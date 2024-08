Nerudová (STAN): Své sliby plním. Iniciovala jsem společný apel. Proti Orbánovi

Ptáte se, zda už jsem v Bruselu začala pracovat, a co dělám. V kampani jsem říkala, že Česko má na to hrát první ligu. Své sliby plním. Iniciovala jsem společný apel, ve kterém spolu s kolegy z Evropského parlamentu vyzýváme předsedkyni Evropské komise k jasné a odpovídající reakci na kroky Viktora Orbána a Maďarska, které ohrožují bezpečnost Evropanů. Pokud bude Maďarsko pokračovat v této nezodpovědné vízové politice, tak věříme, že setrvání této země v Schengenském prostoru už není samozřejmostí. Dopis podepsalo přes šedesát dalších europoslanců, včetně expremiérky Belgie a expremiéra Irska. Jsem za to moc ráda a všem moc děkuji za podporu. Bezpečnost Evropanů by neměla být lhostejná žádnému europoslanci.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

Profil není používán

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky