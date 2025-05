Hejtman Kuba: Další velká sportovní akce směřuje do Jihočeského kraje

Další velká sportovní akce směřuje do Jihočeského kraje a Českých Budějovic. Po úspěšné Olympiádě dětí a mládeže 2024 a MS světa žen v ledním hokeji 2025 budeme na jihu Čech hostit Olympijský festival v průběhu zimní olympiády, která bude v únoru 2026 v italském Milánu a Cortině d'Ampezzo. Domluvil jsem se na tom s předsedou Českého olympijského výboru Jiřím Kejvalem. Festival by měl probíhat po celou dobu OH na Výstavišti a začínáme makat na přípravě.

ČOV vytvořil tento projekt, aby bylo možné co nejvíce přenést atmosféru olympiády do České republiky, šířit ve společnosti olympijské hodnoty a ideály, propagovat sport hlavně mezi mladými jako součást zdravého životního stylu. Aby si všichni fanoušci, rodiče s dětmi, ale i děti a studenti v rámci školních výprav mohly užít tu úžasnou atmosféru, vyzkoušet si na vlastní kůži olympijské disciplíny a potkat se s našimi olympioniky. První edice se konala v roce 2014 při zimní OH v Soči park Soči-Letná v Praze a přivítal desítky tisíc návštěvníků, kteří si chtěli vyzkoušet nejrůznější sporty a fandit, atmosféra byla často až elektrizující. Český olympijský výbor je hrdý na to, že v roce 2017 projekt převzal Mezinárodní olympijský výbor a snaží se ho rozšířit do celého světa. V roce 2018 se již pod novým názvem konalo několik Olympijských festivalů po celé Evropě – v České republice pak v Brně a Ostravě a během OH v Paříži v roce 2024 u jezera Most.

Olympijské festivaly navštívilo od roku 2014 více než 1,3 milionu fanoušků, kteří si mohli vyzkoušet na 80 sportů.

No a příští rok ho přineseme k nám na jih Čech do Českých Budějovic.

