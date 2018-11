Okamura (SPD): K těm nejzákladnějším hodnotám patří bezpečí

Vážené dámy a pánové,

děkuji milým organizátorům za pozvání na tuto konferenci. Osobně si myslím, že o mnohých věcech bychom totiž měli veřejně diskutovat častěji a více do hloubky, tak, jako tomu je zde. Jakkoliv se mnozí v mnohém neshodneme, tím jednotným cílem nás všech, je věřím, prospěch našeho státu a našich občanů. K těm nejzákladnějším hodnotám patří bezpečí, a mimochodem bezpečí nejen před vojenským nepřítelem, ale bezpečí před kriminalitou, před sociální nejistotou, nebo před nespravedlností. Jedno z témat dnešní konference je vliv geopolitiky na bezpečnost České republiky.

Dovolil bych si zdůraznit, že geopolitika měla vždy i přímý vliv na existenci a státoprávní uspořádání zemí české koruny od prvopočátku našich známých dějin. Málo se ví o tom, že dědičnou královskou korunu získal už kníže Vladislav II., známý jako král Vladislav I. Korunu získal za svou vojenskou i politickou práci na mezinárodním poli.

Proč se však nepodařilo udržet tuto korunu pro jeho potomky a museli jsme čekat znovu na další mezinárodní potvrzení prostřednictvím Zlaté buly sicilské? Byla to opět geopolitická situace.

Čeští panovníci posilovali svoji a státní suverenitu vždy bojem na mezinárodním poli, kdy z našeho pohledu možná až přespříliš často podporovali střídavě všechny mocenské strany. „Bohemia first“ bylo heslem českých panovníků dávno před Američany, a jedině tomu vděčíme za svoji dnešní existenci.

Toto krédo bychom si měli znovu připomenout, a to z jediného důvodu. Je iluzí myslet si, že jakýkoliv cizí stát, neřeknuli velmoc, bude hledět na náš prospěch. Vždy a všude upřednostní každý dobrý politik zájem své země a svého národa, a je to nejen logické, je to i správné.

Je na čase, aby tento princip právě v zájmu naší bezpečnosti začali uznávat i čeští politici a stratégové. Veškerá vznešená slova o demokracii, o ideálech, společných hodnotách a podobně, totiž ve střetu s realitou vždy ustoupí vlastnímu zájmu, ať už to je byznys za 110 miliard, nebo cokoliv jiného.

Jestliže chceme my prosperovat, žít v bezpečí, je absolutně nezbytné upřednostňovat svůj zájem a ten hájit. Není lepší obrana bezpečnosti vlastní země, než přátelská vzájemně výhodná spolupráce se všemi, kdo jsou ochotni spolupracovat, a to bez ohledu na doktríny a kampaně hlásané jinými státy, a to proto, protože jsou hlásané samozřejmě ve prospěch jiných, ne náš.

Bojujme za svobodu u nás a současně respektujme svobodu - žít podle svého - jiných národů.

Někteří generálové a staří politici se připravují vždy na minulé války. Severoatlantická aliance se stále připravuje na válku se Sovětským svazem, který neexistuje, a úplně pomíjí kontinuální útok na Evropu, který je schopen Evropu dobít. V důsledku hrozí největší zmar evropské civilizace v našich dějinách.

A přitom by NATO mohlo být skutečně efektivním obráncem evropských hranic, mohlo by se transformovat na společenství, které je schopné ubránit hradby Evropy a to nejlépe v současnosti, a ve spolupráci s Ruskem a Spojenými státy americkými. Nyní tomu tak ale v NATO tak není.

Vážené dámy a pánové, na závěr přeji nejen za sebe, ale s Vaším dovolením, za nás za všechny hodně síly a odolnosti, krásné mladé dámě, která načala první stovku svého života – naší republice.

Čest a úcta památce všech, kteří za naši republiku, za naše národy bojovali, čest a pocta těm, kteří nám ji vybudovali.

Jejich oběti a práci uctíme nejlépe tím, že jejich práce nepřijde vniveč a i my zachováme naši zemi potomkům svobodnou, suverénní, silnou a v prosperitě.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

