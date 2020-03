Niedermayer (TOP 09): Musíme doufat, že dnešní stav bude trvat jen týdny, ne měsíce

reklama

Tři poznámky k nelehkým týdnům před námi

1. Mám velký respekt k těm, co pracují v profesích, jejichž "vypnutí" či "home office" by znamenal obrovský problém. Mluvím o lékařích, policii, lidech v obchodech či v energetice. Doufám, že aspoň někde se o ně jejich zaměstnavatel stará lépe než třeba o lékaře stát. Bylo by dobře, kdyby společnost nejen našla cestu, jak jim za to poděkovat, ale hlavně měla do budoucna lepší plány, jak tyto hrozně důležité lidi ochránit.

2. Není pochyb o tom, že nás stát selhal v zajištění ochrany pro lékaře i další klíčové lidi. Měl na to, aby se aspoň trochu připravil, mnoho týdnů a jistě k tomu má mnoho "manuálů". Doufám, že už teď se situace s ochrannými pomůckami zlepšuje. Ale stojí za to připomenout, že oč pomalejší byl stát v zajištění potřebného množství, o to rychleji zcela zakázal vývoz. Logika je jen zdánlivá - neb dnes spoléhá náš stát na to, že pomůcky v zahraničí koupí. Kdyby tak jednal každý stát, nesehnali bychom pro nás nic. Jistě, jde o zcela bezprecedentní situaci a problém je v celé Evropě, ale nezdá se mi, že toto omezení, stejně tak jako údajně nastupující finanční kontroly do firem, které je vyrábí a obchodují, moc pomáhají.

3. Dopady na ekonomiku budou velké. To je již jasné. Musíme doufat, že dnešní stav bude trvat jen týdny, ne měsíce.

Už je nejvyšší čas něco s tím dělat. Nejvíce a nejrychleji budou postiženy firmy menší. Ty obvykle nemají dost finančních rezerv. Pro ně výpadek tržeb, ještě třeba posílený o to, že zaměstnance na karanténě platí ze svého, je špatný mix.

Již před víc než týdnem jsem zmiňoval, že stát by měl nést náklad na nemocenskou (přesněji náhradu mzdy, kterou v prvních dvou týdnech platí zaměstnavatel) v době karantény pro ty, kterým ji nařídil.

Počítejte se mnou, Kdyby karanténou prošlo řekněme čtvrt milionů lidí. Část z nich, řekněme pětina, je jistě ze státního sektoru - náklad na ně nese stát i tak. Pokud bychom počítali, že průměrná platba zaměstnanci za tyto dva týdny je 10 000 (platba se proti mzdě silně krátí), tak by to celé stálo pouhé 2 miliardy korun. Zlomek toho, co s velkou lehkostí vláda na vše možná strany, bez většího rozvažování, rozdávala...

