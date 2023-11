Novohradský (SPD): Rekonstrukce koupaliště Cihelna - město Pardubice čelí důležitému rozhodnutí

reklama

Současná rekonstrukce, kterou provádí firma Agrostav Pardubice a.s., by měla vyjít orientačně na závratných 140 mil. Kč, s tím, že zkušební provoz by měl být spuštěn v období června až srpna 2024.

Dosud se o areál starala firma Petra Ministra, která bohužel nedokázala udržet areál koupaliště v dobrém stavu. Důvod takto rozsáhlých rekonstrukcí je většinou způsoben dosavadní špatnou údržbou. Město Pardubice tedy muselo vynaložit značné finanční náklady na rekonstrukci a omezit možnost poskytovat zázemí za účelem rekreace občanům města Pardubic.

Nastalá situace proto přináší městu Pardubice několik důležitých otázek ohledně budoucí správy koupaliště Cihelna. Na jedné straně je nápad ponechat správu opět společnosti P. Ministr v.o.s., která zde v minulosti nezanechala příliš dobrý dojem. Město platilo za údržbu a běžné opravy, přesto se dostalo do situace, kdy muselo uvolnit přes 140 mil. Kč na rozsáhlou rekonstrukci. Situace je komplikovaná i politicky, neboť firma P. Ministr v.o.s. byla již dříve pod palbou kritiky kvůli nedostatečné transparentnosti a podezřelému účetnictví. Na druhé straně je tu možnost využít osvědčených služeb obecně prospěšné společnosti PAP PARDUBICE o.p.s., která již provozuje úspěšné Aquacentrum Pardubice. Tato společnost má několikaleté zkušenosti s provozováním Aquacentra Pardubice, má výbornou pověst a je zcela v majetku a pod kontrolou města.

Nový provozovatel by navíc neměl mít s tímto areálem příliš mnoho starostí, když se jedná o kompletně zrekonstruovaný areál, který z logiky věci nebude v následujících pár letech vyžadovat velké investice do oprav. Jelikož v případě PAP PARDUBICE o.p.s., se nejedná o soukromý subjekt, ale o společnost města Pardubice, účelně založenou k poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti rekreace a sportu a pod kontrolou správní a dozorčí rady, jednalo by se o logický krok města k tomu, aby rozšířil portfolio služeb této společnosti i o správu koupaliště Cihelna.

Je zjevné, že p. primátor je v nelehké situaci, když tzv. podědil povinnost rozhodnout o tom, komu bude svěřena správa/provoz koupaliště Cihelna, kdy ačkoli společnost P. Ministr v.o.s. dovedla areál do zbídačeného stavu, chce tento i nadále provozovat a podporu našla v osobě náměstka, p. Rychteckého. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že součástí společnosti P. Ministra v.o.s. je i paní Ludmila Ministrová, která je stranickou partnerkou p. Rychteckého, resp. členkou koalice Žijeme Pardubice. Těžko říci, jestli je toto náhoda a p. Rychtecký není motivován jinou myšlenku než blahem obyvatel a zdravého rozpočtu města.

Bdělý občan města nerozumí tomu, proč vytvářet konkurenci zavedené městské firmě, ve formě společnosti P. Ministra v.o.s., která se navíc v minulosti již několikrát neosvědčila. Naopak je třeba zajistit, aby nově opravený areál byl spravován kvalitně a transparentně.

Politický klub SPD a nezávislí s podporou Trikolóry jednomyslně podporují myšlenku svěřit správu koupaliště Cihelna do rukou PAP PARDUBICE o.p.s. Věří a podporují občany v tom, že to by bylo v nejlepším zájmu města a obyvatel Pardubic, a že by se jednalo o transparentní a odpovědný způsob s nakládáním s veřejným majetkem. Domníváme, že využít opět služeb soukromého subjektu, který navíc v minulosti nakládal s majetkem města zcela nehospodárně, by dokonce mohlo být v rozporu s povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře. Bylo by minimálně proti dobrým mravům vytvářet vlastní firmě konkurenta, kterému by navíc město Pardubice za tuto správu muselo platit zcela neadekvátní odměnu, tzv. platbu za dostupnost.

Město Pardubice stojí nyní před zásadním rozhodnutím, které ovlivní budoucnost koupaliště Cihelna. Rozhodnutí, které bude přijato, bude mít dlouhodobé dopady na městský rozpočet a kvalitu života obyvatel. Je třeba pečlivě zvážit všechny faktory a zajistit, aby se město Pardubice mohlo po rekonstrukci koupaliště Cihelna těšit z moderního a kvalitního rekreačního zařízení.

Opravdu chceme konečně již fungující areál znovu vložit do rukou firmy, která bude v následujících letech činit ty stejné chyby, resp. čerpat z plodů dobře odvedené práce města, aby pak následně opět dovedla areál do dezolátního stavu?!

MUDr.Vítězslav Novohradský Ph.D

zastupitel města Pardubice

