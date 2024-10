Okamura (SPD): Bydlení? Neuvěřitelné, co předvádí vaše vláda

(Cestou k pultíku podotkl k předsedajícímu: A v jednu pauza? Bude to akorát.) Vážené dámy a pánové, Fialova vládní koalice tady navrhuje neomezené zvýšení věku odchodu do důchodu a snižování důchodů. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí. A budeme hlasovat proti. Zároveň tímto podávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona, tím pádem se o tomto mém návrhu jménem hnutí SPD bude hlasovat ve třetím čtení.

A opět neřeknu nic nového, když zopakuji prokazatelný fakt, že tato vláda je vláda nehorázných lží a politických podvodů. I dnešní jednání Fialovu vládu ze lží usvědčuje. V programovém prohlášení totiž Fialova vládní koalice lidem slíbila, cituji: "Zkrátíme dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod." Konec citátu z vládního prohlášení. A realita? Okradli jste důchodce o peníze jak tím, že jste snížili zákonnou valorizaci, tak i vámi vyvolanou a neřešenou inflací. Omezili jste jejich právo jít do předčasného důchodu, a tím naopak prodloužili dobu potřebnou pro nárok na důchod a samozřejmě jste omezili dřívější odchody do důchodu. SPD prosazuje, aby nárok na důstojný důchod ve věku nejpozději do šedesáti pěti let měli všichni, kdo celý život pracovali. Pokud někdo pracoval například od svých osmnácti let do šedesáti tak, odpracoval více než 40 let, a to je podle mého názoru dost na to, aby státu na svou penzi vydělal.

A vy chcete, aby takový člověk na vás pracoval ne 40, ale i třeba 50 a více let.

Připomenu ještě čísla o dožití ve zdraví, tak jak je v České republice, je to přibližně 62 let a po šedesátce už mají lidé stále závažnější onemocnění. Je naprosto nereálné všechny nutit, aby pracovali třeba až do 70.

Fialova vláda poškozuje nejenom současné důchodce, ale také všechny občany České republiky, protože tímto vaším návrhem poškozujete i všechny budoucí důchodce. Lidé přes šedesátku už marodí, anebo budou chodit do invalidního důchodu, takže když jim uložíte, že mají jít do důchodu v 66, v 67, v 68, možná i více, tak stejně v pracovním procesu mnohdy nebudou. Jejich životní náklady bude stát, tak jako dnes, stejně muset řešit, a to sociální podporou. Takže tak jako tak nic neušetříte.

Vážené dámy a pánové, stačí opravdu trochu zdravého rozumu, faktů a statistiky, abyste možná i vy pochopili, a tím oslovuji poslance Fialovy vládní pětikoalice, tím oslovením, dámy a pánové, protože občané to samozřejmě chápou a rozumí tomu. Takže vy z vládní pětikoalice byste měli pochopit, co navrhujete, že je to nefunkční a asociální nesmysl.

Tady někdo volá, že jste čtyřkoalice, ale tenhleten asociální návrh na neomezený věk odchodu do důchodu, na zrušení té hranice 65 let, je i návrh Pirátů. Je to i návrh Pirátů. Je to návrh celé vaší pětikoalice, i když teď Piráti odešli. Takže je to návrh i Pirátů, takže je to návrh všech těchto pěti stran. Takže doufám, že pochopíte vy ve Fialově vládní koalici, že ten váš návrh je nefunkční a asociální nesmysl.

Pakliže bude SPD po příštích volbách ve vládě, budeme prosazovat zrušení tohoto vašeho zákona, vrátíme maximální věk odchodu do důchodu zpět na 65 let a opět zvýšíme důchody.

Stojí vám to za to, vám z vládní koalice, že si odškrtnete čárku za další porušení slibů a za další asociální krok proti vlastním občanům? Evidentně ano. Pochopitelně nejlepší řešení by bylo začít pracovat na skutečné důchodové reformě. Stávající vládou navržený zákon je pouze novela, která přináší parametrické změny, které poškozují drtivou většinu budoucích důchodců. Víme ovšem, že od přijetí zákona vás, asociální vládní koalici, nakonec neodradíme, takže SPD v rámci pozměňovacích návrhů navrhuje ve vašem zákoně desítku změn, které by zrušily nebo zmírnily nejhorší dopady vašeho vládního zákona.

Z toho nejzásadnějšího, co navrhuji, co navrhujeme za SPD, si dovolím uvést, že navrhujeme zrušení mechanismu zvyšování odchodu do řádného starobního důchodu nad 65 let věku, tedy zrušení tohoto vámi navrženého mechanismu. A v samostatném ustanovení navrhujeme explicitní formulaci, že věk pro vznik nároku na odchod do řádného starobního důchodu je 65 let, to znamená, ten maximální věk odchodu do starobního důchodu.

