Niedermayer (TOP 09): Prostě Babiš a jedno fakt "jeho rozhodnutí"...

Prostě Babiš a jedno fakt "jeho rozhodnutí"...

Jsem dalek toho myslet si, že pan premiér věcem nerozumí. Umí třeba "napojit" své firmy na státní penězovody či dostat na kolena podnikatele, o jehož firmu stojí.

Bohužel, někdy se mi zdá, že tam jeho expertíza končí. A to není dobré, neb být premiérem chce něco víc.

Předsednictví v Evropské unii dává zemím mnoho možností:

- Určit agendu toho, o čem se bude jednat (a my si přece často stěžujeme, že Unie dělá, co nemá, a nedělá, co má)

- Mít velký vliv na konečně rozhodnutí - neb její představitelé dojednávají konečně texty zákonů (a my se každou chvíli divíme, jak vypadají)

- A zapojením do vrcholové práce Unie vyškolit pro stát desítky vysoce kompetentních expertů, kteří i po předsednictví budou náš vliv na Unii prosazovat (což přece chceme)

Zdá se, že pan premiér o toto nestojí. Důvodů může být více:

- Třeba vlastně neví, co by prosazoval

- Možná cítí, že by nebyl sto mít věci pod kontrolou

- A nebo mu chybí v rozpočtu pár set milionů, které ještě před

pár měsíci plnými hrstmi rozhazoval

- Či ví, že koupit si touto cestou hlasy voličů, kterým navíc ochranu před Unií slibuje, nebude snadné

Asi to bude kombinace všeho, což dokládá neochota Andrej Babiš přijít na diskusi o stavu Unie do Parlamentu ve Štrasburku. V každém případě, pro naši zemi to je další ztráta. Další promarněná příležitost a chyba.

RNDr. Luděk Niedermayer TOP 09



