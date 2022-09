Okamura (SPD): Tahle vláda překročila myslitelné hranice a měla by okamžitě odejít nebo být odejita

reklama

Vážené dámy a pánové, vládě Petra Fialy z ODS důvěřuje jen něco přes 20 % obyvatel České republiky. Je to rekordně malé procento. Ale i tak mám o průzkumu velké pochyby, jelikož když pominu poslance pětikoalice a jejich vládu, tak nevím opravdu o nikom, kdo by této vládě důvěřoval.

Zopakuji důvody, proč poslanci hnutí SPD iniciovali dnešní vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Fialova vláda není schopna řešit zdražování energií a potravin a odmítá pomoci našim občanům a firmám. Miliony občanů se kvůli neschopnému premiérovi Fialovi a diletantské a nekompetentní vládě dostává do neřešitelných finančních a sociálních problémů, krachují firmy a hrozí nárůst nezaměstnanosti. Do toho všeho jsou vládní strany zasaženy organizovaným zločinem, korupcí a styky s mafií. Tahle vláda už stihla napáchat tolik zla, že by měla odstoupit a měly by se konat nové mimořádné volby.

My všichni zastupujeme tady ve Sněmovně občany a více než 70 % ze všech poslanců by tedy mělo vládě vyslovit nedůvěru. Ale víme, že skutečnost je jiná. Fialova vládní koalice jen předstírá hru na demokracii, která pro ně končí dnem voleb, a pak už si tato samozvaná elita dělá, co chce, a na voliče, neřku-li na všechny občany, zvysoka kašle.

Slyším zoufalý pláč z řad Fialovy vládní koalice, jak to, že opozice volá po hlasování o nedůvěře během českého předsednictví Evropské unii. Předseda hnutí ANO Babiš prý slíbil, že během předsednictví vyvolávat nedůvěru nebude. Tak za a) hnutí SPD nemá nic společného s hnutím ANO. V prvé řadě je chyba, že pan Babiš něco takového vyslovil, jelikož dát komukoli důvěru a být k němu loajální jen proto, že na českou vládu přišla řada půl roku dělat divadlo, že předsedáme Evropské unii, je směšné a nemá to logiku. Nikdo z občanů u nás ani celé Unie netuší, kdo v který čas v Unii předsedá. A vsadím se, že ani drtivá část Sněmovny netuší, kdo například předsedal loni či předloni touto dobou. Nikoho to nezajímá. A není ani proč. (Potlesk z lavic SPD.)

Kdo skutečně Unii velí, to by bylo fajn vědět. Ale jasné to není. Vidíme jen nesmyslné protievropské a protičeské příkazy a zákazy. Jakkoli je Fialova vláda mistrem v podlézání Bruselu a Berlínu, je zjevné, že to někdy nestačí. Po výletě pana premiéra Petra Fialy do Kyjeva, bruselský novinář Dave Keating obeznámený s postoji klíčových lidí unijních institucí napsal, cituji: Někteří představitelé EU jsou kvůli návštěvě rozlobení. Může podle nich zažehnout třetí světovou válku. Konec citátu.

Proč to tady říkám? Už i v Bruselu si totiž všimli, že vláda Petra Fialy je vládou válečných štváčů, která se snaží naši republiku za každou cenu zatáhnout do války. Tato vláda svojí agresivitou snižuje bezpečnost naší země. Česká republika není ve válce, jak na jaře veřejně lhal premiér Fiala. Hnutí SPD nechce válku. My chceme mír. My chceme, aby Česká republika nebyla zatažena do války. A pokud paní ministryně obrany Černochová z ODS veřejně schvaluje vraždění nevinných civilistů, jak to nedávno udělala, pak je to jen ukázka jejího morálního a duševního hendikepu. (Potlesk z lavic SPD.)

Vláda Petra Fialy svou práci vloni po volbách začala tím, že plynule navázala na protiústavní a protizákonné restrikce. Navzdory svým předchozím slibům dělala to samé, co u předchozí Babišovy vlády kritizovala. My jsme ve vládě nebyli. My jsme byli i v minulém volebním období v opozici. Ale za Fialovy vlády se ta neschopnost, zmatek a nesystémovost ještě zvětšily. Vláda jako ta předchozí ignorovala možnosti léčby covidu a raději vyhlásila zákazy a do poslední chvíle trvala na protiústavním povinném očkování. Obrovská šikana proti neočkovaným se bohužel rozjela hlavně u policie a v armádě. Mnozí policisté a vojáci kvůli tomu svou práci opustili.

Japonská farmaceutická firma KOWA firma oznámila, že ve společné klinické studii bylo potvrzeno, že Ivermektin má antivirové účinky jak proti omikronu, tak i proti všem ostatním variantám SARS-CoV-2. Pamatuji, jak média i vládní představitelé Ivermektin dehonestovali a obecně možnost léčby dostupnými léky ignorovali a propagovali jen očkování, o kterém lhali, že občana skutečně ochrání. To nejhorší na tom je, že všechny vládní zákazy, všechen covidový teror nás stál jen spoustu mrtvých navíc. A ještě stát bude, protože následky zákazů a nedostupnosti zdravotní péči a prevence se teprve teď začínají projevovat.

Namísto toho, aby tato vláda Petra Fialy investovala do primární prevence, do zlepšení kondice našich občanů, aby napravila, co zkazila, tak vláda investuje do migrantů z Ukrajiny a do pomoci Ukrajině. A českým občanům sebrala 14 miliard určených na zdravotnictví. To bylo minulou sobotu. Jen pro VZP to znamená, že letos bude přes 3 miliardy v minusu. A ty minusy ve zdravotnictví se ještě prohloubí. Podle našich informací Ukrajinci zakládají fiktivní firmy, ve kterých zaměstnávají Ukrajince s jediným cílem - zajistit jim levnější zdravotní pojištění u VZP. Fiktivně za peníze zaměstnávají seniory nebo ženy v osmém měsíci těhotenství, a ti tak platí násobně nižší zdravotní pojistné, než by platili u komerční pojišťovny. To ovšem znamená, že tady máme tisíce lidí, kteří v budoucnu budou čerpat často velmi nákladnou péči, a na české občany zase nezbude.

Vláda Petra Fialy naposledy uplynulou sobotu, znovu zopakuji, vzala českým pojišťovnám 14 miliard korun určených na péči pro české občany. A vláda tím zhoršila dostupnost zdravotní péče pro naše občany a také pracovní podmínky zdravotníků. Nevím, co čeští důchodci a české rodiny s dětmi této vládě udělaly, že tato vláda pro ně fakticky nic nedělá, nijak lidem v nouzi nepomáhá.

Na rozdíl od toho, jak Fialova vláda pomáhá Ukrajincům. Proto lidé zcela oprávněně vládě Petra Fialy říkají ukrajinská vláda a premiérovi přezdívají ukrajinský premiér. A současné tristní situaci kolem zdražování lidé zcela správně říkají Fialova drahota. (Potlesk poslanců SPD.)

Tady bych dodal, že hnutí SPD tady půl roku ze všech sil bránilo přijetí toho zákona, abyste zhoršili zdravotní péči pro české občany. Je nás jenom dvacet. Bojovali jsme ze všech sil a nakonec vaše vládní stoosmička nás tady v sobotu ráno minulý týden přehlasovala. Ale my budeme bojovat dál za české občany a za Českou republiku, aby naši občané, čeští občané měli vyšší životní úroveň a lepší životy a více bezpečnosti a spravedlnosti.

Vláda i parlament tu přece jsou, dámy a pánové, fakticky jen proto, aby pomáhaly svým občanům, aby pro ně pracovaly, a vy, páni ministři a dámy ministryně, pane premiére, proč kašlete na lidi? Proč jste si letos jako prioritu číslo jedna určili pomoc Ukrajině a vstup Ukrajiny do EU, místo aby pro vás byly prioritou životy našich občanů? Lidem v nouzi je ukradené, jestli jste jel na výlet do Kyjeva. Píše mi spousta zoufalých občanů. Jsou zoufalí ze situace, do které je uvrhla vaše vláda! Vy byste, pane premiére, měl zajet na Žižkov za paní Bartošovou na ubytovnu, která stojí víc než její důchod, za šestasedmdesátiletou babičkou, která se dodnes nedomohla ani právní, ani sociální pomoci, za babičkou, která doslova a do písmene nemá co jíst. Měl byste jet do Ostravy, do Ústí, do Brna, do Svitav, kde všude jsou oběti státem posvěcené lichvy a mafiánských exekutorů. Poznal byste lidi, kteří třeba 20 let splácí dluh, už ho dávno přeplatili, zaplatili skoro milion a stále se dluhu nezbavili, protože splátky jdou jen na lichvářské úroky a exekutorské poplatky. A právě vaše vláda, ale i ta předešlá Babišova tady odmítly návrh zákona SPD na zestátnění exekutorů a na zastropování úroků u spotřebitelských úvěrů, jako to má spousta vyspělých zemí i v Evropě, protože SPD chce ukončit lichvu a chceme narovnat podmínky tak, aby to bylo funkční.

Máme tu tisíce lidí, kteří už dnes nemají na elektřinu a na plyn. Co jste pro ně, pane premiére Fialo, udělali? Ruku na srdce, jakou pomoc od vás k dnešnímu dni dostali? Prakticky nic. Ano, rodiny s menšími dětmi si mohly po tři čtvrtě roce i díky hlasům poslanců SPD požádat o symbolický příspěvek, který nepokryje ani jednu nebo dvě zálohy, ale to je samozřejmě úplně nedostatečné. A co důchodci, invalidé, ale i rodiny s odrostlými dětmi a další slušní lidé? Proč jim nepomůžete? Proč jim vaše vláda nepomůže? Jsou málo ukrajinští? Zdá se vám, že přeháním? Bohužel ani náhodou! Ta diskriminace českých pracujících občanů, českých seniorů, českých zdravotně postižených spoluobčanů je nejen zjevná, je i fakticky doložitelná. Ukrajinští migranti dostávají od vaší vlády na osobu pět tisíc korun měsíčně, přitom životní minimum od 1. 4. 2022 je pro českého občana pouze 4 620 korun na měsíc. Na bydlení mohou Ukrajinci dostat až 12 tisíc měsíčně a jsou jim přednostně přidělovány byty. Ukrajinské děti ve školní jídelně dostávají obědy zadarmo, přitom mnohé naše děti na obědy nemohou chodit, protože rodiče na obědy nemají. Připomeňme, že ředitelé ve škole museli pro české děti zdražit obědy, protože peníze na obědy pro ukrajinské děti od vlády nedostali. Letní tábory pro ukrajinské děti jsou zadarmo, přitom za naše děti se musí platit za 14 dní pobytu kolem 3 tisíc korun. Když mi dovolíte, budu citovat z dopisu jedné babičky, seniorky v nouzi, která mi tak jako mnoho dalších píše, cituji: "To, co tato vláda Petra Fialy dovoluje, aby se v naší zemi dělo, je vlastizrada!" Konec citátu. (Potlesk poslanců SPD.)

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, tady máme klíč k tomu, že více než 70 % občanů podle statistiky vaší vládě nevěří. Neděláte nic pro svoje občany, ale všechno pro své přátele v zahraničí, a je jedno, zda je to americká zbrojní lobby, vaši vůdcové v Bruselu a v Berlíně, nebo ukrajinští migranti. Normální slušný český občan je u vás až na posledním místě a lidé to vidí a dnes také zcela razantně cítí i na svých peněženkách. Problém samozřejmě je i v tom, že z ministerstev se opět staly politické trafiky vyhandlované podle politického klíče. Ano, našel bych ve vládě pár odborníků, například zástupci hnutí STAN jsou bezesporu dobří na ekonomiku, jelikož dojení a okrádání státu je fakticky jejich program. Problém ovšem je, jak víme, že pracují jen pro sebe, nikoliv pro stát a jejich metody jsou nelegální, přesněji řečeno, jde podle policie o organizovaný zločin, mafii a korupci.

K tomu, jak jste tady před chvílí, pane premiére, zase překroutil fakta a lhal jste, když jste mluvil o služebním zákonu, přece fakta jsou úplně jiná. Vy jste si tady protlačili prvním čtením návrh zákona o služebním zákonu, aby nově na vašich ministerstvech mohli mít ministři neomezený počet politických náměstků, protože potřebujete upíchnout co nejvíc politických trafikantů a vašich spolustraníků do vrcholných pozic státní správy za statisíce měsíčně! (Potlesk poslanců SPD.). To je vaše politika! A právě my jsme hlasovali proti! Takže to je ten fakt, který jste tady měl říct, ale lžete jako obvykle! Ale mě neobelžete, protože já tady v té sněmovně mám vyšší účast než vy a všechno sleduji.

Premiér Petr Fiala prostě není lídr ani osobnost, nemá respekt občanů, a nemá dokonce respekt ani jako předseda vlastní strany, natož jako premiér. Petr Fiala je slabý, nerozhodný, bez vize, bez odvahy, bez manažerských schopností, jen vysílá signály, které nikdo nepřijímá, a nikdo vlastně ani neví, co chce. Co je jeho program? Můžete ho poslouchat celé dny, ale nedoberete se konkrétní nosné myšlenky. Hnutí SPD chce přímou demokracii. Piráti legalizaci marihuany a přijímat migranty. STAN přihrát sponzorům kšefty. Ale co chce vlastně ODS pana Fialy? Doslova jsem se styděl, když jsem nedávno viděl video z europarlamentu, kde cizí řadový belgický europoslanec peskuje českého premiéra jako malého kluka a on pokorně poslouchá a klopí hlavu. Já bych se sebral a odešel. Premiér Petr Fiala tam ponížil celou naší zemi. Už to je na vyslovení nedůvěry, protože jestliže tato vláda odmítá hájit naši zemi a už zcela viditelně si nechá arogantně diktovat a poroučet z Bruselu, pak tato vláda nemá v čele naší země co pohledávat. A pan premiér na tom koberečku v Bruselu neponížil jen sebe, on ponížil celou zemi, naše národy, náš stát, každého z nás. Není ostuda nemít gule, jak o tom rád mluvil váš stranický předchůdce Topolánek. Holt někdo se s nimi rodí, někdo ne. Ale chlap, co není chlap, nemá co dělat ve vedení naší země! (Potlesk poslanců SPD.)

Viděli jsme, jak naši republiku vedli takoví nedorostlí hošíci jako Gross nebo Sobotka a taky, kam dovedli svoje strany. To, že ODS se stále v průzkumech drží, je jen díky tomu, že ti, co nemají rádi Babiše a Okamuru, opravdu nemají lehkou volbu a zatím volí to nejmenší zlo. To je termín k dnešnímu tématu nedůvěry vládě velmi přiléhavý, ale zlo je totiž vždycky zlo. Nevidím nic zásadního a dobrého, co by Fialova vláda naší zemi přinesla, a vidíme mnoho zla a škod, které napáchala.

Některé z vládních stran v minulosti vyznávaly svobodu a malý stát. Jaká je skutečnost? Vláda aktivně začala cenzurovat jiné názory. Vláda donutila provozovatele webů, aby vypnuli kritická internetová média. Nejvyšší státní zástupce této vlády otevřeně vyhrožoval lidem, že půjdou do vězení, pokud projeví jiný než povolený názor.

Vláda k tomu ani nepípla. Je zřejmé, že zavedení cenzury a omezení svobody a projevu názoru, je jedním z cílů této vlády Petra Fialy. Jde o jasné porušení lidských práv a další posun k autoritářskému systému a likvidace posledních zbytků demokracie u nás. A za hnutí SPD garantuji, že my budeme do posledního dechu hájit svobodu a demokracii v České republice. (Potlesk z řad hnutí SPD.)

Červnový index Happy Household Energy Price Index, který porovnává cenu energií pro domácnosti v jednotlivých evropských metropolích, uvádí, že např. Pražané platí po přepočtu dle parity kupní síly měny za elektřinu nejvyšší cenu v celé Evropě. Slyšíte dobře, nejvyšší cenu v celé Evropě. Česko je přitom jeden z největších vývozců elektřiny na světě. V prvním pololetí letošního roku Česko vyvezlo o 5 milionů megawatthodin elektřiny více, než kolik dovezlo. Výrobní cena elektřiny v České republice je v řádu desetihaléřů. Vyrábíme extrémně levnou elektřinu a jsme v EU šestí největší exportéři. Elektřiny máme nadbytek. Ale pro naše firmy a občany je kvůli Fialově vládě nejdražší v Evropě.

Vláda Petra Fialy totiž zcela úmyslně neřeší energetickou drahotu, ačkoliv by to šlo řešit fakticky obrazně řečeno škrtem pera. Stačilo by přijmout zákon, který by nařídil ČEZ prodávat napřímo v České republice a za režijní ceny. Ihned by se snížily náklady pekárnám, fabrikám, zemědělcům i rodinám a důchodcům. Namísto pomoci tato vláda naopak neskrývaně na drahotě parazituje a sama své občany a firmy těžce okrádá. Jaroslav Hašek říkával - cituji: "Dej krávě do držky, a ona ti dá do držky". (Správně dížky.) To znamená, že jestli chci mléko, musím tu dojnou krávu nakrmit. Tahle vláda dělá pravý opak. Bere u té příslovečné huby každého, u koho to jde, aniž by přemýšlela, že když zlikviduje průmysl, zemědělce, živnostníky, tak tu nebude nikdo, kdo by ji živil.

Vláda nemusí být vždy za každou cenu populární. Pokud bude dělat nepopulární, ale správné věci, tak fajn. Ale tahle vláda Petra Fialy nedělá opravdu nic zásadního a pozitivního, a to v čase, kdy bylo třeba jednat už vloni. Už vloni přece začaly růst ceny energií, které odstartovaly inflaci. A začalo to tím, že eurohujeři, včetně těch českých ve vládě, s velkou slávou ohlásili plán na energetický kolaps Evropy zvaný Green Deal. Ten mimochodem zkusili Němci a k dnešnímu dni už víme, že skončil krachem. Jen odstavili svoje jaderné a uhelné elektrárny, které jim chybí, a tak jim levnou elektřinu z jádra a uhlí posílá servilní Fialova vláda na úkor našich občanů a firem. Němci chtěli vyrábět elektřinu spalováním ruského plynu. Ale Američané, Poláci a Ukrajina je donutili nezprovoznit hotový Nord Stream 2.

Uvalili jste sankce na Rusko a teď zíráte, že Rusové zpožďují údržbu funkčního plynovodu, protože sankce blokují platby za opravy i předávku turbín. Tohle nevymyslel zlý Putin, tohle peklo jste ve své zemi a občany vymysleli vy. Vaše neschopnost, přesně i schopnost ničit vlastní země, je nadějná alespoň v tom, že jen blázen by teď riskoval a útočil na Evropu, když stačí počkat, až ji zničí politici vašeho typu. Je to velmi nešťastné, protože třeba Orbán v Maďarsku ukazuje, že lze zemi vést tak, aby přežila, aby přežil národ, kultura i ekonomika. Ruský plyn a ropu nakupují Maďaři, Bulhaři a další evropské státy, a Němci mají s ruským Gazpromem uzavřenou smlouvu na odběr plynu až do roku 2030.

V úterý v televizní debatě energetický specialista Vladimír Štěpán natvrdo řekl, že bychom měli, tak jako velká část západu, část plynu nakoupit přímo z Ruska. Poradce premiéra Fialy David Havlíček řekl, že to nejde kvůli Ukrajině. A tady bych rád zdůraznil, že SPD nikdy neprosazovalo závislost na jednom zdroji, ani na Rusku. Naopak jsme to byli my, kdo tady už několik let voláme po diverzifikaci zdrojů a po energetické bezpečnosti České republiky. Byla to jediná SPD, která už v minulém volebním období se tady snažila prosadit jak energetickou, tak potravinovou bezpečnost České republiky. Nikdo ale naše volání a naše varování dříve neposlouchal. Poslanci současné vládní koalice se tomu smáli. Ale hluchý byl i Andrej Babiš. A teď v krizi přesně vidíte, že bohužel došlo na naše slova a na vaši neschopnost a laxnost. A teď to tvrdě platí všichni občané České republiky, naše podniky a firmy, živnostníci, kteří také kvůli vaší vládě teď krachují.

Teď ale mluvím o letošní situaci. O letošní situaci, kdy samozřejmě ty možnosti alternativ jsou velmi omezené. Ochlazuje se, blíží se podzim, zima. Takže si to shrňme. Určitě je dobré - a my jsme o tom tady jako jediní hovořili, abychom pracovali na té energetické bezpečnosti, diverzifikovali zdroje, abychom měli volbu. To chci znova zdůraznit. Ale teď se podívejme na letošní situaci, na to, co je teď před námi, tuto zimu. Němci bojují o každý kubík, aby si zajistili levné energie. A Fialova vláda naopak jako poslušné ovce dobrovolně naší zemi od levných zdrojů odstřihuje. Když to shrnu. Energetičtí a ekonomičtí experti říkají zcela jasně, že je třeba snížit ceny energií, protože to jsou právě tyto vstupní náklady, které zvyšují ceny a vyrábí inflaci.

Experti se shodují v tom, že cesta k tomu je jednoduchá a fakticky taková, jakou zvolily demokratické západní země. Tedy zajistit levné zdroje ropy a plynu a zavést státní dohled nad cenami elektřiny. A o tom mluví SPD tady celou dobu. To znamená řešení, které je v některých západních demokratických zemích. Blouznění o evropském řešení, o společném evropském řešení, je mimo realitu, a hlavně nemůže pomoci českým spotřebitelům. I pan premiér Fiala snad pochopí, že příjmy v České republice jsou jiné než třeba v Německu a není možné, aby tak jako dnes, měli Češi německé výdaje a nízké české příjmy. Není možné, aby ceny elektřiny byly stejné jako na západě. Není možné, aby Češi fakticky svou levnou elektřinou dotovali bohaté sousední státy.

K žádnému jednotnému postupu nedojde, protože jednotlivé státy už mají svoji vlastní energetickou strategii a politiku. Stejně tak nám nepomůže nákup společného zdroje. To totiž aktuálně neřeší tuto ani příští zimu. Řešení tu jsou, jen je Fialova vláda úmyslně ignoruje. A některá už jsem ve svém vystoupení řekl. Ale chceme-li ušetřit plyn, tak stačí třeba vypnout naše dvě plynové elektrárny a ušetříme zhruba 15 % plynu. Do budoucna je třeba postavit přečerpávací elektrárny, které by nám umožnily v uvozovkách skladovat přebytky energie tak, abychom nemuseli často ji zdarma vyvážet do Rakouska a Německa, aby tato energie byla k dispozici v energetických špičkách, kdy naopak my nakupujeme extrémně předraženou elektřinu z Německa.

Připomenu jen, že Československo v osmdesátých letech plánovalo vybudovat celkem 14 takových přečerpávacích elektráren, zcela nezbytných pro energetickou soběstačnost a stabilitu naší energetické sítě. Bohužel tehdejší vlády stihly postavit jen jedinou. Pojďme dál. Od dubna, od letošního dubna Asociace podnikatelů vyzývala vládu, aby s nimi komunikovala a představila jakoukoliv strategii. Dodnes je Fialova vláda ignoruje a nikdo netuší, co bude zítra. Nekompetentní ministr průmysl Síkela z hnutí STAN je zavřený v kanceláři, nebo možná někde na dovolené, ale s podnikateli prostě nekomunikuje. S podnikateli a s firmami, s podniky prostě nekomunikuje.

Přitom průmysl a podniky jsou klíčové pro naši ekonomiku a zaměstnanost s na tu vaši komunikaci si stěžují právě tyto asociace a svazy. Vláda teď před komunálními a senátními volbami nechce říct, že nepomůže, ale všichni vidíme, že opravdu nepomáhá. A proč? Stovky miliard daní z předražených energií, stovka miliard z ČEZu, to je něco, co se naopak vládě hodí. Vláda zcela úmyslně ignoruje drahotu, zcela úmyslně přivedla firmy a občany na pokraj krachu jen proto, aby si naplnila státní kasu, ze které pak štědře rozdává zahraničním zbrojním firmám, Ukrajině nebo migrantům.

Mimochodem, když už tam jednáte a už jste si odsouhlasili ten nákup (nesrozumitelné) bojových vozidel pěchoty za 52 miliard, tak jsem vás chtěl vyzvat k tomu, aby alespoň 50 % z této obrovské zakázky zajišťovaly české firmy a český průmysl, protože my nutně potřebujeme, aby se ty peníze z toho vámi zadluženého státního rozpočtu, aby se točily zpátky do české ekonomiky, (protože?) se mi proslýchá, že to zase budou dělat z velké části zahraniční firmy, zahraniční dodavatelé, a to je prostě nepřijatelné, abyste dál a dál zaprodávali Českou republiku.

Hnutí SPD prosazuje modernizaci české armády, jsme pro moderní akceschopnou armádu, to říkáme celou dobu, ale musíme také na to mít a musí to být samozřejmě reálné. Vůbec nechápu, jak v této situaci můžete nakupovat americké nejdražší předražené stíhačky za 100 miliard korun, když nám tady Švédové zdarma nabízí, nabízí modernizaci našich Gripenů a přišlo by nás to násobně levněji. A samozřejmě občané se už ptají - nebude z toho zase nějaká provize, jako to bylo za vlády ODS v čele s Mirkem Topolánkem? Není tam zase nějaká korupce? Tak doufám, že se to včas dozvíme, jak to vlastně je.

A to jsou všechno ty desítky miliard navíc, které vy jste naslibovali ve Washingtonu, v Bruselu, v Kyjevě a všude možně, ale všechno na úkor potřeb českých občanů a firem, kteří teď jsou v krizi - kvůli vaší vládě, kvůli tomu, že jste se zaprodali cizině a děláte politiku proti zájmům našich občanů a firem. A k tomu všemu výše uvedenému přidejme skandály hnutí STAN, druhé nejsilnější vládní partaje v čele s prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra Vítem Rakušanem, partaje napojené na organizovaný zločin.

STAN od samého počátku, od roku 2010 fakticky personálně řídí gangster z bandy nejhoršího českého mafiána a zločince Radovana Krejčíře Michal Redl, což veřejně potvrdil i exministr kultury za hnutí STAN Jiří Besser. To, že tento skutečný šéf STANu, tedy Michal Redl, byl zbavený svéprávnosti, je už jen takový ilustrativní kamínek do mozaiky této kauzy. Je opravdu šílené, že se Fialovou vládou dosazený šéf české civilní rozvědky Petr Mlejnek chodil párkrát do roka radit s nesvéprávným mafiánem a spolupracovníkem Radovana Krejčíře.

Ostatně, kde jinde získat informace než v podsvětí napojeném na vrcholnou politiku stran koalice Petra Fialy? Koneckonců nikdo nepochybujeme, že právě proto byl tento pán jmenován a že jeho jmenování doporučil sám Michal Redl, který byl policií označen za hlavu organizovaného zločinu kolem politiků hnutí STAN a TOP 09, jelikož, jak víme, tak do této kauzy organizovaného zločinu mafie je zapojen jeden z nejvyšších politiků TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil. A politicky se k doporučení Petra Mlejnka na šéfa tajné služby veřejně přiznal také místopředseda sněmovny za KDU-ČSL Jan Bartošek a tím do celé kauzy namočil i lidovce.

A všechen tenhle organizovaný zločin mafie a korupce se děje pod primátorem, pod pirátským primátorem, pod pražským primátorem za Piráty Zdeňkem Hřibem, který buď o tom všem věděl a teprve se dozvíme, že o tom věděl, nebo je tak neschopný a tak nekompetentní, že si celou dobu nevšiml, že na pražském magistrátu u jeho politických partnerů, u jeho koaličních partnerů vedení magistrátu je organizovaný zločin a že se tam rozkrádají veřejné miliony zcela bezskrupulózně. Tak jako tak, Piráti selhali.

Mimochodem, když jsem u Pirátů, tak dodnes koalice Pirátů a STAN, volební koalice Pirátů a STAN, neobjasnila, kdo jsou ti koncoví majitelé těch firem, kteří jim vloni v říjnu sponzorovali volební kampaň pro volby do Poslanecké sněmovny. Dodnes jsme se to nedozvěděli. A Piráti se na to neptají, protože radši chtějí být u koryt, radši chtějí být ve vládě, než aby bojovali proti korupci a proti nejasným praktikám, protože ta kampaň těch Pirátů, koalice Pirátů a STAN dodnes není vyjasněná a jak Piráti, tak STAN k tomu mlčí.

Ale snad ještě horší na celé situaci je, že ve prospěch člověka napojeného na mafiány křivě svědčí sám premiér Petr Fiala z ODS, který nestoudně tvrdí zjevnou lež, že pan Mlejnek pomáhal s rozkrytím kauzy Dozimetr. Tuhle lež vyvrátila policie, státní zástupkyně i média hned v zárodku. Je šílené, že ve jménu podezřelého člověka, který má styky s lidmi napojenými na mafii, křivě svědčí na veřejnosti sám premiér Petr Fiala. Proč lže? Vydírají ho? Nebo je sám spojen s touhle partou kolem organizovaného zločinu? No, tak spojení minimálně politické tam je, to vidíme všichni.

To je otázka, kterou dnes nastolil bohužel sám pan premiér svým lhaním. I toto je jedním z důvodů, které samy o sobě jsou na pád premiéra a vlády. Bohužel tahle vláda nasbírala za tři čtvrtě roku tolik skandálů, nadělala tolik zla, že by to stačilo na desítky pádů vlády. Ministr vnitra Vít Rakušan je předseda partaje hnutí STAN, kterou vyšetřuje hned několik policejních týmů a jde tu o podezření z daňových úniků, praní špinavých peněz, distribuce drog, korupce, organizovaného zločinu a zřejmě přibudou i další.

Vláda Petra Fialy cíleně likviduje české firmy, české domácnosti, a to jen proto, aby vydělala peníze, které hodlá utrácet ve prospěch zahraničí.

Tato vláda odmítá pomáhat svým občanům. Tato vláda likviduje demokracii v naší zemi, likviduje také lidská práva, hlavně právo na svobodu projevu a názorů. Dokonce jste vytvořili na vládě novou funkci, zastává ji jakýsi pan Klíma, kolega premiéra Petra Fialy. Vy jste zavedli funkci vrchního cenzora, který je dokonce placen z veřejných prostředků, aby kontroloval, zdali občané se vyjadřují v souladu s vládní linií a ti co ne, tak jste dokonce vytvořili web, vládní web, jak víme, letos a vyzývali jste lidi, aby se vzájemně sousedé a přátelé bonzovali a vzájemně aby se nahlašovali, když někdo bude mít subjektivní dojem, že někdo v jeho okolí nemá názory, jaké určuje vaše oficiální vládní linie. To je neskutečný hnus, co předvádí vaše vláda.

A pak samozřejmě po všeobecné kritice jste najednou začali tento váš zrůdný návrh bagatelizovat, ale tenhle ten návrh sám o sobě plně ilustruje arogantní, elitářskou a přehlíživou vládu Petra Fialy. Takže tato vláda této zemi skutečně viditelně a doložitelně škodí ve všech myslitelných oblastech. Mluvil jsem o zdravotnictví, mluvil jsem o financích, mluvil jsem o sociálních záležitostech, mluvil jsem o svobodě a demokracii. Každý z občanů, každý živnostník, každý manažer a majitel firmy se o tom může přesvědčit na vlastní kapse. A ten, kdo si dovolí říct něco zakázaného, se o tom přesvědčí na své osobní svobodě. Tahle vláda překročila myslitelné hranice a měla by okamžitě odejít nebo být odejita.

Tady bych ještě zmínil další lež, kterou tady řekl přede mnou vystupující premiér Petr Fiala. Že prý vy zvyšujete důchody. Už konečně nelžete! Část důchodů se letos zvyšuje na základě zákona, který byl přijatý před vaší vládou a zvyšuje se kvůli inflaci, automaticky. To znamená, i kdyby ve vládě byla cvičená opička, tak se budou lidem zvyšovat důchody i bez zásahu vaší vlády. V okamžiku kdy inflace překročí určitou mez, automaticky se občanům zvyšují důchody. Bez zásahu vaší vlády, takže si nepřičítejte zásluhy za něco, co vy jste vůbec neudělali, a na co vůbec nemáte vliv. Ale naopak je potřeba mluvit o tom, kde se prokazatelně projevil přístup vaší vlády ke zvyšování invalidních, starobních, vdovských a sirotčích důchodů. Protože loni v létě jsme tady hlasovali o zvyšování důchodů, to je těch tři sta korun, které dostali důchodci od ledna a to bylo nad rámec té zákonné valorizace. A tady chci připomenout a znovu to tady říkám veřejně, že strany vaší současné vládní koalice hlasovaly vloni proti zvýšení důchodů! Proti zvýšení starobních, vdovských, sirotčích a invalidních důchodů. To zvýšení na letošní rok prošlo pouze díky hlasům hnutí ANO, díky hlasům hnutí SPD a pak se k nám přidali, tuším, dva poslanci z nějaké strany, která již dnes není ve Sněmovně.

Takže vy, když jste byli minulé volební období v opozici, ano, SPD také bylo v opozici, my jsme nebyli součástí Babišovy vlády, ani jsme ji nikdy nepodporovali formou vyslovení důvěry či formou podpoření rozpočtu. Samozřejmě, že ne. Tak, protože my jsme tam nesouhlasili s řadou těhle těch politických kroků některých, ale tam, kde jsme souhlasili bylo zvyšování důchodů. To určitě ano. Všude, kde lidé mohli dostat více peněz, slušní lidé, a kde to směřovalo v souladu s naším politickým programem SPD, tak my nepolitikaříme, pro nás je na prvním místě, aby čeští občané měli více bezpečí, spravedlnosti a peněz. Ale vy, vaše vláda, vláda Petra Fialy, když jste byli ještě v opozici stejně jako my, tak vaše vláda, vaši poslanci hlasovali proti zvýšení důchodů! To je potřeba tady zdůraznit. Takže důchody se letos nezvyšují díky vám. Zvyšují se díky hlasování poslanců SPD, ANO a dvou nějakých poslanců, teď si nepamatuji za jakou stranu už to bylo, ale byli to ti poslanci ze stran, které tady už nejsou. Takže nelžete, vy jste proti důchodcům! Vy jste proti invalidům! Vy jste proti sirotkům! Vy jste proti vdovám! Tak už si přestaňte připisovat zásluhy, na kterých nemáte... ne jen, že na nich nemáte žádný vliv, ale dokonce jste byli i přímo proti.

Takže, pojďme ale dál. Na této schůzi Poslanecké sněmovny budeme hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Všichni tady víme, že vládní koalice má tady ve Sněmovně většinu 108 hlasů. A opozice má pouze 92, ale přesto vás tady bude celý poslanecký klub SPD ze všech sil přesvědčovat, abyste podali demisi a přestali už vaší neschopností škodit té drtivé většině občanů České republiky, která už vaší vládu a premiéra Fialu nechce. Tady bych ještě připomněl, ano, my jsme hlasovali s hnutím ANO, pamatuji si, o jednom takovém hodně medializovaném zákonu. Ano, díky hlasům SPD se zrušila superhrubá mzda. A my jsme na to pyšní, že díky hlasům poslanců SPD mají všichni pracující lidé více peněz v peněženkách. Je to tak. Díky hlasům poslanců SPD mají všichni lidé v peněženkách od letošního roku více peněz, protože se tenkrát nechtělo k tomu hlasování přidat ČSSD, nechtělo se přidat KSČM, protože to byla vláda hnutí ANO, ČSSD, KSČM. Takže díky hlasům poslanců SPD, protože my jsme měli v programu, aby mělo více lidí, praslušní (pracující, slušní?) lidé více peněz v peněženkách, tak se zrušila superhrubá mzda a lidé mají díky nám více peněz v peněženkách. Já se k tomu hlásím. Je to správně. My jsme ale zároveň navrhovali i škrty v rozpočtu kde ty peníze vzít. Ponížit platby Evropské unii, zrušit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Právě ten zákon nám taky vládní koalice letos zamítla! Vládní koalice Petra Fialy. My jsme tady předložili zákon SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Ušetřilo by to, podle kalkulací, mezi půl miliardou až miliardou korun státnímu rozpočtu. A vaše koalice to tady zamítla! Vaše koalice Petra Fialy podporuje nepřizpůsobivé na úkor našich slušných občanů. Ale my to budeme znovu navrhovat. Znovu to navrhneme. Hnutí SPD tady za letošní rok už navrhlo desítky zákonů, například zvýšení podpory invalidům, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu. Dobře, jsem rád, že ministr práce a sociálních věcí Jurečka konečně tento návrh SPD chce převzít, a teď jsem slyšel někde v televizi, že se asi malinko probudil a že chce příspěvek na mobilitu o něco zvýšit. My už jsme to navrhli jak v minulém volebním období, tak v tomto volebním období. Celou dobu to tady blokujete, jste proti zdravotně postiženým spoluobčanům, ale ta naše usilovná opoziční práce alespoň do něčeho vás tedy občas z té opozice natlačíme. Takže to bude pochopitelně zásluha SPD, když invalidé dostanou o něco více. Vy si to budete přivlastňovat, ale potřeba si tady říct, že vy jste byli celou dobu proti podpoře invalidů a naopak jste náš návrh blokovali. Už to mohli mít invalidé dávno, zdravotně postižení občané už mohli mít více peněz.

Stejně jako důchody. My tady celou dobu navrhujeme zákon o minimálním důstojném důchodu jako to, mimochodem, platí v řadě západních zemí. Aby minimální důstojný důchod v České republice byl na úrovni minimální mzdy, to znamená dnes je to něco přes 16 tisíc korun. A až od této částky, samozřejmě za splnění zákonných podmínek, to znamená odpracované roky nebo v případě zdravotně postižených občanů, samozřejmě ty podmínky splňují, a až od této částky zásluhově. To znamená, samozřejmě, tak zvaní nepřizpůsobiví by nedostali nic, ale až od této částky zásluhově, protože za důchody 10, 12, 13 tisíc se prostě nedá vyžít! Takže SPD... také tady celou dobu navrhujeme, aby se důchody zvyšovaly všem stejnou částkou! Nikoliv stejným procentem jako tady neustále prosazoval Andrej Babiš a také to tady prosazuje, respektive vy vlastně neprosazujete zvyšování důchodů, o tom už jsem hovořil, vaše vláda na důchodce kašle. Přivlastňujete si tady automatickou valorizaci, na kterou nemáte vy (nesrozumitelné), kterou přijaly vlády před vámi. To je opravdu neuvěřitelná drzost. No, spíš už asi i zoufalost, ale je potřeba to říkat, aby to občané věděli, že vy tady lžete a přivlastňujete si zásluhy někoho jiného. Ani jste nehli prstem. Takže hnutí SPD tady pochopitelně navrhuje tyto návrhy, aby se všem zvyšovalo stejnou částkou. Nikoliv procentem, protože tím, když se zvyšuje stejným procentem všem důchodcům, tak se rozevírají nůžky. Bohatší mají více a chudší mají méně, chudší jsou ještě chudší, bohatší ještě bohatší. Já říkám, přidávejme všem důchodcům, ale problémem jsou ty podprůměrné důchody, což je většina důchodců v České republice, logicky. Tam je potřeba pomáhat a zvyšovat ty důchody. A tady to neudělal ani Andrej Babiš, protože a právě ty návrhy SPD k tomu směřují.

Opravdu zvýšení slevy na poplatníka, já jsem viděl, jestli vláda Petra Fialy přivlastňuje do toho, jak vy kalkulujete kolik jste dali komu peněz, já se nedivím, že to občané vůbec nevidí a nic na peněženkách necítí. Vy jste si přivlastnil živě ne jen ty důchody, a to už jsem tady vysvětlit, že vy jste naopak byli proti zvyšování důchodů, že je to zásluha naopak nás z minulého volebního období pro letošní rok. Ale vy si tam do toho dáváte i zvýšení slevy na poplatníka, ale to je přece zákon, který byl opět přijat v minulém volebním období. Ten nebyl přijat za vaší vlády. Tak opravdu už přestaňte lhát! Vy jste nezvýšili slevu na poplatníka. Vaše vláda to nezvýšila, vaše vládní koalice. O tom se hlasovalo minulé volební období, kdy vy jste ve vládě ještě nebyli a samozřejmě SPD to podpořilo. Je to i díky hlasům SPD, protože my chceme, aby pracující lidé měli více peněz v peněženkách. Samozřejmě důchodci, invalidní důchodci, starobní důchodci, ale i rodiny s dětmi, matky, prostě všichni slušní lidé. Naopak vy jste, vy postupujete proti lidem. Vy jste snížili slevu na jízdném! Vy jste vzali peníze těm dalším oslabeným skupinám nebo těch sociálně citlivým skupinám - důchodcům a studentům. Vy jste jim vzali peníze, přestože je tady Fialova drahota! A místo toho jste přesunuli peníze na Ukrajinu a do zahraničí formou těch zakázek, ale o tom už jsem hovořil.

Takže to, co vy jste tady opravdu udělali za tři čtvrtě roku, co jste u vlády, ale ve Sněmovně už má vaše koalice většinu skoro rok, tak to je neuvěřitelné, jak jste zdevastovali všechny slušné občany. A teď si samozřejmě řekněme úplně jasně, a už to opakuji měsíce, že situace je opravdu kritická a pro mnoho našich občanů a firem se kvůli vaší neschopné vládě blíží finanční a sociální katastrofa. Jestli bude takto v tomto složení vláda dále pokračovat, tak to opravdu nedopadne dobře.

Každý z vládních poslanců, to znamená, vládne tady vládní koalice ODS, STAN, TOP 09, lidovců a Pirátů, každý z těchto vládních poslanců, který bude hlasovat pro důvěru Fialově vládě, o které budeme podle všeho předběžně hlasovat až zítra, tak každý z těchto vládních poslanců je spoluodpovědný za současné problémy našich občanů.

Ale určité řešení pro občany tady je, protože vy, vy tady máte stoosmičku. Poslanců SPD je 20, poslanců ANO je 72, opozice má 92. Jsme tady pouze dvě opoziční strany. Takže vy nás podle všeho zase přehlasujete. Ale určité řešení tady pro občany je. Již 23. a 24. září tohoto roku bude referendum o Fialově vládě. V tomto termínu totiž proběhnou komunální a senátní volby. A já bych rád vyzval občany: Přijďte k volbám i s vaší rodinou a přáteli vyjádřit svůj názor na Fialovu vládní koalici a podpořte opoziční SPD. Důležité je netříštit hlasy. Jedině dobrý výsledek parlamentní opozice ve volbách vytvoří tlak na vládu, aby podala demisi. Nemá žádný smysl volit jakékoliv neparlamentní strany. Je to jasně dáno. Je tady pět stran vládní koalice a dvě opoziční strany. Znovu zdůrazňuji, nemá žádný smysl volit neparlamentní strany, protože nejsou ve Sněmovně.

Vážení občané, tato vláda je jako hluchá a slepá. Tuto vládu nezajímají životy a starosti běžných občanů. Tady ve sněmovně, kde já teď stojím, je neprostupná zeď mezi vládou a občany České republiky. Proto jedinou možností, na kterou tahle ta arogantní vláda slyší, neschopná vláda s tím nekompetentním premiérem Fialou, jediné, na co oni slyší, a věřte, je to moje letitá zkušenost, jsou volby. Je výsledek voleb. V okamžiku, kdy strany vládní koalice oslabí, když budou muset odejít z placených funkcí na radnicích, to způsobí to politické pnutí ve vládních stranách a politický tlak odspoda nahoru, aby vláda buď odešla a začnou se v tom případě rozpadat postupně a drolit se a vznikne pnutí, nebo aby začali alespoň trochu něco dělat pro občany. Proto ty zářijové volby 23. a 24. září 2022 budou referendem o vládě. K těmto volbám je potřeba napnout veškeré síly. Proto jsem chtěl všechny občany vyzvat, přijďte k volbám a podpořte prosím jednotně kandidáty SPD, abychom vyslali jasný signál Fialově vládě. A je to opravdu mimořádně důležitý moment.

Koukám, že pan premiér Petr Fiala se konečně vrátil do sálu, protože mu nestálo za to poslouchat vystoupení třetí nejsilnější - podle preferencí - strany v České republice, to ho nezajímá. Podle průzkumů vidíme, pane premiére, teď se na vás dívám, že podle nejnovějších průzkumů, jak prezentovala včera televize Nova na svém serveru, tak z vaší vládní pětikoalice už by se tři strany vůbec nedostaly do Sněmovny. A pakliže by se teď konaly volby do Sněmovny, tak podle toho posledního průzkumu by drtivou většinu poslaneckých křesel získala současná opozice, současné dvě opoziční strany. A vy byste možná získali, podle toho, jak jsem to viděl, možná třetinu křesel, možná ani ne. To je dneska realita. Takže tady jsem chtěl nabídnout občanů řešení. Je potřeba zatáhnout za jeden provaz, je potřeba přijít k těm komunálním, senátním volbám. Byl by to obrovský šok pro vládní pětikoalici, kdyby uspěly do Senátu na funkce senátorů, na pozice senátorů, senátoři opozičních stran. To by byl obrovský šok pro ně. Bude pro ně obrovský šok, pakliže jim markantně poklesne počet zastupitelů v obcích a ve městech. Tady, tady je ten moment, tady jsou důležité volby.

A tady bych chtěl ještě na závěr upozornit, že příští rok nejsou žádné volby. Příští rok je výjimečný rok v tom, že nejsou volby. Volby budou až za dva roky. Budou to volby do Europarlamentu a krajské volby. Proto občané, vážené dámy a pánové, vážení občané, máte nadlouho poslední možnost vyjádřit se k tomu, zdali jste spokojeni či nespokojeni s vládou Petra Fialy. Teď 23. a 24. září u komunálních a senátních voleb. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

