami Kč, tedy zhruba 1% celkových nákladů! Opravdu je pro potřebné nenajdeme? A to jsme přitom v mnoha jiných oblastech skutečně velkorysí, například úhrady mnoha drahých léčiv rostou každým rokem dvouciferným tempem a Státní úřad pro kontrolu léčiv nečiní rozhodně vše, co mu zákon umožňuje, aby šetřil výdaje ze zdrav.pojištění. Farmabusiness si fakt stěžovat nemůže.

A na druhé straně přestaneme hradit jeden ze základních úkonů stomatologické péče u nás? Necháme významnou část populace bez jakékoliv hrazené varianty ošetření zubního kazu a vystavíme je závažným zdravotním komplikacím? Nebo snad už stomatologie nepatří do české medicíny? A co když je to jen začátek a příště přestaneme hradit jinou část péče? Co to bude?

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA SOCDEM



