Novotný (TOP 09): Je nedostatek peněz na sociální služby opravdu tak velký?

Tuto otázku jsem si položil už několikrát a nikdy jsem vlastně nepochopil, proč je peněz nedostatek, i když se rozpočet stále navyšuje. Za rok 2019 je to 15,7 miliardy Kč a peníze pořád chybí. Dalo by se to vyřešit, ale musel by se změnit systém, a to mnohem transparentněji a peníze by se měly na tyto služby dávat cíleněji i s kooperací soukromých subjektů.

Nesmyslně rozdávané celoplošné slevy na jízdném jsou toho důkazem. Kolik, že celá tato srandavlastně stojí, respektive kolik to bude stát v budoucnu? Tato částka je nyní 6 miliard Kč. Ano, čtete správně. V době konjuktury a prosperity se těchto 6 miliard rozdává tam, kde nejsou potřeba. Teď si vezměte, kdyby tyto peníze šly do sociálních služeb. To by bylo. Měli bychom více peněz pro kraje (hlavně pro ten náš jihočeský). Zaměstnanci v sociálních službách by měli více peněz na výplatní pásce. Bylo by více na pečovatelské služby, denní stacionáře, hospice a domovy pro seniory. Bylo by více peněz pro pomoc lidem bez domova, pomohlo by se lidem závislým na drogách apod.

Abych nepsal jen negativní věci, které mi opravdu vadí a určitě nejsem sám, tak v rámci Jihočeského kraje došlo v sociální oblasti v tzv. třetí výzvě k navýšení alokovaných částek.

Na sociální služby byla celkem navýšena částka 7,5 milonu Kč. Z této celkové částky šlo 2,5 milionu Kč na pečovatelskou službu s asistencí. Zbylá částka o 5-ti milionech Kč byla rozdělena v rámci dotačního programu do sociálních služeb. A to je v celku pozitivní zpráva.

Jelikož jsem osoba se zdravotním postižením, tak v rámci zaměstnávání lidí s určitým znevýhodněním, ať zdravotním nebo sociálním, mě u nás v Jihočeském kraji zaujal velmi přínosný projekt, který se definoval a nyní čeká na vhodný dotační program. Je to tzv. Jihočeský sociální inkubátor. Vznikl iniciativou Jihočeského vědeckého parku a.s. v rámci projektu Smart akcelerátor. Dále byl k tomuto projektu také přizván DialogCB z.s., který se zabývá fundraisingem (jinými slovy se zabývá systematickou činností získávání finančních či jiných prostředků na určitou činnost). Propojení těchto dvou subjektů je dle mého názoru do budoucna velkým přínosem pro Jihočeský kraj. Líbí se mi, že finanční prostředky do sociální oblasti by nejen proudily od státu, ale také i od soukromých investorů. Proto je potřeba tento projekt řádně podpořit a „nakopnout“. Už z toho důvodu, že stát neustále navyšuje peníze do sociální oblasti a pořád je to málo.

Osobně jsem přesvědčen, že kooperativní propojení státních a soukromých peněz díky fundraisingu v sociální oblasti by přineslo více peněz, které by byly investovány mnohem účelněji, šly by tam, kde je jich třeba a byl by o nich větší přehled.

TOMÁŠ NOVOTNÝ, ČLEN SOCIÁLNÍ KOMISE RADY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Vláda nepředkládá zásadní potřebné reformy Pekarová Adamová (TOP 09): Sociální služby musí být prioritou Ministryně Maláčová: Nejtěžší formy nemoci potřebují větší porci podpory Matoušková (STAN): Ministerstvo financí chce zrušit zálohy na sociální projekty. Kdo na to doplatí?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV