Okamura (SPD): ODS a TOP 09, strany tzv. demobloku, se absolutně demaskovaly

Vážené dámy a pánové.

To, co jsme tady teď slyšeli od zástupce TOP 09 ve spolupráci s ODS znamená, abych to přeložil občanům do srozumitelné řeči, že ODS a TOP 09 zablokovali to, aby starobní invalidní důchodci dostali letos přídavek pět tisíc korun. Protože v okamžiku - a padlo to tady, takže to tady je - pan Miroslav Kalousek řekl, že spolu s TOP 09 spolu s ODS, dva poslanecké kluby v souladu s jednacím řádem zablokovaly jednání podle § 90, takže tímto znemožnily to, aby všichni důchodci v České republice, starobní a invalidní, dostali letos v podstatě pět tisíc korun, protože to nestihneme už projednat.

Takže se tady ODS a TOP 09, strany tzv. demobloku, absolutně demaskovaly, jakým způsobem tady teď znemožnily ODS a TOP 09 v podstatě několika milionům důchodců, včetně vdovských důchodů, aby si přilepšili. A musíme si tady říct na rovinu, co tady tedy před pár minutami padlo, a proto jsem tady zopakoval dvakrát, aby to všichni slyšeli a všichni si uvědomili, co to je ODS a TOP 09, a koho hájí a jaký program prosazují.

Naopak hnutí SPD vždy podporovalo a podporuje zvyšování starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, takže samozřejmě podpoříme i navrženou jednorázovou platbu pět tisíc korun. Dát chudým důchodcům jednorázovou almužnu je ale nedostatečné a nesystémové řešení. Zvyšovat nejnižší důchody je přímo naše povinnost vůči těm, kteří celý život pracovali. SPD proto podalo do Sněmovny již před půlrokem zákon, kde navrhujeme minimální důchod ve výši hranice chudoby stanovenou pro Českou republiku EUROSTATem, což je Evropský statistický úřad. Na základě našeho návrhu.

Na základě našeho návrhu by měli všichni starobní a invalidní důchodci - a týkalo by se to i vdovských důchodů - minimální důchod necelých patnáct tisíc čistého a až od této částky výše zásluhově. Samozřejmě za podmínky odpracovaných roků a v případě invalidů také pro ty, kdo prokazatelně nemohli pracovat. My v SPD říkáme jasně, že nikdo, kdo si odpracoval povinná léta, by neměl žít pod hranicí chudoby. To je naše morální povinnost vůči našim seniorům. V žádném případě se náš návrh tedy netýká tzv. nepřizpůsobivých, protože je tam podmínka odpracovaných let.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

Ale tristní je, že se k uzákonění minimálního důstojného důchodu hlásil na předvolebních akcích s důchodcovskými organizacemi i pan premiér Babiš. Ale skutek utekl. Předvolební sliby nejen nesplnil, ale dokonce hlasuje i proti, protože vláda hnutí ANO a ČSSD zaujala k návrhu zákona SPD, kde chceme uzákonit tento minimální důstojný důchod, negativní stanovisko. Opravdu nevím, co je na minimálním důstojném důchodu k nepochopení. Je to evropský standard několika evropských zemí, v mnoha západních zemích.

V principu není potřeba tak rychle navyšovat vysoké důchody, ale je nutné navyšovat v prvé řadě ty nízké důchody a stát to, co na straně jedné vydá, na druhé straně ušetří na sociální pomoci těm nejchudším důchodcům a ušetří také s tím spojenou byrokracii. Hnutí SPD je přesvědčeno, že by lidé, kteří celý život pracovali nebo jsou invalidé, neměli potupně škemrat o sociální dávky, ale měli by mít základní důstojný důchod. Jak jsem ale již řekl, vláda hnutí ANO a ČSSD ale návrh SPD vytrvale odmítá a dokonce hlasovali proti němu na vládě, takže sem do Sněmovny přichází s negativním stanoviskem, a chce dát chudým důchodcům pouze jednorázovou dávku. Vláda odmítáním návrhu SPD potvrzuje, že ve skutečnosti nechce opravdu zvýšit nízké důchody. Raději udržuje důchodce v chudobě, aby se jim pak mohla těsně před volbami zalíbit jednorázovým příspěvkem, který ale v principu chudobu důchodců vůbec neřeší.

Pozoruhodná je ještě jedna věc. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje valorizaci důchodů všem stejnou částkou, nikoliv stejným procentem, jak to dělá vláda. Jelikož tak, jak to dělá vláda, tak se rozevírají nůžky mezi chudšími a bohatšími důchodci, přitom náklady se zvyšují všem stejně. Vláda ale valorizaci všem stejnou částkou odmítá. A teď vidíme, že to jde. Ale vláda to chce udělat jen jednorázově, takže jsou vládou zase biti ti chudší důchodci.

Vláda píše v důvodové zprávě k návrhu na jednorázový příspěvek, že tím ihned zlepší příjmovou situaci poživatelů důchodů. K tomu zopakuji, že důchodci i my v SPD samozřejmě vítáme jakékoliv zvýšení a jak jsem říkal, SPD samozřejmě podpoří tento jednorázový příspěvek, ale znovu zdůrazňuji, že tento jednorázový příspěvek důchodcům trn z paty nevytrhne a chudoby je nezbaví. Je prostě nutné přijmout systémový zákon SPD o minimálním důstojném důchodu. Stačí, když pro náš návrh, který již leží tady ve Sněmovně, zvedne vládní koalice hnutí ANO a ČSSD s podporou KSČM ruku. Vláda ale nechce. Nechce ve skutečnosti zbavit invalidní, starobní a vdovské důchodce chudoby. A to je potřeba nahlas říkat.

Pojďme si tedy říct, proč vlastně ostatní strany tady ve Sněmovně, včetně vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM, nestojí o to, aby důchodci měli skutečně důstojný příjem. Je tady pozoruhodná shoda zleva i zprava. Jsou před námi krajské a po nich parlamentní volby. Každá vláda se před volbami snaží důchodcům vlichotit nějakou mimořádnou valorizací, ale kupodivu nějakou minimální důstojnou hranici základní výměry odmítají všechny vládní partaje. Důvod je jasný. Důchodci jsou totiž pak na valorizacích závislí a jsou pak vděčni za každé přidání a přitom si mnozí neuvědomují, že to je jen vydírací a korupční nástroj, protože senioři by měli mít důchody na slušné a minimální úrovni přece automaticky. A to by měla vláda zajistit, nebo aspoň přijmout zákon z pera SPD. Jenže to by se pak politici nemohli pyšnit, že důchodcům před volbami přidali, kdyby měli všichni důchodci automaticky důstojný důchod.

A kde na to ve státní pokladně vzít? V prvé řadě by měl stát žádat náhrady škody po všech zlodějích, kteří tuhle zemi rozkrádali. Právě probíhá soud s politicky ČSSD a ODS, kterým hrozí až šestnáct let vězení za rozkrádání miliard korun v Ústeckém a Karlovarském kraji. A například pan Bakala s pomoci expremiéra Sobotky z ČSSD a dalších připravil republiku o desítky miliard. Mluvím například o privatizaci OKD.

Další balík peněz máme v Německu za válečné reparace. Poválečný dluh v dnešní hodnotě s pětiprocentním úrokem dosahuje až patnáct tisíc miliard korun. Nejen každý důchodce, ale každý občan tak má v Německu milion a půl korun. Tato i předchozí vlády vytrvale odmítají dluh vymáhat, přitom Němci nikdy svůj dluh nezpochybnili. A neplatí pouze proto, že to po nich nikdo z České republiky nechce, respektive vláda to po nich nechce. Polsko, Řecko a dokonce i Namibie chtějí reparace nárokovat a africká Namibie již dostala od Německa i konkrétní nabídku.

My se tady handrkujeme o každou stovku, kterou bychom chtěli přidat starých a bezmocným, a na druhé straně je česká vláda hnutí ANO a ČSSD tak velkopanská, že daruje Německu patnáct tisíc miliard korun. A vláda by měla samozřejmě investovat také do projektů nebo firem, které budou přinášet zisk, který by pomohl mít na financování důchodů. Stejně tak to dělají západoevropské státy, které drží podíly v ziskových soukromých firmách. Je přece jasné, že důstojné důchody nepůjde financovat primitivním zvyšováním daní a odvodů. Tady jsme již na limitu. Spíše za limitem, takže stát musí umět najít pro stát další zdroje financí tak, jako například německé nebo francouzské vlády, které mají podíly například v automobilkách.

Závěrem znovu zopakuji, že poslanci SPD budou hlasovat pro přijetí tohoto zákona o mimořádném jednorázovém příspěvku, ale veřejně protestujeme proti tomu, že tato vláda tak, jako ty předchozí, dělá z důchodců žebráky, závislé na vládní libovůli. Pokud chcete pomoci důchodcům s nízkými příjmy, a to říkám vládě, tak schvalte zákon SPD o minimálním důstojném důchodu a zároveň valorizujte o pevné částky, nikoliv o procenta. Důchodci nejsou žebráci, ale lidé, kteří tento stát budovali a tomuto státu po desetiletí vydělávali peníze, a tak se k nim musíme chovat. Ty peníze na slušné živobytí jim stát dluží.

A znovu jsem chtěl ještě na závěr zopakovat to neuvěřitelné, co tady řekl přede mnou Miroslav Kalousek z TOP 09, kdy v podstatě hází vidle do plánu, aby důchodci dostali přidáno pět tisíc korun do konce roku, protože poté, co pan Miroslav Kalousek řekl jménem poslaneckých klubů ODS a TOP 09, protože jsou tady potřeba k tomuto dva poslanecké kluby, takže se domluvila ODS s TOP 09, tak řekli, že vetují projednávání tohoto návrhu podle § 90, tak v podstatě to nemůžeme projednat ve zrychleném řízení a tím pádem hrozí, že se to nestihne projednat tak, aby lidé, důchodci dostali těch pět tisíc do konce roku. A to si myslím, že je potřeba zopakovat na závěr znovu, aby všichni občané věděli a slyšeli, jaká je politika ODS a TOP 09. Je to asociální politika a pro SPD je to zcela nepřijatelný návrh.

Děkuji za pozornost.

