Brázdil (ANO): Nechci, aby se vůbec v naší republice něco takového se prodávalo

Děkuji za slovo. Já jsem v úvodním slově předkladatelky - a paní doktorky si velice vážím, jednak za to, co dělá ve své odbornosti, ale slyšel jsem z jejích úst, že tyto látky, které preparují chemicky lidem mozek, že ony jsou nebezpečné jenom dětem, že vlastně dospělým to nevadí, a tudíž v tomto předloženém návrhu zákona je umožněno dokonce - pojďte, lidi, uděláme vám obchody a vy si to tady můžete, dospěláci, kupovat. Samozřejmě že to asi koupí i komukoliv jinému, klidně i tomu děcku, protože to tak je i s alkoholem.

Tedy nesouhlasím s tím, že by tyto látky - můžeme je nazvat psychomodulačními - jakékoliv, které preparují lidský mozek, že jsou jakože neškodné pro dospělé lidi. Nejsou. K těmto lidem jezdím, jsou nebezpeční sobě i svému okolí a musím vám říct, že potom jako lékař záchranky - vlastně jim musíme preparovat jejich mozek ještě něčím silnějším, aby nebyli takto ohrožení oni na životě svou vlastní agresí i okolí. Tedy nesouhlasím s tím, aby v naší České republice a na Moravě a ve Slezsku byly takové obchody a byly de facto nachystány potom pro lidi - pojďte, preparujte si mozek, kupte si to, vy můžete, my budeme o vás vědět, co jste si koupili, a my budeme už klidní. No, tož to nefunguje. Jsem zásadně proti. Nechci, aby vůbec v naší republice něco takového se prodávalo - a dokonce naprosto oficiálně a bez nějakých problémů. Tedy nechci.