Dále navrhujeme zrušení ustanovení o zákazu valorizace procentní, tedy zásluhové složky předčasného starobního důchodu, které do zákona o důchodovém pojištění prosadila současná vládní koalice. Chceme také vypustit z novely zákona změnu výpočtu starobního důchodu od roku 2026, která je vůči budoucím příjemcům důchodů výrazně nepříznivější než současná úprava a která znamená pokles poměru výše starobního důchodu vůči předchozí mzdě, než je tomu nyní. Všechny tyto návrhy vaše asociální vláda navrhuje, a my to chceme zrušit.

Dále navrhujeme, aby se lidem, jejichž účast na sociálním pojištění je minimálně 45 let, nikterak nekrátil předčasný starobní důchod, pokud se do něj rozhodnou odejít oproti řádnému starobnímu důchodu.

V dalším pozměňovacím návrhu z pera SPD navrhujeme, aby se lidem, jejichž účast na sociálním pojištění je minimálně 40 let, předčasný starobní důchod oproti řádnému starobnímu důchodu krátil o 50 % méně, než je tomu dnes. To znamená, aby dostávali více.

Dále chceme zachovat stávající podmínky pro vznik nároku na takzvaný odložený důchod, jelikož vládou navrhovaná úprava by znamenala zvýšení výdajů státního rozpočtu a je nelogická a morálně pochybná, protože snižuje hranici věku, ve kterém lze přiznat starobní důchod, i když žadatel o něj nesplnil zákonnou dobu účasti na sociálním pojištění, která je 35 let, ale byl sociálně pojištěn pouze 20 let, anebo odpracoval pouze 15 let.

Vážené dámy a pánové z vládních stran, prosím vás, abyste naše návrhy, které jménem SPD předkládá naše poslankyně Lucie Šafránková, zvážili bez emocí, bez ideologických brýlí a zvážili je jen jako ti, kteří by měli alespoň teoreticky svým občanům sloužit. Samozřejmě všichni víme, že vy sloužíte úplně někomu jinému. Ukrajině, Berlínu, Bruselu, Washingtonu a hlavně sami sobě.

"Teoreticky" říkám proto, že všichni víme, že vy ve vládních stranách nehájíte zájem našich občanů. ale naopak jdete proti nim. Současní i budoucí senioři si skutečně naši pozornost i úctu zaslouží. Neměli bychom jim život ztěžovat, ale naopak, podle mého názoru jsme tu od toho, abychom jim pomáhali. Pokud vám chybí peníze, není problém se uskrovnit, osekejte přebujelou byrokracii, vykašlete se na Green Deal, který zdražuje našim občanům životy, zdražuje jim dopravu, energie, bydlení, zdražuje potraviny. Nenakupujte předražené zahraniční stíhačky, neposílejte přes 100 miliard Ukrajincům, mimochodem, u toho se tady zastavím.

Ano, 100 miliard, 122 miliard Ukrajincům, Fialova vláda, 122 miliard, všechno ozdrojováno, 122 miliard Ukrajincům z našich peněz, to je politika Fialovy vlády. O 100 miliard jste zvýšili letos od 1. 1. občanům daně, občanům a firmám, a zároveň dáváte 122 miliardy Ukrajincům a zároveň ruku v ruce s tím, protože nemáte peníze tím pádem pro naše občany, tak tady chcete zavést neomezenou hranici věku odchodu do důchodu, a ještě jste už několikrát snížili důchody tady, dvakrát jste snížili ty valorizace, a teď chcete ještě znovu snižovat důchody. A ještě chcete občanům, to jste si tady dali na program jako příští bod, ještě jim chcete zvyšovat, plošně všem, koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. A ještě navrhujete, aby se nově plátci těchto koncesionářských poplatků stalo 600 000 lid navíc. To znamená, nově všichni, co mají takzvané chytré mobilní telefony, což mají dneska asi už téměř všichni, a připojení k internetu, to znamená, sdíráte občany z kůže neuvěřitelným způsobem.

Vaše vláda za tři roky neudělala vůbec nic pozitivního pro naše občany. Když se ptám na volebních kampaních, na setkáních s občany, tak občané si - nikdo si nemůže vůbec ani vzpomenout. Já se schválně ptám - vzpomínáte na to, co pozitivního - vzpomenete si vůbec na něco, co pozitivního udělala Fialova vláda pro vás? Čím vám zlepšila životy? A nikdo si nemůže vzpomenout na nic. Já také ne. A to jsem tady dnes a denně. Jenom jste okradli lidi o peníze a zhoršili jste jim životy. A ještě jste zadlužili o více než bilion korun rozpočet České republiky. A my chceme, abyste ten bilion vrátili, a pakliže bude SPD po příštích volbách ve vládě, tak my vrátíme lidem to, co jim Fialova vláda vzala.

Ukončete zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Jenom to je kalkulováno cirka na miliardu, která by se ušetřila. Vy jste tady předloni odmítli, a projednávalo se to tady ve Sněmovně, návrh zákona z pera SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými lidmi.

A sami jste nepředložili nic a to zneužívání dál pokračuje. To znamená, vy necháváte, aby slušní čeští občané platili ze svých daní notorický parazity a nemakačenka. To je neuvěřitelný. Zrušte inkluzi ve školství. To je podle odborných kalkulací, už jenom to je pět, šest miliard úspora. Inkluzi nechtějí ani učitelé, ani rodiče žáků, a to i těch zdravých, i těch zdravotně postižených. Stěžují si všichni. Ale vy jste to tady zavedli. Zavedla to vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL. Takže my jsme byli proti, my jsme na to upozorňovali už tenkrát. Utněte peníze ideologickým politickým neziskovkám, vždyť vy platíte tolik ideologických neziskovek, které naopak hájí nelegální migranty tady, už jsem o tom tady mluvil.

Hájí různé kriminálníky, prosazují nějaké LGBTQ a všechno možné, ať si každý prosazuje, co chce, ale ne za státní peníze. Zrušte přebytečná ministerstva a ptejme se, proč stoupá rozpočet Úřadu vlády. Proč stoupá rozpočet Úřadu vlády, když je potřeba šetřit?

Já jsem se musel trošku pousmát, když jsem viděl tento týden vystoupení v televizi CNN Prima, kde vystupovala naše poslankyně Šafránková a proti ní vystupoval pan poslanec Kohajda, tuším z KDU-ČSL. A naše poslankyně Šafránková mu velice správně vytkla vládě, kde může šetřit například, a přišla řeč na to, byla diskuze o tom, že přece ti ministři navíc, jak jsou na Úřadu vlády, jak jste vytvořili tři ty teplý korýtka pro Piráty a pro TOP 09 a pro STAN, jo?

Je tam ministr pro evropské záležitosti, který v jiných evropských zemích je to normálně součást ministerstva zahraničí. Tady jste vytvořili koryto navíc pro ministra Dvořáka. Nikým nevolený ministr Dvořák, dosazený stranickým sekretariátem.

Dále je tam, byl tam ten ministr Šalomoun a pak je tam ten ministr, teď si nevzpomenu jméno Ženíšek? Já jsem v životě to jméno ani neslyšel, ani nevím přesně, ani si nevybavuju obličej. A tvrdil tam ten váš poslanec Kohajda, naše poslankyně Šafránková mu řekla, že ministr má auto s majáčkem na 24 hodin denně ze zákona. Proto to stojí víc, než když jste ministr mimo jiné. A on tvrdil, že ale i kdyby to byl vysoký úředník, třeba předseda Legislativní rady vlády v tomto smyslu, že by to auto měl stejně. Vždyť vy jste tak nekompetentní, vy se neumíte ani podívat do zákona, kdy přesně ministr, předseda Sněmovny, předseda Senátu mají ze zákona auto 24 hodin denně, proto se jim tam střídají dva až tři řidiči. Na rozdíl od vysokého úředníka, který v některých funkcích má přiděleno jedno auto k pracovním účelům. Takže to, když vy tam dáte ministra, z toho uděláte, tak už jenom to samotné, to auto s majáčkem jo, vzhledem k tomu zákonu je velký vícenáklad navíc.

Takže ta nekompetentnost vůbec vládních politiků, kteří neví ani zákony, které se týkají jich samých, ta byla úplně do očí bijící v tom pořadu. To jsem nestačil zírat, a ještě to tam tvrdí ten pan poslanec Kohajda. Takže místo aby mlčel, když je nekompetentní a neví a nevyzná se, tak to tam se snaží ještě tvrdit. Naštěstí si to asi pak uvědomil a už pak nepokračoval. (Se smíchem.)

To znamená, my vám říkáme, že je to vícenáklad, v zákoně je to jasně řečeno a je to tak, jo? A poslanec Kohajda z KDU-ČSL tam tvrdí, se snaží tvrdit, že to tak není. (Se smíchem.) Tam něco prostě žvatlal, jo, a úplný nesmysly, jo, takže je to tak. Jsou to politický trafiky navíc, který stojí už jenom v tento moment, to nemluvím o sekretariátu, ale už jenom to auto řidiče je vícenáklad, velký vícenáklad, když uděláte s předsedy třeba nějaké rady, legislativní rady nebo náměstek, jo, tak má, tak už jenom ten náklad, co se týče používání toho auta s řidičem, je mnohem vyšší. Takže si nejdřív nastudujte ty věci, prostě sosáte u těch koryt, jak to jde. Zbytečně jste vytvořili tři ministry navíc. A já vám říkám, škrtněte je, protože to je k ničemu a dají se dělat úspory.

Vy jste vytvořili to místo pro vědu, pro paní poslankyni Langšádlovou, kterou jsem tady dlouho neviděl. Tři roky, tři roky dělala ministryni pro vědu, stálo to velké peníze, toto místo, a výsledkem bylo, že jste jí odvolali pro neschopnost. Tak to opravdu bylo neuvěřitelný další fiasko. Tři roky a pak sami TOP 09 zjistí, že je to neschopný člověk. A stálo to jenom prachy, veřejné peníze. Takže takovýhle komedie se tady prostě dějou.

Ale já tady mluvím o tom zákonu o důchodu, a říkám, kde všude lze ušetřit, kde všude můžete ušetřit. A vy to prostě neděláte a místo toho znovu se snažíte sedřít, respektive v tomto případě udřít české občany, protože ten váš návrh lze v podstatě hodnotit jedním slovem: z práce přímo do rakve.

Vy navrhujete zákon, jehož systémem je z práce přímo do rakve. Protože lidé se v podstatě, mnozí ani toho důchodu už nemusí vůbec dožít. Prostě na každém ministerstvu, na každém úřadu se najdou úspory. A já jsem teďka teda mluvil konkrétně o tom autu s řidičem, protože mě to zaujalo, jak tady tvrdí, ale samozřejmě ty úspory jsou mnohem větší, které jde dělat, a mnohem zásadnější. Ale tohleto mě zaujalo, když jsem viděl ten pořad. Takže když budete chtít, tak na důchody bude vždycky, ale vy nechcete a jen okrádáte všechny současné a budoucí důchodce, ale vlastně i všechny občany.

Hnutí SPD má jasnou představu o tom, jak reformovat a stabilizovat náš důchodový systém, aby byl dlouhodobě stabilní a udržitelný a aby garantoval i v budoucnu důstojné důchody lidem, kteří celý život poctivě pracovali a vychovávali děti.

Klíčové je reformovat celé ekonomické prostředí, ve kterém náš důchodový systém funguje. Tedy jednak udržovat míru inflace dlouhodobě na co nejnižších hodnotách a současně maximalizovat příjmy takzvaného důchodového účtu bez zvyšování sazeb sociálního pojištění. Z krátkodobého hlediska jde hlavně o boj proti daňovým nedoplatkům, dle státního závěrečného účtu za rok 2023 se jedná o 110 miliard korun. A došlo k nárůstu za vaší vlády. A mimochodem sama vláda píše ten státní závěrečný účet, to je zpráva vlády, a sami tam uvádíte, že jeden z důvodů těch zvyšujících se daňových nedoplatků jsou drahé ceny energií. Takže vy jste způsobili svojí neschopností, že jsme měli dokonce nejdražší energie v přepočtu na paritu kupní síly vůbec v Evropě. A pak firmy nemají na to, občané nemají na to, aby třeba zaplatili daně, protože jim to udělalo problémy prostě v tom firemním rozpočtu nebo v rodinném rozpočtu, a vy to sami přiznáváte a stejně s tím nic neděláte. To je neuvěřitelný.

Dále je... samozřejmě boj proti daňovým nedoplatkům. Ale to musí vláda zároveň pracovat tak, aby tady nebyla ta Fialova drahota. Dále je potřeba řešit vyvádění peněz do zahraničí, nezdaněné dividendy, vloni 320 miliard vyvedeny nadnárodními korporacemi. Neděláte nic a už tady léta leží zákon SPD, abychom to zdanili 15procentní daní. Vy jdete na ruku zahraničním korporacím a kašlete na české občany a na české firmy, vy úplně kašlete. Jako ty sdíráte z kůže, že se stáváme nekonkurenceschopní.

Transferové ceny taky, nikdo to neřeší. Pan ministr Stanjura, ten se na to úplně vykašlal. To znamená tady se účelově dělají účetní operace, které v podstatě okrádají český stát a dělají to právě ty nadnárodní korporace.

Dále jde o boj proti únikům daní a pojistných odvodů na černém trhu práce a dále pak o reformu podoby zaměstnávání lidí v exekucích, o motivační podporu dobrovolného setrvání v zaměstnání, lidí v předčasných i řádných důchodech, o obsazení desítek tisíc volných pracovních míst občany, kteří se dlouhodobě práci vyhýbají a pobírají sociální dávky či o vytvoření podmínek pro zvyšování mezd. Těmito opatřeními lze v poměrně krátké době, jak potvrzují mnozí experti, získat do důchodového systému více než 100 miliard korun ročně.

Takže už jenom tato opatření by přinesla přibližně 100 miliard. Ale vy neděláte nic. A vaším jediným řešením je zvýšit lidem daně. A teď tady navrhujete neomezený věk odchodu do důchodu. Zároveň je třeba ze strany státu vhodnými nástroji podpořit dobrovolné penzijní spoření a důchodové připojištění jakožto jiné formy zajištění občanů na stáří. Naprostým základem českého důchodového systému musí podle názoru SPD zůstat jeho funkční první průběžný pilíř garantovaný státem, přičemž my tvrdě odmítáme jakékoliv experimenty a hazardování se znovuzaváděním povinného spoření na důchod v privátních penzijních fondech. To už tady bylo za Kalouska z TOP 09. To byla vláda ODS a TOP 09. Ještě že jsme to pak zrušili.

Z dlouhodobého hlediska je pak v této souvislosti jednoznačně nejdůležitější provádění systémové prorodinné politiky a podpora porodnosti v pracujících rodinách, což do budoucna zajistí pozitivní demografický vývoj a dostatečný počet plátců daní a sociálního pojištění, ze kterého jsou důchody financovány. Mimochodem již dva roky trvá strmý propad porodnosti o 10 000 nenarozených dětí ročně, což je alarmující. Pak logicky budou chybět peníze do průběžného důchodového systému. Protože samozřejmě zvýšení porodnosti, podpora porodnosti v našich pracujících rodinách, to by mělo být hlavním pilířem té skutečné důchodové reformy, tak jak to navrhuje SPD. Ale dneska za Fialovy drahoty, zničili jste Českou republiku, tak se mladí lidé bojí mít dítě. Už vůbec nemluvím o tom, že se bojí mít druhé a třetí dítě, které ale nutně potřebujeme, aby neklesala demografická křivka. Vy jste neudělali vůbec nic!

Samozřejmě největší podvodníci v rámci vládní koalice, političtí podvodníci, jsou v tomhletom lidovci, protože ti se tedy jako jediní zaštiťovali tím, že jsou pro rodinu. Ti ostatní, už od počátku bylo jasné, že jsou zcela asociální. Lidovci to měli v programu a ministr práce a sociálních věcí Jurečka dělá celou dobu pravý opak. A naopak v rámci konsolidačního balíčku vzal peníze pracujícím rodinám s dětmi. Okradl pracující rodiny s dětmi o peníze. Lidovci. To je neuvěřitelné. To je prostě zrada na voličích úplně neuvěřitelná. Podvod.

Opatření, které navrhuje SPD, další opatření, které navrhuje SPD v rámci našich návrhů té skutečné důchodové reformy: je potřeba okamžité nastavení státem garantovaných programů široce dostupného bydlení nejen pro mladé pracující rodiny, protože dneska lidé mají tak drahé bydlení, že vůbec mladí lidé, ale i starší lidé i lidé v seniorském věku se potýkají s tím, aby vůbec ufinancovali bydlení. Logicky pak nemůžou ani řešit v praxi, aby měli děti.

Prosazujeme zvýšení daňových slev a daňových zvýhodnění pro pracující rodiče řádně vychovávající své děti. Je potřeba, aby to byly rodiny, kde prostě alespoň jeden z rodičů řádně pracuje. Systém výhodných manželských a rodinných půjček se státní garancí. Prosazujeme. Podpora budování kapacit dostupného bydlení. Vyšší porodné včetně jeho zavedení i pro třetí a každé další dítě v rodině, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje.

Co se týče budování kapacit dostupného bydlení, vždyť to je neuvěřitelné, co předvádí vaše vláda. V roce 2023, vloni, započala výstavba 35 700 bytů. Tento počet je pokles meziročně o 15,5 %. To znamená, za vaší vlády opět totální selhání Pirátů samozřejmě, protože tohle má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj, ministr pro místní rozvoj. Ti dokonce slibovali v programu, že postaví 10 000 bytů. Nepostavili nic. Lžou, kudy chodí. Obelhali úplně všechny. Ale co dělá premiér Fiala, když tohleto vidí? To znamená, lidi prostě nemají dostupné bydlení, naopak náklady na bydlení se za vaší vlády rekordně zdražily. Dokonce kdyby si chtěli lidé koupit nový byt, tak byty v České republice v přepočtu na metr čtvereční, například v Praze, dokonce úplně lámou rekordy i v evropském kontextu v přepočtu na paritu kupní síly. To znamená, tuším, že jsme dokonce, Praha je na prvním místě v přepočtu na naši kupní sílu vůbec v Evropě. Což je úplně neuvěřitelné. Mimochodem, přispěla k tomu i vlna migrantů z Ukrajiny samozřejmě, co se týče nájemního bydlení, které absolutně zdražilo, takže naši čeští občané nemají peníze na to si pronajmout ani byt v Praze, protože poptávka je taková, že potom nestačí nabídce. Takže za vaší vlády poklesla výstavba bytů o 15,5 %. Další selhání.

Dále navrhujeme vyšší porodné, samozřejmě pro pracující rodiny, včetně jeho zavedení pro třetí a každé další dítě v rodině, pokud alespoň jeden z rodičů pracuje. Ne že se tady budou dávat sociální dávky notorickým nemakačenkům a nějakým nepřizpůsobivým lidem. To je váš systém. To je systém Fialovy vlády. A to my chceme změnit. Dále prosazujeme rozšiřovat kapacity školek a škol, anebo širokou nabídku částečných pracovních úvazků pro rodiče předškolních dětí. Pojďme dál.

Já už jsem tady představil konkrétní návrhy, jaká je představa, jaké jsou kontury důchodové reformy v podání SPD. Nejhorší je, že my jsme to představili tady už ve Sněmovně asi před dvěma lety, dokonce i na jednání s ministrem Jurečkou. Ale vaše vláda prostě neslyší. Vy nechcete dělat nic pozitivního pro republiku a pro naše občany.

Do roku 2019 byl takzvaný důchodový účet v přebytku - vybrané pojištění versus vyplacený objem důchodů. To je potřeba zdůraznit. Přebytek v roce 2019 na takzvaném důchodovém účtu byl 16,44 miliard. Ještě za rok 2021, před nástupem Fialovy vlády, bylo snesitelně nízké saldo 2,26 miliardy korun. Proč to říkám? Aby bylo jasné, jakým způsobem vaše vláda zničila Českou republiku! A zničili jste jak rodiny, tak mladé lidi! Ničíte lidi v produktivním věku, firmy, ale i důchodce!

Zásadní zlom přišel právě v letech 2022, 2023 po nástupu Fialovy vlády, a to kvůli vysoké inflaci, do velké míry způsobené a neřešené Fialovou vládou. Kvůli této vysoké inflaci bylo ze zákona nutné několikrát mimořádně valorizovat důchody, což způsobilo eskalaci výdajů důchodového účtu a jeho schodku. Za roky 2022 až 2023 stouply výdaje důchodového systému meziročně o 100 miliard korun. Příjmy důchodového účtu rostou kontinuálně v posledních letech v průměru o 50 miliard korun ročně, což by bez výdajů na mimořádné valorizace umožňovalo držet bilanci důchodového účtu v rovnováze. Ale samozřejmě tu inflaci jste způsobili vy. Vy jste ji neřešili! Vždyť vzpomínáme ty rekordy, co se týče výše inflace, celou dobu to bylo nadprůměrné ve srovnání s Evropskou unií. To je vina vaší vlády všechno.

Další faktor - zvyšování mezd, které zaostávají za západním zahraničím. Zvyšovat adekvátně minimální mzdu i mzdy celkově. Je potřeba tlačit na zahraniční korporace, které vyvádějí po stamiliardách nezdaněné dividendy, aby zvyšovaly mzdy českým zaměstnancům. Takové ty řeči, že vláda nemá vliv na mzdy, to si nechte pro nějaké hlupáky. Proto my navrhujeme, a chtěli jsme to už minulé volební období a i jsme to navrhovali, aby například i nadnárodní korporace, tedy ten, kdo vyvádí ty dividendy, aby měl povinnost část svého zisku reinvestovat v České republice. Vždyť to jde. A pak samozřejmě se to může odrazit i v tom zvyšování příjmů našich občanů. Vždyť ty metody jsou. Jsou to příklady ze zahraničí. To je neuvěřitelné. Když slyším tyhlety argumenty, to je úplně k smíchu, jak vy jste neschopní. Zvýšení průměrné mzdy o 1 000 korun mimochodem - máme to vykalkulováno - by znamenalo 25 miliard nových příjmů do důchodového účtu plus samozřejmě vyšší daňové příjmy.

Podívejme se, co říkají odborníci, například sociolog Daniel Prokop v Českém rozhlasu 13. 9. 2023: Jsme v situaci, kdy má mnohočetné exekuce 400 000 až 450 000 lidí. Většina z těchto lidí je často v exekucích od roku 2012, 2013 a podobně. Už jsou v neřešitelném stavu, vytlačeni do šedé ekonomiky, zvykli si na to, nevydělává z toho ani věřitel, ani stát, protože dlužníci neodvádějí odvody. Zhruba polovina lidí, která je v neřešitelných exekucích, podle našich dat pracuje načerno, říká Daniel Prokop, nebo optimalizuje své příjmy, aby si snížila příjmy oficiální. Musí se udělat nějaký férový systém, který zbaví lidi dluhů a oni výměnou za to odejdou ze šedé ekonomiky.

A v šedé ekonomice podle jeho propočtů se takto z důvodu exekucí ztrácí 12 miliard korun. To je konzervativní nejnižší odhad v ročních nezaplacených odvodech na sociální pojištění. - Řekl v Českém rozhlase sociolog Daniel Prokop. Už tady jenom leží 12 miliard. Zase, neudělali jste v tom vůbec nic. My mimochodem navrhujeme ze státních exekutorů tady jako jediná strana. A opět, všichni jste proti tomu, SPD potřebuje posílit.

Další citát. Jiří Halbrštát, manažer personální agentury ManpowerGroup, rozhovor pro Novinky, 9. 11. 2023: "Podle našich odhadů se na šedém pracovním trhu může pohybovat až půl milionu lidí. Stát tak může přicházet na daních a pojistném o 250 až 300 miliard korun ročně." Zase, neděláte v tom vůbec nic.

Jinak byl takový rozhovor s tímto panem Halbrštátem a další otázka zněla: Jak se šedý trh projevuje? - "Může mít různé formy. Jedná se například o různé zneužívání lidí v těžké situaci, kdy často nemají na výběr. Nikdo je nechce zaměstnat, protože jsou nemocní, postižení, mají psychické problémy, exekuce, nemají tak vlastně na výběr." - Ale to není jediná forma? - Zněla další otázka redaktora. - "Ne. Potom je to samotná práce bez smlouvy, kterou částečně dělají lidé registrovaní na úřadu práce a pobírající různé dávky. A pak je to nelegální zaměstnávání cizinců. A samotný švarcsystém, kdy lidé pracují na živnostenecký list, i když mají jen jednoho odběratele nebo, chcete-li, zaměstnavatele. V neposlední řadě se může jednat o různé formy pseudoagenturního zaměstnání, kdy do firmy přijde zprostředkovatel, řekne, že má 50 Ukrajinců, kteří práci udělají, a to levně. Ale cílový zaměstnavatel pak nemá dohled nad tím, za jakých podmínek pracují, zda je jimi dodržována pracovní doba a tak." Ale to je prostě komentář toho pana Halbrštáta.

A teď se ho ptal redaktor: Jak jste k tomu číslu půl milionu lidí na šedém trhu dospěli? - "Vycházíme z informací, které jsme získali od lidí pohybujících se v oboru, ať už se jedná o agentury, zaměstnance Ministerstva práce, ale i třeba inspekce práce. Na IČO pracuje až milion lidí a z naší praxe je možné si domyslet, že se může jednat o švarcsystém až u třetiny z nich. To by bylo asi 300 tisíc lidí. Potom je zde asi 50 tisíc lidí, kteří jsou zaregistrováni na úřadu práce, ale někde částečně pracují. A pak jsem ještě nejmenoval tu formu, kterou často vidíme v gastronomii nebo ve stavebnictví, kde lidé dělají oficiálně za minimální mzdu a zbytek dostanou na ruku."

Krátce řečeno, my samozřejmě podporujeme živnostníky, hnutí SPD podporuje živnostníky, to je samozřejmě jasné, ale tady chci poukázat na to, kde všude je prostor pro to, zlepšit ty podmínky, pracovní podmínky pro naše občany a zároveň by to samozřejmě byl vítaný příjem i pro český stát.

No, když už jsem u těch živnostníků, tak opravdu Fialova vláda poškozuje občany všude, kde může. Například energetická chudoba. Tedy co týče živnostníků, mimochodem kvůli rozhodnutí Fialovy vlády živnostníky čeká od roku 2025 další výrazné zvyšování daňové zátěže a povinných pojistných odvodů. Fialova vláda prostě likviduje živnostníky neustálým zvyšováním daňové zátěže a pojistných odvodů. Hnutí SPD naopak prosazuje snížení daní pro živnostníky a podporujeme živnostenské podnikání. Jsme na straně živnostníků a malých a drobných podnikatelů. Je to opravdu úplně šílené, že od roku 2025 dojde k výraznému navýšení, k výraznému navýšení daňových a pojistných odvodů pro živnostníky v prvním pásmu paušální daně, kterým se celkově měsíční odvody zvýší z letošních 7 498 korun měsíčně na 8 765 korun měsíčně. A vyměřovací základ pro živnostníky se bude zvyšovat na 35 %, a od roku 2026 už to bude 40 %. To znamená, vy sdíráte úplně všechny pracující lidi.

Energetická chudoba se dneska už týká šestiny domácností, to znamená zhruba 450 tisíc českých občanů, a jsou to data Českého statistického úřadu a Iniciativy za bydlení, informovala státní agentura ČTK, zhruba 450 tisíc českých občanů v loňském roce si nemohlo dovolit dostatečné vytápění. 450 ⌁tisíc českých občanů. A takzvaná energetická chudoba se týká 700 tisíc českých domácností, tedy téměř šestiny všech domácností, nemůžou si v podstatě zatopit tak, jak by potřebovalo, aby jim nebyla zima. To je výsledek Fialovy vlády v 21. století. Zatímco zároveň jste koupili nejdražší americký stíhačky F-35 za 150 miliard, přičemž s provozem to bude asi 400 miliard, přitom sousední Slováci jednají o mnohem levnějších F-šestnáctkách, taky amerických, Maďaři letos prodloužili smlouvy na gripeny, které jsou mnohem levnější. To je neuvěřitelné, jakým způsobem vy jdete na ruku těmhletěm různým kšeftům, zahraničním kšeftům na úkor našich občanů. Pak nejsou samozřejmě peníze pro naše občany.

Co se týče receptu na dostupnou elektřinu. My jsme to už říkali mnohokrát. Zastropujte ceny elektřiny příjmových výrobců. Následně i u dodavatelů ve prospěch koncových zákazníků. Cestou k tomu je samozřejmě převzetí zodpovědnosti za výrobu, cenotvorbu a distribuci elektřiny v České republice. Je nezbytné prodávat v České republice vyrobenou elektřinu přímo bez zahraničních prostředníků a komoditních burz, přímo našim českým spotřebitelům. Ale Fialova vláda tu situaci neřeší.

Vy chcete tady snižovat důchody, zavádět neomezený věk odchodu do důchodu, ale jaká je situace mimochodem ohledně bydlení? Kvůli Fialově vládě se dnes zhruba 160 tisíc českých občanů nachází v absolutní bytové nouzi, nemají kde bydlet, a dalších 1,6 milionu občanů je bytovou nouzí akutně ohroženo. To je prostě úplně šílené. Šílená čísla. A v téhleté situaci vy jste zvýšili daň z nemovitosti, která v průměru stoupla o 85 %, někde až pětinásobně. Mimochodem, je to další flagrantní porušení předvolebních slibů ze strany Fialovy vlády, protože vy jste před volbami říkali - přímo explicitně jste to říkali, třeba ministr financí Stanjura, místopředseda ODS, to říkal, že nebudete zvyšovat daň z nemovitosti. A to je úplně neuvěřitelné. My samozřejmě, kdybychom byli ve vládě, tak to zase chceme snížit. To znamená, vy vlastně okrádáte lidi, kde můžete. To znamená, že lidé si ze zdaněných peněz koupí nemovitost a vy je ještě okradete znovu a zvýšíte jim daň z nemovitosti. Dvojitá daň. To je úplně neuvěřitelné. Neuvěřitelná situace, co vy předvádíte.

Financování českého školství. Stěžujou si úplně všichni. Pod vedením ministra Beka ze STAN. Je to absolutní ostuda. Zatímco v roce 2021 jsme se po dlouhých dvaceti letech v poměru k objemu výdajů na školství a hrubému domácímu produktu dostali na hodnotu 4,3 %, což jsme byli o dvě desetiny nad úrovní států Evropské unie, kde je ten průměr 4,1 %, ten poměr objemu výdajů na školství k hrubému domácímu produktu, tak za tři roky působení vlády pětikoalice - ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti - jsme klesli pod úroveň států EU na 4,1 %. Pod úroveň 4,1 %. A dokonce příští rok klesneme dokonce pod 4 %.

To znamená vy, kteří jste tady obelhali voliče, vaše voliče, vy jste říkali, jak budeme vzdělaná Česká republika a tady pan profesor Fiala, že bude v čele, tak vždyť vy jste to udělali přesně naopak a ničíte české školství. Ničíte všechno, kde se dá, žádná vzdělanost, že podporujete vzdělanost. Vy jste proti tomu, aby se zlepšovalo školství v České republice a vzali jste mu peníze. Nedáváte tam ty potřebné peníze.

Úplně neuvěřitelné je - na závěr, protože v jednu hodinu má být tedy pauza, jak jste se dohodli - tak musím připomenout nehorázný výrok ministra pro evropské záležitosti za STAN Dvořáka, který má radost v médiích z toho, že když se kvůli směrnici Evropské unie má zdražit benzín o 10 korun, možná ještě o více, na litr, benzín a nafta, tak on z toho má radost. Říká, že lidé nebudou tolik jezdit!

To je na závěr mého vystoupení. Mám toho připraveno samozřejmě mnohem více, ale v jednu hodinu je pauza, takže bych byl přerušen. Myslím si, že je to opravdu úplně příznačný závěr toho, co jsem chtěl říct, že vy máte radost z toho, vaše vláda, když se lidem nedaří, radost z toho, když lidé mají špatné životy. My chceme udělat pravý opak, vrátit lidem radost, aby měli lepší životy v České republice. Děkuji za pozornost.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky