Okamura (SPD): Budou vědět co, s kým, kdy a jak komunikujete. Budete analyzováni

19.08.2025 22:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novým pravidlům na internetu v EU.

Okamura (SPD): Budou vědět co, s kým, kdy a jak komunikujete. Budete analyzováni
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Na Českém jarmarku strany Svoboda a přímá demokracie v Mělníce

EU CHCE O VÁS VĚDĚT VŠE – SPD CHRÁNÍ VAŠE SOUKROMÍ

14. října má Rada EU hlasovat o „Chat Control“. To znamená povinné automatické skenování všech soukromých zpráv, fotek a videí v aplikacích a e-mailech.

Bez ohledu na to, zda jste podezřelí z trestné činnosti. Fialova vláda mlčí.

Algoritmy budou projíždět váš soukromý obsah.

Budou vědět co, s kým, kdy a jak komunikujete.

Budete analyzováni.

Problémy jsou jasné:

-Masové sledování nevinných lidí.

-Riziko zneužití dat státem i hackery.

-Rozpad důvěry v digitální služby.

Europoslanec SPD Ivan David byl při hlasování v Evropském parlamentu jasně PROTI jako jediný ze dvou europoslanců vůbec.

Bez soukromí není svoboda.

Budeme se bránit - NE plošnému šmírování

Vaše konverzace patří jen vám.

SPD = bezpečná komunikace, svobodná společnost.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
