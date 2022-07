Novák (ANO): Jediné, co by skutečně podpořilo občany, je zastropování cen

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ono přece jenom po tom svazáckém okénku z Pirátské strany je to těžko nějakým způsobem rozumně navázat. Ale každopádně bych se tedy vrátil spíše k meritu věci, a to k těm energiím, vynechal bych nějaké pornoscény a podobné věci, které si myslím, že sem ani nepatří.

Každopádně v první řadě musím uznat, že ministerstvo konečně alespoň něco připravilo. Ale je nutno říci a myslím si, že už to tady zaznělo mockrát, ale já to řeknu znovu: Pozdě. Tři, čtyři měsíce minimálně už to tady mělo být. Už jsme na tom mohli pracovat. Ale taky, mohli jsme na tom pracovat ve standardním režimu. Mohli jsme se do toho zapojit všichni, tak jak jsme všichni tu spolupráci ministerstvu nabízeli. To, co tady máme, je z mého pohledu skutečně paskvil, který, ale aspoň trochu uleví našim občanům.

Jeho složitost asi nejspíš zaskočila i ty, kteří ten návrh připravili. Následně to doladili. U spousty aspektů podpory nebylo jasné, jak vlastně přesně bude probíhat. Lidé sami nejspíše by potřebovali poradce, aby věděli vlastně, jaké té podpory se jim dostane. Až nakonec nám se dostaly na stůl pozměňující návrhy, které i tenhle problém řešily. Ale až do včerejška jsme vlastně nevěděli, o čem se tady dnes budeme bavit. Ono to bylo asi tajné.

Já skutečně musím vyjádřit své znepokojení, jak celý ten návrh vznikal až do té své finální podoby, kterou dnes máme schvalovat . Po předložení návrhu zákona, který byl v tom velmi krátkém meziresortním připomínkovém řízení vlastně téměř rozprášen desítkami námitek, jste nám poslancům předložili pět pozměňujících návrhů pár hodin před schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně. Opakuji, pár hodin!

Členům výboru se tyto návrhy vlastně dostaly na stůl až v rámci otevření bodu projednávání. Nezlobte se na mě, ale tohle tu ještě nebylo! Kdyby to byly jednoduché pozměňující návrhy, pochopím to. Přátelé, bylo to pět zásadních pozměňujících návrhů! A nezlobte se na mě. Tohle je podraz! Návrh zákona chcete schválit ve zkráceném jednání a takto se chováte? Nezlobte se na mě, pane ministře, ale za mě je tohle vrchol arogance. Je to nehoráznost a přijde mi to vážně jako naschvál. Já rozumím, že máme výjimečnou situaci. Již před dvěma měsíci jsme s vámi, vážený pane ministře, udělali na půdě hospodářského výboru dohodu. A to dohodu, že ze všech politických subjektů budou zapojeni do procesu příprav zákonů a konkrétně i tohoto zákona všichni poslanci. Z každého klubu zástupce. Co jste udělal? Vykašlal jste se na tuto dohodu!

A vy jste nám to vlastně, a to nejen nám, opozičním poslancům, ale i vlastním koaličním poslancům, pane ministře, opravdu znovu ukázal záda a potvrdil, že dle vás si vše nejlépe uděláte jak? Sám. A nás nepotřebujete. K pláči ale je také to, že vy už vlastně nepotřebujete ani ty své poslance.

Nám jde o lidi a i když jste nám přinesli horkou nití sešitý paskvil, narychlo ještě zalátaný pozměňujícími návrhy, přesto to vnímám jako alespoň něco, co částečně lidem pomůže, a proto jsem také připraven to podpořit. Tím však ale nemůže skončit debata o této problematice. Za vlády ANO byla provedena studie pod názvem Zranitelný zákazník a energetická chudoba. Je to vlastně řešení podpory zranitelných zákazníků. A tohle vlastně ta dnešní novela postrádá. Nevím proč, pane ministře. A otázkou je, zda jste vůbec ten dokument viděl.

Jediné co by skutečně podpořilo občany, je zastropování cen, které by jim dalo jistotu. Jistotu, co si mohou dovolit. Dnes totiž nevědí, jak a co bude dál.Tak vlastně začínají žít naše rodiny. Jistě vás nenechalo chladným, pane ministře, že výrazně poklesla domácí spotřeba. To se samozřejmě projeví zásadním minusem ve státní kase. A to je politika současné vlády. V první řadě vyhladovět občany, následně vyhladoví firmy, potom vyhladoví stát. No, tak to gratuluji. Daří se. Drahota se už totiž netýká pouze nízkopříjmových občanů, ale také střední vrstvy.

Bylo vyhlášeno další zdražení energií. Základní potraviny zdražily o desítky procent. Rodiny s hypotékou dostávají nové předpisy splátek zvýšené v řádu o desítky tisíc. Rodina s hypotékou na byt 2+1 a dvěma dětmi dnes nevyžije ani se dvěma průměrnými platy. No to je šílené! Půjdou na dávky? Takhle si to představujeme? Růst cen je navíc tak prudký, že příspěvek, zvlášť pokud bude jednorázový, vůbec nic nevyřeší. E.ON avizoval nárůst cen za elektřinu o 15 %. U plynu nárůst o 50 % z celkové ceny. ČEZ zdražil elektřinu v nejběžnějším tarifu pro domácnosti v produktu fixovaném na tři roky už od 1. července a od 1. srpna zdražuje znovu! Nyní stojí jedna megawatthodina 6 025 korun. Od srpna 7 464, tedy o více než pětinu. Zdražovat bude také Centropol, k 1. červenci se zvýšila cena za elektřinu u produktu Mini fixovaného na tři roky z původních 5 205 korun na 6 381 Kč za megawatthodinu. Při takovém nárůstu cen navrhovaný příspěvek, o kterém se tady dnes bavíme, vůbec nic nevyřeší.

Představme si hypoteticky, že někdo zaplatí zálohy 2 000 měsíčně. Dostane příspěvek 6 000, od října do prosince bude tedy vlastně spokojený, protože mu odpadne placení záloh. V lednu ale ceny i zálohy skokově stoupnou a třeba právě na 6 000, a to si najednou člověk nebude vůbec moci dovolit zaplatit ani tu zálohu. Ceny rostou a porostou v čase, což ve vašem návrhu řeší pouze to, že vláda bude moci modifikovat celkový příspěvek. Bude však vláda mít vůli dále našim lidem pomáhat bez toho, aby byla pod tlakem? Mně osobně je líto, ale podle mého názoru si to nemyslím. I když věta: Po definitivním schválení novely rozhodne vláda o konkrétních konečných parametrech tarifu, tedy jakou slevu odběratelům zajistí. Tato věta vlastně zní jako bianko šek vládě a ona je bianko šekem vládě. Vládě, které já už dnes - nezlobte se na mě - nevěřím ani dobrý den.

Ale podporou tohoto návrhu, mojí podporou tohoto návrhu vám vyšlu ten váš oblíbený signál. Že vaše kroky budu velmi bedlivě sledovat a usilovat o to, aby se českým občanům dostávala skutečná podpora.

Co pane ministře, uděláte dál v oblasti teplárenství? Z návrhu jsem skutečně nevyčetl, jak budeme vlastně obor jako takový podporovat. A v dnešní době tuto otázku skutečně považuji za zásadní. Další otázkou je, jak budeme podporovat nové technologie.

Možná to bude znít jako science-fiction, ale slyšel jste už o malých modulárních reaktorech? Není na čase intenzivně podpořit výzkum a vývoj tak, aby to mohl být, anebo taky nemohl, další alternativní zdroj? Bavíme se neustále o diverzifikaci. Tak se o ní jenom nebavme.

Další otázkou je podpora uhlí. Některé státy okolo nás tuto otázku již velmi intenzivně řeší. Co my? Otevřeme tu otázku konečně? Přiznáme si, že je potřeba dalších dvacet let? Nebo budeme mlčet a říkat si, ne, uhelné elektrárny nepotřebujeme a našemu občanovi bude stačit flanelové pyžamo? Nebude. Nebo chcete zase uhelné prázdniny, jak tady bývaly v padesátých letech? (Reakce z pléna z mnoha stran, že různí poslanci je ještě zažili.) V sedmdesátých, omlouvám se. A děkuji za edukaci. No, určitě nechcete, bez ohledu na to, v jakém období byly.

Předsedáme Radě Evropské unie. Už jste prosím jako předsedající ministr průmyslu otevřel otázku možnosti odchodu z Lipské burzy, anebo vám tuto otázku Německo zakázalo otevřít? Myslím si, že teď právě máme šanci šlápnout do tohoto tématu a najít tu cestu, abychom opravdu začali svoji energii spotřebovávat v České republice bez toho, aby se na ni lepily další náklady Lipské burzy. Proč? Mně je jasné, že to není jednoduché. Ale pokud zastupujeme české občany, prostřednictvím vás, pane ministře, dovolím si vás vyzvat. Prosím, řešte to! Jaký je pro českého občana rozdíl třeba mezi obilím a elektřinou? Troufám si říci, že vlastně v podstatě žádný. Proč tedy nemohu vyvážet pouze elektřinu, kterou nespotřebuji, třeba stejně, jako je tomu u obilí? Jasně, samozřejmě, řeknete mi, je to složité, je to jiný obor, je to něco jiného. Ale ty lidi ten důvod vůbec nezajímá. Ti na to mají svůj pohled a říkají si, my to přece chceme jednoduše a pro nás. To, co si vyrobíme, si přece nenecháme někým cizím zdražit a dovézt zpátky. Vždyť je to nesmysl. Tak proč?

Jsou emisní povolenky a byznys s nimi. Kdy utneme konečně překupníky? A opět říkám, předsedáme Radě Evropské unie. Je teď čas to téma otevřít a řešit ho. To jsou přece podstatné věci. Ty v konečném důsledku platí český občan v cenách. A proč by je měl platit? Přijde vám to správné? Mně ne.

Podstatná otázka je také: Jak podpoříme naše firmy? A teď se bavme především o firmách, jejichž zvýšené výrobní náklady související s náklady na energie se v konečné fázi, a to v ceně finálního výrobku, negativně projeví opět v peněženkách českých občanů. Kupříkladu pekaři. Podle logiky návrhu, který tady předkládáte, by vlastně řešením u enormního zdražení rohlíku byl příspěvek na rohlík. A to si myslím, že určitě nechceme.

Já si vás, pane ministře, znovu dovolím požádat, abyste dodržoval slovo, aby když se dohodneme na spolupráci a my projevíme zájem a vy ten zájem akceptujete, tak aby tato spolupráce opravdu byla, abychom komunikovali, protože my s vámi komunikovat chceme. Chceme se podílet na přípravě těch zákonů. Chceme u toho být. Nepotřebujeme se navzájem překvapovat. Proč? Následně tady máme naprosto zbytečné debaty možná. Ale ty debaty musí být. Protože pokud bychom na tom spolupracovali a byli tam zastoupeni odborníci ze všech stran, tak se té debatě vyhneme. Ale to vy nechcete. Nám jde o lidi. My jsme přesvědčeni, že pokud bychom alespoň v této oblasti táhli za jeden provaz, ne spolu, ale společně, ne pod stanem, ale veřejně a na plénu, byli bychom schopni lidem skutečně pomoci a hlavně dát jim jistotu. Jistotu, že nechodí do práce, aby přežili, ale aby žili. Taky jistotu, že jsou schopni se postarat o své děti. A jistotu, že vláda, kterou si zvolili, je tady pro ně.

Děkuji za pozornost.

