Okamura (SPD): Fiala vnucuje nepřizpůsobivé romské migranty z Ukrajiny českým občanům

To je skandální, jak vláda Petra Fialy vnucuje nepřizpůsobivé romské migranty z Ukrajiny českým občanům, kteří je u sebe nechtějí. Nechceme tu další nepřizpůsobivé! Až 150 romských uprchlíků by mohlo najít azyl v areálu Nových Domků u Rozvadova na Tachovsku. A to nejen v budově, kterou kraji propůjčilo ministerstvo školství, ale i v novém stanovém městečku. To by mělo vyrůst na přilehlém pozemku. Tamním obyvatelům se ale záměr moc nelíbí. Informoval o tom server CNN Prima News.

Fialova vládní koalice ve Sněmovně odmítla návrh SPD, aby vláda vysvětlila, proč proti vůli občanů rozmisťuje nepřizpůsobivé ukrajinské romské migranty do obcí po naší republice. Arogance vlády v přímém přenose. Ministerstvo vnitra v čele s Vítem Rakušanem z hnutí STAN a vedení hlavního města Prahy, které vedou Piráti, TOP 09, STAN a KDU-ČSL nadále rozmisťují nepřizpůsobivé ukrajinské uprchlíky, z nichž mnozí vůbec nemají nárok na dočasnou ochranu v naší zemi, do různých lokalit v České republice, a to bez souhlasu místních samospráv a proti vůli občanů.

Vzhledem k tomu, že konflikt na Ukrajině se dnes odehrává na velmi omezeném území a drtivá většina ukrajinského území je bezpečná, není už žádný důvod, proč poskytovat další speciální výhody migrantům z Ukrajiny, např. ze západní Ukrajiny, kde není ani válka, ani nikdy nebyla válka. Jak víme, na Ukrajinu se již vrací i maminky s dětmi a říkají, že důvodem, že se sami od sebe vrací, je to, že je v oblastech, odkud pochází, bezpečno. Fungují školy i obchody. I zahraniční média, státní zahraniční televize už upozorňují na to, že se na Ukrajinu již více lidí vrací než přichází do EU.

Všichni vidíme, že vláda selhala a udělala z České republiky nejlepší bankomat v Evropě, ovšem za peníze občanů. Ze všech stran se totiž potvrzují informace o zneužívání dávek ukrajinskými migranty, přestože mnozí by na žádné dávky neměli ve skutečnosti nárok. Navíc, Fialova vláda dává migrantům zdaleka nejvyšší dávku pro dospělého ve střední Evropě, aby migranty přilákala, mnohem vyšší než dávají Poláci, Maďaři a Slováci. Nedivím se, že mnoha českým občanům oprávněně dochází s vládou trpělivost. A nedivím se ani tomu, že lidé Fialově vládě přezdívají "ukrajinská vláda", protože pomáhá jen Ukrajincům a na naše občany vláda kašle.

Hnutí SPD jasně říká, že máme poskytnout přiměřenou dočasnou ochranu a přístřeší pouze skutečným válečným uprchlíkům, a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Na druhé straně nevidíme žádný důvod k vynakládání veřejných prostředků na péči o migranty, kteří válečnými uprchlíky nejsou, a to na úkor občanů České republiky.

Současná vláda selhává v přístupu k nepřizpůsobivým romským migrantům s maďarskými pasy, kteří vůbec nemají na dočasnou ochranu v České republice žádný právní nárok a nemají rovněž ani nárok na žádnou sociální a finanční pomoc z kapes českých daňových poplatníků. Vláda tento problém neřeší. Namísto toho, aby rychle zajistila vycestování těchto osob z naší země, staví jim ubytovací zařízení s veškerým servisem placeným z veřejných prostředků. Často se tak děje bez vědomí a souhlasu místních samospráv. Nejedná se totiž o nic jiného než o ekonomickou migraci a dávkovou turistiku. Důsledkem je nejen ohrožení bezpečnosti našich občanů, ale také masové porušování veřejného pořádku. To je pro SPD naprosto nepřijatelné!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

