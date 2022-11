Novák (ANO): Vnímám rozpor a vzájemné vydírání bohužel i ve vaší koalici

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zástupci vlády,

dnes vlastně mluvím zase zejména k pětikoaličním poslancům a samozřejmě vládě, protože dobře víte, že v rámci hlasování o státním rozpočtu budeme také rozhodovat o mnou předložených pozměňovacích návrzích, kde vás žádám o podporu.

Já chci hned v úvodu konstatovat, že všechny tři návrhy skutečně nejsou žádným opozičním naschválem, nechtějí poškozovat nebo ještě více zadlužovat ten váš rozpočet a náš stát. Jde o smysluplné přesuny prostředků, které můžou pomoci a proto moc prosím o podporu. Všechny tyto moje návrhy mají jednoduché cíle. Mezi ně patří: ochrana zdraví, prevence rizikového chování, protidrogová problematika u těch nejzranitelnějších, tedy u našich dětí a mladistvých. Dále navrhuji pomoc při řešení nesrovnalostí ve fungování státu při výplatě mezd státních zaměstnanců.

Právě maximální podpora tvorby a realizace protidrogové problematiky, sociální prevence a prevence kriminality musí být samozřejmou součástí osvěty a výchovy našich mladých. Co můžeme udělat pro tuto skupinu více než permanentním vzděláváním a informováním tak minimalizovat dopady právě drogové nabídky, která mladé na drogovou a následně bohužel i kriminální cestu, svede. Použiji to schválně. Z pohledu rozpočtu je to pouhých 50 v jednom návrhu a 95 milionů v druhém návrhu, a ty můžou zásadně pomoci. Hlavně můžou pomoci adresně. Nejsou to peníze hozené do koše. Jsou to peníze cílené na konkrétní lidi, konkrétní děti.

Dámy a pánové, pokud jde o úpravu tu další, která je zaměřená na platy zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu, tak tady jde vlastně o skutečně technickou úpravu, že by bylo nespravedlivé vědomě tuto část státních zaměstnanců a na druhou stranu také jenom je ignorovat. ČTÚ právě ve chvíli, kdy se tento úřad vlivem nových a dalších úkolů na něj kladených stává stále vytíženějším a hlavně důležitějším. Připomeňme si například regulaci cen mobilních operátorů. Je mi líto, že pan ministr Síkela toto v rámci legislativního procesu a přípravy státního rozpočtu neudělal sám. Proto vnímám tento návrh opět spíše jako podanou ruku a nevidím jediný důvod, proč bychom ho tady nemohli podpořit. No jeden důvod možná vidím, tím je hluboký rozpor. Hluboký rozpor mezi naší opozicí a vaší koalicí, ačkoli nevidím jediný důvod, proč by měl vůbec být.

Ono vlastně vnímám rozpor a vzájemné vydírání bohužel i ve vaší koalici, ale to už je na vás, jak vy se k tomu stavíte, jak vy to vnímáte. Každopádně máte to schováno pod děravým deštníkem a všímají si toho mnozí. Ten náš rozpor je skutečně bohužel tak hluboký, že bez rozmyslu koalice v této Sněmovně zamítá nebo blokuje cokoli, co opozice navrhne. Dozvídáme se to předem z médií, je to velmi příjemné, nicméně vaše arogance bohužel roste a já znovu prosím, věnujme se věcem, které pomůžou a neodmítejme věci kvůli tomu, kdo je předloží. Přitom všem se vlastně připravuje o schopnost se společně na věcech domluvit, realizovat dobré věci pro naše lidi. Právě naši občané musí být a pro ně, vlastně pro mě také budou vždy naši občané prioritou, proto ty návrhy předkládám.

Nežijeme v lehké době a ty následující měsíce budou ještě těžší. Budou našim občanům chodit další nové předpisy na zálohy energií a budeme se všichni divit. Někteří budou opět hledat jednoduchá řešení, a proto vyšší prostředky právě třeba na prevenci drogové závislosti a kriminality jsou tady namístě. Po našich občanech chceme, aby se semkli a drželi spolu. Proto i já vás teď prosím, semkněme se, držme spolu, abychom věcně a citem pro účel pozměňovacích návrhů tyto schválili. Jsou pro naše lidi, ne pro nás, politiky.

Moc děkuji za podporu.

