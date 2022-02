Okamura (SPD): Nesouhlasíme s prioritami vlády Petra Fialy

reklama

Vážené dámy a pánové,

já za naše hnutí SPD tady budu navrhovat řadu bodů na změnu programu schůze této Sněmovny. Já bych to na úvod krátce zdůvodnil. Protože vláda tady tlačí jako svoji prioritu, tlačí tady takzvaný pandemický zákon a chtějí to prostě jako první bod, to chcete, tahleta pětikoalice Petra Fialy, na první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny, ale my jako SPD vidíme priority jinde. Proto tady navrhneme jménem poslaneckého klubu SPD řadu návrhů na změnu programu schůze Poslanecké sněmovny, protože pro SPD jsou prioritou slušní lidé, podpora slušných lidí, aby měli slušní lidé více peněz, bezpečí a spravedlnosti.

A my nesouhlasíme s těmi prioritami, které má vláda Petra Fialy, který tady za mnou teďka pan premiér se postavil, protože když se podíváte na uplynulý měsíc, vy jste u vlády pár týdnů, tak v podstatě jedinými vašimi prioritami, které tady vidíme, tak je protlačit pandemický zákon, kterým chcete omezit další Ústavou garantovaná práva a svobody občanů, chcete omezit tyto další práva a svobody občanů od 1. března, takže - a k tomu se ještě dostanu - zatímco evropské země rozvolňují a vrací se do normálního života postupně, tak vaše jedna z hlavních starostí je jak protlačit pandemický zákon, kterým byste ještě omezili další práva a svobody občanů. No a s tím my samozřejmě nemůžeme souhlasit, s tím my nesouhlasíme, protože pro SPD je prioritou například řešení zdražování.

A vaše vláda a pan premiér raději odešel, protože už jsem se ho tady na to ptal z očí do očí minule, že pan premiér osobně sliboval, že předložíte plán na vyřešení zdražování do konce prosince. Byla to lež, nepředložili jste nic a občané dostávají drahé složenky, všechno se zdražuje, plyn, elektřina, potraviny, ale vláda nenabízí pomoc.

Takže vaší jednou z hlavních priorit, které jsme tady za poslední měsíc viděli, tak je, že chcete protlačit pandemický zákon, kterým chcete omezit další ústavní práva a svobody občanů.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další vaší prioritou, která tady je, a s tím opravdu taky nesouhlasíme, že je to priorita, která by měla být priorita pro občany České republiky, je, že chcete protlačit korespondenční volbu. To už tady bylo, ten zákon. Ještě že SPD udělalo kroky v souladu s jednacím řádem a zabránili jsme tady tomu projednávání alespoň v lednu, protože vaší koalici klesají preference, podle průzkumu, který jsme viděli a odvysílala ho i televize NOVA, tak vaší koalici důvěřuje již pouze 26 % občanů. Strmě klesá podpora vaší koalice. A vy se bojíte, že už neuspějete ve volbách, proto chcete změnu způsobu voleb v České republice, která navíc umožňuje manipulace a podvody. To jsme viděli v Rakousku, že kvůli problému s korespondenční volbou se opakovalo druhé kolo posledních rakouských prezidentských voleb, ve Francii dokonce korespondenční volby zrušili. Takže to je vaše druhá starost.

Takže za prvé chcete omezovat práva a svobody občanů, přestože tady žádné podmínky ani není k tomu žádný důvod, ale vaše je to jediná starost, nebo jedna z hlavních starostí. Druhá věc je, co tady navrhujete, je korespondenční změna na korespondenční volby, přičemž všichni víme, že občané v zahraničí již hlasovat dneska můžou na zastupitelských úřadech a pakliže je pro někoho prioritou, že dlouhodobě žije v zahraničí a nežije tady s námi v České republice, tak bych očekával, že jeho prioritou pakliže by chtěl volit, tak si zajede na ten zastupitelský úřad, i kdyby to mělo být dál.

A vaší třetí prioritou, která tady je a prostě my s tím taky nesouhlasíme, a proto tady budeme navrhovat opravdu změny pořadu schůze, byť to, co teďka řeknu, není na programu schůze, ale dokresluje to tu celou situaci, je, že na konci ledna paní ministryně životního prostředí Hubáčková vyhlašuje soutěž o národního ptáka v souladu s vaším programovým prohlášením. Takže tam vrháte energii, tam vrháte veřejné peníze, já nemám nic proti ptákovi, ale určitě to nemůže být vaše zásadní priorita hnedka zkraje, když je tady potřeba vyřešit to zdražování. Takže vy tady vyhlašujete soutěž o národního ptáka a teď tady slyšíme ve veřejném prostoru diskuse, kterými odvádíte pozornost místo abyste vyřešili to zdražování a to řešit nechcete, jestli to má být sokol, mnozí občané píšou, že na vaši vládu by se spíše hodila straka, nebo že to má být orel a podobně.

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 5% Jelcin 0% Putin 92% Medveděv 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15330 lidí

To znamená, já úplně jako si myslím, že odvádíte pozornost úplně někam jinam, já myslím, že je to nejslabší vláda od roku 1989, protože zvláště v tom kontextu, že vy jste slibovali už rok, je to rok, je únor, už je to déle než rok, co jste tady začali slibovat veřejně, že jste připraveni programově i personálně vyřešit a že budete řešit i to zdražování a další věci. A nemáte připraveno vůbec nic. Vůbec nic. A teď ještě kvůli vám dokonce kvůli vám dokonce jsme v rozpočtovém provizoriu, kdy se musely, kdy prostě resorty nemohou ani dostatečně investovat, přitom se z krize potřebujeme proinvestovat, protože jste zase obelhali voliče, že jste před volbami říkali, že jste připraveni a vy jste ale neměli připraveny ani pozměňovací návrhy k rozpočtu. Vy jste neměli připraveno vůbec nic. Takže jsme tady v rozpočtovém provizoriu, dva měsíce vám trvá - k tomu se ještě dostanu - dva měsíce vám trvá, to také bude jeden návrh na změnu programu schůze, abychom to prodiskutovali tady, tak dva měsíce vám trvá, než něco vyplodíte, protože jste nic připravenýho neměli, no a občané samozřejmě kvůli vaší neschopnosti trpí.

No, ono neschopnost. Vy jste schopní, protože už jste si stačili vytvořit tři nová místa ministrů navíc, protože jich bylo 15, teďka je jich tady 18, protože jste v pětikoalici, no a holt je potřeba více korýtek, protože holt jich bylo málo pro pět politických stran, tak tady sedíte dokonce ve dvou řadách ve Sněmovně, to jsem ještě nezažil, protože se už ani nevejdete. Ale tam jste si přidali 70 miliónů korun. Přitom ještě v prosinci jste slibovali, nebo to bylo v listopadu, jste v médiích lhali, že ty nová místa tří ministrů nebudou žádný vícenáklad navíc pro veřejnou pokladnu. A najednou vidíme bum (boom?), 70 miliónů navíc, aby tři nepotřební ministři měli aparát pro politicky zasloužilé spolupracovníky.

No, je to opravdu děsivé, ty vaše priority. Proto tady o tom hovořím, že SPD tady představí priority jiné, které si představujeme, abychom tady řešili. No a v neposlední řadě, a to také zmíním ještě ohledně návrhu bodů, které tady navrhnu, chcete ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Chcete politicky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Normální politický puč, kdy vy v podstatě chcete teď, plánujete odvolat celou Radu České televize a Českého rozhlasu a dosadit si tam pouze lidi, kteří vám jdou politicky na ruku. To je neuvěřitelné. To je totalita. To je tak nedemokratické jednání, které vy tady chystáte, že k tomu v podstatě - já jsem věděl, že to nebude, ta vaše vláda, nic moc. A já jsem - tak on vlastně premiér Petr Fiala měl pravdu, protože on sliboval změnu. Petr Fiala sliboval změnu. Ale občanům neřekl, že to bude změna k horšímu. To už zamlčel. A teď vaši voliči nestačí často zírat, protože řada z nich nás oslovuje kvůli pandemickému zákonu, protože prostě ten zákon nechtějí. Dokonce, jak víme, tak pandemický zákon, váš vládní zákon nechtějí ani vaši vlastní senátoři. To znamená, vznikl rozkol ve vládě, kdy vláda pár týdnů po volbách už nemá podporu ani u svých vlastních senátorů. A to je opravdu, to je opravdu na demisi, protože jako problém je, že vy si myslíte, že to je v pořádku. Ale ono by to bylo v pořádku, kdybyste si to dělali někde v privátní firmě. Ale to vy si z toho začínáte dělat. Prostě pro sebe do kapes ano, ale na občany už čas nezbývá. Ale není to v pořádku, když občanům chodí drahé složenky, všechno se zdražuje a občané nemají čas. A potřebují vládu, která bude mít podporu a bude to prostě řešit. Takže to ovládnutí České televize a Českého rozhlasu, které tady chystáte, které tady chystáte pod zástupnými důvody, tak to je opravdu snad nejtěžší úder, nejtěžší úder vůbec svobodě a demokracii, jeden z nejtěžších úderů svobodě a demokracii od roku 1989.

Já jsem o tom dneska mluvil, o tom, co děláte, s naším poslancem SPD Jaroslavem Baštou, který je, jak známo, jediným signatářem Charty v této Poslanecké sněmovně a je také jediným politickým vězněm a disidentem v této Poslanecké sněmovně. A Jaroslav Bašta mi před chvílí říkal na obědě, že se skutečně tady vrací totalita s vaší vládou. A není tady jiného člověka ve Sněmovně, který by to mohl posoudit tak, jako Jaroslav Bašta, který byl ve vězení za své politické názory v 70. letech a je signatářem Charty. Takže když už taková osobnost, bývalý velvyslanec České republiky na Ukrajině, bývalý velvyslanec České republiky v Rusku, exministr a disident, statečný člověk, toto řekne po třiceti letech při nástupu vlády hnutí ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů, já si myslím, že to není vůbec - vůbec to není k smíchu. Vůbec to není k smíchu, kam vy nás během několika týdnů, kam s vámi tady, s tou vaší vládou, kam Česká republika kráčí. A je to opravdu velký zdvižený prst a já myslím, že byste se měli trošku, tady vláda Petra Fialy, který už mezitím odešel, protože se mi nechce dívat do očí. No, tak vy se tady smějete, vládní koalice, ale pan premiér, jak jsme si všimli, tak je vždycky schovaný v tom svém kamrlíku tady v přízemí, dvojčlenná... (Nesrozumitelné poznámky z lavice před řečnickým pultem, T. Okamura se otáčí za sebe.) Tady nesedí za zády, co tady vykládáte. (Z pléna: ...že se nemůže dívat do očí). Já nevím, vy asi přes ten pultík nevidíte, že váš premiér tady nesedí, pane poslanče.

Ano, přesně, nepokřikujte na mě (smích v jednacím sále). Protože poslanec mluví na mikrofon a já splňuji jednací řád, zákon o jednacím řádu. Já na mikrofon mluvím, vy nemluvíte. Takže tady musím pochválit paní předsedající, paní předsedkyni, že si správně vyložila jednací řád. No, konečně aspoň jedna pochvala. (Smích v levé části jednacího sálu.) Tak, co jsem to chtěl říct. Možná po těch mých upozorněních z minulosti jste zpřesnili svoji práci ve vedení Sněmovny. A to je dobře. To je dobře.

Tak, zpátky k tomu tématu. Takže pan premiér totiž ve skutečnosti tady je ve Sněmovně, já už jsem si toho všiml v minulosti, ale byla mu vyhrazena kancelář tady v přízemí. Poznáte to podle toho, že je tam ta dvojčlenná ochranka před ní. A on tam je. On tam sedí. Ale nemá odvahu sedět tady, aby nebyl vystaven přímé názorové konfrontaci. A to je to zajímavé na celé té věci. Jo? Samozřejmě, že tady je, protože neví, kdy se bude hlasovat o pandemickém zákonu, který vy jste dali - chcete dát jako první do programu, ale nechce být tady ve Sněmovně, protože prostě to psychicky nezvládá, aby tady přímo se konfrontoval a přímo tady sledoval tu politickou názorovou konfrontaci. Politickou názorovou konfrontaci. Žádnou jinou. Takže o to je to více tristnější, že ani tady není odvaha z té vlády tady se přímo podívat z očí do očí a vysvětlit si ty věci jako chlap s chlapem, prostě názorově, názorově. Kouknout se do očí a prostě vnímat ty vzájemné názory. Názorově, demokraticky, v souladu s jednacím řádem, zákonem o jednacím řádu Sněmovny.

No a teď samozřejmě protože vy tady v podstatě chcete navrhovat a prosazujete tyto čtyři priority, jak jsem říkal, vy chcete další omezení práv a svobod občanů od 1. března, chcete zavádět korespondenční volby, protože se bojíte, že už nespějete ve volbách, proto je chcete ovlivnit, a vaši kandidáti, proto vám nevyhovuje stávající systém. My v SPD problémy s preferencemi nemáme, jako mají třeba Piráti, TOP 09 nebo KDU-ČSL, kteří jsou buď pod pětiprocentní hranicí nebo balancují na pětiprocentní hranici. Takže třeba to tak někdy bude, ale teď to tak není. To nevíme. Uznávám, že politika je vrtkavá. Jednou nahoře, jednou dole. To říkám upřímně a nikdo nevíme, jak to bude za čtyři roky. Pochopitelně. Ale rozhodně SPD nemá v tuto chvíli, ani nebude mít důvod prosazovat tady prostě manipulativní volbu, která umožňuje podvody, protože my se nebojíme našeho výsledku ve volbách v tom smyslu, že bychom museli měnit, ohýbat zákony v náš prospěch, jako to dělá vaše vládní koalice. A já se musím vždycky úplně smát (řečník se pousmál), to je opravdu směšné, jak se snaží vždycky tady paní předsedkyně Pekarová, nechci říct vaším prostřednictvím, ale myslím, že mluvím slušně tady směrem k vám a věcně, že říká, že prý SPD nechce korespondenční volbu, protože se bojíme, že nemáme v zahraničí voliče (řečník se směje). No jo, tak to je tedy úplně geniální převracení problému, protože TOP 09 je v průzkumech buď pod pět procent, anebo balancuje na pětiprocentní hranici. Takže my zoufalé preference opravdu zatím nemáme. Takže ten, kdo se bojí, jsou přesně tyto tři strany. Ale ona je to většina stran ve vládní koalici. To je potřeba si také přeložit. Jsou to tři z pěti stran ve vládní koalici, bez nichž by tato koalice nemohla vůbec existovat, by padla tato koalice. To je potřeba si zdůraznit a je potřeba toto si uvědomit. To znamená, to není tak, že já tady hovořím o třech stranách s preferencemi tři až pět procent nebo tři až šest procent, ale hovořím tady o tom, že v součtu bez těchto (nesrozumitelné slovo) stran by tato vláda nemohla existovat. Proto pochopitelně se k tomuto požadavku zcela logicky přidávají i ty další dvě koaliční strany. No tak, typicky ODS, která by to podle mého názoru až tak nepotřebovala, ale také chtějí tu korespondenční volbu na tvrdo, protože chtějí, jsou jedna parta samozřejmě s TOP 09, protože to je také probruselská strana, to je vlastně eurohujerská strana, TOP 09, a ODS jsou ruka v ruce s tou probruselskou, eurohujerskou stranou. Takže to je přesně to rovnítko mezi těmi stranami, proto společně korespondenční volba. Není to ta konzervativní ODS, je to probruselská, je to normální už probruselská strana. Takže proto to tady je.

No a z toho důvodu já bych tady tedy rád navrhl, řekl bych, sérii bodů, které jsou zase prioritou pro nás. Pro vás je to soutěž o národního ptáka, korespondenční volba, politické ovládnutí České televize a Českého rozhlasu za koncesionářské poplatky od občanů a pak je to pandemický zákon. No a pro nás v SPD jsou to zákony úplně jiné, které naopak prosazujeme my. K těm zákonům se pochopitelně vyjádří a postupně navrhnou tyto změny bodu programu naši poslanci. Pochopitelně SPD vystoupí v plném počtu, protože máme tady podaných 21 zákonů a je potřeba si tady znovu otevřít opoziční okénko, a my si ho tímto také otvíráme, protože je potřeba, aby občané slyšeli a porovnali si ty špatné priority této vlády a ty priority, které má SPD.

Samozřejmě k tomuto se budou postupně vyjadřovat naši poslanci. My tady budeme navrhovat, aby se zařadilo na program schůze např. zamrazení platů politiků na celé volební období. Protože vy jste si přidali kvůli vaší vládní koalici. Kvůli vaší vládní koalici se od 1. 1. 2022, od minulého měsíce, zvýšily platy politiků o 6 %, protože jste zamítli návrh SPD na zamrazení platů politiků na celé volební období. Takže vy jste si sami sobě přidali 6 %, sami sobě pro vaše tři nově vytvořené ministry si ve státním rozpočtu přidáváte 70 milionů korun na aparát, pro ty zasloužilé vaše straníky a další spřízněné (?) lidi 70 milionů navíc pro ty tři ministry. Ale na občany už vám nezbývá. Já se k tomu ještě dostanu, ale vy naopak v tom rozpočtu navrhujete, že snižujete slevy na jízdném pro studenty a seniory, SPD naopak podporuje slevy na jízdném, když se všechno zdražuje. Vy naopak zvyšujete dávky nepřizpůsobivým, zvyšujete odvod do Evropské unie o 2 miliardy korun, takže Evropské unii sypete plnými hrstmi veřejné peníze, ale abyste vyřešili zdražování pro občany, to ne, abyste např. snížili DPH na energie, to ne. Nebo abyste udělali nulovou DPH na základní potraviny jako Poláci, to taky ne. Ale protože jste servilní a poslušní vůči Bruselu a nemyslíte na naše občany, ale na cizí zájmy, tak samozřejmě tam to přidáváte, a našim občanům ne. Ale my říkáme, že to je špatně. My tady prosazujeme zamrazení platů politiků, protože ty průměrné platy jsou vysoké a politici by měli jít příkladem. Vy to ale nechcete, vy jste naopak nechali zvýšit platy politiků. Takže to bude jeden z našich návrhů, které naši poslanci také přednesou, abychom zařadili na program této schůze. Protože vy stále odkládáte tento náš zákon. Samozřejmě už se o tom hlasovalo, protože v lednu, když se tady hlasovalo o našem pozměňovacím návrhu na zamrazení platů politiků na celé volební období, tak vy jste to hlasy vládní pětikoalice zamítli, protože vy sosat chcete plnými doušky, ale občany už nenecháte, aby měli něco více, více v kapse, aby se jim žilo lépe.

Další návrh, který také naši poslanci navrhnou a určitě je potřeba ho tady projednat, je zvýšení příspěvku na péči o zdravotně postižené. Proč o tom hovořím? Protože já jsem vůbec netušil, že to bude s vaší vládou takhle špatný. Že to bude takováhle opravdu asociální vláda proti slušným lidem. Protože vy nejenom že odmítáte zvýšit příspěvek na péči o zdravotně postižené, který už se nezvyšoval několik let, několik let už se nezvyšoval, takže zdravotně postižení spoluobčané, kteří potřebují, aby jim někdo pomohl, tak v podstatě nejsou schopni už si ani zaplatit tu pomoc, protože všechno se pochopitelně mezitím ještě zdražilo. Ale vy dokonce v rozpočtu ubíráte peníze zdravotně postiženým, jak jsme si všimli. Vy dokonce ubíráte. To je úplně neuvěřitelný. Takže vy nejenom že nepřidáte... Jasně, můžete říkat stokrát, že nechcete přidat. Ale vy dokonce ubíráte. Což je teda děsivý úplně. Mimochodem ubíráte v tom rozpočtu i matkám samoživitelkám v rámci tzv. náhradního výživného. A tady jde o ty děti taky. To znamená, děti, které jsou bez svého přičinění uvedené do sociálně tíživé situace, o to tady jde, tak vy je hodíte ještě definitivně přes palubu. Ale ty děti za to nemůžou. Tyhle priority, co vy máte, kdy přidáte Evropské unii, přidáte sami sobě, přidáte nepřizpůsobivým, ale uberete zdravotně postiženým, poškodíte děti, poškodíte seniory... No s tím my opravdu v SPD nesouhlasíme! Takže my další návrh, který tady určitě budeme navrhovat a představí to naši poslanci a chceme, aby to bylo zařazeno na program této schůze, předřazeno tak, abychom to tady už konečně projednali, tak je návrh SPD na zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené.

Další návrh, který určitě jako naši prioritu budeme navrhovat, je ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Dostanu se k tomu za chvíli ještě šířeji, protože tady dochází opravdu k neuvěřitelné situaci, kdy se na mě obrátili jako na předsedu petičního výboru, včera mi přišel dopis - a můžu to už říct, protože už to bylo včera dokonce v médiích, aniž jsem o tom věděl, byl to hlavní článek na serveru iDNES mimochodem. Přišla mně petice v podstatě zoufalých občanů - v dobrém slova smyslu, tím nemyslím, že jsou zoufalí, že by byli něco špatného, ale zoufale se občané obracejí formou petice na Parlament, na Sněmovnu, že - a týká se to města Bílina v Ústeckém kraji, kde mají problém s těmi nepřizpůsobivými - cituji - tady organizátorka petice Jiřina Malá píše: "Je tady nepořádek, lidé se bojí i přes den vycházet ze svých domů. Chceme už, aby se něco změnilo." Občané, slušní lidé píšou, že se bojí v České republice vycházet ze svých domů. A zajímavé na celé té věci je - a tady bych tedy navrhl první bod a už bych ho i pojmenoval, že navrhuji diskusi nad návrhem zákona SPD o ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. To je jeden bod. Potom samozřejmě přijde ještě náš poslanec, který navrhne předřazení toho zákona jako takového, to bude ještě jiný bod. Ale já chci, aby se tady navrhl bod - a pojďme ho navrhnout jako první bod na schůzi této Poslanecké sněmovny - Diskuse nad zákonem od SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. - A problém je, že tady došlo k takové neuvěřitelné situaci, musím říct. Nebo víte co, já bych řekl, ten bod navrhněme jinak, já bych ho pojmenoval jinak. Protože ten zákon předřadit navrhne naše poslankyně Šafránková, která je autorem toho zákona za nás, ale pojďme diskutovat nad tím problémem. Takže já bych to pojmenoval: Diskuse o neúnosné situaci s nepřizpůsobivými v městech a obcích České republiky. Takže poprosím, paní předsedkyně, já to tedy znovu formuluji: Diskuse o neúnosné situaci s nepřizpůsobivými v městech a obcích České republiky - vláda nekoná. Takhle bych to pojmenoval. Vláda nekoná. Vláda situaci neřeší. Takhle bych to pojmenoval. Prosím vás, ne vláda nekoná, ale vláda situaci neřeší, vás poprosím, protože tady je potřeba zdůraznit, aby i vy jako předsedající z vládní koalice, jestli tady budete, jste si to zopakovali, až to budete číst, až o tom budeme hlasovat, abyste si to řekli sami sobě, uvědomili jste si to, že opravdu nekonáte.

Paní předsedkyně, já nenaskočím na vaši žádost. To není v jednacím řádu, že to mám dát písemně, proto bych vás naopak požádal, že vám to zopakuji ještě jednou a poznamenala jste si to. To není v jednacím řádu, že mám písemně. Děkuji za tu žádost. Já bych vám rád vyhověl, kdyby to byl jeden návrh, zas já nechci tady dělat nějaké problémy. Ale protože těch bodů mám asi deset, tak já si to tady nemůžu zapamatovat. Proto já vám to radši zopakuji třikrát, myslím to fakt věcně. Máte pravdu, jinak bych vám to dal písemně, ale já jich má asi deset.

Děkuji. Já to klidně řeknu pomalu. Takže: Diskuse o neúnosné situaci s nepřizpůsobivými v městech a obcích České republiky - vláda situaci odmítá řešit... Pomlčka - vláda situaci odmítá řešit.

Děkuju. A opravdu, nezlobte se na mě, protože kdyby to byl jeden dva body, já vám to přinesu, fakt to není problém. Správně jste řekla, že jsem taky řídil schůzi, vím, že mi to pomáhalo. Bohužel, protože to tady formuluji během své řeči, abych to formuloval správně, protože těch bodů mám deset, já nejsem schopný vám to dát potom písemně. Omlouvám se. Já si to tady naformulovávám tak, aby to bylo správně formulováno. Takže to prostě není možné jako technicky. Omlouvám se. Pojďme dál.

Tady došlo totiž k takové situaci, představte si, že přišla petice, a znovu říkám, já o ní už mluvím veřejně, protože to včera bylo i jako hlavní článek na iDNESu, jinak bych to tady nerozebíral, ale teď už je to veřejná informace. Takže je tady petice občanů, kteří píšou, že se bojí přes den vycházet ze svých domovů, a chtějí, aby se něco změnilo. A zároveň lidé zmiňují obrovský nepořádek, který tam panuje, tam mají ty nepřizpůsobivé, hlasitá hudba, ničení cizího majetku a třeba prodej drog za bílého dne přímo z oken. Ale to zajímavé, co je na celé této situaci, proto si myslím, že je to tady na ten bod, že zároveň přišel totiž i dopis od vedení města Bílina, od starostky - shodou okolností je to starostka za hnutí ANO paní Bařtipánová - a od zástupců vedení města. A oni na to reagují tak, což je pozoruhodné, ale přesně to dokresluje tu situaci, že odmítáme nést výhradní odpovědnost za něco, co zákonnými nástroji nemůžeme ovlivnit. Naše možnosti jsou velmi omezené a velmi těžce vymahatelné. A ta petice, abyste rozuměli, je za odvolání vedení města. Ale to vedení města se brání, a musím říct, že se brání tím, že říká, že naše možnosti jsou velmi omezené a velmi těžce vymahatelné a že obce nemají v rukou téměř žádné kompetence a že pravomoci k adekvátním zásahům a obraně obyvatel podle paní starostky nemají ani městská či státní policie.

Proto zároveň s tou peticí za odvolání vedení města, protože neřeší tu situaci s nepřizpůsobivými, a už je to neúnosné, tak vedení města zároveň ve stejný okamžik na to reaguje tím, že oslovuje zákonodárce nás ve Sněmovně otevřeným dopisem a říkají, že jsou přesvědčeni, že odpovědnost za situaci nesou hlavně ti, kteří vytvářejí pravidla pro sociální dávky a také legislativní prostor pro takzvaný obchod s chudobou. Takže oni velice správně poukazují na to, že je tady tak špatná legislativa, že vlastně města nejsou schopna adekvátně vyřešit tu situaci s nepřizpůsobivými. A je to přesně to, co tady říká celou dobu hnutí SPD, protože jak víte - ti, co jsou tady z minulého volebního období - tak hnutí SPD tady navrhlo komplexní zákon - a děkuji, že na něm začali záhy spolupracovat i někteří poslanci jiných stran - a navrhli jsme kompletní zákon, kde je 70 změn, kde chceme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A my to tady tlačíme už tři roky skoro. A všichni to víte, kdo jsou tady z minulého volebního období. Tady musím říct na rovinu, že osm let bylo u vlády i hnutí ANO, ale tu situaci nevyřešili. Ani ji neřešili. Oni ji neřešili. A na sklonku minulého volebního období jsme pak začali spolupracovat, to je zase musím pochválit, na tom našem návrhu zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

Ale tady ta pětikoalice, tady ta pětikoalice (řečník se otáčí a ukazuje) - vždyť mezi vámi jsou právě ti, kteří zablokovali náš návrh zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Byl to poslanec Čižinský za KDU-ČSL, ten už tady není, ale byli to lidovci. A pak to byli Piráti. Byla to především poslankyně Pirátů Olga Richterová, která je dneska místopředsedkyní Sněmovny za Piráty - místopředsedkyně Sněmovny, přestože mají pouhé čtyři poslance. A právě tato poslankyně Olga Richterová z Pirátů tady byla tou nejaktivnější spolu se svým bratrem Mikulášem Ferjenčíkem, který už tady není ve Sněmovně, tam už to voliči vyhodnotili a už propadl ve volbách do Sněmovny, že už ho nechtějí, řekli pirátští voliči. Ale paní Olga Richterová tady, dokonce ještě získala vyšší funkci za to, mimo jiné evidentně za to, za svoji práci v minulé Poslanecké sněmovně. A v podstatě jediná viditelná práce, co jsme viděli, je zablokování návrhu zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. (Poslanec Michálek tleská.) Ano, souhlasí s tím i pan poslanec Pirátů Michálek. Tak souhlaste dál, to je v pořádku. Jsem rád, že jsme ve shodě v tom, že jste to zablokovali. Vy samozřejmě nesouhlasíte s naším návrhem zákona. To všichni víme.

Takže paní Olga Richterová, poslankyně Pirátů to tady zablokovala. A právě tato poslankyně se svým bratrem Mikulášem Ferjenčíkem z Pirátů jsou těmi viníky toho, co tady píšou občané v téhleté petici. A samozřejmě je zároveň podporovala i ta pětikoalice v odmítavém stanovisku v minulém volebním období. Ale Piráti - Piráti - jsou ti, kteří můžou v podstatě, když to řeknu politicky zkráceně, za to, co se děje v Bílině. Mimochodem, aby vláda začala řešit problematiku sociálních dávek na bydlení s nepřizpůsobivými, tak to žádali před časem i představitelé Chomutova, Kadaně, Klášterce nad Ohří, Jirkova, dále Úpice v Královéhradeckém kraji, tam jsem dokonce osobně byl, abych se s tou problematikou seznámil. Ti také, jestli si pamatujete, je to asi tři roky, poslali dopis nám všem do Poslanecké sněmovny se zoufalou prosbou, abychom ten problém řešili. SPD na to reagovalo, že připravilo tu novelu zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ale vy všichni jste se na to vykašlali.

To je ten důvod, proč my tady chceme zařadit tento bod na program schůze, protože prostě je to problém, je to aktuální problém, je to velký problém. A když prostě v malém městě téměř tisíc lidí podepíše petici, že už jsou zoufalí z toho soužití, a vy to nechcete řešit, a nás v SPD je pouze 20 ze 180 (správně z 200), a přestože jsme ve vaší obrovské přesile, tak SPD bude bojovat za slušné občany. Budeme bojovat do posledního dechu a budeme se snažit vás přesvědčit, že je potřeba ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Náš návrh zákona přece umožňuje všem, aby se přizpůsobili. My přece nechceme, aby někdo zůstal bezprizorní. My ale jenom upravujeme mantinely tak, abychom dali prostor, aby byli motivováni ti takzvaní nepřizpůsobiví k tomu, aby se přizpůsobili.

Myslím, že je to staré známé přísloví, které ale přepsali Piráti, protože já když jsem byl malý, tak mi vždycky říkali moji příbuzní doma: bez práce nejsou koláče. Říkala mi to i moje maminka z Moravy. Ale heslo Pirátů je: bez práce jsou koláče. Ostatně množství politických náměstků na ministerstvech to dokládá. Ti, kteří kritizovali jakoby na oko před volbami politické trafiky, tak teď už chrochtají u korýtek úplně naplno a jsou politickými náměstky - Piráti. Takže Piráti otočili a samozřejmě už mlčí. K tomu se také ještě dostanu. Úplně příznačné je chování Pirátů, kteří ve vládě jsou pátým kolem u vozu, protože je vláda nepotřebuje, protože i bez jejich čtyř poslanců mají většinu, je jmenování Miroslava Kalouska do Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP. Ještě se k tomu dostanu, protože to taky navrhnu jako bod, abychom to tady projednali. Protože takovýmto způsobem udělat kozla zahradníkem, to jsem opravdu ještě snad neviděl. A Piráti byli ti, kteří přece v minulém volebním období kritizovali Miroslava Kalouska. A teď výměnou za teplá korýtka za funkce na ministerstvech a ve vedení Sněmovny najednou mlčí k tomu, mlčí a už ani nedutají, když Miroslav Kalousek byl jmenován do vedení největší české zdravotní pojišťovny, která má rozpočet více než 250 miliard korun ročně, téměř 260 miliard korun. A ve vedení této organizace je vládou dosazený za souhlasu Pirátů - Piráti říkali, my jsme se zdrželi, nebo co na vládě. Tak jestli s tím nesouhlasíte, tak odstupte z vlády přece!

Ale vy jste si vybrali korýtka. Tak odejděte z vlády, jestli s tím tak principiálně nesouhlasíte, že Miroslav Kalousek je ve VZP! (zvýšeným hlasem) Ale to neuděláte! Protože ve skutečnosti je vám to jedno. No, radši, radši teplá místa, radši politické trafiky než principy. To jsou Piráti. Takže Miroslav Kalousek je teď nově už jmenován, už tam je, už je to i na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pro jistotu jsem se díval osobně včera. Už tam je a už řídí, už je jeden z lidí ve vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny, kde je více než 250 (?) rozpočet.

No, tak já myslím, že všichni víme a občané ví, že pan Kalousek umí velmi dobře - v uvozovkách - počítat. Ovšem musíme se ptát, komu ku prospěchu? A já myslím, že to už si samozřejmě občané zodpoví sami. Mně píše řada občanů a já myslím, že vláda přímo poškozuje veřejné zdravotnictví tímto zdánlivě nenápadným krokem, ale myslím, že je to velmi nápadný krok a je potřeba to připomínat neustále i to chování Pirátů, kteří jsou ve vládě, a i to, že Miroslav Kalousek je ve vedení VZP, protože mně píše řada občanů a podívejte se, kdo se chce, ale já vás k tomu nenutím, když se podíváte do diskusí například na mých sociálních sítích, tak mnoho lidí píše, že odejdou od Všeobecné zdravotní pojišťovny z toho důvodu, že jste do vedení dali Miroslava Kalouska.

A to si myslím, že opravdu už poškozujete, poškozujete tímto - já vím, že vám je to jedno, vládě Petra Fialy - ale tímto způsobem už přímo poškozujete v podstatě i veřejné zdravotnictví v České republice, ale nechci to nějak teď tady přehánět, protože samozřejmě tam, kde ho skutečně poškozujete ještě více, to samozřejmě tady ještě na přetřes přijde, protože to jsou ty vaše škrty ve státním rozpočtu, které ohrožují zdravotní péči v České republice. Takže tady je skutečně důležité, já tady chci zařadit tenhle bod, abychom projednali tu neúnosnou situaci. No a pakliže vládní pětikoalice bude hlasovat proti zařazení tohoto bodu, tak se rovná a potvrdí se opět, že podporujete nepřizpůsobivé a nejste na straně občanů. Nejenom tento bod, ale i ten bod, co ještě navrhne Lucie Šafránková, která navrhne ještě pevné zařazení toho bodu, toho našeho zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

Takže toto je první bod, který bych chtěl navrhnout, protože ten problém je samozřejmě mimořádně závažný a je to aktualita, je to... ono aktualita, ono se to tady táhne už samozřejmě dlouhou dobu, ale teď aktuálně zase jsou tady další v zoufalé situaci, jsou tady slušní občané, v Bílině, v Ústeckém kraji a mohl by o tom vyprávět náš poslanec Jaroslav Foldyna, který se tomuto problému dlouhodobě věnuje v Ústeckém kraji a také ho lidi volí a pracuje na tom, aby se ty podmínky zlepšily, ale je nás jenom dvacet, je nás tady dvacet mohykánů proti většině a když nám házíte klacky pod nohy, tak samozřejmě to tady těžko můžeme řešit. Takže to je k tomu problému, který je v těch městech a obcích České republiky, kde jsou ty obrovské problémy s těmi nepřizpůsobivými.

Tady si vzpomínám, jak mi někdo tady z politických oponentů dával trapné dotazy a usvědčil se ze své vlastní nevědomosti ten člověk, ti lidé, už jich bylo několik, vždycky mi to tady někdo říká a už si ani nepamatuji ta jména, kdo jsou to ti nepřizpůsobiví, ať to definuji. No, tak to je jednoduchá definice jednou větou. Já nevím, proč to mám někomu opakovat, tady to jenom svědčí o tom, že jste jak z Marsu, že jste tady ve sněmovním akváriu a vůbec nevíte, jaké problémy mají občané. Nepřizpůsobivý je ten, kdo je práceschopný, dlouhodobě nepracuje, dlouhodobě si nehledá práci, no a udělal si životní program z toho, že zneužívá sociální systém. Vždyť je ta definice přece úplně jednoduchá.

Každý má právo krátkodobě být nezaměstnaný, ostatně platí si pojištění nezaměstnanosti a podobně, o tom přece ten problém není. Ale tohle, co jsem řekl, ta kritéria, ta jsou přece úplně jasná a nevím, já vůbec nechápu, jak se mě na to může někdo ptát, že to nechápe. Jestli je tak blbej, s prominutím - a teď neříkám nic špatného, protože nemluvím o někom konkrétním, jo? Takže to je opravdu neuvěřitelné, tohle. Je to prostě takhle, tohle je definice a nemá to vůbec žádnou spojitost - ani s barvou kůže, ani s ničím jiným, to vůbec nemá s tím nic společného. Takže tohle je ten náš další bod. Takže to je ten první bod, který tady navrhuji.

No, samozřejmě naši poslanci budou navrhovat další naše priority, protože fakt pandemický zákon, kterým chcete omezovat práva a svobody občanů od 1. března, a ještě vyhrožujete nouzovým stavem, když to nebude, no, zbláznili jste se prostě, to není normální. Jo, tady lidi už se těší na to, že sundají roušky a že budou normálně žít a že se budeme vracet do (normálních?) životů a vy vyhrožujete nouzovým stavem, přestože pro to nejsou vůbec žádné podmínky. Takže my tady máme jiné priority jako SPD.

Další naší prioritou je... ukončení zneužívání sociálních dávek, zvýšení příspěvků pro zdravotně postižené - ano, my chceme zvýšení daňových slev na poplatníka. No, tak proč dáváte dvě miliardy navíc Evropské unii? Jako my chceme naopak, abychom podpořili pracující rodiny s dětmi. A tady jsem od někoho taky slyšel, někdo mi tady dřív říkal - no, jak může vláda ovlivnit platy v soukromé sféře? Já opravdu nechápu, jestli jsou tady někteří představitelé vlády tak hloupí, nebo to říkají schválně, nebo si hrají jenom na hlupáky? No, samozřejmě, že vláda a vládní koalice může přece zvýšit platy občanům i v privátní sféře, například tím, že zvýšíte slevu na poplatníka! (zvýšeným hlasem) Je to tak jednoduché, já vůbec nechápu, co na tom není jasné! To snad není možné.

Vždyť zvýšení přece není jenom, že prostě zvýšíte nominální hodnotu platu, zvýšení je taky to, že necháte lidem více v peněženkách, ale to tady asi někomu nedochází. Stejně tak je to s těmi potravinami. Poláci snížili DPH na základní potraviny na 0 % a samozřejmě, že se zvýšily potom příjmy Poláků, protože se jim zlevnily základní potraviny, i když jim třeba plat zůstal stejný. Já nevím, co je na tom nelogického.

Já to vůbec nechápu, že to někdo nechápe. To opravdu, to je vidět, že tady jsou vesměs ve vládní koalici kariérní politici, protože kdybyste byli z podnikatelské sféry jako jsem já nebo z manažerské sféry, tak byste věděli, že cesta snižování nákladů také samozřejmě může být cestou ke zvyšování zisku, ale to je asi tady na některé představitele, kteří jsou celoživotními politiky, příliš. Tak úplně typický v tomhle byl třeba Bohuslav Sobotka, že jo, byl typický, já jsem ho ještě zažil, ale ten opravdu nevěděl, která bije, a taky to tak dopadlo ve skutečnosti, protože to jsou lidi, co byli celý život v podstatě jenom politici.

Takže my chceme samozřejmě zvýšení daňových slev na poplatníka a má se to týkat - je to logické, že se to bude týkat jenom lidí, co pracují, že, pochopitelně, to je myslím jasné, protože kdo jiný by měl daňovou slevu než ten, kdo vůbec nějakou daň nebo je prostě daňovým poplatníkem, takhle bych to řekl. Takže to chceme, to je naše priorita a my naopak chceme, aby se škrtly ty zvýšené náklady do Evropské unie. To je prostě nesmysl úplný a tady musím i vrátit i další - no, tak to už je tedy totální nesmysl, že mi někdo tuhle říkal v televizi, už nevím, kdo to byl, že prý přijdeme o dotace, když tady odstoupíme od Green Dealu. Zelený úděl, který zdražuje.

A já na to odpovídám - co má obyčejný člověk z dotací, když nemá na elektřinu a na základní potraviny? Já to (vůbec?) nechápu. Přece ty dotace jsou k ničemu, když se tomu občanovi nedostanou do peněženky tím způsobem, že má důstojný život a že může mít kvalitní životní úrovně. Takže přijdou dotace, (těm bohatým?), jo, chcete říct, ale na ty slušné (se) opět nedostane? To je jako argument, (ať?) nedostane? To je přece úplně děsivý argument.

Co mají lidé z členství v Evropské unii v okamžiku, kdy lidé nemají a nebudou mít, řada lidí, na energie a základní potřeby! (zvýšeným hlasem) Jako já nechápu, to zase jenom ukazuje na to, že tady mnozí žijí jak na Marsu někde - no, tak na Marsu, bůh ví, jak to tam vypadá - ale prostě někde žijí tady v tom svém elitním prostředí, ale vůbec si neuvědomují, že běžný člověk, který nemá na základní životní potřeby a převrací každou korunu a těch je v České republice spousta právě kvůli vašim dosavadním vládám a současné vládě, takže v podstatě ho ty dotace vůbec nezajímají, protože potřebuje hlavně uživit sám sebe a svoji rodinu. To je přece to, takže už prosím neargumentujme tím, že přijdeme o nějaké dotace, když z nich drtivá většina lidí vůbec nic nemá. Ano, z dotací mají třeba něco sponzoři hnutí STAN.

To jsou ti, co jsou na Kypru, třeba. Jo? Možná ano, možná ne. Ale tak bych to tak tipoval, protože když podnikají v solárním byznysu, tak si myslím, že je evidentní, že je to dotační byznys. Ale to jsou veřejně známé informace, ale k tomu se taky ještě dostanu. K tomu se taky ještě dostanu, k hnutí STAN. To tady mám také připraveno jako bod, protože tady je řada ještě nevysvětlených věcí. Takže my chceme - a to tady navrhne náš poslanec také, tuším, že to je Jan Hrnčíř - ne, je to stále Lucka Šafránková, je to zvýšení daňových slev na poplatníka.

Máme tady také další návrhy na změnu programu schůze, a to je minimální důchod. Minimální důstojný důchod. Jsou to všechno zákony, které už jsou podané tady do Sněmovny. Proto my budeme chtít, aby se ty zákony předřadily, protože fakt není naším, my nechceme omezovat ústavní práva a svobody občanů, jako chce vládní pětikoalice. My chceme, aby měli lidé lepší životy. Aby se přeskupily peníze ke slušným lidem.

Takže tady máme minimální důstojný důchod. Pochopitelně naši poslanci k tomu ještě vystoupí, aby navrhli zařazení, ale to je zákon, který platí v řadě zemí Evropské unie, ano, Evropy. A to je to, že si tam uvědomili, že za ty důchody pod minimální mzdou nebo pod hranicí chudoby, ona je to plus minus v České republice podobná částka kolem 15 tisíc měsíčně, tak že za ně nejde prostě vyžít, když má někdo důchod deset tisíc třeba, neřkuli níže, což jsou taky tací občané. A je to úplně šílená situace a vlády to neřeší, nechtějí to řešit. Tak prostě je tam minimální důstojný důchod, my navrhujeme za splnění zákonných podmínek. To znamená odpracované roky nebo invalidita. Takže samozřejmě nepřizpůsobiví by nedostali nic, to platí. A až od té částky zásluhově. Takže to taky budeme chtít zařadit, protože k čemu je nízkopříjmovému důchodci, že posíláte miliardy do Evropské unie, když sám v podstatě žije úplně jako nuzák. Žije jako žebrák. Je to ostuda, je to ostuda. A my prostě stojíme na straně těch slušných lidí. To znamená těch, kteří buď pracují, nebo už si odpracovali, nebo mají třeba nějaké zdravotní postižení a třeba pracovat nemůžou. My jsme na jejich straně i na straně studentů a dalších. Ale vy na jejich straně nejste. Proto tady navrhujete pandemický zákon, to je vaše priorita, ztrácíme tady čas.

A teď jsem dokonce ještě slyšel zoufalé řeči a výkřiky, že prý SPD tady blokuje práci Sněmovny vládě? A vy jste žádný zákon nepředložili! Jaký jste předložili zákon na podporu zdravotně postižených lidí? Jaký jste vládní pětikoalice předložili zákon na podporu rodin s dětmi? Vždyť tady žádný není předložený! Jak? Co tady kdo blokuje? Vždyť vy jste nic nepředložili! Vždyť vy tady to, co předkládáte jako prioritu, je korespondenční volba, která lidem v České republice nepřináší vůbec nic. Dokonce lidem v České republice vůbec nic a doslova, doslova, doslova nic. Jenom vám to přinese možnost využít manipulací a podobně, protože se bojíte o svůj volební výsledek.

Pak tady předkládáte pandemický zákon, děláte soutěž o národního ptáka a chcete ovládnout Českou televizi. Ale tady přece žádný váš zákon není! Tak laskavě bych poprosil představitele nebo požádal, já vás prosit nebudu, ale požádal bych vás, abyste nelhali v médiích a neříkali, že se tady něco zdržuje, když jste vůbec nic sami nepředložili. Dokonce ani to řešení zdražování jste říkali, že předložíte do konce prosince a nepředložili jste. Vždyť to ví celý národ, že jste nepředložili nic, vždyť ty složenky všichni vidí. A vidí, jak k tomu přistoupili Poláci a Maďaři, kde jsou vlastenecké vlády a skutečně to řeší a už se tam zlevnily potraviny a pohonné hmoty a tak dále. Vy neděláte vůbec nic, vládní pětikoalice. Vy děláte jenom pro sebe. A to je ten problém.

Takže už to neříkejte, prosím vás, že tady někdo něco zdržuje práci Sněmovny, protože jediné, co ji zdržuje, jste vy, protože vy tady máte většinu a tou většinou si tady můžete navrhnout a prohlasovat jakékoliv zákony pro občany České republiky. Ale problém je, že vy jste žádné nenavrhli. Proto vám nezbývá než si vymýšlet, že tady někdo něco zdržuje, ale kdyby se vás kdokoli zeptal na to, cože se tedy zdržuje - no, pandemický zákon. Tak ten fakt nechceme a říkali jsme to a nechtějí ho ani vládní senátoři. To se ukázalo. Ani vládní senátoři ho nechtějí, kdy se potvrdila slova SPD. Ale k tomu se ještě ke všemu dostaneme, protože jestli se tady dostaneme nebo v tom okamžiku, že se dostaneme na projednávání pandemického zákona, tak pochopitelně to ještě podrobněji rozebereme. Tyhle záležitosti. Takže nebudu rozebírat teď, když je rozebereme až potom.

A zároveň jsem vás chtěl důrazně požádat, a to už řeknu teď: že jsem slyšel, že vládní pětikoalice chce totalitně omezit řečnickou dobu u rozpravy nad pandemickým zákonem. Omezit tak, aby se poslanci SPD nemohli vyjádřit. Omezit ji na pět minut. Případně dvakrát pět minut. To prý máte v plánu. Umlčet, umlčet opozici. I senátoři hlasovali proti. Ale vy chcete umlčet totalitně, totalitně to tady ovládat. Vy byste nejradši, aby opozice nechodila do Sněmovny vůbec, podle mě! Abyste si všechno mohli hlasovat sami. Vy byste nejradši, abychom byli nějaké loutky. Jsme tady dvě opoziční strany, nebudu mluvit za žádnou jinou stranu, budu mluvit za sebe, já nejsem mluvčí nějaké jiné strany, já mám sice řadu mluvčích z řad KDU-ČSL a dalších stran, kteří vždycky říkají, co já říkám. Vždycky zalžou a já je pak vždycky žádám, aby mi nedělali mluvčí, že tady zadarmo žádné mluvčí nepotřebuji, aby někdo mluvil za mě a vysvětloval naše názory, že si to řekneme sami. Takže to vás chci taky požádat. Opravdu, žádné mluvčí z vašich řad nepotřebujeme, kteří by vysvětlovali postoje SPD. To opravdu nedělejte. Takže já jenom říkám, že to, co vy tady navrhujete a k tomu pandemickému zákonu se ještě vyjádříme podrobněji, ale varuji vás před tím, opravdu, a demokraticky. Nemůžu vám říkat: Varuji, a co potom? Nás je dvacet. Ale říkám vám, že to není demokratické a správné, aby tady někdo z vás navrhl a už to vidím, typicky bych to očekával od paní předsedkyně Sněmovny paní Pekarové Adamové, protože ta má takové, že chce omezovat opozici vždycky a rozčiluje se. Přitom sami byli v opozici, stejně jako my, v minulém volebním období, a nikdo je neomezoval.

Já jsem vám v životě nevzal slovo, vládní pětikoalici, v životě, a to tady byla přestřelka, jak pamatujete, mezi panem Kalouskem a panem Babišem, poslancem, a já jsem zrovna řídil Sněmovnu. A padaly tady tvrdší výrazy. A neudělal jsem to! Protože já jsem demokrat a vždycky jsem vás nechal všechny mluvit. A to všichni musíte dosvědčit. Dokonce jsem rozmlouval, chodili jste za mnou, mnozí vy teď z pětikoalice za mnou, abych třeba odebral slovo někomu. Pamatujte, že jste za mnou chodili, vzpomeňte si. A já jsem říkal: Já to nechci udělat, protože jsem rád, že se tady aspoň na tom mikrofonu všichni můžou demokraticky vyjádřit. Vzpomeňte si vy, co jste za mnou chodili - já znám ta jména, co za mnou chodili. Ale nebudu to říkat. Ono je to stejně na kamerách všechno. A vzpomeňte si, že jsem vám říkal: Ne, já chci, aby to bylo demokratické, nebudu nikomu odebírat slovo. Je to jediné místo v České republice v podstatě, kde si můžete říct úplně co chcete. Tady ten mikrofon, tady je na něj imunita na ten mikrofon, v podstatě. A já jsem nikoho z vás neomezil. Takže si na to dobře vzpomeňte, jak jsme k tomu přistupovali my, když jsme byli ve vedení Sněmovny. A vždycky jste se mohli všichni spolehnout v téhle Sněmovně, jak to byla vaše pětikoalice, tak to byla opozice, že když řídil Okamura schůzi, tak že vždycky jste měli jistotu, že si můžete říct, co chcete, i když jste mnozí z vás mluvili opravdu dlouho.

Dokonce někteří z vás mluvili tak, že já jsem se v podstatě tu hodinu a půl, co se tady řídí schůze a pak se střídáme, pak jsme se střídali, já jsem se nedostal ani ke slovu, téměř. Protože kontinuálně mluvil ten jeden člověk. Ale v podstatě vždycky to tak probíhalo. Vždycky jsem říkal: Co jiného? Za co jsme tady všichni placeni? Abychom tady pracovali, aby se demokraticky vyjádřily názory voličů. Holt někomu z vás nevyhovovaly ty zákony, nám taky mnohé nevyhovovaly. Jenom bych připomněl: Že SPD, ani já ve Sněmovně nikdy za svoji dobu, co jsem v Parlamentu, a byl jsem i senátorem, nikdy jsme nic neobstruovali. Nikdy, ani jednou, chci připomenout. Toto je první věc, ten pandemický zákon, kde my jsme přistoupili k obstrukci, protože je to pro nás zásadní. To bych chtěl taky zdůraznit a připomenout. Nikdy. My jsme ani jednou neobstruovali. Na rozdíl od vás.

Ale já si myslím, že to je pořádku, protože to je prostě demokracie a byla to vaše opoziční práce, když jste si tady brali dvanáct hodin přestávku, když jste nechtěli dovolit Radu České televize. Spoléhali jste na to, že budete mít ve Sněmovně většinu, a ono to vyšlo, byť vás nevolila většina voličů, to víme, protože milion hlasů propadl a byly to hlasy spíše pro strany, které byly názorově proti vám. Ale nikdy jsem k tomu nepřistoupil, a proto jsem to tady chtěl zdůraznit. Chtěl bych to opravdu zdůraznit, abyste nenavrhovali, už nikdy abyste to nenavrhovali, nikdy, prosím, nenavrhujte v rámci demokracie, abyste tady u takto zásadních zákonů, ale i všeobecně - ale například u tohoto pandemického zákona nebo u korespondenční volby, to chci zdůraznit - navrhovali omezení řečnické doby. Nevrátí se vám to v dobrém, určitě ne, protože řadě voličů se vaše nedemokratické chování nelíbí, sami jste tady dělali různé věci a teď, když je tady opozice a situace se obrátila, tak v podstatě najednou měříte dvojím metrem.

Takže jsem vás chtěl požádat, abyste si to s tím návrhem rozmysleli, aby to tady pan poslanec Výborný nenavrhoval, protože to je takový váš mluvčí, který vždycky navrhuje tahleta omezení, vždycky mu rupnou nervy a je prostě zlostný, je zlostný, je to na něm vidět a vždycky chce omezovat v tom, aby se mohli poslanci opozice nebo jiní poslanci demokraticky vyjádřit. Takže jsem vás chtěl požádat, abyste to nedělal ani vy, prostřednictvím paní předsedající, pane poslanče Výborný, protože já vím, že to máte určitě v plánu a že by bylo dobré, abychom tu debatu nechali proběhnout, zvláště když my jsme v souladu s vůbec nejlepší parlamentní kulturou, na rozdíl od mnohých z vás, opravdu předem oznámili, o které dva zákony nám jde. Je to pandemický zákon a korespondenční volba, které jsou pro nás nepřijatelné. Takže to víte, všichni se můžou připravit.

Neděláme naschvály na rozdíl od vás, kteří nám neustále děláte naschvály, schválně nás neinformujete, schválně s nikým tady nejednáte, abychom neměli informace, abyste nás odstřihli od veškerých informací. To je vaše práce, to je váš způsob práce. Ale my jsme tohle nikdy nedělili. A i v minulém volebním období se mě řada z vás chodila ptát, jak to bude, protože jsem byl ve vedení Sněmovny. A já jsem vám vždycky všechno odpovídal, jak to bude. Tady jste za mnou chodili, spousta lidí, a vždycky jsem vám říkal: jo, chystá se tohle, chystá se tohle, všechno, co se mohlo v rámci toho, co jsem měl jako pravomoc, nebo co jsem mohl, tak jsem chtěl, aby to tady fungovalo, abyste měli informace, aby ta práce tady byla kultivovaná, aby byla v rámci možností gentlemanská a abychom tady mohli všichni zastupovat naše voliče. Já nevím, proč jste to přestali dělat. Já si to umím vysvětlit. Je to prostě opojení mocí, protože osm let jste nebyli ve vládě. Je to opojení mocí, ale bylo by dobré se nad sebou zamyslet, protože to prostě není dobře.

Takže jsem vás chtěl v této souvislosti vyzvat k tomu, abychom tady nastavili trošku jinou kulturu, abychom se přestali nálepkovat, protože úplný vrchol je, když tady říkali, tuším, že to byli Piráti, paní Richterová, že SPD není demokratická, přitom my máme jediného signatáře Charty 77 v celé Sněmovně a politického vězně, to tady opravdu Jaroslav Bašta nestačil kroutit hlavou, že si paní Richterová dovoluje vůbec i ke svým zkušenostem se prostě neadekvátně vyjadřovat o zástupcích, o lidech, které máme například v poslaneckém klubu. To prostě není normální. Takže tyhle urážky, tyhle trapné výkřiky - myslím, že je teď příležitost si to říct, protože dneska tady asi budeme déle.

Chtěl jsem vás požádat, zdali bychom při této příležitosti, protože je únor, máme tady před sebou skutečně tři a třičtvrtě roku, když tady budete celé volební období, a vy se samozřejmě budete držet zuby nehty, to chápu, tak by bylo dobré, protože v minulém volebním období jsme se naučili si sedat k jednomu stolu. Já si na to pamatuji, vždyť to bylo nedávno. Sedali jsme všichni pravidelně k jednomu stolu a vzpomeňte, my jsme byli taky v opozici, ale váš opoziční blok, takzvaný demoblok, ta pětikoalice, kolikrát bylo sezváno jednání tady do té vedlejší místnosti mimo grémium nad politickými věcmi a nad tím, jakým způsobem si tedy kdo představuje tu práci ve Sněmovně k nějakým zákonům. Těch setkání bylo mnoho. Všichni to víte, ostatně i tady paní předsedkyně Pekarová na těch jednáních často byla, nebo téměř vždycky, ostatně jako všichni, co byli předsedové stran nebo klubů, a to se teď úplně zrušilo. Zrušilo se to kvůli té aroganci moci. Zrušilo se prostě to demokratické respektování vzájemných hlasů a taky to pak v té Sněmovně vypadá, jak to vypadá. Protože vy se všechno snažíte převálcovat na sílu, teď vám to nejde, tak brečíte a fňukáte v médiích. Lidé kolem mě vám dali přezdívku ubrečená vláda, protože pořád brečíte, že vám něco neprochází. Otázkou je, co bylo mělo projít, když tady nic pro lidi není, to už jsem ale komentoval.

Ale proč hlavně brečíte, když máte 107 poslanců? Pan Farský není, teď už tedy není opravdu, předtím nebyl, protože podváděl voliče a odjel do Ameriky, přestože jste o tom všichni věděli. A teď není a není ještě nikdo nový, takže 107. To není nějaké rýpnutí, to je fakt, že teď jenom 107, ale bude to zase 108. Takže vy si tady můžete všechno prohlasovat, ale to, že brečíte, že dvacet poslanců SPD tady prosazuje náš politický program, protože náš volič nechce pandemický zákon. Je to zcela legitimní. A nechce korespondenční volby. A teď vykřikujete a snažíte se nám omezit řečnickou dobu úplně nedemokraticky a totalitně. To přece není vůbec demokratická politická kultura. A hlavně to není vůbec slušné chování z vaší strany, protože sami jste to samé dělali v minulém volebním období. Já jsem myslel, že jste féroví a že se měří všem v souladu s jednacím řádem a všem, že se měří demokraticky stejně.

Takže jsem vás chtěl při této příležitosti vyzvat, abyste, a je to vždycky příležitost, nikdy není nic ztraceno, ale myslím, že je to výzva především na předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, protože vy jste teď předsedkyně, nevím, jestli vaším prostřednictvím, protože mi připadá komické, když vás oslovuji vaším prostřednictvím, ale já nebudu říkat samozřejmě, jak je mým zvykem, vůbec nic neslušného, naopak na rozdíl třeba od toho, jak tady mluvil třeba pan Kalousek, ale chtěl jsem jenom říct, že by bylo možná dobré se teď zamyslet při téhle příležitosti a trošku znormalizovat ty vztahy tady a hlavně je potřeba respektovat, že všichni jsme tady zvoleni občany a hlas občanů má stejnou váhu. To si myslím, že je důležité začít tímhletím respektováním, že všichni občané mají stejnou váhu, hlas občanů má stejnou váhu. A samozřejmě v okamžiku, kdy se tady tahle zásadní premisa nerespektuje a pětikoalice říká, že některé hlasy voličů mají jinou váhu, tak jakákoliv diskuse je asi těžko možná, pochopitelně. To je přeci úplně jasné. Každý hájí svého voliče a vidí svého voliče jako toho voliče, kterého se má zastávat a jehož hlas má být slyšet.

Takže to samozřejmě je z mé strany vstřícně podaná ruka. A teď je samozřejmě otázkou, jestli pětikoalice bude fňukat a brečet dál, anebo jestli si tady opravdu nějakým způsobem dokážeme sednout a pobavit se o tom, protože SPD chce prosazovat dobré zákony pro lidi. My chceme, aby lidé měli více peněz, bezpečí a spravedlnosti. My nic víc nechceme. Program SPD je v jedné větě: více peněz, bezpečí a spravedlnosti pro lidi. Když to shrnu do jedné věty, tak je to tato věta. A chceme svobodnou a suverénní Českou republiku, když to ještě trošku rozvedu o další větu. A myslím, že by to těm vztahům tady všeobecně prospělo.

Pojďme dál, protože bych rád mluvil k programu. My tady určitě chceme taky navrhnout zákon můj dům - můj hrad. Za nás to představí a navrhne jako bod pan poslanec Radek Koten, protože opravdu ta situace je dneska velice neadekvátní, protože občané se bojí, že budou někým doma přepadeni, proto mají také dvojí zámky, například bezpečnostní zámek a alarmy, nebo dokonce i alarmy v autě a podobně, takže ten, kdo říká, že se nebojí, tak to je lež, to je pokrytectví, že se nebojí. Kdyby tady někdo z vás poslanců říkal, že ten zákon není potřeba, protože to by znamenalo, že nemáte zaplacené pojištění domácnosti proti vloupání, když je tedy tak všechno v pořádku, že nemáte bezpečnostní vložku v zámku a tak podobně. To přeci není pravda. Takže náš zákon můj dům - můj hrad obsahuje to, že chceme posunout práva občanů na možnost nutné sebeobrany. To znamená v kostce řečeno, a představí to ještě náš poslanec Radek Koten a podrobně to zdůvodní důvodovou zprávou, protože při představování programu se má mluvit k věci, takže to zdůrazňuji, že je potřeba mluvit k věci.

Takže naši poslanci budou k věci mluvit. Proto samozřejmě důvodová zpráva je k věci. To doufám, že se na tom shodneme.

Tak já mám to přednostní právo, takže...

Já mám přednostní právo, a jestli si pamatujete, tak třeba i vy jste si brali, třeba se něco stalo ve světě, tak jste navrhli minutu ticha k tomu, právě v tomto okamžiku na úvod schůze jste navrhovali, přestože to vůbec nebylo k programu schůze a nic a všichni jsme to umožnili a postavili jsme se a uctili jsme tu minutu ticha. Takže co se týče těch témat, tak délka není zmíněna vůbec už v jednacím řádu, že?

Já mluvím. Tak jestli mi chcete vzít slovo, tak to řekněte hnedka, protože já bych rád tedy se dostal k návrhům bodů programu. Jestli mi chcete vzít slovo, tak mi vezměte slovo a začněte mě umlčovat.

Dobře. Tak v tom případě mě ale nepřerušujte, abychom dodržovali ten jednací řád, protože přerušení řečníka má ale, paní předsedkyně, já už jsem to říkal paní Richterové, přesné parametry...

V případě, že neporušuji jednací řád, tak mě nepřerušujte! Je to - myslím, že jednací řád hovoří v tomto jasně. Takže buď porušuji a vy může můžete porušit, anebo neporušuji a sama jste teď řekla, že mně odebírat slovo nechcete. Takže teď nechápu, proč jsem tedy přerušován.

Tak pojďme teď dál, ne? Pojďme dál.

No, ale já prostě nebudu tady kývat na subjektivní výklad. Já prostě chci tady navrhnout program a nejsem časově omezen v tom. To prostě není v jednacím řádu. A subjektivní posouzení, a znova bych vás rád požádal, vedení Sněmovny, abyste subjektivně neposuzovali, kdo mluví k věci, kdo ne, když tady se bude vysvětlovat například důvodová zpráva. To přece je k věci. Ale pojďme dál.

Takže můj dům, můj hrad. To samozřejmě tady navrhneme k tomu programu, a protože dneska je ten problém takový, že vlastně občané, když jsou doma přepadeni, tak se bojí dokonce se bránit, protože si nejsou jistí, zdali to bude přiměřená obrana nebo ne. Viz teď to přepadení v loňském roce těch manželů v noci na Plzeňsku na samotě, kdy je přepadl odsouzený vrah, který byl právě propuštěným recidivistou. A pán chudák, protože legálně drženou zbraní ho zastřelil, toho člověka v noci, tak kdo se mu má co vloupat domů, tak ještě v podstatě s tím má obrovské problémy a měl obrovské problémy, protože se tady měsíce posuzuje a posuzovalo se, zdali je to vlastně přiměřená obrana. Tak co tam ten člověk, co tam ten zloděj vlastně dělal, tenhle lupič? To se měl nechat zabít pán? To znamená, tohle je další návrh, který tady budeme chtít zařadit na program schůze, kdy prostě chceme v principu, že když se někdo vloupá, překoná překážku, rozbije okno, vypáčí dveře, vykopne dveře a vyloupá se k někomu, tak aby ten člověk, který je napaden a je tam doma, tak aby byl vždycky v právu. O to tady jde. Takže to také budeme navrhovat.

Dále tady máme návrh na to, abychom předřadili na program náš návrh zákona a týká se to autorských poplatků, protože my opravdu nejsme spokojeni s tím, a už jsme to navrhovali i předešlé vládě Andreje Babiše, ale ta to také nechtěla, že my chceme, aby se zrušila povinnost platit autorské poplatky, což je vlastně taková daň, pro drobné provozovny, pro živnostenské provozovny, pro které není hudba primárním výdělkem. To znamená, prostě pro většinu provozoven není hudba primárním výdělkem. Mají to tam jako podkres. A právě z tohoto důvodu my bychom rádi tento zákon předřadili, protože bychom rádi zrušili tu povinnost platit poplatky. To jsou ty OSA poplatky pro živnostenské a další provozovny, pro provozovny, které to teď platit musí, abychom jim ulevili, abychom pomohli živnostníkům a pomohli malým podnikatelům. Navíc to nemá logiku, že tohle musí vůbec platit.

Dalším návrhem, který tady také představíme a budeme ho chtít zařadit na schůzi Poslanecké sněmovny, resp. on tady je samozřejmě jako bod, je to náš zákon, ale chceme ho předřadit, tak je mimochodem zestátnění exekutorů, protože to je obrovský problém, a mimochodem i kvůli tomu zdražování, které vláda Petra Fialy neřeší, tak co mám informace, tak další a další lidé se dostávají do problémů, potažmo exekucí, protože například když zkrachovali ti prodejci energií, tak pochopitelně přišly různé velké zálohy a velké platby a ne všichni občané na to byli připraveni. Takže ta situace samozřejmě je problematická a my si myslíme, že by se měli exekutoři zestátnit, jako třeba je to v Německu. Takže to je určitě náš zásadní návrh - zestátnění exekutorů, abychom narovnali... Samozřejmě dluhy se platit mají, to je pochopitelné. To je pochopitelné, to nikdo nezpochybňuje. A systém musí být nastaven tak, aby to nezlikvidovalo ty občany tak, že potom jsou sanováni ze sociálních dávek. Tak to se zase dostáváme trošku do jiné situace potom, kdy vlastně lidé, kterých se to vůbec netýká potom, to znamená občané, kteří třeba exekuce nemají, tak potom se podílejí ze svých daní na sanaci občanů, kteří mají tyto problémy kvůli tomu špatně nastavenému systému.

Takže my chceme zestátnění exekutorů a chceme, aby se lidé měli šanci vracet z těch dluhových pastí zpátky do normálního života, chceme narovnat ty podmínky, aby se a) na jednu stranu dluhy vracely, na druhé straně aby ten dlužník nebyl tak zlikvidován, že potom to ve výsledku zatěžuje celý sociální systém, a vydělal jenom exekutor, potažmo advokát. A to samozřejmě není dobře nastavený systém.

Také budeme chtít zařadit náš zákon na tzv. místní příslušnost exekutorů. Cizím slovem je to teritorialita exekutorů. Už jsem to tady prosazoval i v předminulém volebním období, protože to mimochodem platí, jestli mám správné informace, ve většině zemí Evropské unie, i na Slovensku. A hnedka když to zavedli na Slovensku a zkombinovali to ještě s ukončením lichvy, což je další náš návrh zákona, kdy chceme zastropovat úroky, roční úrokovou sazbu, RPSN - mimochodem to také na Slovensku je a to mimochodem platí ve většině zemí EU, tak samozřejmě my chceme ukončit lichvu, a tím pádem když nebudou lichvářské úroky, a v Čechách nic takového není, a brání tomu právě tady lidé a poslanci, kteří jsou na straně té exekutorsko-lichvářské, řekl bych, kliky, tak samozřejmě když jsou tady úroky prostě úplně neadekvátní ve srovnání s jinými zeměmi v Evropě, tak logicky potom stoupá ta pravděpodobnost toho, že se lidé ocitají v dluhových pastech a v exekucích. Takže to, abychom ukončili lichvu a nastavili ten systém správně, tak to by mělo být také snad zájmem nás všech, ale prostě tady ta vláda to nechce. Vy to prostě nechcete, vy nejste na straně občanů a jste na straně exekutorů a jste na straně lichvářů a to je potom samozřejmě problém. Takže to budeme chtít také.

Dále tady vidím, že budeme chtít zařadit zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti. Je to zákon, který jsme opsali, a k tomu se přiznávám, z Rakouska a z Dánska, kde začal v poslední době platit, protože tam mají problémy právě. A problémy je potřeba řešit, ne až přijde povodeň, to jenom hlupák staví hráz, až přijde povodeň, jenom hlupák si zaplatí cestovní pojištění, až když ho na zájezdu okradou. Takže to jsou takové ty argumenty, že se tady nic neděje prý. Ale až se něco bude dít, tak bude pozdě. Takže my po vzoru těch demokratických vyspělých zemí bychom chtěli také předřadit náš zákon na zákaz islámského zahalování na veřejnosti a je tam všechno ošetřeno tak, aby se to netýkalo samozřejmě, když je to třeba sportovní utkání, je to nějaký kroj nebo ze zdravotních důvodů. To tam všechno je ošetřeno a je to konzultováno i tady s Parlamentním institutem, aby to bylo ošetřeno opravdu perfektně právě v souladu s tou legislativou, která je v těch západních zemích.

A hlavně, vy odmítáte tady jakékoliv zákony, které prospějou lidem. Znova říkám, sami jste žádný tady nenavrhli na program a odmítáte zákony jiných, SPD, a přitom občané platí drahé složenky a občané opravdu nemají čas. Mně připadá, že spíš už jenom mnohé naše občany zdržujete, právě tím, dokonce se teďka hádáte vzájemně, pořád čtu v médiích, že se hádají vždycky politici té vaší pětikoalice, takže to taky nepřispívá k ničemu dobrému.

A teďka pojďme tedy k těm mým konkrétním návrhům, k těm bodů programu, které navrhnu já, protože jeden už jsem navrhnul, to se týkalo těch aktuálních problémů, nebo aktuálních, oni jsou dlouhodobý, ale těch problémů v lokalitách s těmi nepřizpůsobivými, což nejsou jenom ty města a obce, o kterých jsem hovořil, ale je to i třeba Přerov v Olomouckém kraji atd. atd.

Tak, teďka tedy já bych přešel teda k druhému bodu, který bych navrhl, protože spoustu těch dalších bodů nechám na našich poslancích našeho poslaneckého klubu SPD. Za prvé si myslím, že bychom měli projednat, resp. za druhé, to už je druhý bod, jako druhý bod, a já vám potom řeknu, paní předsedající, jak se ten bod bude jmenovat, ale měli bychom projednat to, že ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vyhrožuje nouzovým stavem jménem vaší vlády, takže já to uvedu, ten bod.

Prostě dneska v současné době se vše rozvolňuje. Ano, to je správně, po tom SPD volá, vracejme se do normálního života, rozvolňujme. Ale ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 stále vyhrožuje nouzovým stavem. Navíc minulý týden oznámil, že je na první čtvrtletí objednáno 370 tisíc a na druhé čtvrtletí 450 tisíc očkovacích dávek Novavax, přičemž o očkování již není u veřejnosti dlouhodobě zájem. Očkování se v podstatě zastavilo, když například v sobotu bylo podáno pouhých 2744 vakcín. Takže očkování se zastavilo, zájem občanů o očkování není, všichni asi víte, že SPD prosazovalo vždycky a prosazuje dobrovolné covid očkování, mluvím o očkování na covid, a zatímco se tady podává, občané se nechali naočkovat 2744 vakcín, tak do toho pan ministr Válek, a tento stav opravdu mohl predikovat, ten vývoj, to přece bylo jasné každému, takže ani ta výmluva, že když objednával, nevěděl, no tak to svědčí už o úplné nekompetentnosti a ministr Válek je nekompetentní a podle našeho názoru by měl podat demisi nebo být odvolán z funkce, ale není to odpovědnost jenom pana ministra Válka z TOP 09, je to odpovědnost premiéra Petra Fialy, protože ten může dát návrh na odvolání, takže to nezužujme jenom na TOP 09, to je odpovědnost ODS samozřejmě, které má premiéra. A teďka v podstatě došlo k situaci, že ministr potažmo, ale mluvme o celé vládě, protože o tom všichni ví tam, objednali dohromady 820 tisíc vakcín, 820 tisíc vakcín na první polovinu roku, ale přitom se denně očkuje pouze 2744 lidí. Dobře, byla to sobota, ale já myslím, že je to jasné číslo. Navíc ale, pozor, se ve skladech aktuálně nachází dalších 1,5 mil. dávek vakcín, kterým se blíží expirace a které na nové případné mutace koronaviru nejsou vhodné. No, a podle vyjádření ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 Ministerstvo zdravotnictví zvažuje, že tyto vakcíny někomu darují. No, tady bych se u toho krátce zastavil.

Takže ještě jednou, aby bylo jasné, ještě jednou, ne že tady budu opakovat to stejné, jenom abych to trošku rozebral, protože to není jen tak, tady mluvíme o obrovských státních finančních prostředcích, takže všichni tady víme, že klesá zájem o očkování. Ministerstvo, které má tisíc úředníků v uvozovkách, tak by mělo mít ty analýzy toho vývoje, prostě tu predikci toho vývoje, což je úplně jasný, to prostě by měl každý amatér, ale od profesionálů to očekáváme a v situaci, kdy se lidé už neočkují a chápu to, chápu to, tak vláda objednala tři čtvrtě miliónu vakcín. A navíc ve skladě se ještě nachází aktuálně 1,5 mil. dávek. Přes dva milióny vakcín.

No, já si myslím, že opravdu je to na vyvození osobní odpovědnosti, že rozpočet nemá peníze na jednu stranu a to, že vláda, potažmo ministr zdravotnictví, neumí spočítat, neumí ani udělat základní predikci a vyhodí v podstatě peníze z okna s tím, že tady, doslova, protože sám ministr říká, že zvažuje, že ty vakcíny se někomu darují, to znamená do zahraničí, že jo, bych tedy očekával, tak to většinou bývá v těchto případech, tak v podstatě vyhodily se veřejné prostředky z okna, obrovské milióny, jenom proto, že ministerstvo vede nekompetentní člověk, který se nevyzná, není to prostě evidentně manažer. No a hnutí SPD pochopitelně považuje tento způsob uvažování ministra Válka za zcela nelogický a nehospodárný.

Tímto způsobem dochází k plýtvání finančních prostředků a Ministerstvo zdravotnictví, řízené Vlastimilem Válkem z TOP 09 v tomto případě nekoná s péčí řádného hospodáře, jak vyžaduje zákon, a ministr Válek by měl tedy podat demisi nebo být odvolán z funkce. Já bych se vůbec nedivil, kdyby na pana ministra padlo nějaké trestní oznámení v tomto smyslu, protože v podstatě někdo za to musí nést hmotnou odpovědnost. A hnutí SPD tady celou dobu prosazuje a marně přímou hmotnou odpovědnost ministrů, protože přece není možný, že někdo kvůli své neschopnosti a nekompetentnosti vyhodí veřejné peníze z okna a nic se neděje, není za to žádná zodpovědnost. Vždyť v privátní firmě za to hrozí vězení. Já jsem v podstatě celý život jednatelem nadnárodní v japonské cestovní kanceláři a já tohleto udělat byť náznakem i s drobnou částkou, tak si to musím zaplatit sám. To je takzvaná povinnost hospodařit s péčí řádného hospodáře a porušení této povinnosti je trestný čin. To je trestný čin. A ručí se tam osobním majetkem.

A tady prostě politici, SPD to prosazuje, aby měli politici hmotnou odpovědnost, ti v exekutivě, pochopitelně, to je jasné, tak vy se tomu bráníte, ale kdo si to teda zaplatí tohleto, co tady předvedl Vlastimil Válek z TOP 09 a vláda Petra Fialy? Kdo si zaplatí to, že to takhle špatně spočítali a není pravda, že to nemohli vědět, protože ty rozdíly jsou tady tak obrovské. Za den se podá 2744 vakcín a do toho se objednává tři čtvrtě miliónu vakcín a milión a půl je na skladě. To je prostě neomluvitelný. Jo, kdyby ten rozdíl byl třeba, nechci to tady teď říkat, jo, protože nejsem teďka samozřejmě, ale řeknu to čistě laicky, jo, kdyby byl rozdíl to, dobře, místo pěti knedlíků jsem objednal šest, jo, nebo místo deseti jedenáct, ale tady je to neskutečný rozdíl, to je prostě, to je úplně v řádech ten rozdíl. A kdo to zaplatí? Kdo si to zaplatí? No tak jasně, pro vás je normální ve vládě, že si to zaplatí občan. Že si to zaplatí občan, pak nebude sice na invalidy, na důchodce, na pracující rodiny s dětmi, na živnostníky a podobně, třeba na to, aby se mohla rozšířit třeba paušální daň pro živnostníky, vždycky říkáte, že nejsou peníze, ale tam, kde ty peníze leží v podstatě k sebrání na ulici v dobrém slova smyslu, to znamená, aby se řádně hospodařilo s veřejnými zakázkami, tak to prostě nejste schopní vůbec zajistit. A to si myslím, že je opravdu problém.

Takže já opravdu tohleto vůbec nechápu, jak můžete dál držet u funkce ministra, ministra Válka, který takovýmto flagrantním způsobem u něj na ministerstvu tohle funguje.

Jó, kdyby třeba řekl: zdědil jsem to po minulém ministrovi, upozorňuji na to, jsem proti, budu to rušit. Ne, ne, ne. Takhle to ale přece není. To znamená, tady je to opravdu problém. Takže buď je diletant, nebo to dělá záměrně a je tam nějaká domluva s nějakými farmaceutickými firmami. No, vždyť je to jedno nebo druhé, vždyť to prostě není jinak, že jo. Tak já nevím, tak buď je to záměrně, anebo se v tom nevyzná, nebo nemá přehled. Ale tak jako tak je to špatně. Ale tak jako tak výsledkem by měla být demise a výměna ministra. To je přece úplně - no, tak v privátní firmě už by takového člověka odváděla v podstatě Policie, protože to by bylo jasné porušené péče řádného hospodáře a minimálně by takového člověka začali již vyšetřovat, co za tím je. To je přece úplně jasné.

Takže tohleto je potřeba opravdu tady probrat. To znamená, mimochodem, když ještě dodám, tak dále vláda na jednu stranu slibuje úplné rozvolnění od 1. března, ale na druhou stranu podle vládních opatření by měly zůstat povinné nasazené respirátory v uzavřených prostorách a nadále může být pouze šest osob u jednoho stolu v restauraci, pokud se nejedná o rodinné příslušníky. Konec, no, a to ani, to už tady mám jenom poznámku, zase ty zmatky nad zmatky. Vláda slibovala, tady ta nová, že žádné zmatky nebudou. A jenom když si vzpomenete, že konec povinnosti prokazovat se v restauracích potvrzením o očkování proti covid-19 nebo prodělaným onemocněním měl být původně od 9. února, a nakonec se vláda na poslední chvíli rozhodla, že to bude až od 10. února. Zase tím způsobila škody a zmatky v těch restauracích, které už se chystaly. A to si prostě vláda vůbec neuvědomuje, že si třeba nějaká restaurace už nakoupila zboží navíc, protože očekávala, že přijde víc lidí, a najednou bum. Ale to zboží má datum trvanlivosti, protože jsou to potraviny, a nic. Najednou bum, vláda šmahem to změní o den, zase způsobí škody slušným pracujícím lidem. Nikoho to nezajímá. No a kompenzace pochopitelně nepředstavili. To tady je dlouhodobou kritikou, že nic. A já si myslím, že to určitě zmíní i někdo ještě další, protože o tom se hodně mluví, a podnikatelé a firmy a prostě slušní pracující lidé si na tohleto stěžují, na to, že ta vláda nic prostě nedělá v tomhle. To je Ministerstvo průmyslu.

Takže já bych tady jako první bod, pardon, jako druhý bod dnešní schůze navrhl bod Diskuse o nekompetentním ministrovi zdravotnictví Válkovi, který by měl - takhle, takto to zkrátíme: Diskuse o nekompetentním ministrovi zdravotnictví Válkovi. Takže já bych vás poprosil, takhle bych to formuloval, paní místopředsedkyně, Diskuse o nekompetentním ministrovi zdravotnictví Válkovi. Diskuse o nekompetentním ministrovi zdravotnictví Válkovi. Takže to mám tedy ten druhý bod, který tady navrhujeme.

Mám, potom bych přešel k dalšímu bodu, který bych tady rád navrhl. No a to ještě bych chtěl dodat k tomu předešlému bodu, ale to už jsem tady naznačoval, že vládní pětikoalice vyhrožuje nouzovým stavem, přitom ho sama před volbami odmítala. To je potřeba tady zdůraznit, že sama vládní pětikoalice před volbami, mám to tady v poznámkách, tvrdila, ano, koalice SPOLU, což je ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů a STAN, před volbami tvrdila, že již žádný nouzový stav v souvislosti s onemocněním covid-19 vyhlašovat nehodlají a budou vše řešit jinak a jejich opatření budou předvídatelná, jasná a srozumitelná. No ale opak je pravdou. Tak vy jste tady tvrdili před volbami, zase jste obelhali voliče, že v souvislosti s onemocněním covid-19 vyhlašovat žádný nouzový stav nehodláte. No a teď tady vláda Petra Fialy tvrdí, že chcete vyhlásit nouzový stav, pakliže nebude přijat pandemický zákon. Já nevím, jestli si nevidíte ani na špičku nosu. Možná kdybyste ho měli dlouhý jako Pinocchio, no tak byste si tam viděli. Ale to by vám možná - to by odpovídalo. Ale prostě vy takhle tady naslibujete a potom uděláte úplný opak.

A ministr Vlastimil Válek za souhlasu premiéra Petra Fialy oznámil, že pokud nebude pandemický zákon schválen, bude po vládě vyžadovat vyhlášení nouzového stavu od 1. března. Takže nepotřebný pandemický zákon, protože nic vám tady nebrání, abyste předložili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona, tady není potřeba překlápět nouzový stav do běžného zákona, abyste pod rouškou nového zákona, ve skutečnosti je to přejmenovaný nouzový stav, tak abyste omezovali další práva a svobody občanů, které jsou přitom garantovány Ústavou. To prostě je nepřijatelné a už jsem tady o tom hovořil a ještě o tom hovořit budeme, až budeme projednávat dneska nebo na této schůzi tu vratku ze Senátu. Takže tohleto je úplně také nepřijatelné a je to další důvod pro to, že chceme zařadit ten bod, diskusi nad tím, že ministr Vlastimil Válek je nekompetentní. Ale tady samozřejmě z toho vyplývá, z toho tvrzení před volbami, že je nekompetentní, nebo že je obelhala celá ta pětikoalice, pochopitelně, abychom zase to neříkali jenom o ministru Vlastimilu Válkovi. Ale tady samozřejmě to tvrdili všichni a teď to tady porušujete celá vaše vládní pětikoalice.

No, samozřejmě my máme problémy s tím, co se týče té nekompetentnosti, je to také kolem toho dění ohledně toho pandemického zákona, protože jako my jsme tady poukazovali na to přece, že ten pandemický zákon jste protiústavně protlačili ve stavu legislativní nouze a že tam například omezujete právo na podnikání, což je v Ústavě a Ústavou garantované právo. No a ve finále potvrdili ten názor SPD vaši vlastní senátoři v Senátu, kteří vám ho zamítli. Takže jako ta nekompetentnost je tady jasně potvrzena, protože váš ministr Vlastimil Válek z TOP 09 navrhuje zákon, který odmítli už i sami vládní senátoři, kteří tam hovořili o tom, že je ten zákon protiprávní. Dokonce o tom hovořili i koaliční senátoři, nebo to já tady říkám, že o tom hovořili koaliční senátoři, proto to také neprošlo hlasy koaličních senátorů. Takže jakoby to, že se tady zdržujeme ve Sněmovně legislativními zmetky, které tady předkládá vláda na úkor práce pro občany, no tak to je plně odpovědnost vaší vlády samozřejmě, že vy tím, že předkládáte legislativní protiprávní zmetky, tak nás tady právě zdržujete ve Sněmovně a zdržujete občany. To je problém.

Takže to, že navrhuji tady ten bod projednání nekompetentnosti pana ministra Vlastimila Válka - vidíte, že těch důvodů pro to, abychom to tady zařadili a projednali je samozřejmě celá řada a jak tak zaznamenávám reakce občanů, tak mám takový dojem, že bych si troufl tvrdit, že i většina občanů nesouhlasí s tím, aby byl ve funkci pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Takže teď tady máme v podstatě díky tomuhletomu, díky této nekompetentnosti tady máme legislativní zmetek, který omezuje základní svobody občanů a já si myslím, že je potřeba naopak tento zákon zrušit nebo stáhnout. (Ministr Válek usedl do vládní lavice.) Zrovna tady přišel pan ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, takže my bychom opravdu, pane ministře, uvítali, kdybyste ten pandemický zákon stáhli a tím bychom to ukončili, celou tu ostudnou anabázi, kdy už vás, vás jako vládní koalici nepodpořili ani vaši vládní senátoři. Takže to by bylo ideální, ale mám takový dojem, že to bude přesně naopak, protože současná vláda Petra Fialy chce i nadále stále utahovat šrouby prosazováním tohoto zákona, přestože se ruší karanténa, čísla nakažených dlouhodobě klesají a nemocnice nejsou přetíženy covidovými pacienty.

Jsme přesvědčeni - my v SPD, že je potřeba epidemii řešit podle zákona na ochranu veřejného zdraví a krizového zákona. No a samozřejmě je potřeba zrušit pandemický zákon a zrušit všechna plošná opatření proti covidu a vrátit se do normálního života. Já myslím, že už to stačilo. A znovu zdůrazňuji vládě - my jsme v opozici, bohužel, ale proto zdůrazňuji vládě, aby přestala být opojená tou mocí a tou chutí ovládat ústavní práva a svobody občanů a už toho nechala. Zrušte ten pandemický zákon, stáhněte ho. Přirozeně, 28. února skončí platnost toho dosavadního. Tady bychom jenom zdůraznil, že poslanecký klub SPD byl jediným poslaneckým klubem, který tady před rokem hlasoval proti i tomu stávajícímu pandemickému zákonu. Čas nám dal za pravdu, protože na základě těch opatření, které se vyhlašovaly na základě pandemického zákona, je tady více než třicet rozsudků soudu, která ta opatření ruší jako protiprávní. A zase - nic se neděje. Nic se neděje. Tohle se stát občanovi, tak bude neskutečným způsobem perzekuován ze strany státu, ale politici, když porušují zákony, tak se tady prostě neděje vůbec nic. To je prostě šílený stav.

Teď bych tedy přešel k dalšímu bodu, který bych chtěl navrhnout. A je to situace kolem zdražování. Já bych navrhl bod s názvem - teď bych, paní místopředsedkyně, řekl ten bod, abyste nemusela být celou dobu ve střehu. Bod bych nazval: Vláda odmítá řešit zdražování. Pardon, já bych to upřesnil: Fialova vláda odmítá řešit zdražování. Fialova vláda odmítá řešit zdražování. To bude návrh dalšího bodu. A teď bych to zdůvodnil. A prosím, teď bych chtěl, aby to bylo v tom pořadí od bodu číslo 1 postupně, jak o tom tady hovořím.

Takže jak víme, na tento týden byla svolána mimořádná schůze Sněmovny, aby se projednala pomoc lidem zasaženým rostoucími cenami energií, a podpora podnikatelským subjektům v souvislosti s výskytem koronaviru. Za SPD musím říci, že SPD požaduje a dlouhodobě vás k tomu vyzýváme a už máme čtyři měsíce po volbách, aby vláda Petra Fialy zlevnila lidem elektřinu, energie, pohonné hmoty a potraviny po vzoru Polska a Maďarska. My vás prostě žádáme. Žádáme vládu Petra Fialy, je to koalice ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP-09, abyste přestali pracovat jenom sami pro sebe, protože sami sobě už jste si přidali peníze i trafiky, to všichni ví, tady občané, a ještě se o tom bude mluvit i v rámci rozpočtu. Tak vás chci požádat opravdu důrazně, žádám vás důrazně a opakovaně, abyste začali konečně pracovat pro lidi, něco dělat pro občany České republiky. Protože zatímco polská vláda a maďarská vláda dělá konkrétní kroky a ze všech sil pracují pro své občany, tak vláda Petra Fialy, pětikoalice, nedělá vůbec nic pro to, aby občanům pomohla vyřešit to zdražování. Doslova nic. Nic. Protože ta jedna věc, co jste tady udělali a co premiér tady papouškuje pořád dokola v televizi, to je k smíchu úplně - to jsou ty doplatky na bydlení. To snad nemyslí vážně. Ale u toho se ještě zastavím samozřejmě, protože je neskutečný, že je tady takhle slabá vláda s takhle slabým premiérem, který si snad představuje za řešení zdražování to, že přidá doplatky na bydlení úzkému okruhu lidí. K tomu se ale ještě dostanu.

Takže Fialova vláda, koalice SPOLU, což je ODS, KDU-ČSL, TOP-09, Pirátů a STAN, se k řešení zdražování staví dlouhodobě zády. Nepředstavili jste žádný plán opatření do slova a do písmene. Nepředstavili jste žádný plán opatření proti inflaci, rostoucím cenám energií a potravin. A teď si to postavme do toho přímého srovnání s tím, jak postupují vlastenecké vlády. SPD je taky vlastenecká strana. Vlastenecké vlády. (Ozývá se kdosi zprava mimo mikrofon.) Já bych možná jen poprosil, protože pan Michálek z Pirátů neumí jednací řád a vykřikuje tady na mě z lavice, protože je na nervy, protože jim klesají preference, mají už teď 5,3, jsem viděl, tak je zoufalej. (Šum i smích, ozývá se potlesk kohosi z SPD.) Tak já bych vás chtěl jenom poprosit, paní místopředsedkyně, v souladu s jednacím řádem, poslanec má mluvit na mikrofon, jestli se nemýlím.

Děkuji. Takže jsem rád. Doufám, že se pan Michálek z Pirátů bude už chovat slušně, protože já nejsem nějaký hej počkej, aby na mě tady pokřikoval. To si pokřikujte mezi Pirátama. Jako vy se tam hádáte, osočujete se a rozpadáte se. Takže to je trošku něco jiného. No tak vy jste tady čtyři, tak vy na sebe třeba i dokřičíte, to je pravda, se uslyšíte. Takže -

Děkuji. Takže pojďme do toho přímého srovnání. Vlády Maďarska a Polska, které jsou taky vlastenecké, stejně jako SPD je vlasteneckou stranou, byly schopné nalézt včas účinnou pomoc. Polská vláda od 1. února na půl roku zavedla nulovou daňovou sazbu DPH pro základní potraviny. Nulovou daňovou sazbu mají také navíc od února do července i umělá hnojiva, jejichž cena má také přímý vliv na ceny potravin. V Maďarsku byly dočasně zmrazeny úrokové sazby u hypoték a byly stanoveny stropy cen pohonných hmot a ceny některých základních potravin. To je podle SPD cesta, jak okamžitě pomoct občanům. To je ta okamžitá pomoc občanům, aby nemuseli nakupovat v Polsku. A co dělá vláda Petra Fialy, pětikoalice, pro české občany ohledně zdražování? Doslova nic. Nula. Nula. Vy neděláte vůbec nic, abyste vyřešili zdražování. Nic. Takže dokonce i ty vlády v rámci V4 ve středoevropském regionu, které mají podobnou historii jako my a podobnou životní úroveň, jako je v České republice, tak podívejte se, jak bojuje za své občany maďarská a polská vláda. Ale vláda pětikoalice Petra Fialy nedělá vůbec nic. Nula. Nic, nic a nic. Je to na demisi prostě, protože vy máte říct, že nemáte řešení. Vy prostě obtěžujete občany tím, že je zdržujete. Lidé musí platit složenky každý měsíc. Oni nemají čas čekat, až se prostě proberete. Prostě já vás chci požádat, abyste konečně vyřešili to zdražování.

Dneska jediné, co děláte, proto tady navrhuji ten bod na program schůze, jediné, co děláte, je, že jste poštvali celníky proti občanům, kteří si šli nakupovat levně do Polska. Celníci za to nemůžou. Celníci za to vůbec nemůžou, protože jim to nakázal ministr financí Stanjura, místopředseda ODS, ten jim to nakázal, aby vaše vláda šikanovala slušný pracující český občany za to, že si jdou levněji nakoupit do Polska, protože polská vláda vlastenecká se stará o polské občany a zlevnili tam základní potraviny a i pohonné hmoty tam jsou levnější podle mých informací.

A vy, místo aby česká vláda téhleté pětikoalice, lidé tomu přezdívají slepenec, tak místo abyste pracovali pro občany a taky navrhli nějaká konkrétní řešení, tak vy jste si tady navrhli - to se tady bude ještě tento týden projednávat - sami sobě 70 milionů navíc na aparát a servis pro nově vytvořená tři místa nepotřebných ministrů. Protože doteď ti ministři nebyli potřeba. To jste vytvořili navíc, protože je vás místo patnácti osmnáct. Proto tady sedíte dokonce ve dvou řadách ve Sněmovně, protože se ministři už nevejdou do té jedné historické lavice. To znamená, skutečně je to velký problém. Takže vy ještě navíc trestáte a šikanujete české občany, kteří si jdou nakoupit do Polska, místo abyste sami navrhli řešení a zlevnili základní životní potřeby v České republice. To je neuvěřitelné.

Když to shrnu, tak vy trestáte české občany a šikanujete za to, že si chtějí levně nakoupit v Polsku, sami nenavrhujete alternativu a ještě tady tlačíte pandemický zákon, kterým chcete od 1. března ještě omezit další práva a svobody občanů. Je to normální? Je normální tahleta vláda? To je přece úplně děsivá vláda. Šílená. To je úplně neuvěřitelné tohleto. Znova říkám, to je na demisi této vlády. Vy byste měli férově přiznat, že nejste schopni vyřešit zdražování. Vy byste měli říct, ano, my to nedokážeme vyřešit. Přiznejte to! A já už vás k tomu vyzývám i teď, protože tady zase budeme stát za měsíc, za dva a zase to bude stejné. Protože vy to nechcete řešit. Pro vás to není priorita vyřešit zdražování v České republice a ulevit českým občanům. Pro vás je priorita, ano, pro vás je priorita, jak jsem říkal, omezit ústavní práva a svobody občanů pandemickým zákonem, prosadit si korespondenční volbu, protože se bojíte neúspěchu ve volbách, klesají vám preference, tak chcete změnit volební pravidla v České republice, aby byly umožněné podvody a manipulace. A potom soutěž o národního ptáka, už jsem to říkal, a potom ovládnutí České televize a Českého rozhlasu tím, že tam vyměníte celou radu. To jsou vaše priority. A taky výměna ve vedení Českých drah. To jsme viděli. A další. Tím se zabýváte opravdu naplno, aby různí političtí exponenti a kamarádi vašich politických exponentů pokud možno co nejvíce zakořenili ve státní správě na těch lukrativních trafikách. A logicky den má 24 hodin, takže na občany už vám čas logicky nezbývá.

Ale znovu říkám, to je špatná vláda v tom případě. To je špatná vláda. Být to normálně, tak normální vláda by měla odložit korespondenční hlasování nebo zavádění korespondenčních voleb až na někdy, až dořešíte zdražování třeba, protože to není priorita, my budeme stejně proti, samozřejmě, protože my tyhlety manipulace a podvody tady nepodporujeme. Měli byste odložit nějakou soutěž. A veškeré vládní síly byste měli vrhnout na vyřešení zdražování. Ale vy to neděláte. Vy to nechcete ani udělat. To je problém. Krátce řečeno, slušní a pracovití občané za vaší vlády, za vlády Petra Fialy musí kvůli vaší vládě platit čím dál více, ale na druhou stranu nepřizpůsobiví i nadále dostávají neadresné sociální dávky téměř na všechno. To SPD odmítá.

A co se týče toho zdražování, tak tady premiér Petr Fiala pořád dokola opakuje, co jste udělali pro lidi ohledně zdražování. Já nevím... Dělá z občanů hlupáky? Asi jo. Vždyť přece všichni občané vidí, přes 90 % občanů vidí, že přece žádnou podporu ze strany státu nedostalo. Nevím, o čem mluvím. Přece vy jste tím záměrem, že jste malinko rozšířili možnost doplatku na bydlení, to se týká cca 5 % domácností v České republice. A ještě z těch 5 % si značná část, tuším, že dokonce drtivá většina, si vůbec o žádnou podporu nezažádala, protože když se podívali na tu vaši kalkulačku na internet a vyšlo jim, že mají dostat dvě stovky, nebo stovku, nebo něco podobného, a pak zjistili, že je k tomu 16stránkový formulář, nebo takhle to nějak je, tak samozřejmě rezignovali, protože za tu stovku dvě jim to ani nestálo.

To znamená, vy jste normálně úplně marní, tahleta vláda. To znamená, premiér Fiala říká, že jste něco udělali proti zdražování, přitom se to vůbec nedotýká 95 % občanů České republiky, přestože se zdražuje úplně všem, dělá z lidí blbce, doslova, přitom lidé na svých peněženkách vidí a na svých domácnostech, že přece žádnou podporu nedostali. To vidí. Každý z těch domácností to vidí. Protože se to skutečně týká cca 5 %. A jak jsem říkal, z nich si značná část vůbec ani nezažádala, protože to nemá smysl, tak jak je nastavená ta pomoc. Ale pozor. Zvýšili jste dávky nepřizpůsobivým, což je tedy šílené. To znamená, vaše pomoc spočívá - pomoc v uvozovkách - že nejenom že drtivá většina lidí nedostane vůbec nic, téměř 100 %, 95 %, vlastně reálně ještě více, jak jsem tady teď vysvětlil, nedostane nic, ale ještě navíc ze svých drahých složenek zaplatí další dávky nepřizpůsobivým. No to je tedy opravdu otřesná vláda. To je opravdu otřes. To je neuvěřitelné.

Já se hlavně divím, a už jsem to tady říkal minule, poslancům za hnutí STAN, kteří jsou mnozí z nich starosty malých obcí, že vůbec takhle na takovéhle věci můžou kývat a prosazovat. To přece není možné. Jako já vím, že vy máte vysoké platy, takže je vám zdražování energií jedno. Ale těm občanům to fakt jedno není. Vy byste měli prostě podpořit zařazení bodu SPD tady, abychom aspoň diskutovali, aby se aspoň vaši voliči dozvěděli, co vláda chystá ohledně zdražování, protože fakt tady není nic. Žádný výsledek tady není. A občané to vědí. Takže toto je můj další návrh bodu. Pojďme dál.

Vláda Petra Fialy odmítá řešit zdražování.

Jasně. Teď jsem ho zdůvodňoval.

Pojďme k dalšímu návrhu bodu, který mám na zařazení na program této schůze. A tento bod bych nazval Nedemokratické praktiky Fialovy vlády. Nedemokratické praktiky Fialovy vlády - to je název bodu. A teď to vysvětlím všechno, o co tady jde.

Myslím, že je opravdu šokující, že vláda Petra Fialy místo prosazování zlevnění potravin, pohonných hmot a energií, jak to udělala třeba polská a maďarská vláda, tak protlačuje manipulativní korespondenční hlasování ve volbách. A už jsem tady tento problém zmínil, ale pochopitelně nezmiňoval jsem to tady jen tak, protože to zmiňuji pochopitelně v souladu s jednacím řádem, že směřuji k návrhu bodu na program schůze a snažím se ty body zdůvodnit. Právě proto má všechno souvislost se vším. Proto jsem tady před chvílí paní předsedkyni Pekarové říkal, aby mě nepřerušovala v rozporu s jednacím řádem, že všechno má souvislost se vším a já se držím přesně jednacího řádu. A budou to tak dělat i naši poslanci. Takže kdyby mě nepřerušovala, tak by pochopila, že jsem to tady zmiňoval v souvislosti, že tady chci navrhnout bod s názvem Nedemokratické praktiky vlády Petra Fialy.

O co tady jde? Koalice SPOLU, což je ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN, opakovaně ve Sněmovně prosazuje zákon o zavedení korespondenčních voleb.

Vláda na to neskutečně spěchá a dokonce jste si to dali jako prioritu do Programového prohlášení vlády. Takže prioritou není vyřešení zdražování občanům, prioritou je korespondenční volba, abyste mohli samozřejmě ovlivnit nastávající prezidentskou volbu a následně i volbu do Poslanecké sněmovny, protože se bojíte, že vy budete mít špatný výsledek a váš kandidát, že se nestane prezidentem. Proto si chcete pomoci a chcete tu volbu zmanipulovat a ovlivnit. To je všechno, to je celý princip. To je celý princip toho, proč to vládní koalice tlačí, přestože v Rakousku se kvůli nesrovnalostem v korespondenční volbě opakovaly poslední prezidentské volby.

Jak jsem říkal, ve Francii dokonce zrušili ty korespondenční volby. Ve Spojených státech miliony občanů ztratily důvěru v demokracii kvůli těm různým nesrovnalostem. No, důvodem samozřejmě, jak už jsem sdělil, toho, proč vláda tak na to spěchá a proč to tak tlačí, je podle našeho názoru fakt, že se vládní koalice obává svého špatného výsledku v budoucích volbách, proto protlačují tuto úpravu volebního systému. Nakonec díky poslaneckému klubu SPD na projednání zatím nedošlo, protože jak víte, tak jsme před 14 dny zabránili tady tomu projednání, protože my prosazujeme demokracii a nikoliv manipulaci.

Korespondenční volba je zásadním ohrožením demokracie v České republice, jelikož umožňuje podvody a manipulace. Proto už rozumíte, vážení paní předsedající, proč navrhuji bod s tím názvem, který jsem uvedl. Tak znovu zdůrazňuji, všechno se týká přesně toho, jak se tady mají navrhovat body, a samozřejmě já to potřebuji podrobně zdůvodnit, protože to není jen tak, aby to i občané, kteří se podívají na záznam, aby tomu rozuměli, proč a jak SPD tady věcně a konstruktivně navrhuje dobré body, a chceme naopak bránit těm špatným zákonům a špatným věcem, co tady prosazuje vláda. A to je právo opozice, na to máme právo.

Jak už jsem říkal, tady vládní poslanci, vidím to tady a slyším to tady, by nejradši, aby SPD tady ani nebyla nejlépe, aby tady byla totalita a diktatura, aby oni sami si mohli tady jenom zdvihat ruce a nebyl tady žádný odpor. To by měli největší radost. Ale tu radost vám neuděláme a budeme tady dál prosazovat náš politický program. Vzpomeňte v souvislosti s korespondenčními volbami na poslední prezidentské volby v USA nebo v sousedním Rakousku, kde se dokonce musely anulovat kvůli podezřením na manipulaci s volebními hlasy.

Jak už jsem říkal, tak Francie korespondenční volby pro neprůhlednost zrušila. Je opravdu takové divadélko, že současná vládní koalice Petra Fialy předstírá obrovskou - v uvozovkách - péči o voliče v zahraničí, kteří přitom již dnes mohou volit na zastupitelských úřadech. A my jsme přesvědčeni o tom, že volby musí zůstat svátkem demokracie. My jsme rádi, SPD je ráda, chci zdůraznit, že čeští občané, kteří občané, kteří jsou v zahraničí, že mohou volit v zahraničí, to my přece jsme rádi a je to umožněno a volí na zastupitelských úřadech a to přece nikdo rušit nechce.

Takže bych opravdu chtěl vyzvat poslance vládní koalice, protože oni už neví, jak zoufale argumentovat, protože oni prostě se opravdu bojí toho volebního výsledku, proto chtějí tu změnu toho způsobu voleb, protože se bojí, že neuspějí, tak aby tady neříkali nesmysly, protože SPD podporuje možnost občanů v zahraničí - my to nechceme rušit, s tím souhlasíme - a my si myslíme, že ten systém je správný a dobrý, že je to na zastupitelských úřadech, kde dochází k tajné volbě, kde je to v souladu s ústavou a jak víte, tak v ústavě je napsáno, že volba do Poslanecké sněmovny a do Senátu probíhá tajně, což korespondenční volby nejsou, že tajná volba znamená mimo jiné to, že nelze ztotožnit volební lístek s tím voličem. To je tajná volba.

To znamená, dnes to probíhá tak - a to je tajná volba v souladu s ústavou, že občané ukážou průkaz totožnosti před volební komisí, dostanou volební lístky, jdou za plentu, tam vyberou volební lístek dle svého přesvědčení, vloží ho do obálky, pak vyjdou zpoza té plenty a vkládají do volební urny. Takže v té volební urně při sčítání hlasů nelze zidentifikovat, kdo konkrétně, jaký konkrétní občan jakým způsobem volil, protože ty volební lístky jsou tam samozřejmě anonymně. To je v souladu s ústavou. A v souladu s ústavou je i to hlasování na zastupitelských úřadech, protože tam to pochopitelně probíhá podobně.

Ale není v souladu s ústavou, pakliže někdo tady otevře potom obálku, která přijde korespondenčním hlasováním přes zastupitelský úřad, a někdo vlastně vkládá ty údaje, kde má i identifikaci toho člověka a zároveň jeho volební lístek. To prostě není v souladu s ústavou, ani když je to potom zasíláno ve stejné obálce a podobně. To je prostě náš názor a myslím, že je to úplně jasné, že to není tajná volba. Notabene přece je tam i možnost velké manipulace, protože když je volební komise a za plentou vidíme, že je ten volič sám, tak asi těžko může být někým manipulován při tom konkrétním úkonu.

Ale logicky, když to tak není - a to byly ty problémy v těch Spojených státech, že jo - takže to je váš cíl samozřejmě, je to váš cíl. Je to váš cíl udělat chaos ve volbách, udělat chaos, vy chcete nabourat demokracii, vy chcete ohrozit demokracii v České republice, vy chcete ohrozit důvěru v demokracii, protože to jsou přesně ty totalitní manýry - a to už jsme viděli, viděli jsme to i v rámci toho covidu - kdy prostě někteří lidé vzbudili hysterii, na základě strachu a hysterie, vyvolání strachu a hysterie v občanech vlastně přitahovali šrouby ohledně omezování lidských práv a svobod.

To je přesně ta metoda, kterou dělali diktátoři, kterou dělali lidi s totalitními manýry, že vy chcete způsobit chaos, chcete způsobit problémy a pak to bude důvod k tomu, abyste někoho omezili zase, abyste ohrozili demokracii. A to my prostě nechceme připustit, protože my prosazujeme svobodu a demokracii a budeme tady za to bojovat, aby byla dodržována česká ústava. A týká se to nejenom toho pandemického zákona, s kterým mi tím pádem zásadně nesouhlasíme, kdy vy chcete nepochopitelně od března omezovat ústavní práva a svobody občanů, ale i té korespondenční volby, protože ústava jasně říká, že volby mají být tajné, jak do Sněmovny, tak do Senátu.

Já vůbec nechápu, co to na vás vlezlo nebo co to do vás vlezlo, že místo zdražování tady prosazujete úplně zákony, z kterých lidi v České republice vůbec nic nemají. A když něco, tak jenom k horšímu. No a my jsme tady od toho jako opozice a doufám, znova to zdůrazním, že nás tady nikdo nebude přerušovat, že my legitimně v souladu s naším volebním programem, v souladu s našimi dlouhodobými a veřejně vyřčenými politickými názory tady prostě legitimně bráníme, chceme bránit demokraticky v souladu se zákonem o jednacím řádu, plně v souladu s tím zákonem chceme samozřejmě, prosazujeme náš program, vy prosazujete váš program.

A je to prostě určitá přetlačovaná, ale vy máte většinu a to my víme, takže ve finále samozřejmě tady máte možnost prohlasovat si všechno možné. Ale my, my máme zase prostor a od toho je tady jednací řád, abychom získali prostor, i časový prostor pro to to vysvětlit a díky tomu časovému prostoru, aby se veřejnost mohla třeba nad tím zamyslet, protože občané mají hodně práce, starostí, tak aby právě díky tomu časovému prostoru, který tady je, aby se občané mohli taky zamyslet (nad) názory pro a proti. A někteří z vás tomu tady chtěli bránit, takovýmto demokratickým procesům ve Sněmovně, a opravdu my to prostě nechceme dovolit a nedovolíme to, aby někdo tady ohrožoval demokracii, dokonce i ve Sněmovně, kde jsme zvoleni občany. Takže podle našeho názoru korespondenční volba jasně nabourává důvěru v celý volební systém.

Ve Sněmovně se mají podle našeho názoru přednostně projednávat úplně jiné věci. Takové, které občany skutečně pálí. A které by vyřešily drakonicky rostoucí ceny energií, potravin, bydlení a následně všeho ostatního. To ale vládu Petra Fialy z ODS nezajímá. Jak už jsem říkal, tak v okolních státech vlády zavádějí tak zvanou energetickou pomoc tak, že například Polsko a Maďarsko odpustily po přechodnou dobu všem DPH na potraviny, pohonné hmoty a energie. Ale i to je jen krátkodobé řešení následků. Proto teď tu svoji argumentaci posunu.

Je nutné řešit příčiny, které jsou ve zcela chybné energetické politice a v nesmyslných projektech prosazovaných Evropskou unií. Tak ale vláda Petra Fialy neuvažuje a není schopna občanům předložit systémové řešení zdražování. Takže pochopitelně každá ta země, třeba Maďarsko k tomu přistoupilo opravdu velmi razantně. Premiér Orbán, a teď je úplně jedno, jestli je tady někdo proruský, protiruský, my nejsme proruští, my jsme pročeští, ale zaletěl na jednání s Putinem do Moskvy a přivezl pětkrát levnější plyn. Oproti tomu paní předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová ve stejný týden, předminulý týden také měla zahraničí cestu. Do Bruselu se šla potkat s Ursulou von der Leyen, předsedkyní Evropské komise, a předala jí obrázek Václava Havla. Takže premiér Orbán přiveze ze zahraniční cesty pětkrát levnější plyn pro maďarské občany, a vrcholný představitel této vlády předá obrázek Václava Havla a nepřiveze vůbec nic. Zadarmo drahá, by se chtělo říct. Protože i ten obrázek určitě něco stál ještě. No ale ta cesta určitě něco stála. Přínos? Nic! Z veřejných peněz drahá cesta, ale přínos vlastně nula. Orbán pro občany přiveze levný plyn. A já myslím, že by to občané uvítali, protože stejně ten ruský plyn tady stejně máme, jak víme. Ale jedná se jenom o tu cenu. Takže tady se nejedná o to, že ho tady nemáme. Tuším, že - teď si tedy nepamatuji to číslo, teď jsem ho chtěl říct, ale já jsem tu statistiku měl teď na stole, z kolika procent je plyn, který používáme v České republice, tuším, že plyn dělá sedm procent naší energetické spotřeby a z toho, to vím, to myslím, že tam bylo těch sedm procent, ale teď asi z 90 % je to ten ruský plyn. Teď bohužel si nepamatuji. Chtěl jsem říct to číslo, ale teď mi to - zrovna jsem měl tu tabulku na stole a teď mi to číslo vypadlo. Ale to není teď podstatné. Teď se jedná právě o tu cenu. Jedná se o tu cenu, že samozřejmě myslím, že by každý občan v České republice až na pár aktivistů by uvítalo, kdyby si mohlo zaplatit levnější plyn na složence.

Prostě jde o to, že vláda zase v tomhle nedělá vůbec nic. A takové ty nesmyslné výkřiky ministra zahraničí Lipavského, který už úplně přímo poškozuje ekonomické zájmy České republiky, kdy mluví, a teď nechci, abych ho špatně interpretoval, ale bylo to v tomto smyslu, že ruský plyn nepotřebujeme a že snad tady stlačený plyn z USA něco nahradí, nebo takového něco, jako tady naznačoval - no tak k tomu už snad nemůžu vůbec nic dodat. K tomu můžu už jenom dodat: A ven! Protože tohleto není normální, aby někdo takhle tady plácal jedno zleva, když lidi platí drahé složenky. To prostě už není vůbec normální. Takže my bychom měli využít veškeré možnosti; říkám? Nebuďme servilní k nikomu, nelezme nikomu do zadku, ale s tím Ruskem jednají Němci, jedná tam prezident Macron, jedná tam Merkelová tam jezdí, další. Není to o servilitě. Je to prostě o našich osobních zájmech a zájmy na tom, aby, prostě my bychom měli rozhodit sítě všude, kde pro české občany to může být výhodné. Bez jakékoliv servility, samozřejmě. Bez jakékoliv servility. To je úplně jasné. Musíme mít sebevědomou zahraniční politiku a vzájemně vyváženou a vzájemně výhodnou. Nikoliv jednostranně výhodnou.

A už vůbec ne, aby nám tady někdo něco diktoval. A to ani z Bruselu. Ani z Moskvy, ani z Pekingu, ani z Washingtonu. My v SPD nechceme, aby nám tady diktoval kdokoli ze zahraničí něco, ať je odkudkoliv. A na rozdíl od různých neziskovek, které jsou podporované Open Society Fond, anebo z Norských fondů a podobně, a tyto neziskovky pak podporují a spolupracují tady s vládní pětikoalicí, no tak ostatně to vidíme na tom mediálním zákonu třeba, dokonce i při přípravě zákonů, kterým chcete ovládnout Českou televizi a Český rozhlas, tak SPD není sponzorováno odnikud ze zahraničí, ani odnikud z Ruska, nebo z Ameriky, nebo bůhví odkud. Takže proto my si můžeme dovolit, proto jsme takovým trnem v oku těch ostatních stran, protože jsme prostě úplně nezávislí. Jsme úplně nezávislí a děláme politiku pouze pro prospěch České republiky a našich občanů. Takže to jsem chtěl taky zdůraznit, aby tady nikdo neříkal zase něco, že jsme proruští nebo nějaký Kreml, nějaké nesmysly. Už jsem to tady říkal, to jsou zoufalé argumenty, s tím SPD pochopitelně nemá, ani nebude mít nic společného. My budeme dělat vlasteneckou politiku a děláme ji pro Českou republiku a řídíme se vlastním úsudkem.

Takže ale s cenami energií je to myslím úplně jasné. My bychom měli udělat všechno pro to, aby ceny energie klesaly. Ale vláda to řešit nechce a samozřejmě tím systémovým řešením je odstoupit od zeleného údělu EU. Jenže to by k tomu musela mít vláda odvahu. Tady bych znovu zdůraznil, že energetická politika je stále v kompetenci národních států. To znamená, vláda Petra Fialy se nemůže na nic vymlouvat. Nemůžete se vymlouvat vůbec na nic, protože je to v kompetenci národních států. Takže vy kdybyste to chtěli vyřešit, tak to zdražení vyřešíte. Tak ho premiér Petr Fiala se svoji vládou vyřeší, to zdražení. Takže tady není, já to musím tady zdůraznit a zdůrazňuji to pravidelně, že tady není žádná omluva, žádná výmluva, ani na Evropskou unii dokonce. Prostě vaše vláda, vláda Petra Fialy nese plnou stoprocentní odpovědnost za to, jestli se tady zdražují nebo nezdražují energie. A tím, že to necháváte zdražovat a neděláte nic ani ve srovnání s Polskem a Maďarskem, to myslím, že je opravdu vhodné srovnání, proto to opakovaně opakuji, protože to jsou vlády z našeho regionu, takže když to umějí oni, proč bychom to nemohli my, tak to opravdu je, je to drsné srovnání s tou neschopností vlády Petra Fialy, kterou si draze platí teď všichni občané.

A já kvůli vám taky nechci platit drahé energie. Vy to zdražujete i mně a našim voličům. Naši voliči si stěžují na vaši vládu, nechtějí ji. Naši voliči už volají po demisi, protože prostě, a to není nic osobního, je to to, že se jim zdražují energie, a vy prostě nic neděláte! A slibovali jste to. Tady je nejhorší na tom, že vy jste to slibovali, že to vyřešíte. Znovu zdůrazňuji a všichni to v médiích slyšeli, že premiér Fiala říkal, že do konce prosince představí plán na vyřešení zdražování. A žádný plán jste nepředstavili. To je přece podraz hrozný! Takže vás chci znovu vyzvat, a proto tady navrhuji ten bod, abyste prostě jasně řekli, dobře, abyste to přiznali: Neumíme to vyřešit. A tím pádem je to samozřejmě na okamžitou změnu vlády. Anebo řekněte, ale řekněte, že to prostě vyřešíte a kdy. Ale už je pozdě, protože vy to neřešíte už, zatím jste nic neudělali. A bude tady ve čtvrtek mimořádná schůze - já tam samozřejmě taky už mám připravené vystoupení. A tam to zaměřím v ten čtvrtek ještě podrobněji na tu energetiku. Podrobněji to rozeberu, pochopitelně. Tady to rozebíráme jenom letmo. A měli byste to férově přiznat, že to vyřešit nechcete to zdražování. Že pro vás jsou důležitější cizí zájmy. Ne zájmy českých občanů.

A jak jsem říkal, tak vládní návrh na využití možnosti příspěvku na bydlení drtivá většina domácností kvůli přílišné složitosti formulářů nevyužila. Navíc se tato možnost týká pouze cca pěti procent domácností. O tom už jsem hovořil. Takže pro 95 % jste nenabídli nic a i pro ten zbytek, protože je to moc složité, tak také nic, v podstatě. A za to můžete vy, že je to složité. Za to může vláda, že je to moc složité. Že je to tak složité, že občané si o to nechtějí ani žádat. To je taky plná odpovědnost vlády. Nikoliv těch občanů. Občan pracuje a platí daně. Platí vás z daní.

Takže to opravdu nesvádějme na občany. To, že je komplikovaný a nepoužitelný, ten váš jediný dílčí návrh, je vaše vina. A my říkáme, že Česká republika musí mít vlastní energetickou politiku v zájmu našich občanů s cílem zajištění naší energetické bezpečnosti a soběstačnosti, nikoliv přijímání direktiv z Bruselu a z Berlína, jak děláte vy.

Ale vrátím se zpátky, toto bylo zdůvodnění bodu s názvem Nedemokratické praktiky vlády Petra Fialy. Mluvil jsem o těch korespondenčních volbách, ale proč jsem teď mluvil o těch energiích, protože to dávám do toho kontrastu, co vlastně řešíte, co je vaše priorita a co ne místo toho, abyste řešili skutečně závažné problémy, a to je vyřešení zdražování.

Pojďme k dalšímu bodu, který chci navrhnout na program této schůze Sněmovny. My tady potřebujeme prodiskutovat, protože vy se s námi, no vůbec se tady v podstatě nebavíte s opozicí, vy to tady chcete válcovat, ale my to chceme slyšet, abyste to vysvětlili. Nám píší policisté, hasiči, vojáci, pracovníci v sociálních službách, nepedagogičtí pracovníci ve školství - to jsou různé uklízečky, kuchaři a podobně, nebo školníci a tak dále. A zjistili jsme, když jsme se koukali na váš rozpočet, a toto nesnese odkladu, vy říkáte rozpočet v pátek, před víkendem, ale to opravdu nesnese odkladu a já chci, abychom to tady probrali trošku šířeji. Vy chcete ušetřit 34 miliard korun právě na policistech, hasičích, vojácích, nepedagogických pracovnících a dalších potřebných profesích. A my vám chceme říct už teď v předstihu, a chceme tady o tom diskutovat, ať přestanete platit nepřizpůsobivým a solární barony a předražené zakázky. To je náš návod - SPD. Ale to vy nechcete, protože solární baroni jsou projekt EU, tam jste naslibovali hory doly, takže musíte být servilní. Nepřizpůsobiví jakbysmet, to by vám ty neziskovky, které jsou tam přisáté na penězovody, daly. To jsme tady viděli právě paní Richterovou z Pirátů, jak tady zablokovala v minulém volebním období ten zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Hájila tady neziskovky úplně neskutečným stylem, ale teď na to doplácí občané v těch postižených regionech, kteří jsou z té situace s nepřizpůsobivými zoufalí. Ale to je Pirátům samozřejmě jedno - vás prostě známe.

Chceme tady o tom diskutovat, protože já si myslím, že bychom ten bod mohli nazvat diskuse nad, jak bych to nazval, já to ještě promyslím, protože vláda prostě jde proti hasičům, proti vojákům, proti policistům, proti pracovníkům v sociálních službách, prostě Diskuse o - jak bych to řekl - jednání vlády proti slušným lidem. Takhle bych to asi řekl: Diskuse o jednání vlády proti slušným lidem. Takhle to, prosím, budu formulovat: Diskuse o jednání vlády proti slušným lidem. A já to teď zdůvodním. Řekl jsem to teď třikrát, takže doufám, že je to k poznamenání.

Já bych tady rád řekl, o co tady jde. Vy tady předkládáte rozpočet, a já to schválně říkám teď, aby byl čas, abyste to do pátku reflektovali, protože pak zase v pátek, že už není čas. Já už to znám - tohleto. Ale tady jde opravdu o spoustu lidí a jejich rodiny. A je potřeba říct, samozřejmě v pátek tady má být na programu státní rozpočet. Česká republika se kvůli současné vládě nachází stále v takzvaném rozpočtovém provizoriu, což znamená, že většina resortů nemůže provádět platby na případné investice a nákupy, protože mohou čerpat pouze jednu dvanáctinu z loňského rozpočtu každý měsíc.

Hnutí SPD nechce, aby naše země i nadále hospodařila v rozpočtovém provizoriu, takže už předem avizuji, že k tomu vládnímu rozpočtu máme celou řadu závažných výhrad, a proto podáme celou řadu pozměňovacích návrhů. Zastáváme také názor, že státní rozpočty by měly být pokud možno vyrovnané nebo přebytkové. Ale to, co nechápu, a to je potřeba si opravdu říct, proč se ve Sněmovně neprojednával návrh státního rozpočtu zpracovaný předchozí vládou standardně již v závěru loňského roku, když rozdíl ve výdajích oproti minulému rozpočtu činí pouhých 1,79 %, což je 34,5 miliardy korun. To je úplně neuvěřitelný.

To je na samostatnou diskuzi. Takže vy jste tady nejdřív jenom říkali, že jste připraveni odborně i personálně a programově vládnout, že máte připravenou i tu restrukturalizaci státního rozpočtu, ale to řeknu až v tom projevu v pátek, tam si to rozebereme podrobněji, takže nejenom ve čtvrtek, to bude energie, ale v pátek bude i rozpočet, takže tam se k tomu pochopitelně vyjádřím taky podrobněji, to jsou zásadní věci, jak se snažíte jít opravdu proti lidem, proti slušným lidem. A to nelze nechat bez komentáře. Takže nejdřív říkáte, že jste připraveni, pak jsem tady poprvé v životě za tu dobu, co jsem v politice, ne že bych tady byl tak dlouho jako někteří vládní poslanci, zažil, že se neprojednává rozpočet na další rok ještě v ten daný rok, přestože už jsem dvakrát zažil, že to bylo po volbách. To svědčí o úvodní absolutní nepřipravenosti a nekompetentnosti, když jste uvrhli kvůli vlastní nepřipravenosti, vaše vláda, Českou republiku do rozpočtového provizoria, zabrzdili jste tak investice, které jsou přitom důležité pro to, abychom se proinvestovali z krize, takže vy ještě přímo zdražujete a v podstatě tím poškozujete Českou republiku jako celek, tím, že jste lhali před volbami, že jste připraveni, ale připraveni nejste. A ve finále, když tedy ten rozpočet předložíte, tak zjistíme, že je rozdíl oproti tomu minulému rozpočtu, který připravovala ještě Babišova vláda, jenom 1,79 % - 34 miliard. No tak to si snad děláte legraci. To je tedy úplně neuvěřitelná neschopnost.

Navíc my odmítáme, že většinu z těch 34 miliard chce vláda ušetřit právě na slušných lidech: nepedagogičtí pracovníci, policisté, hasiči, vojáci, dále faktickým snížením plateb za zdravotní pojištění státních pojištěnců, čímž snížíte dostupnost zdravotní péče a shodují se na tom opravdu i odborníci. Můžete stokrát vykládat, že ne, ale je to tak. Protože logicky, když v podstatě omezíte platby pojišťovnám a všechno se mezitím zdražuje, dojde ke zhoršení péče. A to, že budou čerpat rezervy, které pak ale dojdou, tak co budete pak dělat další rok, když ty rezervy nebudou a přijde třeba nějaká další epidemiologická situace a tak podobně. To jsou opravdu argumenty, to je fakt snad na úrovni úplně nějakých začátečníků a ne lidí, kteří chtějí vládnout a kteří tady chtějí ovládat Českou republiku.

Je to prostě úplně neuvěřitelné. Zároveň jste samozřejmě snížili slevy na jízdném pro studenty a seniory a seškrtali investice. Jak už jsem říkal, tak současná vláda, vláda Petra Fialy, si přitom vytvořila tři nové ministerské posty a zřídila pro ně dalších sedmdesát čtyři pracovních míst na Úřadu vlády. To jsou ti různí političtí exponenti a podobně, nebo tam budou různí zasloužilí politici a podobně, nebo respektive zasloužilí členové politických stran, co mám informace. A přitom, a to je ta pointa, k čemu jsem se chtěl dostat, zároveň Ministerstvo vnitra bude muset opět odsunout nákup nových hasičských vozů, na které hasiči čekají roky. To je neuvěřitelné. Takže nové hasičské vozy pro hasiče, což by vlastně sloužilo celé České republice a vlastně občanům, na to peníze nejsou. To znamená nákup nových hasičských vozů, na které hasiči čekají už roky, na to peníze nejsou, ale na to, abyste utvořili politické trafiky pro tři nově vytvořená místa ministrů a mimochodem pro to, aby zástupce Pirátů, paní Richterová, měl navíc místo místopředsedkyně Sněmovny za 20 milionů korun za volební období, to stojí to místo, ty náklady, to už je propočítáno, tak na to peníze jsou.

Takže to je prostě neuvěřitelné. To je úplně neuvěřitelné - ty vaše priority. Být ve vládě SPD, tak my radši koupíme ty hasičské vozy pro občany, abychom zmodernizovali hasičskou techniku a podpořili hasiče, protože ti pak slouží všem občanům. Vy ne, vy radši odložíte nákup hasičských vozů a radši abyste si přidali sami sobě. Já myslím, že je to úplně otřesné. To je úplně otřesné, a proto tady navrhuji ten bod, abychom o tom diskutovali, protože to mi fakt nepřipadá normální. A už jsem nechtěl čekat na pátek, protože vidíte, že se to zdánlivě sice týkalo rozpočtu, ale ono se to úplně tak rozpočtu netýká. Týká se to vůbec toho celkového uvažování téhle vlády a velmi podivných priorit, co má tahle vláda.

Protože my v SPD rozhodně nechceme ubírat peníze našim slušným a pracujícím občanům, kteří jsou pro nás na prvním místě, a proto už teď avizuji, my nebudeme obstruovat státní rozpočet, k tomu není důvod, protože chceme, aby byl přijat nějaký státní rozpočet, to je pochopitelné, takže ale navrhneme tu sadu pozměňovacích návrhů a budeme to vysvětlovat. Ostatně, jak jsem říkal, my jsme předem řekli, že nám vadí, co se týče té demokratické obstrukce, a nikdy jsme, já jsem tady neobstruoval za celou dobu, co jsem v politice, ale prostě korespondenční volba a pandemický zákon, protože to je prostě protiústavní, ten pandemický zákon... Znova říkám, hlavně neříkejte, že to prošlo posuzováním Ústavního soudu. To prošel ten předešlý zákon, ale ne ta vaše novela. Takže to také jsem zaznamenal nějaké argumenty. To si snad dělá tady někdo legraci, dělá tady hlupáky z lidí. Každý občan přece chápe, že je Ústavním soudem posuzován ten předešlý zákon a ne ten váš, když je ještě ve Sněmovně a ještě je v Senátu a ještě je v parlamentu, tak jak ho může posuzovat Ústavní soud. Opravdu tyhle argumenty jsem slyšel dokonce od vládních poslanců v televizi někde! Tak to je úplně už... To už je opravdu... Já nevím, asi je to ta neznalost, spíš bych řekl, je to neznalost a nekompetentnost, protože takhle hloupé argumenty, to už snad nemůže mít vůbec nikdo, a dokonce to snad říkali v televizi. Já si nevzpomínám, jestli to nebylo zrovna v nějaké debatě se mnou dokonce. To snad není možné. Ten zákon je ještě tady a oni říkají, že ho posuzoval Ústavní soud. Já vůbec nevím, co na to říct. Ano, říkali to. Říkali to. To jsem byl myslím na Primě. Teď nevím, kdo tam se mnou, proti mně byl. Jestli to nebyl pan Bartošek náhodou, nebo takhle nějak to bylo. Ale teď nevím přesně. To je prostě neuvěřitelné.

Takže rozhodně vám tady avizuji, že když tedy budu mluvit, jenom zmíním, ještě to řeknu, ale je to k rozpočtu, takže navrhneme řadu přesunů v rozpočtových kapitolách státního rozpočtu, které by v této nelehké době podpořily slušné občany. A znovu zdůrazňujeme, že škrtat je nutné na platbách nepřizpůsobivým, solárním baronům, politickým neziskovkám či na předražených zakázkách. Takže prostě tohle, tyhle vaše divné priority, to jsem chtěl probrat také v tomto bodě.

Pojďme dál. Další bod, který bych chtěl navrhnout, a já bych teď řekl ten název, ten je celkem krátký, diskuse o situaci nízkopříjmových důchodců. Diskuse o situaci nízkopříjmových důchodců, protože ta situace je taková, a tady bych to chtěl opravdu zdůraznit, že průměrný důchod v ČR je kolem 15 tisíc korun. A samozřejmě z toho logicky vychází, že značná část občanů má pod 15 tisíc korun. Logicky. A je tady řada občanů, kteří mají i 10 tisíc korun. A já vím, že se v tom neshodneme, protože tady ta nová vládní pětikoalice je asociální a je jí to úplně jedno, ale chtěl jsem vám jenom říct, že za těch 10 tisíc se nedá prostě vyžít. Ani za těch 11, dokonce ani za těch 12, protože v okamžiku, že zemře třeba tomu důchodci partner, tak se opravdu dostávají do neřešitelných situací.

A já si myslím, že bychom to tady měli řešit. My se to pokoušíme řešit už v minulosti, v minulém volebním období, i předminulém, ale prostě ve Sněmovně tady k tomu není vůle. A my se tady opakovaně snažíme navrhnout ten zákon o minimálním důstojném důchodu na hranici minimální mzdy či chudoby, samozřejmě při splnění zákonných požadavků - buď odpracované roky, nebo invalidita, od té částky zásluhově, aby ta zásluhovost tam zůstala. To znamená, slušní dostanou, nepřizpůsobiví ne. To je logické, protože nesplňují zákonné podmínky. Ale prostě já si myslím, že bychom o tom tady měli mluvit. A já vím, že těžko můžeme chtít tuto diskusi na TOP 09 nebo na Pirátech, ale myslím, že třeba poslanci, kteří nejsou asociální a mají třeba staré rodiče, že by si to uvědomit mohli. A já si myslím, že bychom tady měli opravdu otevřít ten bod - situace nízkopříjmových důchodců, protože já bych rád od vlády slyšel, co pro ně chystáte. Jak jim chcete pomoct? O to tady jde. To my chceme slyšet, protože musím říct, že jsem se koukal na vládní prohlášení, a tam nic konkrétního a vůbec žádné konkrétní návrhy jsem tam neviděl. Takže já bych opravdu vás chtěl požádat, abyste tento bod zařadili a schválili a pojďme ho zařadit za ty body, co už jsem navrhoval, aby se nejenom SPD, nás to samozřejmě zajímá pro naše voliče, protože jsme tady pro ty běžné, slušné lidi, tak opravdu myslím, že i občany by zajímalo a i média, co vlastně chystáte v oblasti pomoci občanům, kteří mají podprůměrné důchody. Mimochodem netýká se to jenom starobních důchodů, to bych chtěl zdůraznit, protože důchody nejsou jenom starobní. Jsou to i vdovské důchody, jsou to sirotčí důchody a jsou to invalidní důchody. Máme tady, doufám, že jsem nezapomněl na žádný typ důchodu, ale cca čtyři typy důchodů tady jsou. Takže se tady jedná o všechny tyto typy důchodů a měli bychom se nad tím zamyslet.

My samozřejmě máme promyšlený návrh. Znova říkám, leží tady náš návrh na uzákonění minimálního důstojného důchodu na hranici minimální mzdy, ale mě by zajímalo, protože vládní koalice už minule odmítla tento náš návrh zařadit na program Sněmovny, ale opět jsme tady u toho, že sama vládní koalice nic nenavrhuje, žádnou alternativu. Takže vy na jednu stranu zamítnete, ale sami nemáte návrh. Zamítli jste návrh SPD nebo odmítáte ho zařadit na schůzi Sněmovny, ten náš zákon na podporu zdravotně postižených, zvýšení příspěvku na péči, ale zároveň sami žádný návrh nepředkládáte. Takže proto tady navrhuji tenhle bod, protože prostě my chceme vědět, a myslím, že to chtějí vědět i občané, jak se chystáte, co se chystáte udělat. Já tedy myslím, že nic, protože jak tak vás znám, tak nic pozitivního nechystáte pro lidi, kteří mají nižší než průměrné důchody, ale já bych to možná tedy slyšel, i naši voliči by to rádi slyšeli, tak řekněte na rovinu, že nic, nechystáme nic, nemáme nic připraveného, což předpokládám, ale nehrajte tady s námi hru na schovávanou s občany, že se tváříte, že jste změna, ale to víme, že nejste. Ano, změna ano, ale to už jsem říkal. Pan Petr Fiala zapomněl jenom říct před volbami, že k horšímu. Takže lidé někteří uvěřili a mysleli si, že k lepšímu. Ale to jste tam záměrně nedodali. Ale prostě je potřeba tohle tady říct.

A proč o tom mluvím? Protože je to teď aktuální. Protože opravdu já jsem se musel trošku pousmát, samozřejmě ironicky, pousmál jsem se - no, ironicky, zase jak si tady vláda, ani ne tak ironicky, ale vláda jaksi snaží osvojovat něco - nebo chlubit se cizím peřím. Tak se to říká. Jak se vláda snaží chlubit cizím peřím, protože jak víme, tak průměrný starobní důchod se od června zvedne o 8,2 %. Důchodci by si tak průměrně měli polepšit o 1017 korun. A i já, který jsem celkem nebo poměrně mediálně zkušený, tak jsem získal z vládního vystoupení dojem nebo ze zástupců vládní koalice, že oni se snad snaží naznačit, že oni zvyšují důchody. To je opravdu zase další... Já bych byl rád, abyste prostě zdůrazňovali, že vy nezvyšujete důchod ani o haléř, protože je to zákonná valorizace na základě vysoké inflace. Takže i kdyby byli ve vládě Marťani nebo Ufoni, tak se ten důchod prostě o 8,2 % zvedne. Takže to, že by si důchodci průměrně měli polepšit od června o 1017 korun, není žádná zásluha této vlády. Žádná zásluha vlády Petra Fialy! Žádná! Protože to je automat. To je automatická valorizace.

Takže jsem chtěl zdůraznit, že to není žádná zásluha vlády. Vláda na to nemá žádný vliv, ale dokonce to, na co už má vliv, a to správně řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka a předseda KDU-ČSL, že nepředpokládá navýšení důchodů nad rámec zákonné valorizace. To je ta vaše pravá tvář! To je ta tvář! To je přesně. Já to schválně tady chci vysvětlit, aby to lidé slyšeli, že někteří lidé, protože mají samozřejmě lidé hodně práce a starostí, tak by mohli zaslechnout jenom větu, že se zvyšuje důchod, a mohli by si mylně myslet, že snad vy zvyšujete důchod. Vy ho naopak nezvyšujete ani o haléř!

Protože zákonnou automatickou valorizací na základě inflace - naopak vy neděláte proti inflaci vůbec nic, vy to naopak ještě zhoršujete, to už jsme si tady ale řekli - tak se to bude zvyšovat. Ale tam, kde byste zvýšit mohli - to znamená, jelikož je to o inflaci, tak je to nula k nule pojde logicky, takže důchodcům ve finále nezbude v kapse o nic víc - ale tam, kde jste zvýšit mohli malinko nad rámec zákona o valorizaci, tak s tím přece jasně nepočítáte, už jste to jasně řekli. Takže je to tak. Vy jste naopak proti zvyšování důchodů. Jenom tady ten zákon je automat, ale to není vůbec vaše zásluha, protože to je automat, to je automaticky.

Takže proto já jsem chtěl tady - ještě to jenom zopakuji - chtěl jsem si tady zařadit na program schůze bod s názvem Situace nízkopříjmových důchodců. Takže to je ten bod. Protože nám na důchodcích - ať jsou invalidní nebo starobní, sirotčí nebo vdovecké - nám na nich záleží. Ale vím, že vy je nijak podporovat nechcete. Tak se na to chceme prostě zeptat a chceme na vás apelovat, vysvětlit vám, že my chceme, aby se podporovali. Místo toho, abyste posílali dvě miliardy navíc Evropské unii.

Pojďme k dalšímu bodu, který já bych tady rád navrhl na program schůze. Je to bod s názvem, paní místopředsedkyně, Vláda zdražuje lidem potraviny. Takže bod se jmenuje Vláda zdražuje lidem potraviny. Já bych rád tento bod vysvětlil a uvedl. Protože to, co se stalo teď na Ministerstvu zemědělství, tak to opravdu nelze nechat bez povšimnutí a opravdu to není jen tak. Protože vy opravdu děláte jednu - nechci říci, že minelu, protože to není minela, vy to děláte totiž schválně - vy děláte jednu věc po druhé, která jde opravdu proti slušným občanům České republiky.

Já vám hned vysvětlím, co se tam stalo, protože možná ani vládní poslanci, předpokládám, že to neví. Vláda svým nastavením dotací v zemědělství ještě více likviduje potravinou soběstačnost České republiky. SPD zásadně nesouhlasí s postupem ministra zemědělství Zdeňka Nekuly z KDU-ČSL, který nerespektoval věcné odborné připomínky agrární komory a zemědělského svazu a odeslal Evropské komisi nevyhovující návrh strategického plánu společné zemědělské politiky na léta 2023 až 2027.

Návrh nastavuje podmínky pro zemědělské podnikání v České republice tak, že dále podstatně zhoršuje vyhlídky na udržení domácí zemědělské produkce masivním přesunutím dotací na podniky, které se na produkci podílejí jen malou měrou. Snížení dotací pro produkční podniky povede k dalšímu snížení produkce zejména v živočišné výrobě a dalšímu snížení potravinové soběstačnosti a potravinové bezpečnosti České republiky v situaci, kdy o cenách rozhodují obchodní řetězce a dovozy potravin probíhají v podmínkách nekalé soutěže. Tento postup hnutí SPD odmítá.

Takže o co tady jde? Skutečně vláda Petra Fialy nejenom že neřeší zdražování a vykašlala se úplně na to, na rozdíl od polské a maďarské vlády, aby lidem zlevnila potraviny, pohonné hmoty. V Maďarsku dokonce zastropovali hypotéky, aby Maďaři si mohli kupovat bydlení. Vy jste se vykašlali i na ty mladé lidi, na další lidi, kteří si chtějí pořídit bydlení na hypotéky. Vy prostě vůbec nepomáháte lidem v ničem. Takže dneska hypotéky stouply tak, že vlastně lidé, kteří by si chtěli pořídit bydlení, tak jsou zoufalí. Jsou zoufalí a vy jim odmítáte pomoci.

Ještě navíc tady ministr zemědělství Zdeněk Nekula z KDU-ČSL - samozřejmě s posvěcením celé vlády předpokládám, jasně jak jinak, protože mlčení je souhlas pochopitelně - tak jste ještě tím způsobem, jakým teď postupujete, tak vlastně, když to řeknu stručně, tak zdražujete potraviny v České republice. No, tak to je přece úplně šílený, to je otřesný. Myslím, že tohle je potřeba také vysvětlit.

Protože my bychom rádi diskutovali tu vaši zemědělskou politiku. No, politika. To je prostě politika, diktát Bruselu, s kterým vy souhlasíte, vy jste to slíbili Bruselu a jsou vám úplně ukradení občané České republiky. Takže vy se dokonce přímo podílíte na zdražování potravin v České republice. To je šílený opravdu, to je úplně neuvěřitelný, to je opravdu úplně neuvěřitelná situace.

Proto bych rád - já když se tady třeba podívám a mluvil jsem tady o tom i s Radimem Fialou už mnohokrát, s naším poslancem, který je z Prostějova. A sám Radim Fiala vzpomíná - nechci říct na to, když byl mladší - ale vzpomíná na to, jak tam byly lány obilí, řepy cukrovky. No a teď samozřejmě na základě dotací Evropské unie jsou tam soláry, montovny na úrodné půdě a tak podobně. To je výsledek té politiky Evropské unie - likvidace našeho cukrovarnictví, na úrodné půdě se pěstuje řepka místo toho, aby na Vysočině byly brambory. To je tedy úplně otřesný.

No a místo toho, abychom tady pracovali na tom - a SPD to prosazuje - abychom se vrátili k tomu, abychom budovali potravinovou soběstačnost v základních potravinách, které lze produkovat na území České republiky, tak vláda ještě podporuje naši potravinovou nesoběstačnost, podporuje v podstatě dovozy. Pochopitelně pak těžko můžeme mít vliv na naši potravinovou politiku.

Takže vzpomeňte si třeba, když to začalo s covidem, tak na jaře před dvěma lety najednou stoupla cena základní zeleniny, protože už nemáme produkci, která by zajistila Českou republiku. A protože vznikly problémy ve Španělsku, tak jsme se nestačili ani divit, kolik stojí základní potraviny, které by přitom měly být za pár kaček.

Takže tohle je politika této vlády a já si myslím, že je to opravdu důležité téma. Protože zemědělství v České republice - my jsme byli, jestli si pamatuji dobře, ještě v devadesátých letech jsme byli potravinově soběstační v mnoha základních potravinách. Říkám záměrně v devadesátých letech, aby tady zase někdo nemluvil o komunismu. Já nemám s předlistopadovou dobou nic společného. Mně bylo tenkrát 17, nebyl jsem ani agentem STB, ani členem KSČ. To znamená, ani to reálně nešlo, dokonce ani nikdo z naší rodiny.

To znamená, tady ty nesmysly, že nevím, vždycky tady někdo šíří nějaké nesmysly, že někdo tady podporuje komunismus nebo co. No tak chápu, to už jsme si tady říkali minule, že mnozí představitelé těch stran, co tady jsou ve vládní koalici, tak samozřejmě dokonce kolaborovali s minulým režimem, to víme. Ale to se netýká rozhodně SPD, to neexistovalo v té době a mně bylo v době Sametové revoluce 17, takže opravdu ne. Ale to jsem teď odběhl trošku od tématu.

Takže my bychom rádi tady prodiskutovali tady v rámci toho bodu s názvem Vláda zdražuje lidem potraviny, jaká je vlastně strategie vlády v zemědělské politice. Protože to není jen tak. Mluvili jsme tady o zdražování energií, to už jsem tento bod navrhl. Ale mě by zajímalo, jaká je strategie vlády - máte být u vlády čtyři roky, necelé už, jestli to bude celé volební období - a mě by zajímalo a zajímalo by to určitě i občany a naše voliče určitě, jaká je vaše strategie ohledně zemědělství a potravin v České republice.

Například Ivan David, náš europoslanec, říkal před chvílí na tiskové konferenci - Ivan David je europoslanec, který byl ministrem zdravotnictví a byl ředitelem psychiatrické léčebny v Bohnicích, je to špičkový český psychiatr, ale je v Evropském parlamentu a protože se dlouhodobě specializuje také na zemědělské záležitosti, tak je v zemědělském výboru - a přišel teď s informací, že Evropská unie už počtvrté protlačuje Evropským parlamentem snížení kvality krmiv pro zvířata, pro prasata, s tím, že samozřejmě potom se snižuje i kvalita těch potravin, protože tam je vyšší obsah pesticidů a podobně v těch krmných směsích a podobně.

To znamená, Evropská unie v podstatě a my, protože už nejsme potravinově soběstační a nejsme soběstační ani ve vepřovém, takže dokonce nad polovinu vepřového, jestli si pamatuju správně z jeho vystoupení, tak už dovážíme, snad tři čtvrtiny dokonce, ale teď mě nechytejte za slovo, prostě je to většina. To znamená, v podstatě Evropská unie jde přímo proti tomu, abychom tady jedli zdravější potraviny, jde proti tomu, a přímo těmi svými nařízeními ohrožuje zdraví českých občanů. Proto i z tohoto pohledu mimochodem my říkáme, že je dobré prosazovat a bojovat za potravinovou bezpečnost a soběstačnost České republiky, abychom měli prostě, abychom byli soběstační a mohli tady mít české kvalitní potraviny za dostupné ceny. To SPD už prosazovalo v minulém volebním období a bohužel jsme tady nenašli ve finále podporu ostatních stran ve Sněmovně, protože se tady podle mě ostatní strany dostaly pod velký lobbing, i některá média, nadnárodních hypermarketů apod., protože samozřejmě to šlo, ten náš zákon o potravinách, byl samozřejmě přímo v podstatě v principu ano, v podstatě by to poškodilo ty nadnárodní řetězce, které tady lifrují ty často nekvalitní nebo potraviny nižší kvality. A vydělávají tady na tom ty obrovské zisky.

Ale tak nám jde o Českou republiku, takže tady jsme viděli, kolik ve finále poslanců podlehlo té lobby, leklo se, i té mediální masáži, kterou iniciovaly samozřejmě ty hypermarkety a v čele tý masáže byl člověk přímo placený nadnárodními hypermarkety, a to je pan Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu, protože ty členové jsou tam přímo ty hypermarkety toho svazu, to všichni víme, že jo, takže to není nic tajného, je to oficiální profesní svaz, který má za členy ty hypermarkety, proto v televizi byl také vařenej pečenej a kritizoval tohleto vybudování bezpečné české potravinové bezpečné soběstačnosti a šel proti tomu návrhu SPD, ale prostě taková je dneska doba, že jsou tady mezi námi čeští občané, který hájí zájmy cizáků a ciziny a cizích korporací, no a pak jsou tady někteří, kteří hájí zájmy České republiky. No tak holt jsme v takové době a mě to tak překvapuje vždycky, jak člověk s českou krví může takhle nenávidět Českou republiku a nenávidět naši zemi a hájit cizí zájmy a bohužel jsou taky mnozí takoví politici ve vládní koalici, to prostě vidíme a já nad tím kroutím hlavou, protože moje maminka, když jsem byl malý, tak nám zpívala "my jsme Valaši, jedna rodina" a byla vlastenka a prostě je to takový smutný tohleto, kam mnozí lidé uvažováním došli. Já jsem byl vychován ve vlastenecké rodině, v moravské rodině, kde jsme se za to nestyděli, že jsme z Moravy, ze Zlínského kraje. Bylo to přirozené, bylo to hezké, nemělo to nic společného s nějakým přehnaným nacionalismem, v žádném případě, ale dneska kdo má vlastenecké cítění, tak je hnedka často nálepkován. Já myslím, že je to dost hnusný a myslím, že to zbytečně oslabuje Českou republiku, protože zdravé vlastenectví, vidím to v Japonsku, to naopak tu zemi posiluje. Nesmí to samozřejmě přesáhnout do nějakých záležitostí, kterých jsme tady viděli třeba v rámci druhé světové války, to samozřejmě odmítáme úplně všichni, to je jasné.

Takže to je k tomuhletomu bodu.

Další bod, který bych rád navrhl, už jsem o tom tady částečně mluvil, ale to je bod, který se týkal ministra Válka, zdravotnictví. Ale teďka bych navrhl rád bod s názvem Vláda podvedla voliče. A budu mluvit o tom nouzovým stavu, protože to prostě jinak nejde nazvat. A já bych ten bod tady rád diskutoval jménem SPD, bod s názvem Vláda podvedla voliče, protože vy jste prostě říkali před volbami, a já vás cituju, tak nemá smysl se tady na mě rozčilovat a nemít mě rád, vy jste řekli prostě před volbami, vaše koalice, tehdy nebyla vládní, teď je vládní, že již žádný nouzový stav v souvislosti s onemocněním covid-19 vyhlašovat nehodláte. Prostě je to tady jasně. Mám to tady napsáno. Černý na bílým. A teď vyhrožujete nouzovým stavem od 1. března. Já si prostě myslím, že si to zasluhuje samostatný bod tohleto, protože to není věc, která se týká jednoho člověka nebo pár lidí. Jestli vyhlásíte ten nouzový stav, tak je to plošný nouzový stav pro deset miliónů občanů České republiky. Pro deset miliónů občanů České republiky. A to si zasluhuje samostatný bod a jestli tenhleten bod zamítnete, tak jsou to znova, jenom to svědčí o totalitních nedemokratických praktikách, které má dneska tahleta vláda. Protože lidé by opravdu měli mít nárok na to, aby tady proběhla diskuse, proč jste říkali před volbami, že už žádný nouzový stav v souvislosti s covidem vyhlašovat nehodláte a proč obelháváte voliče nebo podvádíte, proto jsem to nazval Vláda podvedla voliče, proč jste je podvedli, když jste před volbami říkali něco jiného a teďka chcete vyhlásit nouzový stav.

To není normální. Kdyby to nebyl nouzový stav, tak to tady vůbec ani nenavrhuju. Ale uznejte, že vyhlašovat nouzový stav je závažný. A kdo tady byl v minulém volebním období, tak ví, jak jsme to tady všichni řešili, že i vy poslanci, který jste dneska ve vládě a ty, který dneska nejsou už ve vládě a jsou v opozici, kolik dní jsme tady tím trávili a týdnů, tím, když se prodlužoval nouzový stav nebo jste ho chtěli vyhlašovat, jasně, to je pravomoc vlády. Stejně jsme tady diskutovali prodloužení, to už bylo na Sněmovně, či neprodloužení. Ale prostě tohleto není jen tak, že vy takhle do plezíru hodíte, pan ministr zdravotnictví Válek nebo pan premiér Fiala, tak já prostě vyhlásím nouzovej stav, když neprojde pandemickej zákon. To není sranda. Nedělejte si legraci opravdu z lidí. To je strašně závažná věc, co jste řekli, pane ministře zdravotnictví Válku a pan premiér tady sice je v budově určitě, ale tady není, protože se mu to nechce poslouchat, protože se mi nechce podívat do očí, to víme. Ale to už jsem říkal.

Ale prostě jako to není jen tak. To znamená, já znova říkám, my prostě chceme navrhnout bod Vláda podvedla voliče. A neříkal bych to tady pejorativně, takže se na mě nezlobte, kdyby to opravdu jste to vy sami neslíbili a teď to říkáte jinak. Jinak bych vůbec tyhlety výrazy tady nepoužíval. Jo? To prostě proč? Proč? Je to prostě politickej souboj a já tady nebudeme si tady nadávat, že jo, samozřejmě. Jo? To my v žádným případě nebudeme dělat. Jo? Ale pro tvrdou politickou soutěž, to určitě jsme na ni zvyklí, předpokládám, všichni. To tady každý musíme vzájemně skousnout a to je, myslím, v pořádku, ale musí to probíhat v souladu se zákonem o jednacím řádu a samozřejmě demokraticky. A férově.

To znamená, no tak všichni ne, protože vy jste neférově odsunuli více než půl miliónu voličů SPD a hodili jste naše hlasy do kanálu, takže to jsme viděli po volbách tady, takže nemáme adekvátní zastoupení v orgánech Sněmovny, takže vy to takhle nevidíte, ale my přesto půjdeme příkladem a budeme se tady chovat samozřejmě příkladně a plně v souladu s demokratickými pravidly, na rozdíl od vás, samozřejmě. Jo? Ale to prostě je už váš boj a my prostě nebudeme k nějakým podpásovkám tady prostě se snižovat.

Takže to je bod, kterej je potřeba opravdu probrat a znova bych chtěl říci, připomenout Ústavu, že v Ústavě, potažmo v Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy, je prostě definováno právo na podnikání, právo na vzdělání, když to řeknu stručně, tak právo na soukromý a společenský život a prostě vy nemůžete přece šmahem říct pan ministr a pan premiér tak, a já vyhlásím nouzový stav a takhle vyděsit občany a úplně je takhle vydírat, šikanovat. To je strašný vyjádření. To přece nejde jen tak. Nejde to jen tak. To přece nelze to takhle pominout, že v demokratické společnosti, a já chci žít v demokratickém státě, já nechci totalitu, kterou vy tady chcete zavádět, není přece možný, že vláda najednou od boku řekne v Senátu, pan ministr zdravotnictví Válek, když neprojde pandemický stav, tak bezdůvodně vyhlásím nouzový stav. Jo? Bezdůvodně. Tady není žádná pohroma, tady není žádná pandemie, ani epidemie tady není. Nejsou zahlcený nemocnice. A někdo normálně řekne jak diktátor, jo, totalita, jménem vaší vlády řekne: Tak my vyhlásíme od 1. března nouzový stav na 14 dní. No, to jako, a já se divím, že to jako řada z vás i vládních poslanců chce přejít tohleto v rámci servility. Jo? Přece to by, kdo má trošku demokratický cítění z vás, tak by měl zdvihnout ten hlas a říct "neříkejte to prostě", by měl říct ministrovi Válkovi a premiérovi. Nestrašte lidi nouzovým stavem, když tady nejsou podmínky pro nouzový stav. Nechte těch totalitních manýrů, by měl říct. Vždyť to lidi prostě neskousnou tohleto. Občané jsou majitelé této země, ne vláda.

Znova zdůrazňuju, že vaše strany vaší vládní koalice nevolila většina občanů České republiky. To znamená, Evropská unie v podstatě a my, protože už nejsme potravinově soběstační a nejsme soběstační ani ve vepřovém, takže dokonce nad polovinu vepřového, jestli si pamatuju správně z jeho vystoupení, tak už dovážíme, snad tři čtvrtiny dokonce, ale teď mě nechytejte za slovo, prostě je to většina. To znamená, v podstatě Evropská unie jde přímo proti tomu, abychom tady jedli zdravější potraviny, jde proti tomu, a přímo těmi svými nařízeními ohrožuje zdraví českých občanů. Proto i z tohoto pohledu mimochodem my říkáme, že je dobré prosazovat a bojovat za potravinovou bezpečnost a soběstačnost České republiky, abychom měli prostě, abychom byli soběstační a mohli tady mít české kvalitní potraviny za dostupné ceny. To SPD už prosazovalo v minulém volebním období a bohužel jsme tady nenašli ve finále podporu ostatních stran ve Sněmovně, protože se tady podle mě ostatní strany dostaly pod velký lobbing, i některá média, nadnárodních hypermarketů apod., protože samozřejmě to šlo, ten náš zákon o potravinách, byl samozřejmě přímo v podstatě v principu ano, v podstatě by to poškodilo ty nadnárodní řetězce, které tady lifrují ty často nekvalitní nebo potraviny nižší kvality. A vydělávají tady na tom ty obrovské zisky.

Ale tak nám jde o Českou republiku, takže tady jsme viděli, kolik ve finále poslanců podlehlo té lobby, leklo se, i té mediální masáži, kterou iniciovaly samozřejmě ty hypermarkety a v čele tý masáže byl člověk přímo placený nadnárodními hypermarkety, a to je pan Prouza ze Svazu obchodu a cestovního ruchu, protože ty členové jsou tam přímo ty hypermarkety toho svazu, to všichni víme, že jo, takže to není nic tajného, je to oficiální profesní svaz, který má za členy ty hypermarkety, proto v televizi byl také vařenej pečenej a kritizoval tohleto vybudování bezpečné české potravinové bezpečné soběstačnosti a šel proti tomu návrhu SPD, ale prostě taková je dneska doba, že jsou tady mezi námi čeští občané, který hájí zájmy cizáků a ciziny a cizích korporací, no a pak jsou tady někteří, kteří hájí zájmy České republiky. No tak holt jsme v takové době a mě to tak překvapuje vždycky, jak člověk s českou krví může takhle nenávidět Českou republiku a nenávidět naši zemi a hájit cizí zájmy a bohužel jsou taky mnozí takoví politici ve vládní koalici, to prostě vidíme a já nad tím kroutím hlavou, protože moje maminka, když jsem byl malý, tak nám zpívala "my jsme Valaši, jedna rodina" a byla vlastenka a prostě je to takový smutný tohleto, kam mnozí lidé uvažováním došli. Já jsem byl vychován ve vlastenecké rodině, v moravské rodině, kde jsme se za to nestyděli, že jsme z Moravy, ze Zlínského kraje. Bylo to přirozené, bylo to hezké, nemělo to nic společného s nějakým přehnaným nacionalismem, v žádném případě, ale dneska kdo má vlastenecké cítění, tak je hnedka často nálepkován. Já myslím, že je to dost hnusný a myslím, že to zbytečně oslabuje Českou republiku, protože zdravé vlastenectví, vidím to v Japonsku, to naopak tu zemi posiluje. Nesmí to samozřejmě přesáhnout do nějakých záležitostí, kterých jsme tady viděli třeba v rámci druhé světové války, to samozřejmě odmítáme úplně všichni, to je jasné.

Takže to je k tomuhletomu bodu.

Další bod, který bych rád navrhl, už jsem o tom tady částečně mluvil, ale to je bod, který se týkal ministra Válka, zdravotnictví. Ale teďka bych navrhl rád bod s názvem Vláda podvedla voliče. A budu mluvit o tom nouzovým stavu, protože to prostě jinak nejde nazvat. A já bych ten bod tady rád diskutoval jménem SPD, bod s názvem Vláda podvedla voliče, protože vy jste prostě říkali před volbami, a já vás cituju, tak nemá smysl se tady na mě rozčilovat a nemít mě rád, vy jste řekli prostě před volbami, vaše koalice, tehdy nebyla vládní, teď je vládní, že již žádný nouzový stav v souvislosti s onemocněním covid-19 vyhlašovat nehodláte. Prostě je to tady jasně. Mám to tady napsáno. Černý na bílým. A teď vyhrožujete nouzovým stavem od 1. března. Já si prostě myslím, že si to zasluhuje samostatný bod tohleto, protože to není věc, která se týká jednoho člověka nebo pár lidí. Jestli vyhlásíte ten nouzový stav, tak je to plošný nouzový stav pro deset miliónů občanů České republiky. Pro deset miliónů občanů České republiky. A to si zasluhuje samostatný bod a jestli tenhleten bod zamítnete, tak jsou to znova, jenom to svědčí o totalitních nedemokratických praktikách, které má dneska tahleta vláda. Protože lidé by opravdu měli mít nárok na to, aby tady proběhla diskuse, proč jste říkali před volbami, že už žádný nouzový stav v souvislosti s covidem vyhlašovat nehodláte a proč obelháváte voliče nebo podvádíte, proto jsem to nazval Vláda podvedla voliče, proč jste je podvedli, když jste před volbami říkali něco jiného a teďka chcete vyhlásit nouzový stav.

To není normální. Kdyby to nebyl nouzový stav, tak to tady vůbec ani nenavrhuju. Ale uznejte, že vyhlašovat nouzový stav je závažný. A kdo tady byl v minulém volebním období, tak ví, jak jsme to tady všichni řešili, že i vy poslanci, který jste dneska ve vládě a ty, který dneska nejsou už ve vládě a jsou v opozici, kolik dní jsme tady tím trávili a týdnů, tím, když se prodlužoval nouzový stav nebo jste ho chtěli vyhlašovat, jasně, to je pravomoc vlády. Stejně jsme tady diskutovali prodloužení, to už bylo na Sněmovně, či neprodloužení. Ale prostě tohleto není jen tak, že vy takhle do plezíru hodíte, pan ministr zdravotnictví Válek nebo pan premiér Fiala, tak já prostě vyhlásím nouzovej stav, když neprojde pandemickej zákon. To není sranda. Nedělejte si legraci opravdu z lidí. To je strašně závažná věc, co jste řekli, pane ministře zdravotnictví Válku a pan premiér tady sice je v budově určitě, ale tady není, protože se mu to nechce poslouchat, protože se mi nechce podívat do očí, to víme. Ale to už jsem říkal.

Ale prostě jako to není jen tak. To znamená, já znova říkám, my prostě chceme navrhnout bod Vláda podvedla voliče. A neříkal bych to tady pejorativně, takže se na mě nezlobte, kdyby to opravdu jste to vy sami neslíbili a teď to říkáte jinak. Jinak bych vůbec tyhlety výrazy tady nepoužíval. Jo? To prostě proč? Proč? Je to prostě politickej souboj a já tady nebudeme si tady nadávat, že jo, samozřejmě. Jo? To my v žádným případě nebudeme dělat. Jo? Ale pro tvrdou politickou soutěž, to určitě jsme na ni zvyklí, předpokládám, všichni. To tady každý musíme vzájemně skousnout a to je, myslím, v pořádku, ale musí to probíhat v souladu se zákonem o jednacím řádu a samozřejmě demokraticky. A férově.

To znamená, no tak všichni ne, protože vy jste neférově odsunuli více než půl miliónu voličů SPD a hodili jste naše hlasy do kanálu, takže to jsme viděli po volbách tady, takže nemáme adekvátní zastoupení v orgánech Sněmovny, takže vy to takhle nevidíte, ale my přesto půjdeme příkladem a budeme se tady chovat samozřejmě příkladně a plně v souladu s demokratickými pravidly, na rozdíl od vás, samozřejmě. Jo? Ale to prostě je už váš boj a my prostě nebudeme k nějakým podpásovkám tady prostě se snižovat.

Takže to je bod, kterej je potřeba opravdu probrat a znova bych chtěl říci, připomenout Ústavu, že v Ústavě, potažmo v Listině základních práv a svobod, která je součástí Ústavy, je prostě definováno právo na podnikání, právo na vzdělání, když to řeknu stručně, tak právo na soukromý a společenský život a prostě vy nemůžete přece šmahem říct pan ministr a pan premiér tak, a já vyhlásím nouzový stav a takhle vyděsit občany a úplně je takhle vydírat, šikanovat. To je strašný vyjádření. To přece nejde jen tak. Nejde to jen tak. To přece nelze to takhle pominout, že v demokratické společnosti, a já chci žít v demokratickém státě, já nechci totalitu, kterou vy tady chcete zavádět, není přece možný, že vláda najednou od boku řekne v Senátu, pan ministr zdravotnictví Válek, když neprojde pandemický stav, tak bezdůvodně vyhlásím nouzový stav. Jo? Bezdůvodně. Tady není žádná pohroma, tady není žádná pandemie, ani epidemie tady není. Nejsou zahlcený nemocnice. A někdo normálně řekne jak diktátor, jo, totalita, jménem vaší vlády řekne: Tak my vyhlásíme od 1. března nouzový stav na 14 dní. No, to jako, a já se divím, že to jako řada z vás i vládních poslanců chce přejít tohleto v rámci servility. Jo? Přece to by, kdo má trošku demokratický cítění z vás, tak by měl zdvihnout ten hlas a říct "neříkejte to prostě", by měl říct ministrovi Válkovi a premiérovi. Nestrašte lidi nouzovým stavem, když tady nejsou podmínky pro nouzový stav. Nechte těch totalitních manýrů, by měl říct. Vždyť to lidi prostě neskousnou tohleto. Občané jsou majitelé této země, ne vláda.

Znova zdůrazňuju, že vaše strany vaší vládní koalice nevolila většina občanů České republiky.

Milion hlasů propadlo. To znamená, ano, na základě přepočítávání, které na základě toho, jak fungují pravidla v České republice, tak samozřejmě ty strany pod pět procent se nedostaly a ve finále ty, co se dostaly, tak tady máte většinu. Ano. Ale měli byste mít trošku tu záklopku, že prostě - a nepřehánět opravdu i přesto, že máte většinu, neměli byste tu šikanu a ty totalitní vaše manýry přehánět. Takže opravdu já bych vás chtěl opravdu důrazně požádat, nejenom bych chtěl zařadit ten bod, já vím, že to odmítnete, že budete hlasovat proti tomu, aby se zařadil ten bod, ale aspoň vás chci tedy požádat, abyste vážili slova, jak ministr zdravotnictví Válek, tak pan premiér a zástupci vlády, važte prosím vás slova, než řeknete, od boku budete vyhrožovat nouzovým stavem lidem. Fakt nežijeme v totalitě. Nežijeme v diktatuře. To si nemůžete dovolit, to jen tak od boku vyhrožovat takovými věcmi, když k tomu není důvod. To je, jako kdybyste řekli - ano, to je vlastně stejný ekvivalent - tak, když neprojde pandemický zákon, tak vás všechny zavřeme. Ano, protože nouzový stav je omezení na svobodě. Tak vás všechny zavřeme. To je přece strašné, kam až vy jste v té aroganci moci zašli. Já jsem se nikdy nenadál, a mluvil jsem o tom i s naším poslancem Jaroslavem Baštou, to už jsem zmiňoval, který je tady ve Sněmovně jediným signatářem Charty 77 a jediným politickým vězněm a disidentem, že prostě, já jsem vůbec nečekal, že třicet let po sametové revoluci, že tady budu muset bojovat jménem SPD a ukazuje se, že jsme tady osamocení, za svobodu a demokracii a za dodržování Ústavy v České republice. To je prostě úplně děsivá situace.

Tak, pojďme k dalšímu návrhu bodu, který já navrhuji. No, tak to, už jsem to tady zmiňoval, jo, tak už jsem tady zmiňoval, tak vláda, vládní koalice se chystá ovládnout Českou televizi a Český rozhlas.

Mám to tady poznamenáno, zatím s pracovním názvem Vláda chce zvýšit koncesionářské poplatky České televize a Českého rozhlasu. (Předsedající: Děkuji.) Ale, to tady mám tedy poznamenáno, ale možná to ještě budu trošku modifikovat, ale teď, aby tedy jste mi nevyčítal, že nenavrhuji bod, tak já zatím to takhle pojmenuji, ale ještě to budu zároveň modifikovat. Mám tady poznamenaný takto ten název, ale mám takový dojem, že to bude vystihovat možná trošku ještě jiný název.

Ale takže za SPD říkám, že my odmítáme zvýšení koncesionářských poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas, které prosazuje vláda. A to není z toho důvodu, že bychom neměli rádi Českou televizi. Tak to není. Já mám Českou televizi rád. Já jsem v České televizi vystupoval v mnoha pořadech, před vstupem do politiky i v pořadech, které měly širší formát, Den D a podobně, v mnoha zábavných pořadech jsem tam vystupoval, v mnoha diskusních pořadech a tak dále. Já mám rád i Českou televizi i Český rozhlas. S tím problém není. To musím říct na rovinu. To, s čím máme problém, je jiná věc. Že tam jsou konkrétní pořady, a myslím, že i ČT 24, musím říct upřímně, že se to hodně zlepšilo a dávají nám prostor, který myslím celkem odpovídá už tomu prostoru, který by měl mít SPD vzhledem k našim volebním výsledkům v porovnání s ostatními stranami. Takže my si zase nemůžeme nějak jako - si myslím, že se to hodně spravilo s nástupem té nové Rady, která začala dbát jako na to, aby se postupovalo vyváženě, což je mimochodem v souladu se zákonem, protože ta vyváženost, ta je přímo v zákoně.

V Českém rozhlasu jsou samozřejmě velké rezervy ještě, zvláště Český rozhlas Plus, ale o tom až teď tady nechci mluvit, jo, protože ale to se probíralo už i na Radě Českého rozhlasu, kde přímo se probíraly grafy, kde SPD je prostě až násobně méně zastoupeno než strany, které měly horší volební výsledek než my. Všechno bylo probráno oficiálně na Radě České televize (správně asi Českého rozhlasu), ale ta reflexe tam stále nepřichází, musím říct, dostatečným způsobem. To znamená, není tam ta vyváženost a právě proto z toho důvodu my prostě nesouhlasíme s tím, aby se zvyšovaly koncesionářské poplatky. Ještě u České televize se krátce zastavím. Takže v Českém rozhlasu, protože prostě proč by měl volič SPD platit více koncesionářské poplatky dražší, když tam volič SPD ze svých koncesionářských poplatků není adekvátně zastoupen zástupci SPD v souladu se zákonem, který káže vyváženost. To je zákon, to není, že si to vymyslel předseda SPD.

Pokud jde o Českou televizi, tak za nás musím říct, že opravdu ta ČT 24 i ty zprávy se začaly jako po nástupu nové Rady, že se to hodně zlepšilo. Takže si myslíme, že tam je snaha o to dodržovat ten zákon nějakým způsobem v tom zpravodajství. A znovu říkám, já Českou televizi, já jsem ji měl vždycky rád. Ale je tam problém například s jedním konkrétním pořadem, a to jsou Otázky Václava Moravce, kam jsem nebyl už sedm let pozvaný. To znamená, ne že jsem nebyl pozván, že jsem odmítl. Já jsem nebyl sedm let pozvaný už do toho pořadu. A to je prostě jasná politická manipulace a zneužívání České televize pro osobní zájmy. Takže mluvme o tomto konkrétním pořadu, když budu konkrétní, samozřejmě můžeme mít výhrady k něčemu dalšímu, ale tady já zůstanu pouze u tohoto pořadu teď, protože to je prostě jasné úplně. To je jasné porušení prostě zákona o České televizi, který káže vyváženost, když nejviditelnější tváře ostatních politických stran, což je předseda, tak tam zastoupeni jsou, ale předseda SPD tam není. A nechci tady lobbovat za sebe, já jsem známý dost.

Ale jedná se o to dodržování, jedná se o ten návrh na zvýšení koncesionářských poplatků České televize, Českého rozhlasu. A našim voličům se to nelíbí. Já tady zastupuji voliče. Takže tady je to prokazatelná manipulace a prokazatelné vlastně stranění a zvýhodňování jiných politických subjektů, které prostě má evidentně Václav Moravec radši. To znamená, to není vyvážený pořad. A já myslím, že tenhleten pořad zbytečně stahuje celou Českou televizi, protože já tam znám spoustu lidí, mám je rád. Mám tam i mezi nimi přátele ještě z doby, kdy jsem nebyl v politice. Redaktoři jsou slušní, musím říct, snaží se, vyjadřují(?) zpravodajství, znáte je tady také, tak se věnují své práci, mají tu práci rádi, spolupracuje se s nimi dobře. Tady prostě problémy nejsou. Ale prostě, a my si to i pochvalujeme, tu spolupráci, nemáme žádný problém s tím, ale prostě konkrétně třeba tenhleten pořad, je to ale hlavní diskusní pořad České televize. Takže o tom to je. Kdyby to bylo něco marginálního. Je to hlavní diskusní politický pořad. Takže prostě dokud tady budou tyhlety manipulace v hlavním diskusním pořadu České televize, což jsou Otázky Václava Moravce a takovéhle podvody, doslova mediální podvody, tak opravdu my prostě nemůžeme podporovat zvýšení koncesionářských poplatků České televize, protože naši voliči to prostě nechtějí. Je to úplně jednoduché. Takže já vím, že to tady ostatním politickým stranám vyhovuje, když SPD je upozaďováno, protože vy, to už tady probíráme, že řada z vás to demokratické smýšlení má jenom, když se jedná o vás osobně, ale jinak už ne. Ale prostě tohleto není správně.

A teď to tedy tady spěje k tomu, takže znovu říkám, rozhodně nechci dávat do jednoho pytle celou Českou televizi. To tedy rozhodně ne a to tady zdůrazňuji. Ale je tam prostě pořad, který to celé kazí, tu vyváženost. Protože není normální, že sedm let není pozván předseda parlamentní strany do hlavního diskusního pořadu. Ale to je jasná cenzura prostě, je to jasná cenzura. Takže my z tohoto pohledu opravdu my nemůžeme - a Český rozhlas Plus to je to samé vlastně. Jo, to je velmi nevyvážená stanice, což mimochodem konstatovalo se i na Radě Českého rozhlasu. Takže opět Okamura si nevymýšlí, v té Radě máte zastoupení, nebo je tam zastoupení, tam nemá zastoupení SPD jako strana. Jo, takže tam jsou radní, kteří jsou nezávislí, nejsou to političtí exponenti a přímo tam přece došlo, dokonce je to i závěr jednání Rady České televize, je to normálně prohlasovaný závěr z loňského roku. To znamená, vidíte, že k nápravě tam nedošlo. To znamená, my máme konkrétní důvody, takže Český rozhlas Plus, Otázky Václava Moravce, kdy prostě my odmítáme zvýšení koncesionářských poplatků. A já se divím, že to stojí vedení České televize za to, že kvůli Václavu Moravcovi, kvůli jednomu člověku, který prostě se chce mstít nebo někoho nemá rád, takže celá Česká televize na to takhle zbytečně musí být pod prostě kritikou. Já myslím, že je to škoda. Ale dobře, je to jejich rozhodnutí, je to rozhodnutí vedení České televize. A já si myslím, že je to škoda, protože kdyby se k tomu postavilo prostě vyváženěji, tak si myslím, že by i volič SPD byl s tím spokojenější, s tím, jak to tam prostě teď funguje.

Takže znovu říkám, že to není, že bychom neměli rádi Českou televizi nebo Český rozhlas. Vůbec to tak není. Ale prostě jsou tam tady ty konkrétní věci, které ovšem nejsou detaily, dokonce v rozhlase se jedná o celou stanici, o druhou nejposlouchanější, nebo druhou asi ne, možná třetí, já nevím, jestli Vltava nebo Český rozhlas 2 bude asi poslouchanější než Český rozhlas Plus, nevím. Ale u těch Otázek Václava Moravce je to jasný, to je hlavní politický diskusní pořad. No a my s tím nesouhlasíme, protože z tohoto pohledu se prostě nenaplní povinnosti veřejnoprávních médií a slouží potom k jednostranné propagaci některých politických stran.

A tady bych rád, proč o tom tématu a proč jsem tady taky panu předsedovi Jakobovi nebo panu místopředsedovi, který teď řídí Sněmovnu... Sice tady mám pracovní název, ale proč jsem to chtěl ještě možná upravit, je, že problémem je, že vládní koalice, jak víme, chce odvolat Radu České televize, zřejmě i Českého rozhlasu a kompletně ji dovolit jenom vašimi spřízněnými nominanty, kteří politicky vám mají jít na ruku a mají vaše názory nebo zastávají váš názorový proud. A to je snad poprvé od roku 1989, kdy někdo chce dělat takovéhle politické ovládnutí České televize jednostranně, takovouhle manipulaci, a my na to musíme upozorňovat. A opravdu obrovské divadlo tady předvedli vládní poslanci na volebním výboru, který má ve své působnosti sdělovací prostředky, sněmovním volebním výboru, kdy minulý týden volební výbor doporučil Sněmovně, tam se hlasuje, aby neschválila Výroční zprávu Rady České televize o činnosti za rok 2020. A to jsem se teda zasmál, důvodem bylo to, že v té zprávě je napsáno, že vůči SPD není vysílání vyvážené, když to řeknu jednoduše. Takže ti, kteří k tomu naopak celou dobu mlčeli a vyhovovalo jim to, tak až díky tomu, že tam jsou ti noví radní, kteří tam přišli během minulého volebního období, konečně tam přišel nový vítr, konečně přišli radní, kteří v souladu se zákonem chtějí dbát na dodržování zákona a vyváženost, tak vlastně - vymysleli jste to dobře marketinkově, velmi podle samozřejmě, tak teď vládní koalice chce říct - no vidíte, tam se nedodržuje zákon, takže celou tu radu odvoláme. Přitom je to právě ta rada, která to konečně rozhýbala a poukázala na to, že se tam ten zákon nedodržuje. A vy jste zabránili v minulém volebním období, aby se ta rada dovolila, aby naopak se na to dodržování zákona mohlo dbát. I na hospodaření. A hráli jste teď takovouhle komedii. A já bych byl rád, abyste do toho nezatahovali SPD účelově. A vy máte v plánu odvolat na základě toho tu radu, mimochodem dvojí neschválení zprávy povede k odstranění Rady České televize, která přitom na základě objektivních analýz, ti noví radní, kteří se do toho vrhli, konstatovala, že účast hnutí SPD v debatních zpravodajských pořadech byla nepřiměřeně nízká ve srovnání s ostatními stranami, a to vzhledem k zastoupení SPD v Poslanecké sněmovně.

Takže chytře to má vymyšlené pan poslanec Jakob, který je mluvčím z TOP 09 tohohle toho ovládnutí České televize, tohohle toho podvodu, politického podvodu. A teď tady využívají vtipně - ovšem samozřejmě my víme proč a jak - berou si do úst SPD. Takže bych byl rád, abyste si nebrali do úst SPD, protože vy naopak škodíte, vy prosazujete úplně opačné myšlenky než SPD a my nepotřebujeme, jak už jsem říkal, abychom měli samozvané mluvčí. My žádné mluvčí nepotřebujeme, kteří budou hájit SPD a mluvit za SPD, rozhodně ne z TOP 09. My to nepotřebujeme. Takže bych byl rád, aby se tady nehrála takováhle komedie. A vlastně zástupně teď jste si vzali tu zprávu, přitom vždycky vám vyhovovalo v televizi, že tam SPD není a vždycky jste k tomu mlčeli, nikdy jste se proti tomu nestavěli, ale teď jste si to vymysleli, že to bude ten účel, no je to píárově, je to sice trošku jednoduchý, proto by na to přišlo i dítě ze základní školy, jak to máte naplánovaný, chcete vlastně odvolat Radu České televize a dovolit si tam pouze své exponenty. Takže na základě zástupného problému, kdy ještě chcete říkat - ale vždyť tam SPD není přece. Je to přesně naopak. Je potřeba naopak dovolit tam další radní, kteří by opět nešli nikomu politicky na ruku, ale dbali na dodržování zákona vyváženě v souladu se zákonem. Ale opravdu neberte si do úst SPD ani jako záminku. My vás opravdu nepotřebujeme, abyste se o nás bavili, my se obhájíme sami. Ale to, že chcete ovládnout Českou televizi, odvolat Radu České televize a Českého rozhlasu a dosadit tam exponenty vlastní na šest let -

No ale to je v té souvislosti, protože v podstatě je potřeba popsat pozadí toho, proč tady vláda přistupuje k těmhle návrhům a komu a jak jde na ruku. Protože samozřejmě to zvýšení koncesionářských poplatků není jen tak, že to spadlo z nebe, to přece víme, to víte i vy, pane místopředsedo. Takže mě upozorňujete, ale sám víte, sám taky víte, nejste v politice první den, že ty konsekvence, co tady říkám, jsou jasné i vám, byť s nimi třeba nesouhlasíte, ale určitě je to k věci a má to všechno spojitost, kdo komu a jak jde na ruku tak, aby se zalíbil, a proč to tady navrhuje, ale v každém případě není to dobré pro demokracii. -

Jo, to vím, tak já budu pokračovat ve svém výkladu, dobře. To je pravda, to jste pak jak na trní, protože byste rád reagoval a ono to nejde, to chápu, já jsem byl taky v takové situaci v minulosti. Dobře, takže vás nebudu pokoušet.

Takže jsem jenom chtěl říct, že to, že tady navrhujete v této situaci zvýšení koncesionářských poplatků - a už to uvádím do kontextu, kdy ta situace není v podstatě v souladu se zákonem a není v ideálním stavu, tak - už to zasazuju do toho kontextu, pane místopředsedo - tak to je to, proč my s tím prostě nesouhlasíme. A znovu říkám, není to nic proti České televizi, Českému rozhlasu. My máme rádi Českou televizi a Český rozhlas, tam problém není. Ale jsou tady některé konkrétní věci, proč náš volič nám píše, má s tím problém a my samozřejmě tady jsme za voliče. Takže nechme to, dobře, u toho názvu: Vláda chce zvýšit koncesionářské poplatky České televize, Českého rozhlasu. A já už jsem to tady dostatečně v podstatě zdůvodnil.

Jinak za nás my prostě jsme přesvědčeni, že veřejnoprávní média by se neměla platit prostřednictvím koncesionářských poplatků, ale prostřednictvím samostatné kapitoly státního rozpočtu, jehož čerpání by tak bylo pod veřejnou kontrolou a dohledem Nejvyššího kontrolního úřadu. Takže my celkově navrhujeme i trošku jiný model v tomhle tom. My určitě neříkáme zrušit, my říkáme - udělat to jiným systémem. Mimochodem podobné systémy jsou v jiných demokratických zemích, to není opět, že by to byl nějaký výmysl SPD. Takže toto.

Samozřejmě když ještě krátce zmíním, i ten mediální zákon, kterým vy se chystáte... Právě je to o tom zdražování těch poplatků, je to o tom zvyšování poplatků. Tak i to, že chcete dát částečně pravomoc, aby část radních volil Senát, to si myslím, že taky snižuje legitimitu vůbec té volby, protože senátory volí lidé. Tam je tak nízká volební účast, že v podstatě to rozhodně není posílení demokracie a posílení legitimity té volby. To je naopak oslabení legitimity té volby. Protože samozřejmě tam, kde je nejvyšší volební účast a kde probíhá ten hlavní politický boj - ostatně budeme tady jednat o rozpočtu a rozpočet taky schvaluje jenom Sněmovna, což je zásadní - tak je právě Poslanecká sněmovna. Takže my jsme přesvědčeni, že by ta pravomoc na volbu radních měla zůstat v Poslanecké sněmovně, abychom zajistili co největší legitimitu té volby, což si myslím, že by bylo vítané i pro Českou televizi. Ale tady opět v tom vidíme politický problém, takže vidíte, že se to prolíná i tím vaším návrhem na zvyšování koncesionářských poplatků. Vy prostě chcete ovlivnit totálně politickou Českou televizi tím, že do toho chcete zapojit Senát, který má velmi nízkou legitimitu a je spíše na zrušení z hlediska -

Ale vy mi přece nemůžete diktovat, já se k tomu postupně dostávám. -

Já bych to rád... Já nevím... Vy mi budete pořád skákat do řeči, ale já to prostě nedokážu zdůvodnit jednou větou, když ty body jsou zásadní a potřebuji vysvětlit, proč ty body navrhuji.

No, já si myslím, že opravdu způsob, jak to vysvětlím, je na mně. Ale dobře. Já vím, že teď jste se rozhodli, zřejmě abyste mě tady trošku přerušovali, ale musím říci, že veškeré mé vysvětlování jde k tomu, abych zdůvodnil, proč navrhuji tento bod. A zároveň platí, že já nikdy nenavrhuji bod, který by nebyl zásadní. To znamená, snažím se tady splnit veškeré ty podmínky. Tak pojďme dál.

Další bod - no vidíte, to tady mám poznamenáno a ukážu vám to, že to tady mám (ukazuje předsedajícímu svůj papír) - a mám bod do programu s názvem Umlčování politických oponentů. Tak vidíte, že ho tady mám opravdu oprávněně. Mám to tady přímo napsáno: Umlčování politických oponentů.

Dobře. Měl jsem to tedy až k závěru, ale vidíte, že vy jste mě teď k tomu ponoukl k tomu zrovna. A vidíte, že to tady mám oprávněně. Já jsem věděl, že to bude aktuální bod. Takže navrhuji bod s názvem Umlčování politických oponentů.

A to je právě ten problém. Já to nejprve zdůvodním takto. Vládní koalice se chová...

Pardon, hrozně se omlouvám, ale ten předešlý bod, já jsem tady měl jiný název, já jsem se přehlédl. Vláda chce politicky ovládnout Českou televizi a Český rozhlas. Já jsem si říkal, že to je jenom poznámka. Tak to se omlouvám. Tady to mám. Vláda chce politicky ovládnou ČT a ČRo. To bude ten název minulého bodu. Říkal jsem si, proč vlastně mě přerušujete. A ono je pravda, že jsem ty poznámky měl připravené. A je pravda, že název bodu jsem měl jiný. To už se pak vysvětluje. Vláda chce politicky ovládnout ČT a ČRo - mám. Tak vidíte, pak by to bylo v pořádku. To bych vás jenom poprosil, abychom ten název předešlého bodu změnili. A máte pravdu, to potom -

Máte pravdu, že pak už byste mě vlastně neměl žádný důvod přerušit, přestože si myslím, že ten důvod nebyl ani předtím, protože pravda, já jak tady toho mám hodně... Já jsem to hledal, říkal jsem si, kde mám ten správný název. A já ho mám tady.

Takže pojďme zpátky k tomu dalšímu bodu s názvem Umlčování politických oponentů. Tak to je právě to. A já bych rád tady přednesl žádost i vedení Sněmovny, proč to navrhuji, protože bych chtěl tady znova zdůraznit, že my jsme jako SPD nikdy neobstruovali žádný zákon ani v minulém volebním období, na rozdíl od té pětikoalice, kde jsem to bral jako legitimní. Vy jste před chvílí neřídil schůzi. Já jsem řekl, že já jsem nikdy, když jsem v minulém volebním období byl ve vedení Sněmovny, nikomu neskočil do řeči, abych ho přerušil, přestože mnozí z vás za mnou chodili, abych přerušil, já si na to pamatuji. A vzpomeňte, že jsem vám vždycky odpověděl, já to neudělám, protože na mikrofonu je tady to jediné místo, kde by měla být maximální demokracie, když všichni tady zastupují lidi. Vzpomeňte na to, že jsem takhle k tomu přistupoval. A byl bych rád, aby se takhle přistupovalo i k nám, když se ty role obrátily, že zase se můžou někdy obrátit zpátky. To je to, co jsem vám chtěl říct, proč navrhuji ten bod, abychom si tady o tom popovídali na mikrofon - krátce, abychom se tady ubezpečili v tom, že vládní pětikoalice nebude přerušovat opoziční poslance.

My jsme tady v souladu s tou nejlepší politickou kulturou avizovali předem, že máme problém se dvěma zákony, které jsou přímo v rozporu s tím, co si přejí naši voliči - je to korespondenční volba a pandemický zákon. A chtěl jsem tedy, když už jste tady, tak i vám to říct. Omlouvám se, že vás zvu přímo, ale takovým prostřednictvím, když potřebuji oslovit vás, ale nebudu říkat nic špatného -

Je to tak. Je to tak. Chtěl bych vás jenom požádat, protože v tomto bodu jsem chtěl prodiskutovat, protože tady přijdou poslanci SPD, slyšel jsem, že i poslanci ANO, a budeme navrhovat změny pořadu schůze. Může to být zdlouhavé. Bude to asi zdlouhavé. Ale budeme se držet věci, protože to budou i důvodové zprávy třeba k našim návrhům. Ale chtěl jsem vás opravdu požádat, prostě vydržte to. Protože je to tady demokratický, politický souboj. Je to nějaký politický statement, protože jsou tady dvě věci, které jsme už předem avizovali. Kdybyste ty dva zákony navrhli třeba až za tři roky, tak tady teď vůbec nejsme v této situaci demokratického, politického, názorového souboje. Bylo by to třeba za tři roky, za tři a půl roku. Ale prostě my za to nemůžeme, že jste zrovna s těmito zákony, o kterých předem víte z minulého volebního období, že s nimi máme problém, tak že to tlačíte teď jako svoji prioritu. To jsem chtěl zdůraznit.

Nedělejme si tady prosím nepřátelské prostředí. Prostě to je politika. Byli jsme tady v minulém i předminulém volebním období hodně dlouho, často i do rána, ne že ne, byli u vícero hlasování. A prostě všichni jsme to respektovali. Proto jsem ten bod chtěl navrhnout v tom smyslu, že jsem se chtěl ubezpečit, ale doufám, že to nebude potřeba, abyste pokud možno nenavrhovali, a chtěl jsem vám to říct, je tady i paní místopředsedkyně Kovářová, abyste nenavrhovali například omezení řečnické doby, až se otevře rozprava k pandemickému zákonu, třeba na pět minut, nebo dvakrát pět minut, protože prostě naši poslanci to chtějí vysvětlit. My máme v poslaneckém klubu podle mého názoru, už jsem to říkal, největší poměr například lékařů ze všech poslaneckých klubů. Z našich dvaceti poslanců jsou čtyři lékaři plus jedna zdravotní sestra. Takže to není jen tak, že my tady půjdeme a někdo bude mluvit. My máme lidi, kteří jsou opravdu zdatní. Máme tam neurochirurga, neurologa, máme dalšího chirurga a další lidi, kteří se ve zdravotnictví vyznají, máme tam pana doktora Zlínského ORL a tak dále, to znamená máme tam lékaře, kteří jsou z praxe, specializují se a chtějí se k tomu vyjádřit. Paní kolegyně Maříková je zdravotní sestra. Vyznají se v tom. A prostě nestačí pět minut mluvit o pandemickém zákonu.

Takže jsem vás opravdu chtěl požádat, protože jsem slyšel, nebo tuším, že dáte návrh na omezení na pět minut u řadových poslanců, ale to není demokratické. A já bych to třeba nikdy neudělal, kdybych byl ve vaší pozici. Já bych tam prostě seděl do ráno. Prostě demokracie. A hlavně, když předem nějaká strana avizuje, že má s tímto konkrétním návrhem problém, tak bychom to měli respektovat a měli byste to vydržet. A tohle je prostě politika, je to politický statement a máme na to všichni právo. Až to bude za námi, bude to za námi nějakým způsobem. Pojedeme dál. Ale chtěl jsem vás požádat, proto jsem to nazval Umlčování politických oponentů. Ale využiji toho, že tady mám dva lidi, že tady za mnou sedí dva lidi z vedení Sněmovny. A chtěl jsem vás opravdu požádat v tomto, abyste se nad tím kdyžtak poradili, kdybyste ten návrh chtěli dát. Prostě to absolvujme. Určitě to nějakým způsobem absolvujeme, protože fyzické možnosti jsou nějak dané. Ale prostě je potřeba toto absolvovat.

Toto je vlastně zdůvodnění tohohletoho bodu. Ještě bych dodal, a je to k věci, ale dodám i ten další rozměr. Já bych byl velmi nerad, a už jsem to zaznamenal, ptali se nás na to novináři na tiskové konferenci, že někdo z koalice říkal, že kvůli nám by se mohlo oddálit projednávání státního rozpočtu, protože ve středu odpoledne má být výbor. Já doufám, že do té doby ten pandemický zákon stáhnete a že to tady nebudeme muset ani projednávat. Ale hlavně - my nemáme odpovědnost za vládní koalici. Vy máte většinu. To znamená, kdyby se tady dal v úterý jiný zákon jako priorita, tak přece ta diskuse by tady vůbec nemusela být, třeba náš zákon na pomoc zdravotně postiženým nebo další, o kterých už jsem tady hovořil. Ale vy jste si tady dali prioritu pandemický zákon. Proto vy sami ohrožujete projednávání státního rozpočtu tím pádem. Ale nikoli SPD. My jsme si tady ten program nepředsadili. My nemáme většinu tady ve Sněmovně. Takže to jenom na vysvětlení. My naopak chceme, aby se projednal rozpočet. My nemáme v plánu obstruovat rozpočet. My jsme říkali - korespondenční volba, pandemický zákon - to jsou problémy, už se nebudu opakovat. A tam samozřejmě to bude běžná debata. Dáme spoustu pozměňováků, budeme je zdůvodňovat, ale dojde pak na nějaké hlasování.

Takže toto je ten bod, který jsem chtěl navrhnout. Nebudu ho už dál rozebírat. Myslím, že je to úplně jasné. A spíše takový apel na vedení Sněmovny na pětikoalici, protože si vzpomeňte, že nedávno jsme byli v opozici všichni, co jste teď ve vládě, a všichni jste byli rádi, když to proběhlo i nějak tak, jak jste si plánovali, i tou veřejností, abyste si odpracovali vůči vašim voličům to svoje.

Pojďme k dalšímu tématu, k dalšímu bodu, a to je Netransparentní financování hnutí STAN. To je název toho bodu. Netransparentní financování hnutí STAN.

A já se prostě k tomu bodu musím vracet a budu se k němu vracet a budeme se k tomu vracet, protože prostě doteď ministr vnitra Vít Rakušan a předseda hnutí STAN neodpověděl, kdo jsou ti koncoví majitelé těch firem, kteří sponzorovali Pirátům a STAN volební kampaň. Prostě na to nechce odpovědět. A já se divím tady zrovna panu Michálkovi z Pirátů, proč veřejně netepe a nežádá odpověď od svých koaličních partnerů z hnutí STAN, kdo je tedy ten koncový majitel těch firem, které jsou registrované na Kypru, jména, kdo jsou ti všichni koncoví majitelé konkrétně řečeno, kteří vám, Pirátům, vám, prostřednictvím pana předsedajícího, pane Michálku a hnutí STAN financovali vaši volební kampaň?

Tak buď to víte a tajíte to, že vám to už řekl pan Rakušan, nebo to nevíte a tak jako tak je to špatně. Takže dodnes nevíme, proto to tady navrhuji, dodnes to nechce říct Vít Rakušan z hnutí STAN, kdo jsou ti finální vlastníci těch firem, kteří jsou registrovaní na Kypru, v daňovém ráji, kdo je tedy financoval, tu jejich kampaň. On to nechce říct. Piráti jsou servilní, takže už to ani nechtějí slyšet. Už dostali korýtka, takže už je to nezajímá, už k tomu mlčí. Něco jednou vykřikli, ale pak už ticho, protože samozřejmě se bojí, že by byli odvoláni z těch korýtek z vlády.

To znamená, prostě tady je to potřeba vyjasnit. A ta otázka je úplně jednoduchá. Tento bod může trvat minutu, když pan ministr vnitra a 1. místopředseda vlády a předseda hnutí STAN Vít Rakušan řekne, kdo jim platil kampaň, protože on si myslel - ale to je takové jako pro malé děti trošku nebo malé děti jsou fajn, ale je to takové, že z nás se snaží udělat hlupáky - že když peníze vrátí, že to vyřešil. No, to není pravda, protože ta kampaň proběhla, a i když peníze vrátíte, tak jste stejně zavázaný, protože už vám někdo tu kampaň zaplatil. To, že pak dostanete státní příspěvek za volby a pak to z toho vrátíte, no tak to je jiná, ale tu kampaň už jim někdo zaplatil a už jim šel někdo na ruku.

To znamená, my chceme odpověď na to, kdo je tím koncovým majitelem firem, které financují hnutí STAN. A budeme se ptát často, budeme se ptát kontinuálně, protože to není transparentní. A dokonce jsem kuloárně, nějaké tamtamy, získal pocit, že dokonce pan ministr vnitra Rakušan začal zneužívat Ministerstvo vnitra pro politický boj proti SPD. A k tomu se taky dostanu, to bude další bod. Takže místo, aby vyjasnil své hospodaření a vyjasnil financování hnutí STAN, přece oni pořád žádali tady vyjasňování na ostatních a sami teď vyjasnit nechtějí. To je divné, to je špatně.

Takže ten bod spočívá v tom, že... Ntransparentní financování hnutí STAN. Z Kypru. Z Kypru, ještě tam prosím dejme. Z Kypru. No a to je v podstatě zdůvodnění tohoto konkrétního bodu. A zároveň bych navázal dalším bodem, a to je STAN... Vít Rakušan ze STAN zneužívá Ministerstvo vnitra. Vít Rakušan ze STAN zneužívá Ministerstvo vnitra. Ne, tady to mám, pardon. Ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN zneužívá Ministerstvo vnitra. Protože Vít Rakušan se nám začal mstít a to jsem tedy nestačil zírat vůbec, co to má znamenat. A dále - SPD na seznam dezinformátorů Ministerstva vnitra, protože prostě my nechceme, aby byla Česká republika zatahována do války s Ruskem na Ukrajině.

My jsme se pak na to podívali, co tím má vlastně na mysli, a on tam cituje, bylo tam citováno vyjádření našeho poslance Jiřího Kobzy a našeho europoslance Ivana Davida, kteří se vymezovali vůči zatahování České republiky do války na Ukrajině proti Rusku. Jaká dezinformace? Nechápu tohleto. My máme v našich řadách informace tady od Jaroslava Bašty, který byl léta velvyslancem České republiky na Ukrajině a velvyslancem České republiky v Rusku, možná jediný člověk, který byl velvyslancem v obou dvou zemích, takže je opravdu odborník na slovo vzatý, nezpochybnitelný, hájil české zájmy, rozhodně nemůžeme našeho velvyslance, doufám, (že) nikoho ani nenapadne, podezřívat někoho, že je proruský, když byl naším velvyslancem, dokonce i v dalších postsovětských zemích - samozřejmě, úplně nesmysl - ale prostě to, že místo, že se nám ministr vnitra Vít Rakušan začíná mstít, SPD, a stejně jako to dělal Jan Hamáček, tak začal zneužívat ministr vnitra pro politický boj s cílem manipulovat veřejné mínění a tím oslabit politickou konkurence, protože SPD nemá s Ruskem vůbec nic společného, není proruské, ale jsme pronárodní hnutí a naším jediným zájmem je Česká republika, tak to opravdu už mi připadá mimořádně nebezpečná tendence.

A já si myslím, že je to (na to?), a my si myslíme, že je to na bod, který bychom tady měli projednat. A já to tady říkám veřejně, že jakákoliv takováhle zpráva, která půjde z Ministerstva vnitra, tak je to pouze už zneužívání Ministerstva vnitra Vítem Rakušanem, protože se nám mstí za to, že chceme, aby vyjasnil to financování. Je to prostě msta a připadá mi to (jako) takové ty estébácké nebo kágébácké manýry, kdy někdo je v nějaké státní funkci a zneužívá to vůči tomu, aby likvidoval nepohodlné oponenty. To je děs. To je děsivé.

A opravdu, to je úplně děsivá situace a já si myslím, že je potřeba to tady probrat a důrazně přijmout usnesení, že tady máme připraveno také usnesení, že Poslanecká sněmovna ukládá ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi, aby nezneužíval Ministerstvo vnitra pro politický boj. A to je podle mě velmi zásadní věc a já bych chtěl, abychom to tady zařadili, protože poté, co jsem tady navrhl ten bod, tak očekávám další útoky Ministerstva vnitra na SPD. A bojíme se toho, že ministr vnitra teď bude šikanovat a bude se snažit kriminalizovat a perzekvovat SPD a politiky SPD a naše zástupce a máme z toho obavu, protože mně by to charakterově sedělo k Vítovi Rakušanovi, protože poté, co nechce vyjasnit financování a poté, co jsem ho poznal, je to zcela bezskrupulózní člověk, který prostě se bude mstít, jo?

No, tak je otázka, jestli bezskrupulózní je urážka. Já si myslím, že ne, že je to slušné slovo. Tak nevím, jaké mám použít slovo, jo? Nevím, že by to bylo cizí slovo? To přece vůbec žádná nadávka není, to jsem nepochopil. A mohl byste mi tedy říct, jaké alternativní slovo bych měl použít, pane místopředsedo, místo slova bezskrupulózní?

Jasně, jasně, ale jaké tedy bych měl alternativní slovo v souladu s jednacím řádem použít, když to je normální slovo, které je slušné? To jsem nepochopil. Bezskrupulózní není neslušné slovo. To není ani nadávka. Bez zábran, jo, tady pan poslanec Svoboda mi napovídá, že je bez zábran. No, ale to je jenom podle mě jakoby, že je to více takové české, jednodušší slovo... (Hlasy z pléna.) Jo, ano, není to české, není to cizí, no ale tak jakoby... Ale to nemá ani souvislost s tou poznámkou, že bych snad nedodržoval jednací řád, takže to nevím, no, bezskrupulózní mi připadá normální slovo.

Takže jsem chtěl jenom říct, že ministr vnitra Vít Rakušan, prostě s tím máme problém a musím říci, abych pokračoval ve zdůvodnění toho bodu, tak Ministerstvo vnitra představilo ve čtvrtek, ale to už byl ten minulý čtvrtek, ten předtím, čerstvou analýzu, vůbec nevím, kam na to chodí, dezinformačních a manipulativně-propagandistických narativů na hlavních českých kvazimediálních webech a vybraných facebookových stránkách, jo, a nelichotivě zní, jako podporovatelé Ruska vychází politici sněmovní strany SPD. Jako co si vymýšlí? Kam na to chodí ten člověk? Já jsem to vůbec nepochopil.

To znamená, co to má znamenat jako, čemu se věnují, ten Vít Rakušan? Vždyť to si úplně tady říká nějaké nesmysly. To znamená, kdo není pro válku s Ruskem, kdo chce dialog, tak je podporovatel Ruska? No, to tedy ne, to vůbec přece takhle není a já vůbec nechápu, proč nám někdo něco takového podsouvá. No ano, my nechceme válku, ať je to s kýmkoliv, my chceme mír v České republice. Co je na tom tak špatného?

My nechceme eskalovat napětí! To je přece úplně v pořádku! Takže já vůbec nechápu, proč tady někdo nás tady z tohoto obviňuje. A proč vlastně takový bod tady, proč vlastně tohleto dělá? To znamená, my v podstatě, chci zařadit tenhle bod, který má název, jak jsem říkal, že ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN zneužívá Ministerstvo vnitra pro politický boj.

Další bod, který bych chtěl navrhnout, se týká Pirátů. A týká se to toho... (Obrací se k místu předsedajícího, kde se domlouvá předsedající s místopředsedkyní Kovářovou a poslancem Bendou.) Jestli diskutujete, ono mě to trošku ruší, víte.

Takže já bych ještě navrhl další bod. To se týká kumulace funkcí pana poslance Bartoše. Pana ministra Bartoše, ano. Jo, jo, vy jste akorát přišel, aha, tak super. Ale to je náhodička tedy. To je náhodička. No tak ostatně, pane ministře Bartoši, ono je to pořád dokola s vámi, takže vy už asi tušíte, jaký bod tady navrhnu. A je to bod, který jste minule mi tady zamítli. A mě to překvapilo. Protože je to bod s názvem Kumulace funkcí předsedy Pirátů Ivana Bartoše. A já opravdu musím tady říct, že prostě já se vás tady opakovaně ptám, pane ministře Bartoši, proč tedy porušujete ten váš kodex Pirátů. A v podstatě se dá říct, že natvrdo, v podstatě se dá říct, že natvrdo, (Poslanec Radim Fiala přináší k řečništi složku. Ohlasy ze sálu.) ne, ne, ne, munice mám dost nebojte. My nejsme Piráti, abychom vytvářeli složky na lidi, to je v pořádku. Takže já chci jenom říct, že pojďme k tomu bodu. Já se potřebuji držet jednacího řádu tady. Já se tady celou dobu držím jednacího řádu a chci navrhovat body.

Takže, předseda Pirátů Ivan Bartoš si nedá říct a nadále natvrdo podvádí voliče a v rozporu s kodexem Pirátů kumuluje tři funkce najednou. Je poslancem, ministrem a místopředsedou vlády. (Ministr Bartoš: Ještě předsedou strany. Ministryně Černochová: Předsedou strany jste zapomněl.) Já jsem nic nezapomněl.

Takže je poslancem, ministrem a místopředsedou vlády a o to jde, že Piráti mají jasně v jejich kodexu, který slíbili občanům dodržovat, zakázanou kumulaci funkcí člena vlády a poslance. Takže vůbec nechápu, co mi to tady říká paní ministryně Černochová. Ona asi nezná ten kodex Pirátů. No dobře. Ale pak je dobré se k tomu nevyjadřovat. Takže předseda tam není, předseda strany. Vy máte zakázáno ve vašem kodexu, kterým jste slíbili občanům, Piráti, máte zakázanou kumulaci funkcí člena vlády a poslance. Takže krátce řečeno, ministr Ivan Bartoš by měl okamžitě položit funkci poslance nebo ministra a místopředsedy vlády. Já přece neříkám, že máte opustit všechno. Ale já vám to ani nechci říkat, ale já tady cituji váš kodex a jde o to, že se chci zeptat, proč vlastně porušujete to, co vy sami jste slíbili občanům. Takže o to tady jde. Takže podle mého názoru by měl Ivan Bartoš okamžitě položit buď poslaneckou funkci, nebo vládní. A přestat podvádět lidi.

Ivan Bartoš to ale v rozporu s předvolebními sliby udělat nechce, protože se Pirátům zalíbily funkce a teplá korýtka a sosají z veřejných peněz plnými doušky. Takže si myslím, že opravdu by bylo potřeba, aby, opravdu by bylo potřeba, aby se Piráti k tomu postavili a tenhle bod já chci prostě navrhnout, abychom o něm diskutovali a abychom vám dali příležitost to samozřejmě nějakým způsobem vysvětlit. Ale ono se tohle špatně vysvětluje, že jo, pochopitelně. Protože tohleto se velmi špatně vysvětluje, protože jak chcete vysvětlit něco, co děláte v rozporu s tím vaším předvolebním slibem. To přece není normální! Takže já opravdu bych tady chtěl požádat pana ministra Bartoše, aby hlasoval pro tento bod. Abyste hlasoval pro tento návrh bodu této schůze Poslanecké sněmovny, protože já to vůbec nechápu, že vy jste si hráli na transparentnost, hráli jste si na to, že nebudete kumulovat funkce a teď, když jste se dostali do vlády, tak vlastně skutek utek a kumulujete. A já si myslím, že to není správně. Myslím, že vy byste i v rámci toho, že vám klesají preference - třeba klesnou někdy i nám, to já nevím, jak říkám, politika je vrtkavá, třeba už tady nebudeme příští volební období, to já opravdu nevím. Ale v každém případě bych se vůbec nemontoval do jiné politické strany, ani se mi nechce montovat do politické strany žádné, každý má svých starostí dost myslím, ve vlastní politické straně, to si myslím, že musíme uznat a myslím, že každý jsme rádi, že se jmenujeme svým stranám. Ale kdybyste to tady veřejně neslíbil, že nebudete kumulovat, tak bychom se tady na to pochopitelně ani nemuseli ptát. To je přece úplně jasné.

Takže tohleto je další bod, který má název Kumulace funkcí Ivana Bartoše. No, ono to není jenom o vašem kodexu, mimochodem. Ono to není jen o tom vašem kodexu, ale je to i o té koaliční smlouvě, kterou vy jste slíbili před volbami voličům. Takže ten bod, co tady navrhuji, tak on má trošku širší souvislosti dokonce, protože tady se, protože když se podívám na koaliční smlouvu, na ten váš kodex, tak tady vidím, že, vidím tady ten odstavec, že Kandidát koalice se zavazuje v případě zvolení. Bod 5.2.1. Jasně. Bude prosazovat programová východiska koalice a volební program koalice.

Potom je tady bod 5.2.2. Vstoupí do poslaneckého klubu strany, která ho nominovala, a během volebního období v něm setrvá s výjimkou toho, pokud bude po projednání na koaliční radě vyloučen.

Tady to je třeba ještě v pořádku z vašeho pohledu, ale já se samozřejmě hned dostanu k tomu, proč ten bod navrhuji, protože to je právě to, co je potřeba, že mi připadá, proto ten bod navrhujeme, že podle toho, co jste tady slíbili voličům, porušujete nejenom ten váš kodex, který jste slíbili občanům, kodex Pirátů, ale dokonce i tu koaliční smlouvu Pirátů a STAN, kterou jste slíbili voličům.

Teď tady v bodě 5.2.3. píšete, že před předložením svého návrhu či hlasování na plénu Sněmovny či výboru své záměry a sporné otázky projedná na jednání svého klubu tak, aby bylo možné v předstihu organizovat práci a hlasování ve Sněmovně. Se tady zmiňuje ta práce a hlasování ve Sněmovně.

Teď už se blížím k tomu, kde to mám právě vyžlucené, ale abychom šli podle logiky věci, aby to bylo pochopitelné, tak to tady samozřejmě beru v té posloupnosti.

Potom je tady bod 5.2.4. Bude hlasovat v souladu s koaliční smlouvou uzavřenou mezi Piráty a STAN a v případě účasti ve vládě v souladu se smlouvou o povolební koalici na vládní úrovni s případnou výjimkou u otázek takzvané zásadní výhrady svědomí, kde mají poslanecké kluby obvykle volné hlasování.

No a teď je tady přesně ten bod 5.2.5. A tady je napsáno, že kandidát koalice se zavazuje, že v případě zvolení bude brát poslance, případně člena vlády, jako prioritu a zařídí si své ostatní aktivity, v závorce je práce v samosprávě, studium, podnikání, výuka a tak dále tak, aby výkonu funkce mohl věnovat dostatek času. S funkcí zastupitelů na obci či kraji je přijatelný souběh s nejvýše jednou neuvolněnou funkcí.

Proto ten bod navrhuji. Jak to tedy je? Na jednu stranu kumulujete funkce, to se vás chci právě zeptat v tom bodu. Tady je jasné, že kumulujete funkce v rozporu s vaším Pirátským kodexem. To je jasný. Prostě se vám zalíbila korýtka, takže najednou tři funkce dohromady a kodex se hodil za hlavu a podvedli jste vaše voliče. To je ten odstavec, který se tady řešil v souvislosti s panem Farským, ale v jeho případě v jiné souvislosti. Ale tady je tedy napsáno, že bude brát práci poslance, případně člena vlády, jako prioritu. Vy to nemůžete brát jako prioritu, jak jsem to pochopil já, protože kumulujete, takže dokonce tady vidíme nejenom, že je zakázaná kumulace, ale vy postupujete i v rozporu s vaším druhým dokumentem, a to je, že při práci poslance, případně člena vlády, si vlastně nemůžete zařídit ostatní aktivity, protože jednou aktivitou je tedy člen vlády a druhou je poslanec a vy se nechcete jednoho nebo druhého zbavit. Chcete je zkumulovat, zalíbilo se vám to. Tohle je ta otázka, co tedy s tím, když vy vlastně máte - je to tady dokonce napsáno - přijatelný souběh s nejvýše jednou neuvolněnou funkcí. Ale poslanec i ministr - takže to jsou ty otázky.

Jinak ještě 5.2.6. To je v celé té záležitosti už jenom takové příznačné, že kandidát nebude přijímat výhody, které koaliční rada označí za neetické. Vaše koaliční rada místo, aby označil za neetické, že nedodržujete Pirátský kodex a koaliční smlouvu, tak, jak vidíme, od té vaší koaliční rady stěží můžeme něco očekávat. To už tady přeci vidíme úplně jasně a na rovinu.

5.2.7. K tomu už nevím, co dodat. Učiní maximum, aby se vyvaroval střetu zájmu, nebo ho vhodným způsobem ošetřil. To tady všechno úplně padá, tyhle věci. Nebudeme tady slovíčkařit, protože v okamžiku, kdy kumulujete funkce a nedodržujete ten předešlý bod, tak už to v podstatě ztrácí jakoukoliv váhu, i tyhle další proklamace.

Takže to je bod, který jsem chtěl navrhnout, protože tohle je potřeba vyjasnit. A já se vás na to budu, pane ministře, tady ptát pravidelně. A vy samozřejmě neodpovíte, budete strkat hlavu do písku jako ten pštros, ale problém je, že každý ví, že když strčíte hlavu do písku, tak jste vidět, takže to samozřejmě nemá žádný smysl. Bylo by dobré se k tomu postavit čelem. Vy byste měl normálně říct - a tím pádem bych tady ten bod nemusel navrhovat, férově, jít tady na mikrofon ne zítra, pozítří - zalíbily se mi prostě funkce, před volbami jsem něco slíbil a teď se mi líbí být zároveň poslanec, ministr, místopředseda vlády. A voliči by si to nějak přebrali a nějak by si to vyhodnotili. Ale tohle, že jste si před volbami hrál na hrdinu, který tady všechny peskoval a potom po volbách skutek utek, to prostě není. Takhle se nechová chlap. To není chlapské. Já myslím, že ministrem by měl být chlap, nechci říct chlap s čím, protože pan místopředseda Bartošek by mě zajisté hned okřikl.

Takže přejdu plynule k dalšímu bodu programu. Pane místopředsedo, nechte mě to jenom trošku zformulovat. Už předem avizuji, že se to týká Dolu Turów, aby neměl někdo dojem, že tady nenavrhuji bod. Bude se to týkat Dolu Turów, protože ta vládní dohoda, respektive ta mezivládní dohoda, není dostatečně výhodná tak, jak mohla být. A zaznamenal jsem i reakce od našich voličů, že vaše vláda, vláda Petra Fialy, to nevyjednala pro Českou republiku výhodně. Je to celkem dost velké téma, protože tady nemluvíme jenom pro ty, co se neinformují, nebo se v tom tématu úplně neorientují. Mluvíme tady o částkách typu 45 miliard euro, 50 miliard euro. To, že to vláda uzavřela způsobem, který podle názoru mnoha lidí mohl být mnohem výhodnější, bychom tady neměli přejít mlčením. To se na mě nezlobte, ale toto prostě přejít mlčením nelze.

Já bych tady jenom krátce řekl, u tohoto bodu krátce, že ta původní dohoda, ne dohoda, ale ten původní materiál, který byl výchozím bodem k tomu jednání, který byl připraven ještě za předešlé vlády, dával České republice odškodnění 50 miliard euro, ale to, co v podstatě ve finále podepsala vláda Petra Fialy, potažmo paní ministryně Hubáčková z životního prostředí, asi to podepsala, ale v každém případě pojďme mluvit o té vládě, tak je 45 miliard euro. To znamená, že tam došlo k zásadnímu snížení. A to není, že o pět míň, mluvíme o miliardách eur, znovu zdůrazňuji.

A musím tedy říci, že nám ta dohoda připadá nevýhodná a nejenom nám, ale i odborníkům. A místo dvanácti let soudního dohledu má být pět let soudního dohledu. Takže podle našeho názoru vláda dostatečně nejednala a není to pro Českou republiku tak výhodné, jak by to mohlo být. A samozřejmě pro nás je důležité, aby občané dostali podporu, aby se k občanům, kterých se to týká, ta opatření vůbec dostala a ta podpora, aby měli zachovanou kvalitu života.

Takže myslím, že i laikovi je jasné, že když si představíte, že už šest let nebyl v podstatě zvýšen příspěvek na péči, o kterém hovořím - a týká se to našich spoluobčanů, kteří nezvládají v podstatě pro zdravého člověka běžné životní potřeby a nezvládnou třeba výkon fyziologické potřeby nebo stravování, nebo orientaci, nebo oblékání a obouvání - tak si opravdu myslím, že by bylo dobré, kdybyste hlasovali pro to, abychom tenhle bod zařadili, protože ti lidé si nemůžou sami pomoci. To je ten problém. Pro vás je, vážené kolegyně a kolegové, normální, že se obujete a oblíknete. Proto také nepotřebujete příspěvek na péči. Ale tady je to prostě potřeba.

Tady bych vás rád ještě informoval, abych vám zdůvodnil, proč je potřeba tohle skutečně navrhnout a předřadit. Protože dosavadní výše příspěvku na péči pro osoby - a to podle mě mnozí z vás neví, že to není žádná hitparáda - tak dosavadní výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za jeden kalendářní měsíc 3 300 korun, jde-li o stupeň jedna. A z toho si máte vlastně zaplatit někoho, kdo vám pomůže, nebo nějakou službu. Přičemž tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, potřebujete v podstatě každý den - to je logické, že - a další, stravování, oblékání, obouvání. Jde-li o stupeň jedna, tak je to 3 300 a 6 600, jde-li o stupeň dvě.

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let - to jsem teď mluvil o výši příspěvku pro osoby do 18 let, ale jenom abyste věděli, abyste se správně mohli rozhodovat - tak výše příspěvku na péči o osoby starší 18 let pak aktuálně činí za kalendářní měsíc 880 korun, jde-li o stupeň jedna. Což je něco naprosto neakceptovatelného, když si uvědomíme, že jde o osoby, které nezvládají až čtyři základní životní potřeby.

Proto jsem vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, opravdu poprosit o pozornost a o podporu našeho návrhu na změnu programu schůze. Protože asi uznáte, že v okamžiku, kdy dospělý člověk starší 18 let dostane příspěvek 880 korun, přičemž v tom prvním stupni není schopen zvládat tři základní potřeby - znovu říkám, mezi ně patří třeba výkon fyziologické potřeby, tělesná hygiena, stravování, komunikace, orientace - tak za 880 korun měsíčně, to se asi shodneme, že to je zoufalá situace pro ty zdravotně postižené spoluobčany. To je úplně zoufalá situace. Proto jsem si to tady vzal.

Po těch bodech, které jsem navrhl, tak jsem tomu dal prioritu teď na úvod, co se týče těch našich zákonů. Protože prostě my chceme pomoci zdravotně postiženým spoluobčanům, kteří si nemůžou sami pomoci. Uznejte, vážení zástupci vládní koalice, vážení kolegové, že v okamžiku, kdy sami nic nenavrhujete a ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka nic nepředložil na podporu zdravotně postižených spoluobčanů, tak je přece nenechejme čekat dalšího půl roku, rok, nebo ještě déle. Já nevím, jestli vůbec něco v té oblasti navrhnete. Protože nic jsme neviděli.

Ale ti lidé přece nemůžou čekat, nenechte je čekat prostě měsíc, dva měsíce, navíc. To je apolitický zákon, to je zákon, který je zpracovaný s odborníky. My už jsme ho předkládali v minulém volebním období, ale prostě na to nedošlo. Takže já znovu zdůrazňuji, 880 korun měsíčně a z toho si máte zaplatit někoho nebo nějakou službu, která vám pomůže se základními životními potřebami. Když ne že jednu ten člověk neumí, ale tři. To znamená, že to nezvládá zdravotně.

Jenom bych dodal, že jde-li o stupeň dvě, tak výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let je 4 400 korun měsíčně. Takže teď je v podstatě ta situace taková, že stále výrazněji se otevírá finanční propast mezi výší příspěvku na péči u osob v prvním a druhém stupni závislosti na straně jedné a u osob ve třetím a čtvrtém stupni závislosti na straně druhé. Přičemž současná výše příspěvku u té první skupiny zdravotně postižených osob, to znamená u osob s lehkou a středně těžkou závislostí, je už absolutně nedostatečná. Zejména v některých z těchto kategorií. Nemůže osobám v takzvané domácí péčí v žádném případě zajistit pořízení odpovídající kvalifikované péče pomoci či asistence.

Opravdu bych požádal o pozornost vládní poslance, protože ten bod je opravdu velmi závažný a já bych byl opravdu rád, abyste pro to hlasovali. Protože zejména - a to je velmi aktuální - když se ceny a úhradové limity těchto služeb budou aktuálně zvyšovat. O tom mluvím, že oni si z těch peněz mají zaplatit službu, kterou ale nutně potřebují. Když vláda ve svém návrhu rozpočtu na letošní rok - a tady už právě znovu říkám aktuálnost toho, proč ten bod navrhuji - tak ve svém návrhu rozpočtu na letošní rok vláda snižuje objem finančních prostředků určených na příspěvek na péči téměř o jednu miliardu korun.

Právě proto se teď dostáváme do téhle situace, kdy vlastně vy chcete - a z rozpočtu to vyplývá - snížit ten příspěvek na péči, nebo omezit příspěvek na péči nebo dostupnost příspěvku na péči pro zdravotně postižené. Ale já nevím, jestli prostě mají poslanci vládní koalice dostatečně vysvětleno, co vlastně tím dělají a jaký je ten stav. Proto žádám o předřazení na program té aktuální schůze, protože prostě ti zdravotně postižení potřebují ten příspěvek, aby mohli vůbec nějak důstojně žít.

Důsledkem absolutní nedostatečnosti výše těchto příspěvků na péči pro osoby v takzvané domácí péči je potom - a to si poslechněte - mnohdy i umisťování osob závislých na péči druhých z jejich přirozeného domácího a rodinného prostředí do různých zařízení pobytových sociálních služeb, což rozhodně nelze hodnotit jako pozitivní trend. A to nejen z ekonomického hlediska, ale i z hlediska bilance veřejných rozpočtů.

Takže o čem tady hovořím. Že v podstatě ti zdravotně postižení, kterým by určitě i psychicky často prospělo, aby mohli být třeba i doma, nebo mohli být v nějakém okruhu, řekl bych, rodinného zázemí, tak kvůli tomu, že ten příspěvek je nedostatečný - a proto to chceme předřadit tento bod a chceme, aby tady byl - tak v podstatě výsledek je, že oni jsou nakonec chudáci - je mi jich líto v této situaci, proto to chceme napravit a proto vás žádám o předřazení toho bodu - tak oni jsou v podstatě vytrženi potom nuceně z jejich přirozeného domácího rodinného prostředí do různých zařízení.

V těch zařízeních ta péče je nějakým způsobem, ale doma vlastně tu péči v podstatě vlastně nelze adekvátně prostě zajistit, protože na to prostě nemají ty lidi peníze. Tak je přece pochopitelné, že když je někdo prostě zdravotně postižený, tak nemůžeme ani očekávat, že by byl často bohatý, že jo, to je přece logické, takže ten příspěvek na péči, takže tady nějaké asociální uvažování, že by prostě nějakým způsobem ať se postarají o sebe sami, to právě slyším třeba z TOP 09, jsem to tady vždycky slýchával, kdo je schopnej, kdo je bohatej je, protože je schopnej a chudej je, protože je neschopnej. Jo? Tyhlety úvahy a la tohle, to je typická TOP 09, ale prostě si vůbec neuvědomujou, že prostě my tady potřebujeme mít i řemeslníky, manuální profese, potřebujeme tady mít ty uklízečky, potřebujeme tady mít prostě, to jsou všechno slušný lidi, kteří třeba nejsou bohatí, ale prostě jsou důležitou součástí našeho státu a bez nich se neobejdeme. Takže taková ta asociální politika pro elity, to je úplně chybný způsob uvažování.

Pojďme ale dál. Proto právě my navrhujeme, a proto to chci zařadit jako bod, a proto navrhujeme zvýšit příspěvek na péči u osob do 18 let věku o 50 % v prvním stupni závislosti 3300 Kč měsíčně na 4950 Kč měsíčně. A ve druhém stupni závislosti ze 6600 Kč na 9900 Kč měsíčně. A dále navrhujeme zvýšit příspěvek na péči u osob v prvním stupni závislosti nad 18 let věku o 200 % ze současných 880 Kč alespoň na 2640 Kč měsíčně. A u osob starších 18 let ve druhém stupni závislosti navrhujeme zvýšení tohoto příspěvku opět o 50 % ze současných 4400 Kč na 660 Kč měsíčně.

Rozpočtové dopady našeho návrhu se pohybují maximálně v řádu nižších jednotek miliard korun ročně, což v kontextu veškerých rozpočtových výdajů není nikterak závratná suma.

A tady bych to porovnal s tou situací, že vláda chce dát 2 mld. navíc Evropské unii a odebírá miliardu na příspěvek na péči zdravotně postiženým, kteří si nemůžou sami pomoci? No tak to je přece úplně neuvěřitelná situace. A právě proto já to tady navrhuju, abychom se prostě zamysleli, abyste se jako vláda nad tím zamysleli, my ten návrh máme připravený, my myslíme na slušné lidi a chceme jim prostě pomoct. A já to vůbec nechápu, proč radši přidáváte nepřizpůsobivým místo toho a posíláte 2 miliardy navíc Evropské unii a místo toho jste si jako rukojmí vzali zdravotně postižené spoluobčany, snižujete miliardu a ještě podle všeho odmítáte a odmítnete náš návrh SPD na zvýšení příspěvku na péči pro lidi, kteří si nemůžou sami pomoci.

Takže já bych vás chtěl, vážení kolegové, vážené kolegyně, prosím vás o podporu zařazení tohoto bodu na program schůze.

Mám tady další návrh bodu. Dalším naším bodem je zařazení bodu týkajícího se dávek v hmotné nouzi, neboli chceme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Je to bod číslo 26, sněmovní tisk číslo 3. Zase bych vás chtěl požádat, abysme to v pořadí zařadili za ty body, které jsem již navrhl. Takže jde o to, že je to tedy žen náš návrh, ono to zní jako dávky v hmotné nouzi, jako kdyby se tady mělo někomu pomoct, ale ten náš návrh, princip toho našeho návrhu je ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. A my to chceme předřadit samozřejmě na ten program dnešní schůze, protože si myslíme, že je to mimořádně závažné a důležité téma. A je to taky téma velmi aktuální.

V minulém volebním období bych chtěl připomenout, že tento náš návrh, tento bod, tento tisk, který jsme navrhli, který jsme podali, tak se dostal, a to je informace především pro nové poslance, že přestože byl tady poprvé a opravdu jsme si s ním dali velkou práci, tak se dostal až do třetího čtení dokonce. My jsme se normálně dostali, probojovali s tímto návrhem na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými až do třetího čtení a došli jsme těsně před závěrečné hlasování. A byli jsme malý krůček od toho, malý krůček od toho, abychom ukončili zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými. No a, jak už jsem říkal, proto to tady teď musím navrhnout, aby se to předřadilo, protože jak víte, tak před koncem minulého volebního období vloni zablokovali tento náš návrh Piráti. Piráti zablokovali náš zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ano, byli to Piráti. Piráti, Piráti, Piráti zablokovali návrh na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Oni jsou viníky toho a jsou přímo odpovědní za to, že nám teďka tady píšou na petiční výbor, že nám přišel teďka dopis včera, zoufalí občané Bíliny v Ústeckém kraji, je úplně směšný, že v Bílině kandidoval taky předseda Pirátů Bartoš za Ústecký kraj, přitom přímo vráží kudlu do zad, taky to občané vyhodnotili, a jsou už jenom čtyři tady, poslanci Pirátů, vrazil kudlu do zad občanům v Ústeckém kraji, protože mimochodem v minulosti nás oslovili taky představitelé Chomutova, Kadaně, Klášterce nad Ohří a Jirkova, také Úpice v Královéhradeckém kraji, teďka přišel včera dopis z Bíliny, petice občanů, no a prostě to tak je, občané jsou zcela zoufalí z toho, tady je zrovna, je tady pan ministr Bartoš, který o tom problému asi neví, jenom tady pro vaši informaci, pane ministře, paní Jiřina Malá, která organizovala petici, pod kterou se podepsalo 600 místních občanů, ona Bílina je malý město, tak píše: Je tady nepořádek, lidé se bojí přes den vycházet ze svých domovů, chceme, aby se něco změnilo. A vám je to jedno, vy jste tady zablokovali minulé léto, zablokovali jste, abysme pomohli těm občanům, abysme byli na straně slušných lidí. Prostě vy podporujete nepřizpůsobivý. Vy jste proti slušným lidem. Připomenu, že to tady blokovala celou dobu jménem Pirátů poslankyně Pirátů Olga Richterová, kterou jste ještě vyslali na vyšší post, na místopředsedkyni Sněmovny, se svým bratrem Mikulášem Ferjenčíkem to tady blokovali a kvůli poslancům Pirátů, kvůli Pirátům teďka lidé trpí v těhletěch lokalitách, už to mohlo být vyřešeno. Jen kvůli Pirátům. A ještě KDU-ČSL, poslanec Čižinský to taky blokoval. Ale hlavně to byli Piráti. Piráti podporou nepřizpůsobivých jsou proti slušným lidem a jste přímo viníkama toho, že teďka zoufalí občané aktuální dopis z Bíliny, tak občané jsou zoufalí, bojí se i přes den vycházet. Můžete za to vy, pane ministře Bartoši. A je to tak. Vy jste se k tomu ale přiznali, pravda. Zase vám nemůžu upřít, že jste se k tomu otevřeně přiznali, že podporujete nepřizpůsobivé. Takže to zase je pravda a výsledkem jsou samozřejmě čtyři poslanci z 22. Ale asi těch faktorů bylo víc, to teďka tady nechci hodnotit. Ale uvidíme, třeba i my tady už příště nebudeme, jo. Jak říkám, ta politika je jednou nahoru, jednou dole, takže to uvidíme, jak to všechno dopadne vlastně.

Takže já bych to chtěl tady předřadit a znova říkám, už se nám to dostalo minule až do třetího čtení. Jde o návrh maximálně potřebný. Proto bych chtěl poprosit o podporu vládní poslance, po kterém nejnověji zoufale volají političtí reprezentanti a obyvatelé měst a oblastí zasažených výskytem a rozšiřováním takzvaných vyloučených lokalit, kde se generují a kumulují sociálně patologické a vyloženě kriminální jevy, které otravují a ničí životy slušných a pracujících občanů. Ale to je Pirátům jedno, to je přece Pirátům jedno, to víme.

Ale i lidovcům, protože poslance Čižinského si pamatujeme, jak to tady blokoval. On už tady není ale.

Takže je nepopiratelné, že současné legislativní nastavení čerpání sociálních dávek a fungování tohoto systému v praxi umožňuje v mnoha ohledech účelové jednání jejich příjemců a žadatelů o ně. Jednání, které je na hraně zákona či za ní, které je jednoznačně za hranou dobrých mravů. Vede k tomu, že jsou tyto dávky vypláceny mnohdy zcela mimo jejich zákonný účel a smysl. Panuje na tom shoda napříč odbornou veřejností i napříč úřady práce, které tyto dávky administrují, i napříč sociálními odbory úřadů místní veřejné správy, se kterými jsme tento návrh konzultovali. A potvrzují to i výsledky kontrol těchto orgánů. Úřad práce sdělil, že na základě rozsáhlé kontroly osob v jeho evidenci čerpající sociální dávky, které uváděly, že nemohou plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci či úrazu, cca 20 % z nich porušovalo příslušná opatření, anebo nepokrytě podvádělo. (Hluk v jednacím sále přetrvává.)

Tyto sociální dávky jsou tedy v mnoha případech zneužívány jednak v důsledku podvodného jednání žadatelů o ně, a taktéž i z důvodu mnoha mezer v předmětných zákonech, které jejich čerpání upravují. Proto je třeba v těchto zákonech, zejména v zákoně o pomoci v hmotné nouzi, provést takové změny, které popsanou praxi ukončí nebo ji alespoň minimalizují. Změny, které by mimo jiné zaměstnancům úřadů práce také umožnily efektivnější kontrolu oprávněnosti čerpání sociálních dávek, změny, které by současně vedly k významné úspoře veřejných prostředků.

Já bych byl opravdu rád, aby mě vládní poslanci poslouchali jako v tom smyslu, protože opravdu vás chci požádat o podporu návrhu SPD, abychom to předřadili, abychom změnili ten program. Vy navrhujete pandemický zákon, omezit práva a svobody občanů, ale my navrhujeme ukončení dávek nepřizpůsobivým a pomoc zdravotně postiženým občanům. Takže teď je to ten výběr. Tady se ukáže i vaše vládní koalice, jakým způsobem budete hlasovat. Takže znovu říkám, že obdobně je nutné provést podstatné změny v zákoně o státní sociální podpoře a zejména co se týče pravidel pro čerpání příspěvku na bydlení. Hlavními cíli námi předkládaného návrhu na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými jsou - a než se k tomu dostanu, co jsou ty hlavní cíle, tak bych chtěl jenom vysvětlit, že my přece nechceme, aby se někdo ocitl na ulici. To není pravda, co tady vykládali vždycky Piráti, nebo něco takového. My přece chceme motivovat všechny, motivovat ty takzvané nepřizpůsobivé, aby se přizpůsobili. Prostě platí tady staré české přísloví "bez práce nejsou koláče". Já vím, že to tady teď Piráti změnili na přísloví "bez práce jsou koláče", to chtějí změnit v duchu dikce Evropské unie a Bruselu, ale to prostě není to, s čím my souhlasíme, jo. Prostě "bez práce nejsou koláče", to říká SPD. Samozřejmě, když někdo nemůže pracovat z toho důvodu, že je invalida nebo je v důchodu, tam samozřejmě mu pomožme a tak je to v pořádku. To je správně. (Hluk v jednacím sálu přetrvává.)

Takže hlavními cíli námi předkládaného návrhu jsou... (T. Okamura se obrací na předsedajícího.) Můžu poprosit o klid jednom? Protože já musím zvyšovat hlas teď už.

No, děkuji, pane místopředsedo, ale jsem to zase slyšel z pravé části sálu. Tak aby to nebylo tendenční.

Tak děkuji. Takže za prvé hlavními cíli námi předkládaného návrhu jsou: zvýšení adresnosti a oprávněnosti vyplácení příslušných sociálních dávek, za druhé minimalizace objemu neoprávněně vyplácených sociálních dávek, za třetí omezení okruhu příjemců těchto dávek pouze na osoby, které se dočasně ocitly v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat, a nebo na osoby, které objektivně nemohou mít vlastní příjmy z práce, což jsou především senioři a zdravotně postižení. (Hluk v jednacím sále přetrvává.) Dále cílem našeho návrhu je rovněž vnést do systému nepojistných sociálních dávek pravidla, řád a spravedlnost a omezit na naprosté minimum možnost jeho zneužívání, které je zejména zneužíváním veřejných prostředků, peněz daňových poplatníků a dále také snaha o ukončení nemravné praxe, takzvaného obchodu s chudobou a boj proti rozšiřování stávajících a vzniku nových takzvaných vyloučených lokalit, které jsou ostudou našeho státu a v podstatě ostudou nás všech, kteří máme kompetenci ovlivňovat podobu našeho sociálního systému. A v neposlední řadě je za návrhem zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými i snaha skrze navázání možnosti pobírat určité sociální dávky pro rodiny na povinné předškolní vzdělávání, dát šanci dětem vyrůstajícím v těchto lokalitách a v tomto prostředí obecně, alespoň potenciální šanci na vzdělání a budoucí plnohodnotné životní uplatnění.

Navrhované úpravy nezakládají naprosto žádné negativní dopady na státní rozpočet ve smyslu zvýšení veřejných výdajů, respektive snížení veřejných příjmů. Naopak jejich přijetím by došlo ke snížení veřejných výdajů zhruba v řádu až jedné miliardy korun ročně. Navrhované změny rovněž mohou být a budou pro mnoho osob nevyhnutelnou motivací k hledání si zaměstnání a obstarávání si příjmů zejména vlastní prací, což povede i ke zvýšení příjmů státu z příslušných daní a odvodů.

Jenom vidím, že se mnoho poslanců vrátilo do sálu, tak bych jenom chtěl zdůraznit, že žádám o předřazení našeho zákona SPD, což je ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Takže dalším cílem našeho návrhu a záměrem našeho návrhu je i snaha nevytvářet prostřednictvím systému sociálních dávek prakticky trvalou závislost určitých skupin občanů na nich a ztrátu jejich pracovních návyků, což ve svých důsledcích vede pouze k prohlubování sociálního vyloučení těchto příjemců sociálních dávek, bránícímu v jejich sociální reintegraci. Není přece možné, vážené kolegyně a kolegové, prosím, zamyslete se, kdy mnoho osob čerpá sociální dávky neoprávněně, mluvíme o těch takzvaně nepřizpůsobivých, a kdy jsou nedobrovolně financováni a sponzorováni z peněz poctivě pracujících daňových poplatníků. To přece, já se opravdu ani nedivím tomu, že se to občanům nelíbí. A SPD je tady jedinou stranou, která prosazuje, a vy nám házíte bohužel klacky pod nohy, máme tady zákon se 70 změnami na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými.

Zkrátka sociální dávky musí sloužit hlavně jako přechodná finanční pomoc občanům v krátkodobé existenční tísni, občanům a rodinám s nízkými pracovními příjmy a občanům, kteří z objektivních důvodů již pracovat nemohou. (Hluk v sále.) Nikoliv jako výpalné pro ty, kdo se celý život vyhýbají práci, a nebo jako snadný a bezpracný zdroj příjmů pro tzv. obchodníky s chudobou či pro některé neziskové organizace napojené na veřejné penězovody v sociální oblasti.

Náš návrh obsahuje více než 70 konkrétních opatření, která stav v oblasti nepojistných sociálních dávek jednoznačně zpřehlední a zlepší. Tento návrh by tak kromě jiného vůbec poprvé v naší novodobé historii vnesl řád a pevná pravidla do systému vyplácení příspěvků a doplatků na bydlení, protože např. stanovuje a nastavuje přehledné podmínky definující minimální hygienické a technické standardy nemovitostí, na které lze tyto dávky vyplácet a čerpat.

Můžu se jenom zeptat, do kolika hodin je jednací den, protože já to mám ještě na dlouho?

Ne, já jsem se vás zeptal. Vy jste mi nemusel odpovídat, já jsem vás k tomu nenutil, ale děkuji.

A tento návrh by tak kromě jiného vůbec poprvé vlastně naší novodobé historii vnesl řád a pevná pravidla do systému vyplácení příspěvků a doplatků na bydlení, protože např. stanovuje a nastavuje přehledné podmínky definující minimální hygienické a technické standardy nemovitostí, na které lze tyto dávky vyplácet a čerpat.

Můžu se zeptat ještě na jednu věc? Jestli se po 19. hodině může hlasovat o zákonu? (Někdo odpovídá mimo mikrofon.) Já se ptám, aby to bylo slyšet na mikrofon.

Ne, já jsem tady zaznamenal dotazy z pléna, tak jsem ve vašem vystoupení chtěl, aby to bylo na mikrofon.

Tak zajímal jsem se o to, zdali o našem návrhu -

Já jsem rád, že mi pomáháte s obstrukcemi, klidně mluvte. Já jsem rád, že mi pomáháte s obstrukcemi, já jsem si potřeboval na minutku vydechnout, takže v pořádku. (Smích v plénu.) Takže už jsem se nadechl, ale děkuji za delší odpověď.

Což všechny dosavadní české vlády přes hlasité proklamace hrubě zanedbaly a což rovněž vedlo k tomu, že jsou stovky milionů korun z veřejných peněz ročně neakceptovatelně vypláceny majitelům nejrůznějších nemovitostí v katastrofálním stavu, kterým se v žádném případě nedá říkat byty.

Co se týče konkrétních změn, které náš návrh obsahuje, tak uvedu namátkově. Podmínění výplaty sociálních dávek rodičům předškolních dětí na povinnou docházku těchto dětí do posledního ročníku mateřské školy. Snížení částky životního minima pro domácnosti pobírající sociální dávky v případech, kdy některý z jejích dospělých členů nemá žádný příjem z práce ani podnikání. Zavedení povinnosti prokazovat se dokladem o neschopnosti plnit povinnosti, např. chodit na pracovní pohovory, účastnit se rekvalifikace, veřejně prospěšných prací apod. osoby v evidenci úřadu práce z důvodu nemoci či úrazu a to i s možností kontrol a sankcí, tedy o zavedení obdoby tzv. neschopenky u zaměstnanců. Pracující lidé - my v SPD říkáme jasně, že pracující lidé přece nesmí být oproti těm ostatním donekonečna diskriminováni. (Hluk v sále.)

Náš návrh na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými též dává právo úřadům práce ihned odebrat dávky na bydlení těm jejím příjemcům, kteří odmítnou oprávněným osobám, tedy příslušným kontrolorům, vstup do bytu za účelem provedení úřední kontroly např. v tom směru, kolik žije v tomto bytě osob, zda skutečný stav odpovídá údajům žádosti o dávku apod. A schválení návrhu by rovněž umožnilo i rychlé prodloužení doby, na kterou lze v případech porušení zákona sociální dávku odebrat, a to ze tří na šest měsíců. A to mimochodem je taky jedna ze zásadních věcí, co tam máme, protože samozřejmě dnes, když ta doba, na kterou lze odebrat sociální dávku pro ty, kteří to zneužívají, tak když je to dneska tři měsíce, tak tady právě z praxe vím - já jsem se o to taky zajímal pochopitelně podrobněji - tak ty tři měsíce se prostě vyplatí mnohým těm nepřizpůsobivým. Přijdou o tři měsíce a pak znova dokola. Takže mimochodem tohleto je taky důležité, že my prodlužujeme v podstatě dobu, na kterou jde případně zneužívání dávek dávky odebrat, ze tří na šest měsíců.

Já bych tady rád chtěl zdůraznit - a chtěl bych to znovu jasně a důrazně říci - že tento náš návrh neohrozí žádného slušného a poctivého člověka, který prokazatelně potřebuje od státu sociální finanční pomoc. Naopak mnohým z těchto lidí oproti současnému stavu pomůže buď přímo, např. v případě seniorů s nízkými důchody, kterým dávky... Ten náš návrh navíc naopak pomůže mnohým potřebným lidem, např. seniorům s nízkými důchody a nebo pracujícím studentům z nízkopříjmových rodin, kterým naopak chceme sociální podporu zvýšit. Pracujícím studentům. A nebo taky nepřímo, protože ta finanční pomoc pro skupiny občanů, kteří skutečně tu pomoc potřebují, tak na ně zbude více peněz, protože odebereme peníze podvodníkům, kteří sociální dávky nyní zneužívají a čerpají je neoprávněně.

Takže vás prosím, prosím vás o zařazení tohoto bodu na program probíhající schůze. (Velký hluk v sále.)

Teď bych navrhl předřadit další bod. A jedná se o to, jedná se o další bod dnešní schůze, který navrhujeme předřadit, a je to zákon SPD. Je to bod 44... Jenom bych poprosil malinko o klid, protože jak už mluvím delší dobu, tak bych trošku potřeboval...

Ne, já jen, abych je nemusel překřikovat, abych nemusel překřikovat. (Předsedající: Dobrá.) No, jestli chcete vyhlásit přestávku s tím, že se potom vrátím zpátky, to by mi problémy nedělalo. Ale vy určitě chcete vyhlásit nějakou záludnou přestávku. (Smích v sále, potlesk v levé části sálu.) Tak jestli vyhlásíte přestávku, pane místopředsedo, na poradu vedení Sněmovny, tak to je v pořádku, protože já bych pak kontinuálně pokračoval. Ale to záleží na vás. (Reakce v různých částech sálu. Někteří poslanci stojí v hloučcích v uličkách.)

Já jenom právě, co měl být ten dotaz na vyhlášení pauzy, protože já ji sám vyhlásit nemůžu, to by musel předseda klubu, takže právě ten dotaz směrem na mě jsem přesně... jenom jsem si to chtěl vysvětlit, jestli chcete být tak milosrdný ke mně a poradit se ve vedení a já bych si třeba odskočil.

No tak vy jste mi dal otázku, takže já odpovídám na vaši otázku, protože tomu nerozumím.

A vy jste se mě ptal, proto jsem reagoval.

Jasně, jasně. To chápu. Ale vy jste mi dával otázku. Já pouze odpovídám na váš dotaz. Tak mi prosím nedávejte otázku, protože pak bych nemusel odpovídat. To je logické. A věnoval bych se svému bodu. Takže děkuju. Slušnost je na otázku odpovědět, proto jsem odpovídal. Ale nevěděl jsem, že chcete odpověď jedním slovem. To se omlouvám.

Dobře. Děkuju. No vidíte. A já jsem byl málem mile překvapen, že byste si chtěli vzít pauzu. No dobře.

Takže je to bod 44, sněmovní tisk 24. Ale já mluvím o vážných bodech. Takže bych zase zvážněl debatu, protože nám se jedná o to, abychom pomohli zdravotně postiženým občanům, ukončili zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A teď tady chci mluvit o občanech, kteří mají nízké důchody. Takže se vraťme do seriózní debaty. A už jsem to tady avizoval, že my chceme zlepšit situaci nízkopříjmových důchodců. Protože dneska je sice průměrný důchod v České republice 15 000, což zajisté není k nějakému luxusnímu životu, to víme všichni, že to není k žádnému luxusnímu životu, ale je tady také zároveň řada občanů, a je jich celkem dost, kteří mají důchody pod 15 000. Mají důchody deset jedenáct tisíc.

A my jsme předložili návrh zákona - zákon o důchodovém pojištění se to jmenuje - kdy my chceme samozřejmě zlepšit tu situaci nízkopříjmových důchodců, nízkopříjmových příjemců důchodu. A proto tady teď chci zdůvodnit, proč navrhuji zařazení tohoto bodu. (V sále je velký hluk a hrozné vedro.)

Základem a podstatou tohoto návrhu SPD je zavedení minimálního garantovaného starobního důchodu pro všechny české občany, kteří mají na vznik a pobírání starobního důchodu nárok, tedy pro občany, kteří splnili příslušné zákonné podmínky, kterými jsou dosažení důchodového věku a splnění potřebné doby odvádění důchodového pojištění. Navrhujeme výši tohoto... Já bych jenom poprosil o klid trošku.

Děkuju. Navrhujeme výši tohoto minimálního starobního důchodu pro začátek stanovit ve výši 15 200 Kč měsíčně, což byl v době podání návrhu ekvivalent tehdejší výše minimální mzdy. Navrhovaná konstrukce tohoto minimálního starobního důchodu plně respektuje i všechny další zákonné podmínky pro přiznání samostatných starobních důchodů i takzvaných důchodů kombinovaných. Základní právní úprava pro výpočet výše důchodů tak zůstává nedotčena, a to z důvodu hladkého a bezproblémového administrativního začlenění institutu minimálního důchodu do našeho důchodového systému. (Hluk neutichá.)

Poměrně důležitým ustanovením našeho návrhu je i ta skutečnost, že přiznání minimálního starobního důchodu proběhne vždy individuálně až na základě posouzení žádosti pojištěnce. Takže nemusíte mít skutečně obavu, jak tady někdo v minulém volebním období říkal, že náš návrh plošně zatíží velkým způsobem státní pokladnu. Ale znovu říkám, vy na jednu stranu chcete v rozpočtu navýšit 2 miliardy do Evropské unie, ale my říkáme, dejme ty peníze místo toho zdravotně postiženým lidem a pomozme potřebným, slušným lidem, nízkopříjmovým důchodcům a pracujícím rodinám s dětmi. To jsou prostě ty rozdílné priority.

Říkám, že jak to navrhujeme, tak by to přiznání minimálního důchodu proběhlo vždy individuálně až na základě posouzení žádosti pojištěnce. Takže pracovníci České správy sociálního zabezpečení nebudou nepřiměřeně zahlceni povinností přepočítávat hromadně tisíce jednotlivých stávajících důchodů a jejich souběhu. Bude se tak dít vždy pouze na žádost konkrétního občana důchodce. Boj za významné zvýšení nejnižších důchodů, ze kterých nelze důstojně žít, je jednou z hlavních dlouhodobých priorit hnutí SPD. Jde o krok, jehož realizace již nesnese dlouhého odkladu. A to bych chtěl zdůraznit, protože všechno se zdražuje, stoupají životní náklady občanů, inflace je vysoká. Ale vláda Petra Fialy nedělá vůbec nic pro to, aby lidé měli více peněz, a už vůbec nic pro to, aby se snížila ta inflace. Takže v podstatě vláda Petra Fialy dostává občany úplně do kleští. Je to vláda ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů. Žádná řešení tady nejsou. Občané jsou zoufalí.

Proto jsem vás chtěl znovu požádat o to, abyste hlasovali pro to předřadit náš návrh zákona.

I z tohoto pohledu je jasné, že jde o krok, jehož realizace již nesnese dlouhého odkladu i proto, že situace našich nízkopříjmových seniorů je, a to i s ohledem na aktuální kontext enormně rostoucích cen energií, potravin a dalších základních životních potřeb, naprosto neúnosná. V této souvislosti je zavedení minimálního důchodu jednoznačně lepším a systémovějším řešením než odkazování seniorů novou vládou na to, aby si zažádali o příspěvek na bydlení, což je zdlouhavé a administrativně nesmírně náročné. ***

Takže tahle vláda místo, aby systémově podpořila lidi s nízkými důchody, tak vy ještě seniory odkážete, aby si zažádali o příspěvek na bydlení. Je to nedůstojné, když ti lidi celý život pracovali, a kvůli tomu, že dosavadní vlády nejsou schopny pomoci slušným lidem, tak potupně musí po celoživotní práci jít na úřad a jak žebráci si tam žádat o příspěvek na bydlení, místo aby dostali ti, co si to zaslouží, aspoň minimální důstojný důchod. To je opravdu ostuda a to ani nehovořím o tom a už jsem to tady zmiňoval, že ten příspěvek na bydlení, ten způsob, jakým to pojala vláda, je příliš složitý. A když si představíte seniora v nouzi, kterému je třeba osmdesát, devadesát, tak jak si asi bude žádat o takový příspěvek? Takže férové by bylo těm slušným lidem, co mají odpracováno a zaslouží si to, jsou to i třeba invalidé, aby prostě měli nárok na ten minimální základní důchod bez nějakého žebrání u úřadů, nehledě na to, že mnoho nízkopříjmových seniorů žijících například v družstevních bytech nebo mimo Prahu na tento příspěvek vůbec nedosáhne, popřípadě o této možnosti vůbec neví, což se podle seriózních studií týká cca 300 tisíc osob, hlavně právě seniorů. Je pro nás zcela nepřijatelné, aby desetitisíce seniorů byly po celoživotní tvrdé práci nuceny žít z příjmů hluboko pod hranicí chudoby a propadat se v důsledku toho do dluhových pastí a exekucí, popřípadě odstupovat několikrát za rok vysilující a mnohdy ponižující martyrium podávání žádosti o sociální dávky. Stavět starobní důchodce, kteří odpracovali pro společnost několik desítek let a kteří mají často podlomené zdraví, do situace žadatelů o sociální dávky, obrazně i doslova do jedné řady s těmi, kteří naopak neodpracovali vůbec nic, je navíc neetické, nemorální a nehumánní. A to je přesně to, o čem já tady hovořím, že v podstatě vláda postaví do jedné řady jak seniory nebo důchodce, kteří odpracovali pro společnost mnoho let, tak staví ty takzvané nepřizpůsobivé, kteří v podstatě si neodpracovali vůbec nic. A teď na tom úřadu v podstatě je staví úplně do jedné roviny, což je prostě ostuda. Je to prostě ostuda. Proto my říkáme, že je lepší, když ti, co si to zaslouží, aby dostali ten minimální důstojný důchod, právo na důstojný život, aniž bychom je dostávali do nějaké nedůstojné pozice. Občané, kteří celý život poctivě pracovali pro náš stát, si zaslouží prožívat důstojné stáří. Zavedení institutu minimálního důchodu rovněž nepochybně sníží náklady a náročnost sociálního systému jako takového. Jde rovněž o institut, který je dlouhou dobu standardní součástí důchodových systémů mnoha evropských zemí. Oproti tomu současné nastavení českého důchodového systému je nespravedlivé a systémově vadné a naprosto nezaručuje možnost důstojného prožití důchodového věku, spíše naopak. A my za SPD říkáme, změňme to, dokud je čas. Takže já bych znova zopakoval, co se týče tohoto bodu, že bychom chtěli, abychom tedy jako další bod dnešní schůze předřadili bod číslo 44, sněmovní tisk 24, zákon o důchodovém pojištění. Máme to poznamenáno, jo? No, tak vidíte. Navrhuji předřadit bod číslo 44, sněmovní tisk 24. Dvacet čtyři, tak. Pojďme dál. Nyní bych chtěl navrhnout, abychom předřadili na program schůze Poslanecké sněmovny - a to je zásadní návrh. To je zásadní návrh, to je samozřejmě návrh, který je potřeba projednat a je to ústavní zákon o celostátním referendu. Je to návrh zákona SPD a je to sněmovní tisk číslo 8. Sněmovní tisk číslo 8. Samozřejmě já jsem tady zdůraznil, že je to návrh SPD, protože jak jistě víte, tak poslanec může navrhnout předřadit i návrh, který je za jinou politickou stranu, takže aby nedošlo tady k nějakému nedorozumění. Takže tedy za nás říkáme, že ten návrh SPD jako zákon, (návrh?) o celostátním referendu má samozřejmě tady už delší anabázi. Jak víte, tak já ten návrh zákona o referendu prosazuji už v Parlamentu, mám na mysli i Senát, protože jsem byl i senátor, tak ho prosazuji v podstatě od roku 2013 a stále se tomu ostatní politické strany brání. A já prostě jsem vždycky přemýšlel nad tím, proč se ostatní politické strany brání tomu, abychom v České republice zavedli zákon o referendu. Protože jak už jsem poznamenal, tak v podstatě my jsme už poslední ze dvou zemí, která nemá v Evropě, v Evropské unii referendum. (Otáčí se k předsedajícímu.) Já bych vás chtěl jenom požádat, oni tady mluví přímo přede mnou a mě to ruší, tak jestli by mohli přestat mluvit. Diváci jsou v pohodě, ale buďte zticha v tom případě a nerušte mě. (Ruch v sále, poslanci tleskají.) Na diváky jsem zvyklý, to je v pořádku. No, problém je, že neznám jejich jméno. Takže já jsem chtěl, ale oni se schválně staví tady, ale já vůbec nevím, kdo to je. Já bych chtěl oslovit, ale bohužel je neznám. Takových lidí, co se mi snaží okopávat kotníky, potkám hodně, ale jména neznám. Bohužel. Takže omlouvám se. Takže oni tady stojí schválně, samozřejmě, ale neznám vaše jména, ale jsem zvyklý na tyhle věci, to je vždycky. Takže karavana jede dál, první část přísloví, neříkám. Já bych z tohoto pohledu chtěl jenom říci, že diváci mi nevadí, jsem zvyklý z větší blízkosti, to je v pořádku, ale bývají tiše, když se chovají slušně. Takže jenom jsem chtěl říci, že ten zákon o referendu, já jsem opravdu dlouho přemýšlel a teď chci zdůvodnit to, budu zdůvodňovat to, proč to chceme navrhnout, tak prostě já tady dlouho přemýšlím o tom a celou dobu v podstatě, když na to přijde, proč jsou tady ty strany takoví odpůrci demokracie? Proč se tak bojíte demokracie? Proč se ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a kdo to tam ještě je? (Pobavení v sále.) Piráti, STAN, KDU-ČSL... STAN a TOP 09, proč se tak bojí demokracie? Bohužel tady musí padat kritika i na hnutí ANO. (Poslanec Radim Fiala z prostoru před řečnickým pultíkem: Nemáme tady ministry.) Nejsou tady ministři, takže já bych požádal o pauzu, až se dostaví ministři. ***

Tak dále. Takže já jsem nad tím přemýšlel a tady samozřejmě padá i kritika na hnutí ANO, protože vy jste to měli ve vládním prohlášení, vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM, a přesto, že tady byla v podstatě v minulém volebním období velmi nadějná ústavní většina, mluvím o zákonu o referendu, nemluvím o ničem jiném, tak v podstatě tady jsme měli ústavní většinu a prostě přesto to do toho Senátu neodešlo. A opravdu musím vytknout i poslancům hnutí ANO, a KSČM a ČSSD nemá smysl vytýkat, protože už tady nejsou, takže protože když to tady šlo poslat do toho Senátu, kde by to tedy stejně neprošlo, to víme, protože senátoři jsou proti demokracii a nechtějí zákon o referendu, tak aspoň jsme mohli ukázat, že ta Poslanecká sněmovna nějakým způsobem chce prostě posouvat demokracii tak, abychom se dostali alespoň na úroveň těch běžných evropských zemí, protože jak jsem říkal, tak ve většině evropských zemí zákon o referendu platí. Samozřejmě můžeme diskutovat o tom, s jakými parametry platí. Protože samozřejmě ono se řekne referendum a referendum, ale v podstatě často ty parametry jsou takové, že to referendum není reálně realizovatelné. Protože je tam příliš vysoké kvorum pro vyvolání referenda, jsou příliš omezené otázky pro to referendum. To znamená v podstatě možnost atraktivních otázek chybí. A v podstatě možnost atraktivních otázek chybí, takže pochopitelně to snižuje zájem o to referendum, když občané nemohou hlasovat skutečně o tom, co je skutečně zajímá. Takže těch parametrů je tady víc, které samozřejmě potom i kdyby zákon o referendu prošel, tak v podstatě stejně to nenavrhuje, stejně to nesplňuje demokratické principy. Ale my jsme tady říkali ve Sněmovně i v minulém volebním období, přece je důležité, my už jsme jako rezignovali, nebo nerezignujeme, ale prostě bych byl rád, aby prošel aspoň nějaký zákon o referendu, který alespoň otevře cestu k té demokracii. Tady byly návrhy v minulém volebním období, které, samozřejmě to bylo úplně šílené, byly tady strany, které se jakoby tvářily, že chtějí referendum, a pak nasadily kvorum 800 000 podpisů na vyvolání referenda. Což samozřejmě je absolutně proti těm zvyklostem, na základě kterých se vyvolává referendum. Byly tady strany, které sice řekly: Referendum ano. Ale v podstatě v tom zákoně takovým způsobem omezily otázky, že v podstatě v kombinaci s těmi 800.000 podpisy, ale když nesmíte hlasovat třeba o členství v EU nebo nesmíte hlasovat třeba o zrušení Senátu, nebo nevím, prostě snažím se tady dávat otázky, které vím, že občany hodně zajímají, tak v podstatě v takovém případě samozřejmě nikdy k žádnému referendu nedojde. (Poslanec Bendl přináší PET lahev s vodou.) Já tady mám vody dost, ale jinak děkuji. Ale já moc pít nechci, takže v pořádku. (Oživení v sále.) Vy to myslíte zákeřně, pane poslanče Bendle, prostřednictvím pana předsedajícího. (Smích v sále.) Já to vím, že to není jen tak. Vy už tady děláte všechny taktiky, budu mluvit k věci, že tady pan poslanec se postavil schválně přede mne, ale neví, že jsem zkušený, takže mně to celkem nevadí, kdyby tady stála celá skupina. To je v pořádku, na to jsem zvyklý. Vodu, děkuju. Takže já opravdu z tohoto pohledu je to opravdu pozoruhodné a myslím si, že bychom se skutečně měli shodnout na tom, že bychom to pustili přes první čtení. A přece nikomu nebrání, abychom se všichni společně zapojili do diskuse. Já to spíš vytýkám těm stranám, že tady nikdo nechce referendum, já tady na vás špatně vidím, víte, na všechny, takže si to tahle dám dolů. (Poslanec Brázdil vrací lahev s kelímkem poslanci Bendlovi.) Jo, ty mi to odneseš, dík. Tady pan poslanec má žízeň. Takže já jsem jenom chtěl říct, že to by bylo prostě ideální. Ale já tady musím minimálně aspoň v tomhle trochu ocenit tu minulou konstelaci, která tady byla, protože přesto, že se ve finále ukázalo, že hnutí ANO ten zákon o referendu prostě není ochotno definitivně protlačit Sněmovnou a nepomohlo nám, tak alespoň měli tu odvahu, aby to prošlo přes první čtení. Aby se to vůbec mohlo diskutovat. A to si myslím, že aspoň tento posun byl zajímavý. Takže já jsem vás chtěl v tomhle ohledně referenda požádat, abychom to propustili aspoň do prvního čtení. Znovu zdůrazňuji, že tam není žádná lhůta pro projednání. Protože u ústavních zákonů nejsou lhůty, takže nikdo z vás nemusí být ani pod tlakem, že když se to propustí, tak že je potřeba o tom jednat. Není potřeba o tom jednat, pakliže vy to nepřipustíte. Takže to jsem chtěl říct. A znovu k těm parametrům. My v tom našem návrhu zákona navrhujeme, aby stačilo k vyvolání referenda 100 000 podpisů. Navrhujeme, aby mohli v podstatě občané vyvolat referendum v podstatě na jakoukoliv otázku. Kromě omezování ústavních práv občanů. Máme tam taky, aby nemohli měnit soudní rozhodnutí. To je zase moc soudní. A tak podobně. Ale v podstatě o čemkoli, co není v rozporu s Ústavou anebo co nepřipouští Listina základních práv a svobod stručně řečeno, tak by se mohlo hlasovat. To znamená, občané by si mohli vyvolat hlasování o zrušení Senátu, o členství České republiky v Evropské unii, v NATO. A my v SPD říkáme: Ať lidi rozhodnou v referendu. Když budou chtít, tak jo, když ne, tak ne. A prostě měla by být naplněna vůle občanů. Takže tohle je další parametr, který tam máme. A dalším důležitým parametrem, který je u zákona o referendu, je kvorum účasti u referenda. Tady jsou vždycky snahy, nebo zaznamenal jsem snahy, a to je právě to, že ti poslanci těch jiných stran, kteří si pouze v podstatě hráli na to, že by snad náznakově jakoby chtěli předstírat, že jsou demokrati, tak v podstatě ve finále nasadili takové kvorum účasti u referenda - 30 % voličů, 35 % voličů atd., atd., aby to referendum prostě nebylo nějakým způsobem realizovatelné. Já bych tady chtěl připomenout, že už jedno celostátní referendum v České republice proběhlo. A bylo to referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. A u tohoto referenda o vstupu České republiky do Evropské unie nebylo žádné kvorum. ***

To znamená, že je to přesně to určité pokrytectví, že když se hlasovalo v tom jediném celostátním referendu o vstupu České republiky do EU, a teď nechci hovořit o tom tématu referenda, chci teď hovořit o zákonu, o parametrech, tak tam nebylo žádné kvorum. Takže už máme zkušenosti a to je referendum, se kterým tady v podstatě i ti současní odpůrci referenda z řad probruselské pětikoaliace souhlasí a vždycky se na něj odvolávají. Ale odvolávají se jenom, když se jim to hodí.

Znovu připomínám, že to referendum v roce 2004 - tuším že to bylo 2003, 2004 - bylo bez kvora. To znamená, že tam vůbec nebylo určeno, kolik občanů se referenda musí účastnit, aby bylo platné. Neboli, když to řeknu logicky, až bych řekl polopaticky, jeden občan mohl rozhodnout o vstupu České republiky do Evropské unie. Kdyby k tomu referendu přišel jeden jediný občan, tak rozhodne o vstupu České republiky do Evropské unie. Ty parametry referenda, které bylo v roce 2004, považuji za demokratické z pohledu kvora. Teď mluvím o kvoru. A teď je právě zvláštní, že když jsme tady diskutovali v minulém volebním období, a my jsme navrhovali referendum i v předminulém volebním období, jaké parametry by mělo referendum mít, tak najednou právě ti zastánci referenda o vstupu do Evropské unie protestují, najednou říkají, jak by bylo nebezpečné, kdyby tam nebylo kvorum a najednou se jim to nelíbí.

Já jsem tady chtěl k zákonu o referendu vstřícně říct, tady jsem rád, že se mě zastane pan doktor Dvořák, náš poslanec neurolog, asi tady potřebuje kolega z vládní strany vyšetřit. (K poslanci, který dlouhodobě stojí proti řečnickému pultu.) Ale on si neuvědomuje, že potřebuje vyšetřit, to je ten problém, ale ani po domluvě. Škoda, že se tady ztrácí čas, protože mně je to úplně jedno. Klidně se tady stavějte na hlavu. Já jsem chtěl říct, že k tomu chceme být maximálně vstřícní. Už mi přibývají diváci. (K postávajícímu poslanci se přidali další kolegové.) To je paráda, ještě vstupné, vidíte a to bychom dali do pokladničky právě těm zdravotně postiženým spoluobčanům, proti kterým vy hlasujete. To by vám slušelo červený nos, vaší vládní koalici, to máte pravdu. Důležité je, že nejste nikdo tak vysoký, protože tamhle je ta kamera, takže se můžete snažit, jak chcete, ale to je v pořádku. Stejně mi to nevadí, ale vidíte, jak tady přibývají diváci. Nechci mluvit k věci, ale tohle je raritní strana. Můžu poprosit naše poslance, aby mi to vyfotili, protože to dáme na Facebook, jakou tady mám pozornost. To bude dobré, abychom to dali, protože čím více diváků, tím lépe.

Je vidět, že ve vládní koalici nervozita stoupá, protože chcete prosadit ten totalitní pandemický zákon, my nechceme. My chceme prosadit podporu invalidním a starobním důchodcům, vy nechcete. Tyhle všechny body jsem tady navrhoval. My chceme ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými, ale vy to nechcete. (Poslanců vládních stran stojících před řečnickým pultem opět přibylo.) A teď už se pomalu blížíte ke mně, ještě chybí nějaký fyzický atak. K tomu už je jenom krok, protože ta vaše nervozita stoupá. Ale já tu vaši agresivitu znám, všiml jsem si toho i v minulosti, je to takové nepříjemné, ale ne pro mě.

Takže pojďme k tomu zákonu o referendu. Ten zákon o referendu - pojďme k němu. Já jsem chtěl za nás říct, že my už jsme ochotni udělat i kompromis. Vy nesouhlasíte většinově jak s referendem, tak samozřejmě budete mít problém s tím, aby tam bylo nějaké kvorum. Za mě říkám, že tady byly v minulém volebním období návrhy, jak jsem říkal, kvorum 35 %, 30 %, 25 %, tuším 20 %, že my bychom chtěli, aby aspoň prošel nějaký zákon o referendu. V každém případě bychom to chtěli a chtěl bych vás požádat o podporu.

V neposlední řadě takovým tím parametrem, který se také diskutoval, bylo, jestli budou mít občané dost informací o tom tématu, které se má hlasovat. Protože to mi připadlo takové zvláštní, politici, kteří jsou proti zákonu o referendu, a naopak zase myslím, že v tomto pohledu je poctivý přístup ODS, protože ODS na rovinu říká, že nesouhlasí se zákonem o referendu a na nic si nehraje. Ódéeska řekne, úplně na rovinu přiznala, že je proti zákonu o referendu a prostě hlasují proti zákonu o referendu. Takže to je takový ten přístup, který je v pořádku, protože když politicky řeknete, že jste proti zákonu o referendu a podle toho pak hlasujete, tak proti tomu přeci nemůžeme vůbec nic říct. Nesouhlasíme s vámi, ale aspoň nehrajete komedii.

Jinou otázkou je, když jsou tady třeba Piráti a Piráti slibovali před volbami referendum, tedy už před těmi minulými, před čtyřmi roky. A potom, když přišlo na lámání chleba tady ve Sněmovně, tak slibovali dokonce Piráti, jestli si pamatujete dobře, ve volebním programu, že lidé budou moct hlasovat i o členství České republiky v Evropské unii. A potom, když se dostali do Sněmovny, tak tento svůj program opustili a najednou souhlasili s variantou, když jsme o tom diskutovali tady ve Sněmovně, aby se ta možnost hlasování o členství České republiky v mezinárodních organizacích, neboli například v Evropské unii, z toho vyjmula. (Nyní si před řečnický pult stoupli rovněž někteří poslanci SPD. Neklid v sále. ) Tak já myslím, že je čas na to, aby se asi zjednal pořádek, abych mohl mluvit.

Ale evidentně vaši vládní poslanci vaši výzvu nerespektují. (Před řečnickým pultem zůstal stát vládní poslanec, který tam byl původně sám.) Teď nevím, vyzval jste vaše vládní poslance, aby zaujali místo ve své vlastní lavici a oni vás nerespektují, jenom na to upozorňuji. Ale já si vážím vaší výzvy. Já si myslím, že bychom se tady k sobě měli chovat slušně a neměli bychom se tady záměrně provokovat a dělat si naschvály, jak to tady předvádí poslanci vládní koalice. Já to vydržím, ale jestli toto je politická kultura, kterou tady zavádí vládní pětikoalice, tak je to pěkný hnus, musím říct. Já to tady zvládnu. Ale jestli se takhle chovají dospělí lidé, že se tady vzájemně snaží poslanci vyprovokovat a provokovat, já si myslím, že to není dobře. Znovu říkám, že to není správný přístup.

A kdybych já byl ve vedení Sněmovny, tak požádám zdvořile všechny poslance všech politických stran, aby respektovali to, že tady vzájemně se vyjadřujeme, protože přijde i čas, kdy se vy budete chtít déle vyjádřit. Přijde ten čas, a ten čas jste měli v minulém volebním období, byli jsme všichni v opozici a nikdo nenarušoval vaše vyjádření. To znamená, jsem rád za to, že jste aspoň na určitou tuhle situaci reagoval, protože já bych chtěl znovu požádat všechny, abychom se tady chovali slušně k sobě. Slušně a aby se tady lidi vzájemně neprovokovali. Já myslím, že je to zoufalé a že je to zbytečné. Tak ano. Takže já půjdu zase dál. A děkuji.

Takže jsem jenom chtěl říct k tomu referendu... Teď jsem tedy trošku ztratil nit, se tedy přiznám, takže nerad bych se zase opakoval, ale v podstatě jsme hovořili o tom, že tady byli poslanci Pirátů, kteří slibovali, že bude možné, a měli to tam, měli to i na internetu, možná to tam mají ještě dodnes, ale v minulém volebním období to tam bylo, že souhlasí s tím, aby se hlasovalo i o členství České republiky v Evropské unii. A potom úplně nepochopitelně otočili a jménem Pirátů vlastně si tady domluvili nějaký, nechci říct ani kompromis, protože to byl kompromis mezi několika, pár stranami. Dobře, byl to kompromis mezi někým a domluvili si kompromis mezi vlastně ČSSD a ANO, že se z toho ve finále vyřadila možnost hlasovat o členství ČR v EU. Takže Piráti takhle jako zradili, zradili svůj program. Ano, tak ČSSD a ANO říkaly, že nechtějí hlasovat o členství v EU. Říkal to i předseda Andrej Babiš, takže ti jenom splnili to, co říkali, takže se to těžko kritizuje, protože... ODSka také říká, tak říkala vždycky, že nechce referendum, říkali to vždycky i lidovci, takže to úplně chápu. To je v pořádku. Ale pak jsou tady ale strany, které to neříkaly, že jsou proti referendu...

-------

Vždyť já se tady hlásím celou dobu. (Má vypnutý mikrofon.) Proč mi vypínáte mikrofon? Já mám námitku.

Počkejte. Vy mě nemůžete přerušit. Já kontinuálně mluvím a vy mě nemůžete přerušit při mluvení. (Mluví stále při vypnutém mikrofonu.) Tu pauzu jste vyhlásil vy a já kontinuálně mluvím. No, jasně že jo.

Nechte toho. Je nějaká demokracie. Takhle to nejde.

No, počkejte, já jsem byl přerušen v projevu a teď se nemůžu ani vyjádřit. Je to možný tohle? (Mluví s vypnutým mikrofonem.)

Vy jste mě přerušil uprostřed projevu.

Já chci pokračovat. Prosím vás, z jakého důvodu jste vyhlásil pauzu? Vy jste mě přerušil o své vlastní vůli. Já jsem nechtěl pauzu, vy jste mě přerušil a pak jste mi odebral slovo. Počkejte, vy jste před chvíli vyhlásil pauzu, že tu nejsou ministři. Je to vaše vina. Takže vy jste přerušil moje vystoupení z toho důvodu, že vaši ministři tady nejsou, v rozporu s jednacím řádem Sněmovny. Tím pádem jste dal prostor na návrat ministrů a já jsem měl kontinuálně pokračovat ve svém vystoupení. Vy do toho vložíte nějaké hlasování. (Poslanci opozice tleskají na znamení souhlasu s řečníkem.) To je normálně nastupující totalita a diktatura, co vy předvádíte. To je přímé ohrožení demokracie.

Já vůbec nevím, jak na to reagovat. Protože vy mě přerušíte v rozporu s jednacím řádem. Vy mě nemáte co přerušovat. Vy mě nemáte co přerušovat, když mluvím, protože já jsem ani nemluvil vulgárně, mluvil jsem k věci. Ani jste mě dvakrát nenapomenul. Vy jste mě vůbec neměl přerušovat. Vy nemáte jediný důvod mě přerušovat, vy mě přímo nesmíte přerušit vůbec. Když jsme vás upozornili, že tady nejsou ministři, tak se měli navrátit ministři a já jsem měl kontinuálně pokračovat ve svém projevu. To je přece úplně neuvěřitelné, co se tady děje. Já vám říkám, že to je normálně protidemokratický puč, co se tady děje. (Potlesk poslanců opozice.)

Já dávám námitku proti postupu předsedajícího, protože nás, co jsme v opozici, volilo cca dva milióny voličů a tímhletím způsobem úplně v rozporu se zákonem o jednacím řádu, v rozporu s demokracií, v rozporu s jakoukoliv demokratickou elementární kulturou tady prostě ohýbáte jednací řád, ohýbáte demokracii, ohýbáte práva a svobody nás, poslanců, co jsme tady zvoleni a občanů, které zastupujeme. To je přece úplně bezprecedentní útok na svobodu a demokracii, který tady předvádíte. (Potlesk zleva.)

Sám předsedající Skopeček, a to bych chtěl zdůraznit na mikrofon, sám místopředseda Skopeček řekl, že jednací den je do 21 hodin a řekl to na mikrofon, takže je to ve stenozáznamu. Já jsem tady vůbec neměl být přerušen a opravdu tristní na tom je, že tady jsem mluvil s panem premiérem Fialou, tady jsem ho vyzýval, ať zasáhne, protože to je ohrožení svobody a demokracie, a pan premiér řekl, že na to nechce reagovat, že se k tomu nechce vyjadřovat a že si to mám vyřídit tady s předsedajícím. Pane premiére, vy nejste chlap, který má odvahu a který chce bojovat za svobodu a demokracii! (Výkřiky a potlesk zleva.) Vy jste normální srab. Já jsem se vám to tady snažil říct. (Výkřiky z levé strany sálu, bušení do lavic, řečníka skoro není slyšet.) Vy, pane premiére, moc dobře víte, že to je špatně. Vy to moc dobře víte. Čtyři roky jsem vedle vás seděl (Předsedající řečníka napomíná.) - ne, já můžu oslovovat premiéra přímo. To znamená, vy moc dobře víte, že je to špatně. Já jsem čtyři roky vedle vás seděl, já to na vás vidím, že vám to není příjemný, měl jste vstát a jako chlap říct, aby se pokračovalo demokraticky v téhle Sněmovně. Vy jste mě opravdu zklamal.

Psali jsme: Okamura (SPD): Podle mého názoru je to ministerstvo vnitra, kdo šíří dezinformace Okamura (SPD): V EU vládne parta ideologických šílenců Okamura (SPD): Je potřeba ukončit sérii chaotických vládních opatření Okamura (SPD): Proti pandemickému zákonu podáme ústavní stížnost

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama