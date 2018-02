Okamura (SPD): Obvinění z tunelování volební kampaně nebo popírání holocaustu jsou vykonstruovaná a směšná

Nechutný zážitek ze Sněmovny - bez představení mne z ničeho nic oslovil na chodbě redaktor veřejnoprávního Českého rozhlasu Ondřej Golis (zjistili jsme dodatečně) a začal mne bez předchozího upozornění ihned nahrávat a pokládat otázku s cílem pomluvit SPD. Navíc si bez dovolení natáčel také děti ze školní skupiny, která stála opodál, a která se se mnou předtím fotografovala, protože sympatizují. Nevhodné chování tohoto redaktora již oficiálně řeší kancléř Poslanecké sněmovny. Požádal jsem ho, aby mne bez mého souhlasu nenahrával s tím, že pospíchám na jednání. To odmítl. Tak jsem mu řekl, že mu na otázku tedy rychle odpovím a požádal jsem ho, aby odpověď zveřejnil v plném znění, aby nedošlo k překrucování faktů (na to jsou totiž v ČRo specialisté). Redaktor se na mne rozkřikl, že mu nebudu diktovat, co a jak má odvysílat. Byl jsem v šoku. Tento člověk placený z Vašich koncesionářských poplatků považuje za zcela samozřejmé, že manipuluje a překrucuje reportáže tak, jak se jim to v ČRo hodí, aby pošpinili nepohodlné lidi. A například redaktor ČRo Radko Kubičko říká v pořadech, že je SPD extrémistická strana, aby nás pomluvil. Neuvěřitelná arogance a zneužívání koncesionářských poplatků. Co si o tomto chování myslíte vy, napište také přímo řediteli Českého rozhlasu na jeho veřejný mail: Rene.Zavoral@rozhlas.cz

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

SPD považuje současnou kampaň vedenou pořady České televize Reportéři ČT, 168 hodin a Českým rozhlasem za přímý pokus ovlivňovat politiku v České republice. Česká televize a Český rozhlas otevřeně vstoupily do politiky jako politické subjekty, které jsou součástí politického zápasu v České republice. Za peníze českých občanů špiní nepohodlné politiky a politické subjekty a drze odmítají sdělit, kolik platí svým celebritám za jejich tendenční politické komentáře. V České televizi, Českém rozhlase a některých dalších médiích probíhá intenzivní kampaň proti SPD. Cílem je dostat SPD na politický okraj a zabránit přímé i nepřímé účasti SPD na sestavování vlády. Není náhodou, že tato kampaň nabrala na síle po znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem České republiky. Kampaň má zabránit programové spolupráci SPD, prezidenta a hnutí ANO. Kampaň je vedena s cílem zvrátit výsledek demokratických voleb a je vedena v zájmu nadnárodního řízení České republiky. Obvinění SPD z tunelování volební kampaně nebo popírání holocaustu jsou vykonstruovaná a směšná. SPD se bude bránit právní cestou a podá trestní oznámení.

Psali jsme: Dolejš: Okamura by se měl za své výroky o romském holokaustu omluvit. Ne se vymlouvat. Jinak... Okamura: Každá, i malá regulace ze strany EU, je pro nás nepřijatelná VIDEO Redaktor Českého rozhlasu naháněl ve Sněmovně Okamuru. Ten ho obvinil z účelové kampaně. A věc má tuto dohru Český rozhlas se důrazně ohrazuje proti lživým tvrzením předsedy SPD Tomia Okamury

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV