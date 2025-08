Obří korupce na Ukrajině: 30 procent z ceny zbraní do kapsy

Ukrajinské protikorupční agentury NABU a SAPO odhalily rozsáhlý korupční systém při nákupu vojenského vybavení a dronů za nadsazené ceny, kdy pachatelé získávali úplatky ve výši 30 % z hodnoty smluv. Do případu jsou zapojeni poslanec, regionální úředníci, velitel vojenské jednotky Národní gardy a ředitel firmy dodávající drony, informuje server Politico. Nikdo z nich ovšem v prohlášení protikorupčních institucí nebyl jmenován.

„Podle údajů vyšetřování si členové organizované skupiny v letech 2024–2025 vytvořili systém systematického zpronevěřování rozpočtových prostředků přidělených orgány místní samosprávy na potřeby obranných sil, jakož i získávání a poskytování neoprávněných výhod ve zvláště velkém rozsahu,“ uvedla agentura NABU na Telegramu.

„Za uzavření smlouvy o nákupu produktů za vědomě nadhodnocenou cenu získali členové organizované skupiny neoprávněný prospěch ve výši 30 % z částky zakázky,“ uvedl ukrajinský Národní protikorupční úřad.

Prezident Volodymyr Zelenskyj označil kauzu za „absolutně nemorální“, přičemž zdůraznil nutnost nezávislosti protikorupčních institucí.

„Je důležité, aby protikorupční instituce fungovaly nezávisle, a zákon přijatý ve čtvrtek jim zaručuje všechny příležitosti ke skutečnému boji proti korupci,“ řekl a vyzval k plné a spravedlivé odpovědnosti.

„Může existovat pouze nulová tolerance vůči korupci, jasná týmová práce k odhalení korupce a nakonec spravedlivý trest,“ napsal Zelenskyj v sobotu na platformě X.

Návrh zákona obnovujícího nezávislost protikorupčních institucí přitom Zelenskyj předložil koncem července až po silném odporu veřejnosti a kritice ze strany Evropské komise poté, co 22. července podepsal zákon výrazně omezující nezávislost Národního protikorupčního úřadu Ukrajiny (NABU) a Specializované protikorupční prokuratury (SAPO).

