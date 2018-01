Okamura (SPD): Přerozdělováním migrantů je vážně omezena suverenita členských zemí EU, tedy i České republiky

Vážené dámy a pánové, navrhuji zařadit bod s názvem Změna azylové politiky Evropské unie a revize takzvaného Dublinského protokolu jako druhý bod dnešního jednání. Dovolte mi krátké zdůvodnění. Orgány Evropské unie připravily zásadní revizi azylové politiky. V rámci této revize azylové politiky přebírá Evropská unie kompetence k centrálnímu přerozdělování žadatelů o azyl, kteří přijdou na území Evropské unie. Tím je zásadním způsobem omezena suverenita členských zemí Evropské unie, tedy i České republiky.

Centrální přerozdělování migrantů žádajících o azyl je spojeno s přiznáním práva na scelení rodiny po obdržení azylu, to znamená tedy příliv dalších migrujících osob do členské země, kam byl migrant přidělen. V případě odmítání žadatelů o azyl hrozí České republice na základě této revize finanční postih ve výši 200 tis. eur za nepřijatého migranta, což je v přepočtu přibližně 5 mil. korun za každého odmítnutého migranta.

Tento finanční postih může znamenat vzhledem k předpokládanému počtu migrantů značnou finanční zátěž pro rozpočet České republiky. Z těchto zásadních důvodů žádáme o zařazení tohoto bodu na program této schůze. Myslím, že by bylo skutečně velice dobré, kdybychom se v Poslanecké sněmovně usnesli, že považujeme revizi azylové politiky tak, jak ji připravily orgány Evropské unie, za narušení suverenity České republiky. A bylo by dobré v této souvislosti vyzvat usnesením vládu České republiky k odmítnutí takto připravené revize Dublinského protokolu.

Dovolte mi ještě na závěr poděkovat poslancům jiných politických stran, protože jsme tady sbírali podpisy pro mimořádnou schůzi o tomto tématu. Ty podpisy se nám díky poslancům jiných politických stran podařilo sesbírat, takže jsem rád, že jsme se tady dokázali všichni domluvit. Je to ukázka toho, že Sněmovna je schopna se domluvit na důležitých tématech.

Konkrétněji bych chtěl poděkovat - pro to případné vyhlášení mimořádné schůze máme podpisy poslanců KSČM, máme tam tři podpisy poslanců ČSSD, máme tam 15 podpisů ODS, máme tam i jeden podpis poslance ANO a máme tam samozřejmě všech 22 podpisů za SPD. To znamená, že je to průřezem politických stran. Je skvělé, že se na takto důležitém tématu, který by na dobro ovlivnil, řekl bych, společenskou atmosféru v České republice, dokážeme dohodnout a že to tady všichni projednáme. Chtěl jsem všem těmto stranám, které jsem jmenoval, všem, nejen jednotlivcům, poděkovat za vstřícné postoje a že to tady můžeme projednat. Děkuji moc.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

