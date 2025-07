Nepil (ANO): Nenechme se ale zlákat ničím, co by zavánělo zasahováním do práv jiných

Jak to může dopadnout, když vyhrávají populismus a “levná” řešení, ukazuje Berlín. Článek stojí za přečtení.

Nedostupné bydlení je problém. A obrovský. A dlouho přehlížený. Nemá snadná a rychlá východiska. A k takovým návrhům a slibům typu zlevníme byty o milion nebo třeba zakážeme nákupy bytů cizincům bychom měli být obezřetní.

Určitě tu možnosti na straně státu jsou. Měli bychom se podívat na normy, zrychlit povolování, ale nesmíme se už střílet do nohy amatérismem typu pirátské digitazace stavebního řízení.

Sám jsem zvědavý na předvolební programy a hlavně na to, jak se k tomu postaví vítěz voleb. Nenechme se ale zlákat ničím, co by zavánělo zasahováním do práv jiných - těch, kteří bydlí a byty mají. To už tu bylo…

Radomír Nepil ANO 2011



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Pan Fiala to popírá, ale já vím.“ Ze Stačilo! zahřmělo Vladimír Ustyanovič: Oběti nebo agresoři? Odkud se to bere? Sankce k ničemu, Rusové vyrábějí Žalobce, soudce a kat Takáč. Holec se dostal do varu