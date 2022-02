Okamura (SPD): Pakliže ve 13 hodin budu utnut, je to další nastupující totalita

reklama

Vážené dámy a pánové,

já jsem chtěl právě na to upozornit, že jsem se dozvěděl, že tady pan Výborný z KDU-ČSL, prostřednictvím předsedajícího, a pan Michálek z Pirátů už tady obcházejí různá média a říkají, že Okamurovi nedají ve 13 hodin prostor a že mě umlčí a že mi utnete moje vystoupení, přestože jsem chtěl ještě vyhodnotit tu situaci. To znamená, teď je potřeba si to tady říct, aby to všichni slyšeli, pakliže ve 13 hodin budu utnut, že jsem se chtěl vyjádřit ještě k pandemickému zákonu, tak je to další nastupující totalita k tomu, abych se nemohl vyjádřit. Protože v těch 13 hodin už mi to slovo evidentně nechcete dát, chcete mi vypnout mikrofon, abych se nemohl vyjádřit.

Takže já jsem toto chtěl říci, já mám v plánu, protože teď jsou zatím návrhy programu, já jsem měl v plánu ještě něco říct. V každém případě jsem chtěl říct to, že pandemický zákon je přímým útokem na svobodu, na demokracii v České republice. Sám pan ministr Válek říkal, že je to kvůli podzimní vlně, přitom tu platnost - to je na základě tlaku SPD tedy, pravda - jste to aspoň trošku upravili ten zákon, že místo neomezené platnosti je tam platnost do listopadu. Tím ale ztrácí slova pana ministra Válka logiku. Snížili jste ty pokuty na 600 až 800 000. Takže ta práce SPD se tady vyplácí. Díky našemu tlaku také vládní senátoři hlasovali proti. Přesto to tady prosazujete. Ale prostě je potřeba si říci, že o tom zákonu už se mělo hlasovat včera ráno kolem půl čtvrté -

Sami víte, že protože jste dali pevně hlasování na 13. hodinu, tak už tam žádný prostor nedostanu. To je potřeba opět tady veřejně říct, aby to diváci slyšeli. Právě proto jsem využil ještě tohoto krátkého prostoru, kdy nemám už jinou možnost se tady vyjádřit k té blamáži, která tady byla včera ráno, kdy tady vládní koalice neměla 101 poslanců, přestože se mělo okamžitě hlasovat a tím pádem by byl pandemický zákon zamítnut. Vy jste šli prostě spinkat, vy jste si šli odpočinout, vy jste nepřišli do práce, takže jste opět účelově ohnuli všechno to, co jste říkali. A místo, aby se hlasovalo hned a pandemický zákon byl zamítnut, tak jste si to přesunuli teď na jednu hodinu už bez rozpravy, protože rozprava je ukončena, takže já už nemám kde jinde dostat prostor. A schválně jste si to vymysleli tak, aby teď se tady muselo mluvit ke změnám programu, aby Okamura už nemohl nic říct. Takže to je potřeba říct, tak to je! A my budeme dál, vám chci na závěr říct, bojovat za svobodu a demokracii v České republice. Já nechápu, proč od 1. března omezujete dále další ústavní práva a svobody občanů. Je to úplný nesmysl v situaci, že nemocnice nejsou zahlcené, nestoupají čísla, ruší se karantény, ruší se testy ve školách, protože nejsou potřeba. Kdybyste to chtěli přijmout od podzimu, tak právě v té legislativní nouzi, kterou tady navrhujete, jste to mohli navrhnout v srpnu, v září, když by to bylo aktuální a udělat to standardním legislativním procesem. Vaši vlastní senátoři to zamítli a já vám znovu říkám: My nepolevíme (Předsedající: Pane poslanče, pane poslanče...) v boji za svobodu a demokracii! A teď mi vezměte slovo a klidně mě umlčujte, ale my se stejně nedáme!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Koudelka (Trikolora): Nezákonný zákon pandemický Soukromníci: Pandemický zákon rozumná vláda nepotřebuje Kukla (ANO): Poslanci pětikoalice nechodí do práce Okamura (SPD): Vláda pětikoalice Petra Fialy. Parta draze placených amatérů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama