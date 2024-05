Pastuchová (ANO): Zvýší se riziko vzniku korupčního prostředí

reklama

Děkuji, pane předsedající. Já zde vystoupím k jedné věci, a to že samozřejmě my jsme zpočátku vítali tuto snahu. Byli připodepsáni nebo jsou připodepsáni i naši kolegové poslanci. Ale moc nás mrzí, a nevím, jestli je to tady opravdu pravidelným zvykem, a mrzí mě, že to ani paní předkladatelka, zástupkyně předkladatelů, nezmínila, protože na výboru pro zdravotnictví se právě kvůli tomu debata hodně, hodně prodloužila. A my jsme pro usnesení ruku nezvedli, protože tak nějak náhodou byl do tohoto zákona o návykových látkách, který je zde vyzdvihován, jak to bude skvělé... Ano, bude. Ale v komplexním pozměňovacím návrhu se náhle objevilo něco, co tam vůbec nepatří, ale vůbec. A vůbec nerozumím tomu, proč při poslaneckém návrhu, kdy čekám, že to by měl předložit pan ministr zdravotnictví ve spolupráci s ministrem zemědělství, tak o tom nepadlo ani slovo. Kdyby si toho náš kolega poslanec nevšiml, tak prostě já věřím, že vy si to stejně prohlasujete. A já jsem tady opravdu už nějakou dobu, a v minulém volebním období se to tady řešilo několikrát, a já vám řeknu tedy, o co jde.

Do toho návrhu o návykových látkách se najednou dostaly změny při kontrolách ohledně stravovacích služeb.

Já vám řeknu - kdo o tom nic neví - současný stav. Já jsem si k tomu nechala udělat nějaký rozbor, abych opravdu zde přečetla něco, jak to funguje teď, a rozebrala to, co je v tom, co je schováno, schováno v komplexním pozměňovacím návrhu poslaneckém. Takže současný stav. Dozor nad zařízeními stravovacích služeb je od roku 2015 nesystémově na základě požadavku vedení SZPI a resortu MZE České republiky rozdělen mezi krajské hygienické stanice a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí v poměru 50 % zařízení krajské hygienické stanice a 50 % SZPI kompetenční mezirezortní dohodou. Krajská hygienická stanice podle současného klíče dozoruje především provozovny, kde je vyšší riziko vzniku onemocnění po konzumaci pokrmů z hlediska hodnocení zdravotních rizik, a SZPI provozovny, kde je toto riziko výrazně nižší, což jsou výčepy, bary, herny a jiné.

Navrhované změny převodu kompetencí na SZPI. Krajská hygienická stanice bude nadále šetřit příčiny poškození nebo ohrožení zdraví a zamezení šíření infekčních onemocnění nebo jiného poškození zdraví z potravin, neboť segment stravovacích služeb je z hlediska výskytu alimentárních onemocnění dlouhodobě nejrizikovější a jeho pravidelná kontrola ze strany krajské hygienické stanice jako orgánu ochrany veřejného zdraví je nezbytná. Převodem kompetencí by došlo zejména ke ztrátě kontinuity dozorové činnosti krajské hygienické stanice v provozovnách stravovacích služeb a následně logicky ke ztížení výkonu dozoru při šetření alimentárních onemocnění v provozovnách, které nebude krajská hygienická stanice běžně dozorovat, což může mít za následek ztížení epidemiologického šetření, neznalost stavu provozoven, zejména rozsahu a charakteru činnosti, technologického vybavení, provozně hygienického členění a podobně.

Právě při šetření epidemického výskytu onemocnění je důležitá především rychlost reakce a schopnost získat co nejvíce informací o situaci, především z hlediska zdravotního stavu zaměstnanců i spotřebitelů. To je i důvod, proč součástí týmu, který šetření provádí, je vždy epidemiolog, kterým SZPI nedisponuje, který jako jediný má možnost získat a hodnotit informace o zdravotním stavu, což není v případě dozoru SZPI možné. Nebude vůbec odstraněna duplicita kontrol u provozovatelů, o které se mluví jako o jednom z hlavních důvodů navrhované změny, neboť krajské hygienické stanice budou i nadále v provozovnách kontrolovat problematiku kouření, pracovního prostředí, výrobků pro styk s potravinami, ubytování i zásobování pitnou vodou. Paradoxně si však při těchto kontrolách nebudou všímat nedostatků v provozní hygieně. Z tohoto pohledu se naopak jeví jako účelné a logické, aby veškerý dozor byl svěřen krajské hygienické stanici a SZPI byla z tohoto řetězce vypuštěna.

Nedojde k uváděné úspoře finančních prostředků, protože finanční náklady na zaměstnance krajské hygienické stanice jsou historicky nižší než na zaměstnance SZPI zhruba o dva až tři tisíce měsíčně na osobu, to je zhruba 10 milionů ročně, navíc ze státního rozpočtu pro nových 80 míst, které SZPI bude požadovat, byť se v tuto chvíli může uvádět, že žádné navýšení míst a prostředků resort nevyžaduje, pokud by došlo k přesunu kompetencí na SZPI. Logicky lze očekávat i požadavek, že Ministerstvo zemědělství (?) dojde na převod míst a prostředků na platy. Není vůbec reálné, aby se stejným počtem zaměstnanců SZPI zajistila nárůst dozoru o 50 %, který by přebral z krajské hygienické stanice.

Zvýší se riziko vzniku korupčního prostředí, a to z důvodu nově navrhovaného monopolního modelu kontroly celého řetězce potravin orgány dozoru Ministerstva zemědělství, které schvaluje a přiděluje dotace v oblasti výroby potravin, pokrmů, a současně se tím ohrožuje nestrannost a nezávislost výkonu dozoru. Koncept dozoru nad veřejným stravováním ze strany SZPI je od základu chybný a neodborný a bohužel často i účelově veřejně argumentovaný. Přesun dozorových kompetencí má nejen negativní dopad na státní rozpočet, ale zvyšuje administrativní zátěž podnikatelů. Dále také nenávratně boří historicky zavedený a funkční model komplexního zdravotního dozoru, budovaný v České republice po desetiletí. Dozor nad stravovacími službami je přitom plně harmonizován a patří k výkladním skříním krajské hygienické stanice - takto je to vnímáno i veřejností.

Tak já bych čekala třeba, kdybych neuvedla, že jde o část komplexního pozměňovacího návrhu, že mě pan předsedající napomene, že nemluvím k věci, protože je to zákon o návykových látkách, poslanecký návrh o návykových látkách, kde se opravdu řeší závažné věci - a najednou šup, ani zmínka o tom, ani od paní předkladatelky, což mě velice mrzí, protože ví, jaká byla diskuse na zdravotním výboru, a že jsme se proti tomu vymezovali, jste tam dali takto závažnou věc, kterou bych předpokládala, že předloží opravdu některé z ministerstev, nebo nám aspoň pan ministr zdravotnictví Válek přijde na zdravotní výbor a vysvětlí nám to. Ale tohle prošlo tak strašně tichoučce, nikdo k tomu nic neřekl.

Takže já se vám tady, kdo nezná, řekla pro a proti a je opravdu na vás, jestli do zákona o návykových látkách schválíte i tuto velice závažnou věc, která se může týkat i zdraví našich občanů. Děkuju.

