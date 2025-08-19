Okamura (SPD): Budou vědět co, s kým, kdy a jak komunikujete. Budete analyzováni

EU CHCE O VÁS VĚDĚT VŠE – SPD CHRÁNÍ VAŠE SOUKROMÍ
14. října má Rada EU hlasovat o „Chat Control“. To znamená povinné automatické skenování všech soukromých zpráv, fotek a videí v aplikacích a e-mailech.
Bez ohledu na to, zda jste podezřelí z trestné činnosti. Fialova vláda mlčí.
Algoritmy budou projíždět váš soukromý obsah.
Budou vědět co, s kým, kdy a jak komunikujete.
Budete analyzováni.
Problémy jsou jasné:
-Masové sledování nevinných lidí.
-Riziko zneužití dat státem i hackery.
-Rozpad důvěry v digitální služby.
Europoslanec SPD Ivan David byl při hlasování v Evropském parlamentu jasně PROTI jako jediný ze dvou europoslanců vůbec.
Bez soukromí není svoboda.
Budeme se bránit - NE plošnému šmírování
Vaše konverzace patří jen vám.
SPD = bezpečná komunikace, svobodná společnost.
Tomio Okamura
