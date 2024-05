Sláma (Trikolora): Projev v Malé pevnosti Terezín

Dnes je mnohými zatracována a karikována role Rudé armády, nehodlám naskakovat na tento módní a lživý trend. Rudá armáda nese nejvyšší zásluhu na osvobození naší země a patří jí za to vděk a respekt. Byla to právě ona která Terezín osvobodila

reklama

Vážené dámy, vážení pánové. Dnes si zde připomínáme 79 výročí popravy českých vlastenců. Berlín byl již dobyt Rudou armádou, všichni a to včetně nacistů si byli vědomi brzkého konce války a totální prohry třetí říše. Co se ten osudný den druhého května 1945 stalo? Na příkaz nechvalně proslulého K H. Franka vypracovalo gestapo seznam sedmdesáti jmen. Ráno začali dozorci vyvolávat vězně z hromadné cely na čtvrtém dvoře Malé pevnosti. Lidé se z počátku hlásili bez obav. Den předtím byli totiž propuštěni někteří vězni nemocní tuberkulózou. Pak ale byla slyšet střelba.Ti zbývající pochopili, o co se jedná. A někteří z nich už odmítli z cel vyjít. V Terezíně v té době řádila epidemie skvrnitého tyfu, tak se příslušníci SS neodvažovali vstoupit. Toho dne popravili nacisté 51 mladých vězňů a jednoho konfidenta. Je třeba si tyto hrůzy a bezpráví připomínat. Německá okupace byla tím nejhorším úsekem našich novodobých dějin, šlo o samotnou existenci našeho národa. Brzy si připomínáme pražské povstání a osvobození naší země. Dnes je mnohými zatracována a karikována role Rudé armády, nehodlám naskakovat na tento módní a lživý trend. Rudá armáda nese nejvyšší zásluhu na osvobození naší země a patří jí za to vděk a respekt. Byla to právě ona která Terezín osvobodila Tím že dnes zde stojíme a připomínáme si tyto události spjaté s okupaci a poslední hromadnou popravou na našem území, dáváme tím najevo úctu obětem, historii naší země Děkuji Vám jménem svým i jménem Trikolory za účast a také děkuji za vaši pozornost.

Josef Sláma Trikolora

Místopředseda Trikolory

zastupitel měst. části Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Sláma (Trikolora): Pavlovi i Fialoví je bolest ukrajinských matek lhostejná. Sláma (Trikolora): Dusí nás regulace, byrokracie a drahota. Vraťme politice tvář a životu smysl Sláma (Trikolora): Protikuřácký zákon je zhovadilost, kterou je třeba zrušit Sláma (Trikolora): Únor 1948 se nevrátí, svobodu však ztratit můžeme

Článek byl převzat z Profilu Josef Sláma

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE