Novotný (TOP 09): Změnu zákona o taxi službě měla primátorka navrhnout dávno

16.02.2018 16:14

Současná situace, kdy v ulicích metropole probíhají protesty taxikářů omezující provoz na klíčových dopravních tepnách, může podle opoziční TOP 09 v budoucnu nadále eskalovat. Primátorka Krnáčová (ANO), do jejíž gesce spadá problematika legislativy, by proto na nadcházejícím zastupitelstvu měla předložit návrh novely příslušného zákona, který by roli a postavení UBERu jasně definoval. Jinak se Praha obdobným protestním akcím v budoucnu nevyhne.