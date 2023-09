Okamura (SPD): Poslanci SPD podali více než 30 pozměňovacích návrhů

reklama

Vážené dámy a pánové,

jak jsem avizoval před otevřením rozpravy, tak nyní v rozpravě tedy načítám svůj návrh na opakování druhého čtení, to znamená, o návrhu, který podávám, se bude hlasovat, protože prostě ten návrh Fialovy vlády je neuvěřitelný paskvil, je to obludná změť daní a odvodů, která vytáhne zcela bezpředmětně, zcela bezdůvodně z kapes občanů 100 miliard korun navíc. Přestože úspory lze bez problémů dělat na tom, aby se omezily ty zbytečné platby do zahraničí a samozřejmě i další zbytné výdaje, aniž by se zvyšovaly daně občanům.

My jsme tady minulý pátek, kdy začalo třetí čtení tohoto v uvozovkách konsolidačního balíčku, což je samozřejmě zcela, řekl bych, zavádějící název, protože to není konsolidační balíček, to je likvidační balíček pro Českou republiku a pro naše občany, tak nám se podařilo tady v pátek zabránit závěrečnému hlasování o tomto rozsáhlém, prudkém a plošném zvýšení daní a odvodů všech typů, které prosazuje Fialova vládní pětikoalice.

Poslanci SPD podali více než 30 pozměňovacích návrhů, kdy bojujeme za to, abychom zachovali životní úroveň českých občanů a firem a nepoškozovali je tak, jako to plánuje Fialova vláda. SPD navrhuje například zachovat daň z nemovitostí v současné výši, navrhujeme nerušit školkovné, navrhujeme nerušit daňové slevy na manžela, manželku a na pracujícího studenta, navrhujeme nezvyšovat sociální odvody živnostníkům, navrhujeme nesnižovat příjmy obcí a krajů, jelikož obce a kraje z těch peněz financují zdravotní, sociální služby, školy, opravy silnic atd. Navrhujeme také zachovat daňové osvobození státní podpory stavebního spoření i zaměstnaneckých benefitů a řadu dalších věcí na podporu slušných a pracujících občanů. A samozřejmě navrhujeme to zásadní - nezvyšovat daně českým občanům a firmám.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To, kde ušetřit, už jsem tady ve svém pátečním vystoupení prezentoval a prezentoval jsem to mnohokrát. Hnutí SPD představilo úspory v řádu 200-300 miliard korun, aniž se sáhne na peníze českých občanů a firem. Problém je, že zaprodaná a řekl bych až vlastizrádná Fialova vláda to prostě nechce udělat. Naslibovali jste ve Washingtonu, naslibovali jste v Kyjevu, naslibovali jste v Bruselu a teď se samozřejmě dostáváte do smyčky těch vašich slibů, které samozřejmě vaši věřitelé vás teď nutí plnit, a vy to plníte se servilitou vám vlastní, a samozřejmě jste na základě toho obětovali české občany a české firmy. Z nich jste si udělali takovou dojnou krávu.

A tady jenom zdůrazním, že letos si Fialova vládní pětikoalice hlasy vládních poslanců, vy jste si zvýšili sami sobě platy poslanců. SPD hlasovalo proti. My jsme naopak navrhovali zamrazení platů a tento můj návrh jste mi zamítli. Takže to si myslím, že je takové nejvíce, řekl bych, průkazné, jakým způsobem vy k tomu přistupujete.

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 6865 lidí

Mimochodem teď se nově k tomu vašemu vládnímu daňovému balíčku vyjádřili i primátoři krajských a statutárních měst. Vládní balíček je likvidační i podle tří čtvrtin primátorů krajských a statutárních měst, kteří proti němu protestují v otevřeném dopise prezidentovi a premiérovi. Prezidentovi je to jedno, jak víme, ten k tomu okrádání občanů mlčí, protože byl podpořen Fialovou vládní pětikoalicí, takže ten nic neřeší, což je samozřejmě z mého pohledu špatně, protože prezident Pavel by podle mého názoru měl přestat mlčet a zasáhnout už proti vaší vládní pětikoalici. A podle primátorů krajských a statutárních měst v případě schválení toho vašeho daňového balíčku hrozí, že statutární města již nebudou moci dále poskytovat občanům služby v přenesené působnosti státní správy, to znamená například matriky, stavební řízení atp.

Tedy ten vládní v uvozovkách konsolidační balíček, což jak jsem říkal, to není žádný konsolidační balíček, to je pouze parametrické zvýšení daní všem občanům a firmám, abyste mohli utrácet do zahraničí pro potřeby cizích, nikoliv našich, tam samozřejmě je to úplný paskvil. A my budeme bojovat proti jeho přijetí tak, aby nebyl v té vládní podobě schválen, aby nebyl účinný od 1. ledna 2024, jak požaduje Fialova vláda.

My samozřejmě máme ambici být součástí příští vlády a znovu opakuji, že pakliže tomu tak bude na základě volebního výsledku, tak zrušíme škodlivá nařízení Fialovy vlády a uděláme zpátky v České republice pořádek tak, aby český občan a Česká republika byla na prvním místě, nikoliv Ukrajina.

A závěrem bych ještě chtěl dodat jeden průzkum. Tohoto vašeho vládního daňového balíku se obává 81 % českých občanů. Ano, obávají se oprávněně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Generali Investments. Vy jste škodlivá nekompetentní vláda, která jde proti zájmům drtivé většiny občanů České republiky.

A já tedy úplně na závěr znovu zopakuji svůj návrh na opakování druhého čtení a o tomto mém návrhu se bude hlasovat, protože je to takový paskvil, že je potřeba umožnit, aby ten váš návrh se ještě jednou projednal, je ho potřeba dopracovat, je potřeba znovu projednat naše opoziční návrhy, které by konsolidovaly finance, a nikoliv ten váš daňový balíček, který rozvrací Českou republiku.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Okamura (SPD): Ukrajinec zmlátil českého mladíka tak, že ochrnul Okamura (SPD): Stovky miliard putují do zahraničí - na povel amerických, bruselských velitelů Okamura (SPD): Další byrokratická zátěž a tlak na firmy, aby vyhovovaly zelené ideologii Okamura (SPD): Další totálně nekompetentní ministr Fialovy vlády – Petr Hladík

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama