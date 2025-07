Žalobce, soudce a kat Takáč. Holec se dostal do varu

„Ano, nakonec to řekla,“ novinář Petr Holec ve svém nejnovějším komentáři cituje titulek článku serveru Novinky.cz, jenž se zabývá vyjádřením předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové ohledně postoje k členství České republiky v EU a NATO. Maláčová, která potvrdila spolupráci s hnutím Stačilo! pro podzimní volby, po sérii vyhýbavých odpovědí prohlásila, že v případě referenda o vystoupení z EU a NATO by hlasovala pro setrvání v těchto organizacích. Zdůraznila, že je prozápadně orientovaná a podporuje členství, dokud nebude předložena lepší alternativa. Téma vyvstalo už na tiskové konferenci, na níž byla ohlášena spolupráce SOCDEM s hnutím Stačilo!, komunisty a socialisty, a kde padl dotaz na postoj sociálních demokratů k možnému referendu.

Moderátor se ve studiu choval jako bolševický žalobce

Holec označil Novinky za „vládní“ a zdůraznil, že média „přinutila“ šéfku SOCDEM Janu Maláčovou říct, že chce zůstat v EU i NATO i po volebním spojení se Stačilo!, které chce o našem členství referendum. „Nejhorší upalování Maláčové zaživa jako vždy předvedl ve vládní ČT moderátor Daniel Takáč, který se ve studiu choval jako bolševický žalobce, soudce a případně i kat, to kdyby ze šéfky SOCDEM náhodou nevyrazil to, co chtěl slyšet. Nebylo to interview, ale obludný výslech a obžaloba, z nějž měla Maláčová samozřejmě odejít. A taky důkaz, že ČT potřebuje jediné: zrušit a HNED!“ vyjádřil se komentátor v rubrice Čistý řez Petra Holce.

Zdůraznil, že SOCDEM referendum o našem členství v EU i NATO v programu neměla, zatímco Stačilo! ho tam má od začátku. „Maláčová řekla, že s tím nemá problém. A navíc že obecné referendum stejně máme v ústavě, jen ne pořád v zákonech. Na referendum proto máme nárok. A na politicích pak záleží, o čem všem v něm budeme rozhodovat, jestli nám tohle manko kdy splatí,“ napsal Holec.

Britové jsou dezoláti

Dále uvedl, že ústava referendum o EU ani NATO nevylučuje. Ostatně do EU jsme vstoupili právě na základě právně závazného referenda z roku 2003.

„Někdo by měl proto vládním propagandistům vysvětlit, že v referendu svobodně hlasují lidé. A že bychom proto mohli naše členství v EU i NATO demokraticky naopak jen potvrdit, ne? Jenže z hlasu lidí se v Česku za režimu Petra Fialy rychle stala nedemokratická a bezpečnostní hrozba. Britové to ještě nevědí, ale díky svému referendu o EU jsou podle našich samozvaných ‚demokratů‘ pěkní dezoláti,“ píše Holec v satirickém duchu.

Převlékl uniformu, ale ne mozek

V textu se zamýšlí také nad tím, proč by zrovna Maláčová musela lidem dávat doporučení, jak mají v referendu hlasovat. Podle jeho soudu nepotřebujeme, aby nám někdo pořád říkal, co si máme myslet a co máme dělat. „A už vůbec ne charakterově i mentálně tak deficitní typy lidí jako třeba současný prezident Petr Pavel, který kvůli zmíněnému referendu už předem vylučuje některé strany z příští vlády. I když na jeho omluvu dodám, že právě tohle ho kdysi naučili v KSČ a leninských kroužcích, kam tak rád chodil. Převlékl sice uniformu, ale ne mozek,“ napsal Holec.

Celý text lze přečíst ZDE.

