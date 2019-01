Niedermayer (TOP 09): "Do what is right for our country" - ale co to je?

K učinění "dobrého kroku pro naši zemi" vyzývá poslance (hlavně své strany) Britská premiérka paní Theresa May. Míní tím podpořit dohodu, kterou s Unií vyjednala. Je to z jisté části pravda, dohoda opravdu znamená omezení negativních dopadů Brexitu na UK (a také EU27 a zbytek světa) a je nejlepší cestou k omezení možného nákladného chaosu.

Zároveň je však premiérka ostrým oponentem myšlenky na opakování referenda "neb hlas lidu promluvil".

Zde však již "do whatever is good" trochu kulhá. O referendu toho víme už dost:

voliči nevěděli, o čem hlasují

bylo pod vlivem okatých lží

do referenda zřejmě promluvily i zájmy třetích zemí včetně těch, kterým o dobro UK fakt nejde

a politici neměli vůbec rozmyšlené, jak s výsledkem naložit

A tam si říkám, zda by nebylo "right for our country", kdyby toto premiérka přiznala, a k opakování referenda svolila. Pokud přece většina občanů EU chce Unii opustit, rozhodnou tak i s lepší znalostí důsledků.

Následovat "nedomyšlené a zavádějící" referendum dalším, je sice neobvyklé a mnoho lidí z toho nebude šťastných, ale rozhodnout o osudu země na několik desetiletí v referendu, které má tolik slabých míst, bych zrovna za vítězství demokracie nepovažoval...

P.S.: Ani tato cesta není happyend. I toto rozhodnutí by učinilo v dnešním bolestivě rozděleném Spojeném království spoustu lidí velmi nespokojených a je otázka, jak by se tamní politika se setrváním v Unii "vyrovnala". Ale volba z několik špatných řešení je vždy ta nejsložitější. A vyžaduje hodně odvahy.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Niedermayer (TOP 09): Lednový daňový dárek Niedermayer (TOP 09): Euro za 20? Niedermayer (TOP 09): Pokud by takto fungovala firma, směřovala by k zániku Niedermayer (TOP 09): Recese či průšvih na obzoru?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV