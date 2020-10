Niedermayer (TOP 09): Prymula ven. Babiš, pandemie a Faltýnek zůstávají na "hřišti"

reklama

Na chování politiků by měla platit přísná měřítka, a to nejen v této nelehké době. V první řadě nesmí porušovat (svoje) pravidla, lhát či dělat jiné, zavrženíhodné, byť legální věci. Věřím, že by naopak měli jít příkladem, český národ podporovat, spojovat a snažit se mu hlavně pomáhat.

Z tohoto úhlu pohledu má nucený odchod pandemického ministra zdravotnictví smysl. Na první pohled. Je tu ovšem pár věcí, které bych aspoň osobně neopomenul. Ministr Prymula nebyl „běžným ministrem“, jelikož není spjat s žádnou politickou stranou a také se na "svou pozici" dostal v kritickém okamžiku, kdy vládní (Babišova) pandemická strategie přivedla naši zemi ke katastrofě. Navíc pan Prymula logice epidemie rozumí, díky tomu, narozdíl od vlády, zvládá docela dobře komunikovat. Znal i „logiku“ (spíše nelogiku) fungování ministerstva zdravotnictví a dokázal ho uřídit.

Kdokoliv, kdo nyní přijde na toto ministerstvo „z venku“, bude proto čelit obrovským problémům. Pokud bude výsledkem návrat k hůře fungujícímu ministerstvu krátce předtím, než budou v nemocnicích docházet lůžka i personál, bude to naprostá katastrofa. Navíc, půjde o nominanta pana premiéra, tedy někdo, kdo na něm bude méně nezávislý než odcházející ministr (kterému možná právě jeho nezávislost spolu s nedostatečnou "spoluprací" s lidmi, jako je pan Faltýnek, zlomila vaz).

To mne vede k roli premiéra v této kauze. To, že nebyl schopen „řešit“ pana Faltýnka, ale o to razantněji, v průběhu několika hodin, vyhodil z vlády uprostřed největší krize, kterou jsme za desítky let zažili, jediného člena kabinetu, který chápal, co se děje, je šílené. A nemohu se navíc zbavit dojmu, že to bylo především proto, že ministr nesplnil jeho očekávání. A sice to, že katastrofu, kterou vláda a premiér způsobili, rychle vyřeší. A tak je vhodné se ho zbavit bez jakéhokoliv plánu, jak fungovat dál.

Umím si představit, že počet lidí, kteří pro něj, či s ním, chtějí pracovat, a rovněž považují nabízenou pozici za něco, co lze zvládnout, bude žalostně malý. Ale doufejme, že někdo odborně kompetentní a hlavně manažersky zdatný, tuto oběť pro zemi podstoupí. Nebude to mít lehké. Nejen proto, že ho čeká souboj s obrovským problémem a ocitne se v prostředí, které mu asi práci neusnadní. A v neposlední řadě bude mít stále za zády premiéra Babiše. A to dělá vše mnohonásobně složitější.

