Ve Sněmovně bylo zase jednou živo: Tady kdekdo prezidenta pomlouval a teď se diví! Pozor na chřtán Bruselu

Předseda SPD Tomio Okamura a jeho kolega Radim Fiala pořádně naložili neúspěšnému premiérovi Andreji Babišovi. Jedním dechem však dodali, že teď má vláda před sebou mnohem důležitější úkol. Musí v Bruselu odmítnout změnu azylové politiky EU v rámci tzv. Dublinu IV. Kdyby Dublin IV. prošel, Brusel si bude moct dělat v uprchlické krizi, co se mu zlíbí. Tak to alespoň vidí Okamura. Komunisté jsou téhož názoru.

Po vyslovení nedůvěry menšinové vládě Andreje Babiše před novináře předstoupil předseda komunistů Vojtěch Filip a předseda poslaneckého klubu téže strany Pavel Kováčik. Oznámili, že podle očekávání premiér Andrej Babiš nedostane důvěru, kapitola jeho menšinové vlády je tedy uzavřená a bude teď na něm, jak bude postupovat dál, pakliže dostane druhý pokus k sestavení vlády a znovu předstoupí před sněmovnu, aby získal důvěru.

Podle komunistů je však třeba i dále řešit důležité věci. Především by prý sněmovna měla vybavit premiéra silným mandátem pro jednání v Bruselu o změnách azylové politiky Evropské unie, známých pod zkratkou Dublin IV. Chystané změny považují komunisté za nepřijatelné a své stanovisko hodlají sdělit na schůzi sněmovny. Nechají proto hlasovat o zařazení bodu Dublin IV na pořad jednání dolní parlamentní komory a počkají si, kteří politici budou hlasovat spolu s nimi.

„Uvidíme, které politické strany budou vítači, které politické strany budou dbát na české národní zájmy. To bude podle mého soudu jasné už po projednání tohoto bodu,“ konstatoval na tiskové konferenci Filip.

Strany, které místo tohoto důležitého tématu neustále hovoří o stíhání Andreje Babiše a vyzývají k přednostnímu hlasování o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání, jsou zbytečně hysterické. „Já si myslím, že to je zbytečná hysterie TOP 09. Oni skoro neprošli do parlamentu a od té doby jsou hysteričtí,“ vypálil Filip.

Na hlasování o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání, se ale Filipovi zdá přehnané hádat se o to, jestli se o tom bude hlasovat ve středu, ve čtvrtek nebo v pátek. Tuto otázku prý řeší jen strany, které nemají jiné téma než Antibabiš. Všichni kritici Andreje Babiše by si přitom podle Filipa měli uvědomit, že český zákon mluví jasně. Dokud někdo není pravomocně odsouzen, musí se na něj hledět jako na nevinného.

Než Filip s Kováčikem odešli od novinářů, přidali pár slov na adresu prezidenta Zemana. ODS vyzývala současného prezidenta ke zdrženlivosti v udělení dalšího pokusu na sestavení vlády, ale komunisté nevidí ke zdrženlivosti důvod.

„Těžko od něj můžete čekat, že ten svůj mandát nevyužije do 8. března, protože na něj bylo tolikrát tlačeno, aby něco urychlil, že něco zdržuje, pochybuji, že by někdo něco nenapsal, neodvysílal, nepomluvil ho s tím, že něco zdržuje. Musíme si říct, že jeden tlak vytváří protitlak, a jestliže vždycky po celou dobu pěti let jeho působení se mu vyčítalo, že něco neudělal, tak se mu nedivte, že tentokrát ty své pravomoci nevyužije do posledního puntíku,“ podotkl Filip.

V podobném duchu se vyjádřili i politici hnutí Svoboda a přímá demokracie Radim Fiala a předseda hnutí Tomio Okamura. Posteskli si nad tím, že Andrej Babiš pořádně nevyjednával o tom, jak by bylo možné prosazovat zásadní programové body SPD. Pokud se hnutí ANO zaváže k prosazování klíčových bodů z programu Okamurova hnutí, pak bude možné jednat o případné spolupráci v koalici, nebo alespoň o podpoře menšinové vlády.

S prosazováním programu SPD souvisí i boj proti již zmíněnému tzv. Dublinu VI, který má změnit azylovou politiku v EU. Brusel si prý představuje, že o azylové politice rozhodne napříště on, ale Fiala s Okamurou tomu chtějí ze všech sil bránit. Proto chtějí vybavit předsedu vlády jasným stanoviskem dolní parlamentní komory.

„Protože když ho tam nebude mít, tak mu pan (předseda Evropské komise Jeane-Claude) Juncker řekne, pane Babiši, vy jste pan premiér v demisi, to jsou nějaké vaše osobní názory a my k nim nemusíme tak úplně přihlédnout,“ varoval Fiala. Proto podle nás tady v této věci hrozí nebezpečí z prodlení.

„Teď tento týden je důležité zabránit tomu, aby sem proudili migranti na základě příkazu Evropské unie, a zadruhé dokončit to hlasování o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba hnutí ANO),“ dodal Okamura. My tady chceme zabránit přijetí těch změn, které tady předkládá vedení Evropské unie, aby oni rozhodovali o migrantech. A když je odmítneme, tak nám hrozí pokuta 200 tisíc euro, pět milionů korun, za jednoho odmítnutého migranta. Tak to si myslím, že je tedy pádný argument a postavili se proti tomu... Jestli vám to nepřipadá jako pádný důvod, mně ano,“ rozjel se Okamura.

„My v SPD to raději chceme dát na důchody, na podporu zdravotně postižených lidí, na podporu pracujících rodin s dětmi a na další potřebné věci, a ne do chřtánu Evropské unie, abychom se bránili jejich diktátu,“ pokračoval předseda SPD.

Pokud sněmovna odmítne o Dublinu jednat, Okamura má připraveny podpisy 50 poslanců na svolání mimořádné schůze, která bude o Dublinu IV tak či tak jednat, takže vítači uprchlíků, jako jsou podle Okamury Piráti, lidovci, Starostové a nezávislí nebo TOP 09, budou muset o této otázce stejně jednat.

Fiala shrnul postoj SPD ve větě, že je pro hnutí důležitější zastavit hrozící příchod migrantů do Česka a teprve ve druhé řadě budou hlasovat o vydání Andreje Babiše.

Než se politici hnutí SPD rozloučili s novináři, Okamura oznámil, že bude dál vyjednávat s Andrejem Babišem o vládě, ale nebude trvat na tom, aby jako předseda SPD případně seděl ve vládě. „Vůbec není podmínkou, že já bych měl být členem vlády, např. já rád vyměním svou funkci za program. Já rád vyměním zlatá korýtka za práci pro občany,“ zdůraznil Okamura.

