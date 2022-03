Okamura (SPD): Pan Polčák nám tady zapomněl říct, že chce vyinkasovat osm milionů

reklama

Vážené dámy a pánové,

už tři dny se tady snažíme dostát odpovědi od premiéra Petra Fialy a představitelů vládní koalice ODS, STAN, KDU-ČSL, Pirátů a TOP 09 ohledně politického podnikání hnutí STAN, a kdy jejich europoslanec a dosud místopředseda Stanislav Polčák si řekl o provizi 8 milionů korun za prosazení zákona o odškodnění obcím kolem Vrbětic.

Pro to jsme všichni hlasovali. Ale pan Polčák nám zapomněl tady říct, že na základě přijetí tohoto zákona, za který tady lobboval, že chce vyinkasovat osm milionů. Teď je tady novinka, protože se ukázalo, že další politici STAN měli mít z těchto peněz provize. Konkrétně je to starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák, kterého jsme tady viděli a který tady lobboval spolu s těmi ostatními starosty za tento zákon. Všichni si na to pamatujeme, kdo byli v minulém volebním období ve Sněmovně, jak tady lobbovali ve skupince za tento zákon. Ale nikomu z nás neřekl, že když pro ten zákon zvedneme ruku, jakože jsme všichni zvedli ruku jednomyslně, tak že on za to má vyinkasovat 1,16 milionů korun. A je to opět příslušník hnutí STAN.

Tuto odměnu mu navrhli radní Vlachovic, kteří jsou opět za STAN. To znamená hnutí STAN, Starostové a nezávislí - je to zřejmě běžná podnikatelsko-politická metoda, že když vyinkasují dotaci z veřejných peněz, tak si následně rozdělují provize či odměny za tuto dotaci z veřejných peněz. To jsou všechno zástupci STAN - Ladislav Obadal hnutí STAN, místostarosta této obce, který to navrhuje, starosta této obce Zdeněk Hověžák a kamarád Stanislava Polčáka.

Já si myslím, že už je to opravdu šílené. A máme tady zrovna - už se konečně dostavil - předsedu hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana. Myslím, pane ministře, že byste k tomu měl zaujmout nějaké jasné stanovisko. Protože, pane ministře vnitra a první vicepremiére a předsedo hnutí STAN Víte Rakušane, to není první vaše kauza. Protože doteď jste neřekl jména těch koncových majitelů firem, kteří vás sponzorovali, sponzorovali vaši volební kampaň Pirátů a STAN.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále samozřejmě všichni víme, co se stalo s vaším dalším místopředsedou, nebo co předváděl Věslav Michalik, místopředseda hnutí STAN, který taky sponzoroval vaši firmu z daňových rájů na Kypru a vy jste ho chtěli protlačit na ministra průmyslu. Pak pod mediálním tlakem jste tuto nominaci stáhli. Přitom vy jste říkali, že chcete prosazovat jinou kulturu, ale to jste nám zapomněli před volbami říct, že tou jinou kulturou myslíte tu horší, k horšímu. To jste nám také zapomněli říct.

Dále tady byl pan Farský, taky jeden z nejvyšších představitelů hnutí STAN poslanec Farský, kterým jste podvedli voliče, kdy před volbami jste měli v koaliční smlouvě ve slibu voličům, že se vaši poslanci budou naplno věnovat práci poslance. a pak až po dlouhém přemlouvání. Pan Farský zatajil občanům před volbami, že půjde pracovat do Spojených států. Chtěl to dublovat, ty funkce a až po velkém tlaku odstoupil.

No a teď tady máte dalšího spoluzakladatele hnutí STAN. To jsou všechno jenom nejvyšší představitelé hnutí STAN, kteří se rozdělují provize za to, když přijde nějaká dotace nebo nějaký zákon. Já si myslím, že už opravdu ten váš politicko-podnikatelský projekt s názvem hnutí STAN přesahuje všechny meze. Znovu zdůrazňuji, že pro to odškodnění těm obcím postiženým výbuchy jsme tady hlasovali úplně všichni. Takže o tom řeč není.

Problém je v tom, že nikdo z vašich představitelů hnutí STAN, pane ministře vnitra a předsedo hnutí STAN, nám tady neřekl. Nikdo z vašich politiků nám tady neřekl, že za to bude mít následní milionové provize. Myslím, že je to obrovský střet zájmů. Je to prostě typické, už dneska musím říct, že se stává standardem, že je to politické podnikání hnutí STAN.

My tedy, jak jsem avizoval v úterý, jsme začali sbírat podpisy pod mimořádnou schůzi. Oslovili jsme hnutí ANO, domluvili jsme se na tom. Takže předpokládám, že se nám podaří ty podpisy společně sesbírat. A protože my jsme tento bod - a já bych to chtěl znovu navrhnout dneska - bod s názvem politicko-podnikatelský projekt hnutí STAN. Chtěl bych to navrhnout jako první bodu. A jestli to opět odmítnete... Jakože v úterý jsme to tady navrhovali, bylo to zamítnuto. Ve středu, když to tady opozice navrhovala, tak jste to vetovali hlasy poslaneckých klubů všech pěti stran. To znamená včetně Pirátů. Piráti také byli součástí toho veta, že Piráti souhlasí s tím, že se má zatajovat to a nemá se mluvit o tom, proč k tomuto dochází, že vaši politici chtějí inkasovat milionové provize z veřejných peněz, když přijdou nějaké dotace.

Anketa Má NATO vyslat na Ukrajinu mírové sbory? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1892 lidí

Já jsem určitě rád, vážený pane ministře vnitra, předsedo STAN a první vicepremiére, že tady konečně sedíte. Protože já jsem tady vyzval vašeho kolegu Petra Gazdíka, ministra školství a místopředsedu hnutí STAN, zdali byste, pane ministře a předsedo hnutí STAN, požádal vašeho blízkého spolupracovníka a kamaráda Stanislav Polčáka, aby předložil seznam všech zakázek, které má jako advokát a jeho advokátní kancelář po dobu mandátu europoslance, které si fakturoval za veřejné peníze, respektive fakturoval si veřejné peníze.

Pan ministr školství a místopředseda hnutí STAN Gazdík na tuto otázku odmítl reagovat, odmítl reagovat. Neboli to znamená, že ne. A ano, teď tady pan Gazdík říká - slyším ho tady, je asi dva metry ode mě - že nevidí, proč by to měli ukazovat. No, já vám řeknu proč. Protože se tady dodatečně až po hlasování dozvídáme, že jsme byli v podstatě uvedeni v omyl a že jsme nebyli informováni o střetu zájmů. Je to proto, aby se veřejnost i my všichni se mohli podívat, zdali náhodou také u jiných "zakázek" neinkasoval europoslanec STAN - anebo další politici STAN - nějaké provize či odměny. Proto to je, pane ministře Gazdíku. Vy to chcete skrývat a my chceme, aby to bylo transparentní.

Takže toto je ta důležitá otázka, protože přece je potřeba, aby se zároveň prověřilo podle toho seznamu, aby se všichni mohli podívat a porovnat si to i na těch městech a obcích - protože tam je určitě i opozice všude po České republice - jestli náhodou tam se neinkasovalo ještě z mnoha dalších zakázek. Já vůbec nechápu, proč se tomu pan ministr školství a místopředseda STAN brání. Proč se tomu bráníte, této informaci?

Vy jste tady hovořil o SPD. My jsme opoziční strana, my jsme nikdy ve vládě nebyli. Takže všechny nás i vás kontroluje, co se týče hospodaření politických stran Úřad pro kontrolu hospodaření politických stran. Občan nám všem lípl nějakou pokutu, všem. Mám správné informace. ODS dostala pokutu v minulosti, pamatuji, Piráti dostali, SPD taky dostalo nějakou pokutu. Prostě každá strana dostala nějakou pokutu. Protože ten zákon byl nový, jak víte. Nebylo nějaké vysvětlení a to jsme se všichni dozvídali postupně na internetu. Takže zase by bylo férové říct, že postupně ty drobnější pokuty - nebylo to osm milionů, jako chtěl vyinkasovat pan europoslanec Polčák, ani 1,16 milionů, jako chce vyinkasovat starosta Vlachovic, pan Hověžák - ty pokuty pro všechny politické strany byly, tuším, v řádu asi statisíců maximálně dohromady v jejich součtu.

To znamená, to je jiná věc. Tady jsme všichni pod kontrolou. Takže neodvádějte zase pozornost jinam. Důležité je, proč tady vaši politici kasírují z veřejných peněz. A ono je to ještě horší z toho dnešního pohledu. Protože české občany trápí zdražování. Jak jsem už říkal, jsou to údaje Sociologického ústavu Akademie věd. Ostatně bylo to v článku na Novinkách teď o víkendu. Tak letos je 40% nárůst nových exekucí oproti situaci před půl rokem. A je to právě z toho důvodu, že lidé přestávají zvládat zdražování.

Takže je potřeba každá koruna, ve skutečnosti by byla potřeba na to, kdyby byla u vlády jiná vláda než ta vaše. A SPD vás do toho dlouhodobě tlačí, abyste konečně pomohli lidem s tím zdražováním. Všechny okolní státy přijaly plošná opatření. Plošná opatření přijaly. Buď snížily DPH nebo zastropovaly ceny a tak podobně. A vy jste neudělali proti zdražování žádné funkční, ani plošné opatření. Prostě občané to vidí, tady se můžete stokrát vymlouvat, občané to jasně vidí. Proto chodí nakupovat do Polska. Jako není potřeba se tady vymlouvat. Není potřeba tady říkat, jestli jste něco udělali nebo ne. I kdybyste něco udělali, tak výsledek je nula v podstatě. Takže to je prostě, stejně je to zkažený, i kdybyste něco udělali, jo. Ale i z hlediska toho zdražování, a SPD se zastává občanů, my prostě bojujeme za ně, aby se řešilo to zdražování, ale jsme v opozici. Tady samozřejmě platí, že jestli vaše vláda s čímkoliv přijde, tak to bude hlavně díky opozici a SPD, protože vás do toho tady usilovně tlačíme. Protože pro vás není priorita pomáhat českým občanům. Teď, jak víte, bude výročí sto dnů vládnutí vlády, ale už půl roku, je po volbách a půl roku má vaše vládní koalice ve Sněmovně většinu, takže i formou poslaneckých návrhů už půl roku jste tady mohli navrhovat zákony, už mohlo být vyřešeno zdražování, mohla být lépe dostupná zdravotní péče; naopak tam se to zhoršuje, jak víme. A vy pro české občany nemáte čas, vaše vláda. Vy pro ně neděláte nic. Řešíte všechno jiné, a mluvím o celém půl roku teď, než české občany. To znamená, ve světle toho zdražování, a my bojujeme za české občany, my bojujeme za ty slušné občany, SPD. A vy nám tady za to nadáváte, že za ně bojujete.

Petr Fiala, jak tady viděla celá Sněmovna, tak v úterý, poté, co jsem se ho ptal na to, zdali je schopen vůbec odsoudit nebo vyjádřit se k té osmimilionové provizi pro europoslance STAN Stanislava Polčáka, tak rozčileně tady za mnou přišel až do mé lavice a před celým poslaneckým klubem, to znamená, je tady řada svědků poslanců, dokonce to podle mě slyšeli i poslanci za hnutí ANO, kteří tam sedí také mezi námi, tak mi vyhrožoval. A řekl, cituji: že mi to vrátí. A já jsem se ho ptal, že mi vrátí to, že jsem se ho ptal na to, zdali odsoudí, a všichni jste viděli ten můj dotaz, zdali je schopen vůbec odsoudit nebo vyjádřit se, premiér Petr Fiala, k tomu, jestli je správné nebo špatné, že si Stanislav Polčák jako europoslanec a místopředseda hnutí STAN řekl o osm milionů z veřejných peněz, aniž by nás o tom informoval předem. My jsme tady o tom hlasovali, on tady za to lobboval spolu s těmi starosty, ale nikdo nám neřekl, že poté, co mu to odhlasujeme, že vyinkasují, v podstatě jen tito dva lidé dohromady už měli vyinkasovat skoro deset milionů korun z veřejných peněz. Teď, teď, když jako - a i jindy by to bylo špatně - ale když nejsou peníze a když tady máme potřebnější, máme tady potřebné české občany. To znamená - a premiér Fiala tam za mnou šel a vyhrožoval mi, že mi to prý vrátí. Já jsem se ho zeptal, jak mi to vrátí. Slyšeli to tady i naši poslanci, všichni, je tady řada svědků. Já jsem se ho zeptal, jestli mi to vrátí tím, že na mě pošle kriminálku? Policii že na mě pošle? Za co? Snad BIS že by na mě poslal? Jako co to je za vyhrůžky? Já bych chápal, ano máte pravdu, paní ministryně obrany Černochová říká na adresu pana premiéra: fňuk, fňuk, fňuk. Tak to já vím, že - já jsem také nepochopil, proč chodí za mnou a fňuká mi tam, to jsem vůbec nepochopil, vždyť to může říct na mikrofon. Vždyť tu svoji reakci měl říct na mikrofon, podle jednacího řádu se v sále mluví na mikrofon. Tam to měl říct. To: já vám to vrátím. Ale neupřesnil jak. Takže můžeme očekávat nějaké šikanózní metody? Zase nějaké lži od ministra vnitra Rakušana, že nějaký seznam dezinformátorů bez důkazů se bude tady vydávat? Jenom aby se zneužilo ministerstvo pro boj s politickou konkurencí? Já si myslím, že byste se měli plně soustředit na to, a o to jsem chtěl požádat ministra vnitra Víta Rakušana a předsedu STAN, zdali byste zaujal stanovisko, na nic jiného se přece neptám, zdali byste zaujal stanovisko k těm provizím, které teď vychází na povrch.

Takže já bych ještě strukturoval krátce ty otázky. Mimochodem já bych teď navrhl bod, jako první bod dneska my navrhujeme zařadit bod s názvem Politicko-podnikatelský projekt hnutí STAN. A teď když tedy shrnu zcela jednoduše ty otázky, možná budete chtít odvést řeč někam jinam a zase budete útočit na jiné politické strany, nejlépe na SPD, ale tím to neokecáte. Jo, my ty vaše problémy nemáme. Takže já bych rád, abyste odpověděl na vaše problémy. A první otázka je, zdali souhlasíte s tím, zdali souhlasíte s tím, že vaši představitelé hnutí STAN inkasují provize z veřejných peněz za dotace nebo za zákony a tak podobně. Zdali je to podle vás správně. Jestli to podle vás je správně, tak tím vlastně už nejsou potřeba další otázky. Ale jestli to podle vás není správně, protože my si myslíme, že je to špatně, ale tak to už se neshodneme generálně, a jestli si myslíte, že to není správně, tak další otázka zní, co s tím chcete dělat. Takže zdali vytvoříte, zdali nám tady předložíte ten seznam, ten veřejný seznam, a měl by to být veřejný seznam, protože je to z veřejných peněz, všech těch zakázek Stanislava Polčáka a jeho advokátní kanceláře, které měl za veřejné peníze, aby se mohl veřejně tedy zkontrolovat, zdali někde nebyly další provize pro Stanislava Polčáka a další představitele STAN. To by bylo férové přece.

Další věc je, že se ptám, jestli počítáte s tím, že vyzvete Stanislava Polčáka k rezignaci na jeho mandát europoslance, potažmo zdali si myslíte, protože se blíží eurovolby, blíží se volby do Evropského parlamentu, zdali si myslíte, vážený pane předsedo hnutí STAN Víte Rakušane, že bude vhodným kandidátem pro vás do Europarlamentu pro příští volby. (Ministr Gazdík ve vládních lavicích popošel k ministrovi Rakušanovi a krátce spolu mluvili.) Tak, teď vám jde poradit pan ministr školství, jak máte odpovědět, abyste se poradili v hnutí STAN. Tak jestli si myslíte, že - já vím, že budete mít třeba nějaké primárky, budete to vybírat na kongresu, na sněmu, ale váš osobní názor. Jestli si myslíte, že takový člověk je vhodným vaším europoslancem, když kasíruje provize z těchto zakázek. A znovu říkám, ta pointa je, pane ministře, přece jedna. Ta nejdůležitější pointa je, že nám to neřekl předem. Jo, abychom neodbíhali od tématu. Nikdo nám neřekl předem, ani ten starosta, ani pan Polčák, on tady za to lobboval, na to si pamatujeme všichni. Protože přece by byla úplně jiná situace, kdyby on sem přišel a všem nám tady řekl, tady v kuloárech, protože on je europoslanec, tak není poslanec, ale chodil tady, chodil, i za mnou v kanceláři byl několikrát, tak kdyby nám řekl - ano, i za mnou v kanceláři byl několikrát - ale zapomněl nám všem říct, respektive neřekl to, že následně má vyinkasovat osm milionů za to. To je ta pointa. Není žádná jiná pointa. Nám nic předem takového neřekl, že vlastně obchoduje se zákony. Vysloveně obchoduje, že jo, protože on jako advokát a zároveň europoslanec normálně fakturuje práci, obchod, byznys, je to jeho zřejmě druhé zaměstnání, možná jsou i nějaká další, nevíme, ale to je jedno, to už je jedno. Takže obchoduje se zákony vysloveně, obchoduje se zákony. A teď jsem dokonce slyšel, jsou různé informace, že to vaše sdružení, je to nějaký ten Svaz těch měst a obcí, nebo ne Svaz měst a obcí, tam, kde je ten pan Polčák, teď nevím, jak se to přesně jmenuje (nesrozumitelné poznámky z pléna), ale já to tam mám v poznámkách, vyinkasovalo dotaci, různé dotace, a že se za to prý tam koupil elektromobil, kterým jezdí pan Polčák a nebo někdo, že se za to koupilo prostě auto. A jsou takové prostě další a další indicie, jo, které je potřeba podrobně vyzjistit a já vím, že už na to půjdou dotazy, půjdou na to i různá oznámení, co mám informace, protože se ukazuje, že ten Politicko-podnikatelský projekt je zřejmě mnohem širší a mnohem hlubší. Ale možná by usnadnilo, kdybyste celou věc, protože vy to všechno víte, pane ministře, jak to je, vy jste to věděl všechno i předem, samozřejmě, že jste to určitě věděl, a jestli ne, tak to dělají za vašimi zády, tak je potom otázkou, kdo řídí hnutí STAN, kdo je v tom zákulisí.

My jsme věděli, že pan Věslav Michalik, o tom se hovořilo, vy jste moc dobře věděl o tom jeho sponzoringu předem, ano, vy jste věděl o tom, že podniká v solárním byznysu, (vy) jste všechno věděli, ano? Takže to jsou asi tak v kostce ty otázky a možná poslední, čtvrtá, jestli v tom hodláte vlastně pokračovat, v tomhle stylu politického podnikání, že vaši představitelé vyinkasují vždycky nějaké provize a peníze z toho, když dostanou veřejné peníze. Ale já si myslím, že to jsou asi tak v tuto chvíli ty otázky, ale důležité je, aby se schválil ten bod tady, protože důležité je, aby se mohly do té diskuse zapojit široce i všichni opoziční poslanci.

To znamená, je potřeba schválit tady ten bod s názvem Politicko-podnikatelský projekt hnutí STAN, protože když se neschválí, to je potřeba zdůraznit, aby to nevyznělo tak, že tady pan ministr Rakušan něco řekne a že to je jako vyřízeno, no není, protože je tady 92 opozičních poslanců a mnozí z nich by rádi tento problém zajisté diskutovali také na mikrofon. A vy, když neschválíte ten bod, tak mohou diskutovat jenom přednostní práva a těch je nás tady pochopitelně jako šafránu. To znamená, chci vás také požádat o schválení toho bodu a tak jako tak my se pokoušíme svolat tu mimořádnou schůzi.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Okamura (SPD): Premiér Fiala tady seděl jako pecka a bál se cokoliv říct Okamura (SPD): Co je s tou zálohou? Vrátí ji? Nevrátí? Vyinkasuje ji z veřejných peněz? Okamura (SPD): Vládní koalice Petra Fialy káže vodu, ale pije víno Okamura (SPD): Je obrovskou výhodou, že nemáme euro

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama