Okamura (SPD): Neexistují skutečně účinné mechanismy kontroly hospodaření České televize

Vážené dámy a pánové, Česká televize utratí za rok víc, než kolik vydělá. A já to vezmu pěkně od lesa, jak se říká. Česká televize je veřejná instituce. To, že se chová jako utržená ze řetězu, je chyba těchto lidí - generálního ředitele Petra Dvořáka a kompletní sestavy Rady České televize, která má tuto stanici a její hospodaření kontrolovat. Česká televize je instituce, která hospodaří netransparentně, hospodaří špatně a má nevyvážené zpravodajství, které je politicky zmanipulované. Jsou to právě generální ředitel Petr Dvořák a Rada České televize, kteří mají šanci zamezit tomu netransparentnímu hospodaření, konkrétně jedné z největších zlodějin vyvádění peněz na výrobu obsahu. To je klasický model České televize, který předvádí.

Mám tady takový graf (ukazuje), kde je jasně vidět srovnání veřejnoprávních stanic v Evropě. A každého, kdo se na ten graf podívá, a týká se to odvysílaných pořadů podle typu výroby, tak jako první by ho mělo praštit do očí - hlavně zkušeného manažera, proč vlastně v počtu vyrobených hodin vede Polsko a hned za ním je Česko, a jak je možné, že například Německo je daleko za námi. Ono je to celkem jednoduché, přestože v privátním sektoru by to bylo z logiky věci divné.

Mám tady taky druhý graf (ukazuje) a tady je přesně vidět další záležitost, že zatímco takové Německo nebo Dánsko při výrobě pořadů spoléhá především na zakázkovou výrobu nebo nákup, tak právě Česká televize na tyto dvě položky zdaleka kašle. A nyní ta pointa, nyní ten důvod, proč to říkám, abych dal konkrétní příklad hospodaření a způsobu práce České televize. Zatímco totiž pořady, jak to dělá Německo, musíte nechat projít standardním výběrovým řízením, tak v případě vlastní tvorby nikoliv. A právě proto je to jedna z takových těch obezliček, kterou předvádí Česká televize, a netransparentností a takového podivného stylu ve srovnání například s Německem, s německou televizí, že Česká televize preferuje způsob výroby pořadů tak, aby nebyla ta výběrová řízení.

A já samozřejmě se tady musím zeptat, proč tato jednoduchá věc nedojde Radě České televize. Tak to, že z nějakého důvodu nedochází generálnímu řediteli České televize panu Dvořákovi, se ani nedivím. Samozřejmě teď je potřeba si tento bod, o kterém hovořím, zapamatovat, protože se dostanu záhy dál. Protože tento způsob hospodaření České televize, který je samozřejmě jiný, než je tomu v Německu, tak není ničím jiným, než velkým deštníkem na podivné, chcete-li černé, zakázky.

Od doby, kdy do vedení České televize nastoupil Petr Dvořák, klesly úspory této stanice téměř o 2 miliardy korun. I přesto šéf veřejnoprávní televize pobírá k měsíčnímu platu, který činí 230 tisíc korun, každý rok ještě navíc milionové odměny. A víte, proč mu je ta Rada České televize dává? Protože říká, že tento v uvozovkách geniální manažer dokáže prý držet vyrovnaný rozpočet. Jasně. Jenomže jak víme, tak pro ten vyrovnaný rozpočet si dokáže vždy sáhnout do rezerv, které vytvořil Dvořákův předchůdce.

A tady bych se také krátce zastavil u toho, co je to Rada České televize, protože myslím, že občané a diváci - jim to není úplně jasné. Rada České televize je dozorový orgán, jehož členy volí tady Poslanecká sněmovna. Takže jsou to v podstatě nominanti tady politických parlamentních stran. A tady bych rád řekl, že SPD tam nemá ani jednoho zástupce. Takže ti zástupci, kteří jsou tam teď, jsou zástupci dosavadních mainstreamových stran, v podstatě všech kromě, doslova všech kromě SPD. Maximálně tam ještě nejsou Piráti, kteří jsou také noví. To znamená kromě těchto stran jsou tam zastoupeny všechny ostatní strany, takže ony všechny ostatní strany mají máslo na hlavě a ony můžou za to, jakým způsobem funguje Česká televize. Ty strany jsou hnutí ANO, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL, zástupce má i KSČM a tak dále. Takže to jsou viníci, spoluviníci, spoluviníci současné situace v České televizi.

A co na tento stav říká předseda Rady České televize Jan Bednář? Tak to je člověk, který dlouhodobě odmítá mluvit, takže odmítá i rozhovory, na které je zván, aby vysvětlil tu situaci. To opět svědčí o skandální situaci kolem České televize. Ale podařilo se dohledat jeho odpověď pro Mladou frontu Dnes. Tam pronesl velmi zajímavou větu. Cituji: "Můj názor je, že nemá smysl, aby ve fondu televizních poplatků bylo zbytečně moc peněz." No tak to je velmi zajímavý názor. To znamená podle jeho názoru je normální hospodařit ve ztrátě, doplňovat peníze z rezervního fondu. Mně to trošku připomíná Saddáma Husajna, když si z centrální banky jen tak bokem půjčil v přepočtu 18,5 miliardy korun zcela bez odpovědnosti a zcela bez nějakého postihu.

Ale pojďme se podívat ještě blíže na rezervy a na hospodaření. V předloňském roce si takhle půjčila Česká televize z fondu rezerv téměř 400 milionů korun. To znamená, když to řeknu jinými slovy, aby to bylo srozumitelné, Česká televize skončila ve ztrátě 400 milionů korun. A zatímco když v minusu skončí soukromý subjekt nebo kdokoli nebo já, tak si musíme půjčit například v bance, kde bych skončil někde v minusu, tak Česká televize ne. Prostě si ty peníze vezme bez dovolení od nás od všech.

A já říkám, že dokud Česká televize nezveřejní například také výši platů a odměn vedoucích zaměstnanců, tak nelze mluvit o transparentnosti. Já už léta vyzývám jak Václava Moravce, tak Noru Fridrichovou, tak redaktora Wollnera, to jsou ti, co ovládají pořad Reportéři, ČT, 168 hodin a Newsroom, tak je vyzývám k tomu, aby zveřejnili své platy, protože občané nám píší, že kolují spekulace, že jejich platy jsou v řádu milionů korun ročně. A oni to odmítají. Takže oni žádají transparentnost na ostatních, ale oni sami, kteří jsou placeni z veřejných peněz, z koncesionářských poplatků, tak odmítají už několik let zveřejnit výši svých platů. To znamená všichni občané vědí, kolik mají poslanci, kolik mají hejtmani, kolik mají starostové, kolik mají senátoři, každý si to může dohledat. Ale oni odmítají na opakované dotazy říct, kolik vlastně mají. To znamená toto také svědčí o tom, že se tam dějí nějaké podivné čachry a nepravosti, protože proč by se poctivý člověk bál, když je z veřejných peněz placen, zveřejnit, kolik tedy inkasuje. Zatím se mluví o tom, že je to v řádu milionů korun ročně. Takže opravdu dokud budou zatajovat tito a další lidé, kolik inkasují z koncesionářských poplatků našich voličů, voličů SPD, tak to opravdu žádná transparentnost není. A my s tím nesouhlasíme.

Také víme, jak nám Česká televize a její Rada neustále vysvětluje, jak je ta stanice skvělá a úžasná, jak ji všichni prý obdivují, milují a nevím, co ještě... Ale zajímavé je se podívat na některá další čísla a tvrdá data. Zatímco v roce 2016 se podařilo České televizi získat z prodeje jejích pořadů více než 100 milionů korun, tak o rok později v roce 2017 už to bylo o 25 milionů méně. Co to znamená? Že o pořady České televize je rok od roku menší a menší zájem. Takže tolik asi ke kvalitě České televize. Takže ne že kvalita stoupá, naopak zájem o pořady České televize, co se týče nákupu jejích pořadů, naopak klesá.

Dále. Pokud se podíváme na to a pokud se občané ptají, proč vlastně Česká televize chce zvýšit koncesionářské poplatky, protože se tady pořád mluví o tom, že by se měly zvyšovat.

Tady pořád slyšíme ve veřejném prostoru, slyšeli jsme to i v letošním roce. Takže tady je prostě diskuse o tom, že chtějí zvyšovat koncesionářské poplatky. Já už jsem to slyšel mnohokrát. Tak odpověď je prostá. Já to "chápu". Samozřejmě s tím zásadně nesouhlasím. Prostě jim to nevychází. A jak jsem říkal, fond televizních poplatků hubne a hubne, takže nápad je, kde jinde brát peníze než znova z našich kapes. Protože jak jsem již vysvětlil, je potřeba "vyrábět a vyrábět". A vyrábět a vyrábět tak, aby nebyla veřejná výběrová řízení a aby to pokud možno bylo spřízněným firmám a spřízněným dodavatelům. Ať mi to někdo vyvrátí, že to tak není! Protože všichni víme a už to kolovalo mnohokrát a viděli jsme to i v televizi, ty začerněné smlouvy. Začerněné smlouvy s dodavateli. Takže to rozhodně transparentní není. Tak ať odčerní ty smlouvy! Ať je odčerní! Oni je nechtějí odčernit a zároveň tady vyrábí, vyrábí v uvozovkách, tak, aby to pokud možno neprocházelo transparentním výběrovým řízením. A nechtějí ani zveřejňovat platy. To znamená, to je současný stav České televize. Připomíná mi to staré české přísloví: Blbej, kdo dává, blbější, kdo nebere. Ale my na tento styl práce České televize v SPD rozhodně přistupovat nebudeme.

A nyní se podívejme na to, jak to v té České televizi standardně chodí. Česká televize sice věděla, že vloni bude mít na provoz méně peněz, ale to jim evidentně nevadí. Takže třeba oproti předloňskému roku si tam zvedli platy o 9 %. Ano, v České televizi si zvedli platy, oproti předloňskému roku si loni zvedli platy o 9 %. A vlastně, proč tohleto nekomunikují? Proč tohleto neříkají divákům? Proč toto není hlavní zpráva v Událostech České televize. Já myslím, že to je zrovna zpráva, která by zajímala koncesionáře České televize a diváky. Já myslím, že je to přímo na titulní zprávu! Že na tu hlavní zprávu, kterou by měli dát v 19 hodin a ještě ji rozebrat v Událostech, komentářích a u Václava Moravce a v pořadu Newsroom a v pořadu 168 hodin a v pořadu Reportéři ČT. A najednou se jim to nehodí! Proč občané vůbec nevědí, jakým způsobem si v České televizi astronomickým způsobem zvedají platy, přestože je tam netransparentnost. A jak vidíme, dokonce i zájem o pořady je nižší. A zcela prokazatelně.

A podívejme se na to trošku blíže, kam tedy jdou ty koncesionářské poplatky vzhledem k platům. Versus platy. Na koncesionářských poplatcích vybere tato stanice zhruba 5,5 mld. korun ročně. A z nich jde více než 2 mld. korun na platy. Já myslím, že to veřejnost taky neví. Je to skoro 40 % všech koncesionářských poplatků mizí na platy v České televizi. A oni si ještě zvýší o 9 % a ještě to nekomunikují, ještě to neříkají občanům České republiky. Tak se taky podívejme, kolik tam pracuje lidí. Ano, v České televizi pracuje téměř 3 000 lidí. No ano, já myslím, že je to šokující číslo, ale slyšíte dobře. Tam opravdu pracují 3 000 lidí a když se to porovná např. s televizí NOVA, která má vyšší sledovanost, a s dalšími televizemi, které mají třeba menší sledovanost, ale v přepočtu na koláč sledovanosti mají násobně, mnohonásobně méně zaměstnanců, tak je to opravdu šílené číslo. Je to šílené, ale nejšílenější je, že to musejí platit občané České republiky instituci, která se zcela vymyká kontrole a je netransparentní.

A pokud se občané chtějí ještě více naštvat nebo opravdu se naštvat, tak ve výroční zprávě za rok 2017 si můžeme přečíst, že sice náklady stoupají, protože si přidali platy např., mimo jiné, ale počet vyrobených hodin na jednoho zaměstnance od roku 2014 trvale klesá. To znamená, náklady stoupají, ale počet vyrobených hodin klesá. Tak to musím říci, že tedy pan generální ředitel Dvořák, pan Wollner, Fridrichová, Moravec jsou opravdu v uvozovkách kabrňáci. Vysávat čím dál více do svých kapes, ale zároveň vyrábět čím dál méně hodin, vyrobených hodin na jednoho zaměstnance v přepočtu. A tohle tady chtějí někteří poslanci tolerovat! To přeci není možné, platit jako ovce koncesionářské poplatky a zároveň tolerovat takto závažná fakta, o kterých tady hovoříme.

Samozřejmě, v České televizi je postaráno, aby v uvozovkách naši miláčci ze zpravodajství neměli strach. Takže se podíváme, jak to je u nich s těmi financemi, kolik dostává zpravodajství. Jen v loňském roce tam z našich peněz šlo více než 348 mil. korun, což je zároveň více peněz než v předloňském roce. To znamená, Česká televize raději oseká takové věci jako je dramatická tvorba, sport anebo tvorba pro děti, ale to poslední, co by generální ředitel Petr Dvořák potřeboval, je vzpoura a problémy ve zpravodajství. Takže přesně podle principu římských císařů tam raději pošle nějaké peníze, ať je klid. Jenomže tato metoda těm římským císařům, jak víme, dlouhodobě nevycházela. Každopádně ten rozpočet pro letošní rok 2019, protože i u něj se několika větami zastavím, je v uvozovkách zábavný, ale spíše řekl bych negativně zábavný, pochopitelně i z dalšího pohledu. Zpravodajství a dokument si totiž polepší nejvíc. Takže se již nyní můžeme těšit na sadu těch správných dokumentů, které nám vysvětlí, jak je multikulti svět prima. Že polovina Afriky má samozřejmě plné právo přijít okupovat Evropu, ale Izraelci podobná práva již vůči Palestincům nemají. Že je prima, že se Afrika může stěhovat do Evropy, ale Evropa do Afriky nesmí, protože je to vměšování do cizích zájmů. A tak bych mohl pokračovat. No, mají to promyšlené opravdu velmi dobře s tím financováním, s tím hospodařením.

A víte, proč dá Česká televize taky méně peněz na sport? To je také důležitá oblast, kde celá řada našich občanů ráda sledovala sport. A proč se třeba nevysílá fotbalová liga na veřejnoprávní České televizi? Řada občanů se na to ptá. No, protože podle České televize to prý lidé nechtějí. Podle České televize prý lidé nechtějí, aby se na veřejnoprávní televizi vysílala naše fotbalová liga. No, oni totiž prý chtějí ti naši občané, diváci spíše akce ze zahraničí. Ale to má určitý háček, který bývá zákulisně velmi kritizován a nemáme pro to pochopitelně důkazy. Protože když kupujete práva na českou ligu, tak se samozřejmě domlouváte na malém českém písečku přímo. Ale v případě, že kupujete velké sportovní akce ze zahraničí, tak je kupujete výhodně přes různé zprostředkovatele. A ti pochopitelně umějí nabídnout různé provize. O tom se spekuluje, že za tím může být korupce. Proč českou ligu, kterou si tak zvykli diváci sledovat na České televizi, tak najednou prý to lidé nechtějí. Proto prý na České televizi není. A o zahraniční sportovní akce prý zájem je. Takže to je taky otázka, proč, jak a je potřeba, aby Česká televize tyto spekulace jasně vyvrátila, aby se k nim vyjádřila. Protože to jsou dotazy od občanů, občané nad tím přemýšlejí, občané se nás na to ptají.

Podívejme se taky na stravování v České televizi. Nechci kritizovat, že se někdo má stravovat nebo ne, takže budu jenom u holého čísla. Jenom aby občané věděli, abyste měli přehled, kolik to stojí z těch koncesionářských poplatků. Takže za stravování utratí Česká televize z našich poplatků skoro 65 milionů korun. Takže to jenom bych doplnil. Až bude Česká televize tady kritizovat stravování někoho jiného, kohokoliv, tak abychom věděli, kolik to stojí vlastně v té České televizi. Šedesát pět milionů korun.

Teď bych pokročil trošku zase k dalšímu bodu, co se týká České televize. Myslím, že z toho, co jsem tady vysvětlil, tak už jenom jeden z těch bodů by stačil k tomu, aby, kdyby se nejednalo o České televizi, tak jsem přesvědčen, že většina poslanců tady by takový návrh zákona nebo jakoukoli zprávu okamžitě zamítala.

Protože prostě není možné tady hospodařit s miliardami takovýmto netransparentním způsobem. Proto jsem to tady trošku déle rozebral, abychom si uvědomili tu celou řadu těch otazníků, celou řadu otazníků, kterou je potřeba vyjasnit. Je to prostě instituce, která je schopna pojmout tolik peněz, kolik do ní nasypeme.

Je jí to totiž úplně jedno. Ale teď se také zastavme na chvilku u toho, co předvádějí zaměstnanci. Veřejnoprávní televize a její zpravodajství má být nezávislé. Ostatně, právě o tom stále dokola melou. Jenomže pak se podíváte na profily některých lidí na sociálních sítích, tím mám na mysli těch hlavních, nejvlivnějších redaktorů České televize, a nestačíme se divit. Tedy především tomu, jak se jasně politicky profilují nebo projevují. O tom, jaké mají názory, který způsob myšlení je jim blízký, není z jejich veřejných vyjádření pochyb. A mě by fakt zajímalo, jak někdo může v soukromém životě nadávat na jednu skupinu občanů či politiků a pak přijít do práce a držet si odstup. To přece není možné. A to říkám, i kdybych neměl hlubokou znalost, celkem dlouholetou znalost těch daných mnoha redaktorů a mnoha lidí z České televize, protože sám v médiích vystupuji téměř dvacet let, i v České televizi, takže znám mnoho lidí velice blízko a mám s mnoha lidmi i přátelský vztah. Ano, ale jsou to ti, co se tam chovají slušně a jsou to ti, kteří tam dodržují zákon a kteří to berou skutečně jako veřejnou službu. A těch je taky v České televizi celá řada. To chci zdůraznit. Je jich celá řada v České televizi. Ale bohužel to nejsou ti, co to řídí a co jsou ti nejvlivnější.

Takže by mě fakt zajímalo, jak je možné, že vedení České televize je připravené tolerovat takové statusy jako třeba na Twitteru Marek Wollner 14. 11. 2018, dohledejte si, Nora Fridrichová 6. 11. s fotkou textu Zimoly, ten byl z ČSSD nebo je z ČSSD, a pak pod to dejte ještě jeho status z 13. 12., Nora Fridrichová 1. 10. s fotografií, Luboš Rosí 12. 9., Jakub Železný 15. 3. a tak dále. A tak bych mohl pokračovat dál a dál. Zkrátka to, na to chci upozornit, je fakt, že je prostě evidentní, že Česká televize drží jeden názor, jeden názorový proud úplně bez ohledu na to, co si myslí ta druhá, třetí nebo čtvrtá část republiky. A to mi přijde skutečně velmi negativní, protože kdo jiný, než instituce veřejné služby, by měl zastupovat zájmy a názory všech koncesionářů. A jenom nás, v SPD, volilo více než půl milionů občanů České republiky, kteří nuceně platí koncesionářské poplatky a například mě osobně již Václav Moravec čtyři roky nepozval do Otázek Václava Moravce. To znamená, ne, že mě pozval a já jsem odmítl - on mě nepozval. On mě ani nepozval. Znova říkám, ne proto, že mě pozval a já jsem odmítl, on mě ani nepozval. Ten pořad mě ani nepozval, aby koncesionáři, voliči SPD, nemohli slyšet názor předsedy SPD, zatímco tam jiní předsedové stran jsou zváni. A to je stav České televize, že nechtějí zviditelňovat názory SPD, nechtějí, aby předseda SPD by byl vidět. Ale jako mně to připadá hlavně skandální z toho pohledu, že si ho platí naši koncesionáři, minimálně v tom poměru našeho volebního výsledku, a přesto nepozve předsedu SPD do pořadu.

Takže to já jenom tak poznamenávám. My samozřejmě pracujeme v rámci podvodníků, v rámci těch podvodníků v České televizi, těch jejich podvodných, těch politických podvodníků, tak my si pracujeme prostě jiným stylem, snažíme se reprodukovat nebo snažíme se sdělovat občanům naše návrhy zákonů a náš program jinými komunikačními kanály, ale je to opravdu se zdviženým prstem, že takovýmto způsobem se manipuluje vysílání České televize. Čtyři roky mě nepozval. Nepozval mě do pořadu. To je prostě normálně zprivatizovaný pořad - stejně jako Reportéři ČT, 168. Oni prostě si to ti vedoucí redaktoři zprivatizovali za veřejné peníze. Zcela protizákonně, protože zákon dává jasné mantinely a říká, že má být vysílání vyvážené.

Je tedy na čase, abychom se my jako poslanci, my jako SPD, už jsme se na to podívali, tak, aby - chtěl jsem vás požádal, abychom se všichni podívali hlouběji na hospodaření a styl práce České televize, protože pokud budete vy jako poslanci v klidu, že Česká televize s téměř sedmimiliardovým rozpočtem hospodaří se čtyřistamilionovým schodkem, tak mě to tedy v klidu a nás v SPD to tedy v klidu nenechává. A nejsem v klidu už i proto, že na jednu stranu nás tady zpravodajství České televize školí a říká nám, co si máme myslet, ale na stranu druhou zcela uniká pozornosti ten zasmrádlej moloch, kterým Česká televize v současnosti je. Takže umíte si samozřejmě představit - tady se obrátím na poslance hnutí ANO - jak by například Andreje Babiše grilovali za jakoukoliv nezveřejněnou nebo začerněnou smlouvu redaktoři Wollner, Fridrichová a nebo Moravec? A teď se podívejte, když oni dělají to samé, tak jim to má projít? Do kdy chceme čekat? Tady jde o to, abychom zlepšili, zlepšili veřejnou službu. O nic jiného nejde - abychom zlepšili veřejnou službu a abychom dohlédli a vytvořili tlak na dodržování platného zákona, nic víc, který jasně mluví o vyváženosti. Nic víc. Jo? Pouze dodržování zákona. A zatímco v současné době oni v České televizi mají začerněné smlouvy.

Česká televize podle názoru hnutí SPD, protože ta situace je podle našeho názoru zcela neudržitelná a jak vidíme, k žádné pozitivní změně to rozhodně nespěje, tak si myslím, že by měla být transformována na státní příspěvkovou organizaci. Krátce řečeno, že bychom měli zrušit koncesionářské poplatky, a to i v případě Českého rozhlasu, a že by měla být Česká televize financována ze státního rozpočtu. Už proto a další číslo, protože jsme tady u zprávy o hospodaření České televize, víte, kolik stojí výběr koncesionářských poplatků Českou televizi? Stojí 130 milionů korun. Takže už pro to, že bychom ušetřili 130 milionů korun na výběr koncesionářských poplatků, které by mohly být použity na něco smysluplnějšího. A k těm, co říkají, že náš návrh na to, aby došlo k transformaci České televize na státní příspěvkovou organizaci, že to je ohrožení demokracie nebo podobně, takže školy jsou také ohrožení demokracie? Nebo policie je taky ohrožení demokracie? No to snad ne. A navíc, mám konkrétní příklad. Finsko nebo Holandsko také financují své televize veřejné služby ze státního rozpočtu a žádné ohrožení demokracie a svobody se tam neděje. Takže jestli se tady někdo chystal říkat, že návrh SPD ohrožuje demokracii, tak by to bylo velice hloupé. No, já jsem to tady možná ani neměl říkat, aby potom takoví hlupáci, protože jsem to zaslechl z některých řad takzvaných sluníčkářských politiků, tak potom bychom mohli říct argument třeba Finskem, Holandskem a dalšími zeměmi, protože oni vždycky něco plácnou a nemají příklady z demokratického zahraničí, z vyspělých zemí, kde to normálně takhle funguje. Takže samozřejmě například Finsko a Holandsko, jak jsem říkal, financuje své televize veřejné služby ze státního rozpočtu a žádné ohrožení demokracie a svobody se tam prostě neděje. Takže tenhle argument těch sluníčkářských politiků je prostě levej jak šavle.

Část poslanců se domnívá, že tím, že České televizi vyhovíte, že ji nebudete - v uvozovkách - zlobit, že se vám dostane vlídnějšího zacházení, ale to je krutý omyl. Já vystupuji v České televizi i v dalších médiích již dvacet let, ale takhle to opravdu nefunguje. Ten, kdo doufá, že se s ním bude někdo donekonečna kamarádit, protože si jakoby tam bude někoho udržovat, tak doufáte marně. Změní se to za vteřinu. Za vteřinu, jenom, když někomu něco přelítne přes nos a ani o tom nebudete vědět. Proto říkám od začátku, než takovéto zákulisní praktiky a machinace, které tady probíhají, tak pojďme nastavit v souladu se zákonem tak, aby Česká televize fungovala transparentně a pro všechny koncesionáře, pro občany v České republice. A pak se nebudeme muset tady takovýmto způsobem dlouho dohadovat.

Když to tedy shrnu, tak hnutí SPD programově a dlouhodobě považuje hospodaření České televize za věc, kterou je třeba řešit. Česká televize je v pozici, kdy si může fakticky vybírat vlastní daně v podobě televizních poplatků a zároveň je zde omezena možnost státu výrazně kontrolovat její hospodaření.

Neexistují podle našeho názoru skutečně účinné mechanismy kontroly hospodaření České televize. Zpráva, která byla předložena, konstatuje jasný trend úbytku finančních rezerv České televize. Rezerv, které jsou tvořeny z poplatků od občanů. Pokud to maximálně zjednoduším, tak hospodaření České televize spěje ke dvěma koncům. Buď budou žádat navýšení televizních poplatků, nebo státní dotaci. Taková tendence ve vývoji České televize je pro SPD nepřijatelná. Proto náš poslanecký klub SPD nepodpoří a bude proti zprávám o hospodaření České televize. A já věřím, že i poslanci ostatních klubů vezmou v úvahu jednoduchý závěr, který jsem zde uvedl. Opakuji, že Česká televize svým hospodařením směřuje ke zvýšení televizních poplatků nebo k žádosti o státní dotaci. Tento závěr je dán podle našeho názoru tím, že nefungují kontrolní mechanismy. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

