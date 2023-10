Okamura (SPD): Takzvaný konsolidační balíček povede jen k zhoršení stavu

reklama

Vážené dámy a pánové,

tak od poslední schůze Sněmovny se tady dějí opravdu další a další věci kolem Fialovy vlády. A v sobotu uplynuly dva roky od posledních řádných voleb do Poslanecké sněmovny. Nacházíme se přesně v polovině současného volebního období a výsledky vládních stran takzvané pětikoalice - ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů jsou naprosto tristní. A podle všech průzkumů se jedná o nejhorší vládu v novodobé historii s nejnižší důvěrou občanů. Připomenu, že Fialově vládní pětikoalici podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd plně věří pouze 2 % občanů České republiky. Takže by bylo férové, kdyby to Fialova vláda položila, kdyby se přestali chovat totalitně a kdyby se začali chovat demokraticky a prostě položili to a aby byly předčasné volby. Aby občané rozdali nové politické karty. Bylo by to férové a demokratické.

Pamatuji si, jak tady před dvěma roky vykřikovali poslanci KDU-ČSL, samozřejmě znám ta jména a dalších stran, něco tady říkali o demokracii. Přitom jste to právě vy, kteří tu demokracii popírají, zavádíte cenzuru. Vzpomínám na to, jak jste dokonce i zablokovali web na základě vašeho pokynu našeho europoslance Ivana Davida, web Nová republika, protože se vám nehodily, nehodily se vám názory SPD a našich voličů, takže takovéhle metody vy máte. Cenzurovat, aby to bylo nepohodlné. Jak už jsem o tom mluvil i minule, dokonce poslanci, a říkám to v množném čísle, vládní pětikoalice veřejně nafocovali moje bydliště a ještě se tam u toho fotili, sdíleli to na sítích, aby poštvali ještě proti opoziční SPD občany. (Se smíchem.) No tak moc se vám to nepovedlo, ale tyhlety neofašistické metody - a byli to poslanci KDU-ČSL a TOP 09, tak to je opravdu děsivé, děsivé úplně, děsivé.

Vy byste nejradši opozici dali nějakou žlutou hvězdu zřejmě nebo něco podobného, abyste nás označili, že tady nejlépe nemáme vůbec chodit. To jsou metody Fialovy vládní pětikoalice. A jaká je realita? Česká republika je jedinou zemí Evropské unie, která doposud nepřekonala úroveň hrubého domácího produktu z období před pandemií koronaviru. Pokračuje i trend poklesu reálných peněžních příjmů českých domácností, kde reálné mzdy klesají již nepřetržitě dva roky. Stejně tak klesají reálné důchody, protože Fialova vláda svévolně a protiústavně snížila jejich valorizaci pod úroveň inflace. Dalším tragickým selháním Fialovy vlády je to, že dopustila, aby byly v České republice ceny energií prakticky nejvyšší v celé Evropě, přestože jsme tradičními producenty a vývozci levné elektřiny. Tyto vysoké ceny energií se promítly do astronomického růstu cen všeho zboží a služeb a jsou klíčovou příčinou růstu inflace.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zvyšuje se i zadlužení České republiky, kdy jeho aktuální meziroční nárůst je druhý nejvyšší v Evropské unii. Dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu maloobchodní tržby klesají již nepřetržitě rok a půl a jejich propad je nejvyšší v zemích EU. Tyto tržby se v reálném vyjádření propadly na úroveň roku 2018. Reálná spotřeba domácností na obyvatele meziročně poklesla o 7,3 %, přičemž v žádné jiné evropské zemi k tak dramatickému propadu spotřeby domácností nedošlo. Fialova vláda tuto situaci, kterou způsobila, neumí a nechce řešit a její takzvaný konsolidační balíček povede jen k dalšímu a výraznějšímu zhoršení stavu. Plánované plošné zvýšení všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě dále sníží čisté příjmy našich domácností i reálnou kupní sílu všech občanů. To povede opět k dalšímu propadu maloobchodních tržeb a tudíž i k prodloužení poklesu celkového ekonomického výkonu. Jak jsem říkal, tak je jediným rozumným řešením, respektive nutným předpokladem řešení je proto konec vlády Petra Fialy.

A znovu ještě zopakuji, a budu ale teď ještě pokračovat samozřejmě, že to, že poslanci Fialovy vládní koalice, a říkám to v množném čase (čísle), nafocují a zveřejňují moje bydliště, kde bydlí moje rodina, aby poštvali lidi proti mně, tak to je vrchol! A ti poslanci přesně vědí, o kom mluvím. To je vrchol sprostoty. Vrchol ubohosti a zoufalosti, jak už Fialova vládní pětikoalice, jakým způsobem vy se chováte a jednáte! Já to zvládnu. Já to zvládnu! Ale je to strašný hnus! To je opravdu neskutečný lidský odpad, tihleti lidé, Fialovi poslanci, teď neříkám všichni, ale udělali to zatím dva z vaší pětikoalice. Oni přesně vědí, o kom mluvím. To je opravdu hnus! Takže já to teď budu říkat pravidelně, aby občané věděli, jakým způsobem vy se chováte. Mě by v životě nenapadlo to udělat, abych šel před bydliště někoho z vás, věděl, že tam bydlí vaše rodina, vaše děti, nafocoval tam vaše bydliště a zveřejňoval ho na sociálních sítích. Podívejte se, jak se někteří z vás chovají! Hnus! A to mě ještě někteří ti, co to prováděli, obtěžují tady na chodbě nějakými řečmi, místo aby se omluvili. Žádnou omluvu ani nechci.

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29550 lidí

Takže jenom to říkám, kam už vaše metody sklouzly, jakým způsobem už ta politická křeč, do jaké fáze už jste se dostali, protože to je opravdu za hranou čehokoliv. Je to za hranou jakéhokoliv normálního lidského chování.

A ještě také to zdůvodnění, protože tím důvodem bylo, a to cituji toho jednoho poslance vládní koalice, že takto se prý dělá politický souboj. Ocituji to. Cituji, to jsem tady minule neřekl. To je politický souboj, jakým ho provádějí poslanci vládní pětikoalice? Nafocovat bydliště, kde bydlí rodina? To jste tedy klesli opravdu hodně hluboko. To je opravdu velice špatné. Je to ostuda, k takovým metodám bych se já ani SPD nikdy nesnížilo. Nikdy! Nikdy bychom to neudělali.

Takže tohleto jsem chtěl říci, ale to samozřejmě stejně nezabrání tomu, abychom tady hájili program. Abych trošku zúžil ten okruh, o jaké poslance z jakých stran se jednalo, tak jsou to poslanci jedné z těch tří stran, které mají ty nižší preference z té pětikoalice, tím jsem to myslím trochu vyselektoval, že se nejedná o ty poslance těch dvou stran, které mají vyšší preference. Takže možná i tam je ta určitá politická křeč a zoufalost, ale jsou to opravdu hodně zoufalé metody. A budu to tady říkat pravidelně. Pravidelně to budu říkat, protože to je hnus, kam jste sklouzli, kam jste spadli, i včetně toho zdůvodnění. Protože politický souboj se má odehrávat demokraticky, v rámci diskuse, v rámci názorové polemiky, v rámci argumentačního demokratického souboje. Takže tohleto je takto.

Pojďme se podívat dál, protože teď tady mluvíme o programu schůze a musíme tady zmínit, že Fialova vláda lidem znovu zdraží energie. Patříme mezi státy, které vyrábějí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny. Vláda Petra Fialy z ODS rozhodla o tom, že finanční dotační podporu obnovitelných zdrojů energií, tedy hlavně takzvaných solárních baronů, budou od ledna znovu hradit čeští občané a české firmy prostřednictvím vyšších cen energií, zejména elektřiny. V celkovém objemu půjde minimálně o sumu 36 miliard korun. Pro hnutí SPD je přenesení těchto plateb na občany a firmy zcela nepřijatelné, a to nejen kvůli zhoršení sociální situace rodin a domácností, které budou platit v průměru minimálně o zhruba 2 tisíce korun ročně více za elektřinu, ale bude to také likvidační pro řadu firem v energeticky náročných oborech. Zejména v souběhu s významným zvýšením dalších regulovaných složek ceny elektřiny a plynu, včetně poplatků za distribuční a systémové přenosové služby.

Hnutí SPD dlouhodobě říká, že jedinou rozumnou alternativou řešení neudržitelně vysokých cen energií v České republice je to, že stát konečně převezme plnou odpovědnost za výrobu, distribuci, cenotvorbu a prodej elektřiny. Je potřeba využít postavení České republiky jako majoritního akcionáře polostátní energetické firmy ČEZ a postupně se stát jejím stoprocentním vlastníkem, jinak vloni jsem četl, že ekonomové kalkulovali ten minoritní podíl na 200 miliard korun, takže vidíme, že i vzhledem k těm dividendám by se to vrátilo v podstatě okamžitě.

Patříme mezi státy, které vyrábějí elektřinu nejlevněji v Evropě, ale zároveň za ni naši občané a firmy platí nejvyšší ceny. To musí skončit a je zjevné, že bez výměny Fialovy vlády to prostě nepůjde. Fialova vláda dál rozvrací veřejné finance a způsobuje zdražování. SPD prosazuje naopak ukončení zadlužování. Vláda Petra Fiaĺy z ODS v minulém týdnu schválila návrh státního rozpočtu na rok 2024, a to s deficitem ve výši 252 miliard korun, což je zhruba o 40 miliard více, než sliboval ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS v květnu při představování takzvaného vládního konsolidačního balíčku. Oproti původním plánům předpokládá návrh rozpočtu příjmy i výdaje vyšší o 19 miliard. Naprosto nepřijatelné je, že vládní návrh rozpočtu počítá i s příjmy, které vycházejí z předpokládaného zvýšení daní a odvodů obsažených v takzvaném vládním konsolidačním balíčku, který ještě není ani schválen. Návrh rozpočtu se tedy neřídí platnými daňovými zákony, rozpočtová politika Fialovy vlády rozvrací veřejné finance, zvyšuje závislost České republiky na zahraničních věřitelích a podněcuje růst inflace.

Hnutí SPD má vlastní plán konsolidace veřejných financích a postupného snižování státního dluhu. Náš plán se opírá o systémové snížení a omezení těch výdajů a agend státu, které jsou zbytné a nepotřebné, neslouží k financování veřejných služeb a nesměřují k českým občanům. Zrušíme či omezíme neinvestiční dotace soukromým subjektům a politickým neziskovým organizacím i veškeré platby do ciziny a navrhneme způsob, jak zdanit dividendy vyváděné nadnárodními korporacemi z České republiky do zahraničí, samozřejmě ty nezdaněné dividendy. Disponujeme kvalitními experty a jsme připraveni převzít vládní zodpovědnost. Dnes jsme už na tiskové konferenci představili další experty našeho hnutí, kteří jsou v týmu SPD, je to bývalý ministr vnitra Martin Pecina, už jsme představili i Petra Macha, bývalého europoslance a ekonoma, představili jsme ústavního právníka Zdeňka Koudelku, představili jsme bývalého prvního místopředsedu Energetického regulačního úřadu a odborníka na energetiku Ivana Noveského, budeme představovat dál a dál. Jsme plně připraveni převzít vládní zodpovědnost.

Kvůli Fialově vládě také klesají reálné příjmy i ekonomika. Daňový balíček vlády povede k dalšímu poklesu příjmů i ekonomiky. To bude samozřejmě tématem zítra, nicméně rád bych řekl, že dle aktuálních údajů Českého statistického úřadu klesl výkon české ekonomiky v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 0,6 %. Tento výsledek je horší než statistici a ekonomové předpokládali. Samozřejmě jak už jsem uvedl, tak Česká republika je kvůli neschopné Fialově vládě, a proto o tom mluvím, jedinou zemí Evropské unie, která doposud nepřekonala úroveň hrubého domácího produktu z období před pandemií koronaviru.

Ve sledovaném období pokračoval i neblahý trend poklesu reálných peněžních a nepeněžních příjmů českých domácností. Mezičtvrtletně o 0,2 %, meziročně o 4,1 % pokles. Průměrný měsíční příjem lidí ze zaměstnání za Fialovy vlády opět teď klesl, už jenom když srovnáváme letošní druhé čtvrtletí, tak opět klesl, a to o 2,4 %, což znamená, že reálné mzdy v České republice již nepřetržitě klesají dva roky. To znamená, po celou dobu, co je neschopná a nekompetentní Fialova vláda u moci, tak klesají reálné mzdy. To je přece šílené. A teď to dám do toho kontrastu, to tady říkám pokaždé. Fialova vláda si sama sobě - Fialovi politici, politici Fialovy vládní pětikoalice si zvýšili letos platy politiků. Takže vy jste si sami sobě v únoru, od února - v únoru se tady o tom hlasovalo, tak sami sobě jste si zvýšili platy politiků, KDU-ČSL pro to hlasovala, ODS, TOP 09, STAN i Piráti, všech těchto pět stran - jste hlasovali pro zvýšení platů politiků, vašich platů! A oproti tomu občanům zvyšujete daně a už dva roky kvůli vám se jim snižují reálné příjmy. Jenom připomenu, že letos v únoru jste mi zároveň zamítli můj návrh na zmrazení platů politiků na celé volební období, což prosazuje SPD. Tohleto je problém.

Vládní konsolidační balíček, který tady budeme projednávat ve středu a v pátek tento týden - on to není konsolidační balíček, jak víme, je to takový ten okrádací balíček - tak samozřejmě SPD odmítá jeho schválení v navrhované podobě, ale hlavně to, co chci říct, je, že pouze povede ještě k dalšímu zhoršení situace. Vládou navrhované plošné zvýšení téměř všech typů daní a pojistných odvodů totiž ještě více sníží příjmy domácností i reálnou kupní sílu všech občanů. To povede společně s druhou nejvyšší inflací v Evropě k dalšímu pokračování propadu maloobchodních tržeb, a tedy k prohloubení poklesu celkového ekonomického výkonu.

Hnutí SPD má vlastní návrhy, jak tyto trendy obrátit, jak restartovat výkon české ekonomiky a jak nastavit podmínky pro růst příjmů českých občanů bez toho, abychom zvyšovali zadlužení státu a podněcovali růst inflace. My už jsme ty návrhy tady opakovaně představili. Fialova vláda nedělá nic, naopak situaci zhoršuje. Mimo jiné je určitou cestou například snížení nepřímých daní, například DPH u potravin či spotřební daně, což zásadně samozřejmě zlevní zboží a služby.

V této souvislosti bych se rád teď zaměřil trošku konkrétněji, co tady zase Fialova vláda za těch 14 dní předvedla za úplné hrůzy, protože vy opravdu to zhoršujete úplně všude, kde to jde. A to bude první návrh mého mimořádného bodu po bodech, na kterých jsme se shodli v rámci grémia - tam, kde byla shoda i s SPD. Státní rozpočet Fialovy vlády na rok 2024 může totiž reálně ohrozit fungování českého školství. Takže navrhuji mimořádný bod s názvem České školství je ohroženo rozpočtovými škrty Fialovy vlády.

Návrh státního rozpočtu na rok 2024 vlády Petra Fialy z ODS, jak jsem říkal, může reálně ohrozit rozvoj a fungování českého školství a vzdělávací soustavy. Rezort školství dostane meziročně přidáno pouze o 1,5 %, přičemž meziroční růst inflace je několikanásobně vyšší. Navíc roste počet žáků a studentů docházejících do našich škol i v důsledku přijetí desítek tisíc dětí z Ukrajiny. Nepedagogickým pracovníkům, což jsou tedy například školníci, kuchařky, uklízečky a tak podobně ve školství, jejichž již tak velmi nízké příjmy nevzrostou několikátý rok po sobě. A tisíce těchto pracovních míst se mají i rušit. To povede k dalšímu odchodu velkého množství těchto lidí do jiných oborů, což ohrozí fungování mnoha škol.

Průměrná mzda v nepedagogických profesích ve školství činila v loňském roce 26 512 korun, což je neudržitelné. Školství nesmí být z hlediska budoucnosti a rozvoje naší společnosti i konkurenceschopnosti v České republice v mezinárodním měřítku podfinancováno. To předpokládá i důstojné motivační příjmy učitelů, ale zapomíná se, musím říct, v prvé řadě se zapomíná již několik let na ty nepedagogické pracovníky. A o těch teď především mluvím, i když mluvím samozřejmě i o školství jako celku. A právě nepedagogičtí pracovníci, kteří v našich školách pracují, tam jsou ty platy opravdu mimořádně nízké, takže spíše už tam zůstávají lidé, kteří tu práci mají samozřejmě rádi, ale musí taky z toho nějak vyžít.

Dalším tématem, které jsem chtěl probrat, a to je můj druhý bod, který chci navrhnout, to je, že premiér Petr Fiala z ODS a Fialova vláda prosazují urychlené přijetí Ukrajiny do Evropské unie. Ano, to je návrh vlády Petra Fialy. Fialova vládní pětikoalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN prosazuje urychlené přijetí Ukrajiny do Evropské unie. A prosazuje to, jak víme, i prezident Petr Pavel. To je kandidát právě podpořený Fialovou vládní pětikoalicí. Ale to je samozřejmě velký problém, protože pokud by Ukrajina vstoupila do Evropské unie, stala by se pouze rekordním příjemcem dotací a levná ukrajinská pracovní síla by zaplavila evropský pracovní trh a snížila mzdy, což by se obzvláště silně dotklo České republiky. Navíc by se Česká republika, jak už tady padlo, v důsledku přijetí Ukrajiny stala v rámci EU takzvaným čistým plátcem. Takže pokud se hnutí SPD stane součástí příští vlády, budeme tvrdě prosazovat odmítavý postoj k přijetí Ukrajiny do Evropské unie.

Hnutí SPD odmítá - nesdílíme tento nebezpečný názor Fialovy vlády, která prosazuje přijetí Ukrajiny do Evropské unie. A máme pro to, jak už jsem řekl, mnoho důvodů a argumentů. Jde také o to, že samozřejmě Ukrajina naprosto nesplňuje drtivou většinu přístupových podmínek pro budoucí členské státy EU, které jsou vyjádřeny v takzvaných kodaňských kritériích. Jedná se například o nedodržování práv národnostních menšin na Ukrajině, hlavně v případě ruské a maďarské národnostní menšiny, ze strany tamních státních a vládních orgánů, o neexistenci právního státu a nezávislé justice či o všudypřítomnou korupci. V neposlední řadě jde i o to, že do Evropské unie by neměl být přijat stát, na jehož území probíhá válka, jak kromě nás správně upozornil i maďarský premiér Viktor Orbán.

Takže já chci prostě bod s názvem Fialova vláda prosazuje vstup Ukrajiny do Evropské unie. Samozřejmě SPD to odmítá. A já vás znovu vyzývám, abyste přestali posílat zbraně na Ukrajinu. Za tento názor jsem byl vloni tady šikanován, úplně odporným způsobem šikanován, od politiků Fialovy vládní pětikoalice. Já vám to opakuji znova a znova. Občané to nechtějí, většina občanů to nechce. Já jsem to říkal, neohnul jsem páteř, upozorňoval jsem na to.

Skutečně neuvěřitelné vyjádření ministryně obrany Jany Černochové v televizi Prima. Já jsem to dal na Facebook, tak samozřejmě už to má, odhaduju, tak 100 000 přehrání, možná i více. Protože vy jste ještě arogantně, paní ministryně, udělala z většiny Slováků hlupáky, že prý z špatně volili. Jako vy jste tedy fakt namistrovaná. Sousední stát, nejbližší náš národ a vy nadpolovinu občanů Slovenska na základě výsledků voleb označíte za hlupáky. To je šílené. (Ministryně Černochová: Nelžete!) Mám to tady pustit? Ale tím pádem mi musí slíbit paní předsedající, protože mám mluvit podle jednacího řádu na mikrofon, když říkáte, že lžu... Mám to pustit nahlas? (Ministryně Černochová: Ano.) Jo? Ale je to tedy v rozporu s jednacím řádem. Tak já to klidně...

Já to tady mám. (Pouští video, ze kterého zní tlumeně hlas ministryně Černochové.) No, tak mám to jako? Tak já to zastavím. Dobře. Protože mě paní předsedající vyzývá. Ale mám to tady. Ano, vy jste označila jinými slovy, a je to jasné, bylo to jasné tisícům diskutujících pod mými příspěvky, všichni to pochopili, nesestřižený úsek vašeho vystoupení. Vy jste normálně označila to, jak volili Slováci a většina Slováků, vy jste je označila v podstatě za hlupáky a poučovala jste je, že si neuvědomili prý - oni si neuvědomili, většina Slováků, jak volili, že volili špatně? Vy jste říkala neuvědomili. Tedy vy máte fakt odvahu urazit většinu sousední demokratické země Slováků. Ta arogance, to elitářství je šílené. Vy jste řekla... (Ministryně Černochová: Jste lhář!) Tak já jenom můžu odkázat znovu na své sociální sítě. Je to tam. Už si to přehrálo... Měl velký úspěch tento příspěvek, takže si to každý může přehrát. Nemá smysl dále reagovat. Vy už jste to řekla, takže to všichni vidí a u mě si to můžou přehrát a udělat si obrázek sami. Je tam nesestřižený záznam toho vašeho... (Ministryně Černochová: Lžete!) Tak jestli se vám nelíbí, tak si příští dávejte pozor na to, co říkáte.

Takže tohleto je takto. A už půjdu dál. Jste dáma, takže myslím, že už to stačí. Já jsem jenom chtěl ocitovat, cituju jenom, dokonce jsem to chtěl přehrát. Takže vůbec nechápu, o čem je tady řeč. Jenom vás cituju. Když se někdo vzteká po tom, co řekne sám... Já chci ocitovat, já tady cituju. Tak to je potom problém. (Ministryně Černochová: Lžete!) Tak pojďme ale dál.

Když tedy tady už vládní představitelé něco říkají, už jsou nervózní, tak tady mám další materiál. To je zajímavé. To jsem zvědavý, jestli opět nebude šikanovat, jestli nebude šikana paní ministryně obrany Černochové, jako to bylo vůči tomu válečnému letci po tom projevu Žatci, když jste řekla, že vojáci nebudou už asistovat u toho pietního aktu. (Ministryně Černochová: To jsem neřekla já.) No, to řekl váš podřízený, dobře, tak výborně.

A hlavně v souladu s jednacím řádem bych poprosil mluvit na mikrofon. Ale vy si umyjete ruce, že vy ne, ale váš podřízený ano. Já vím, jak to tam funguje u vás, to už slyšíme od spousty lidí. To zvyšování hlasů tam na podřízené, ta arogance. My to víme, my tam máme naše voliče. Hodně. Hodně mezi vojáky, jo? Hysterické vystupování, že jo, a tak dále. Ale pojďme věcně. Ale já na to zvědavý nejsem, aby na mě někdo pokřikoval, mě to nezajímá. Já nejsem váš podřízený a ani nebudu nikdy a je mi to úplně jedno. (Ministryně Černochová mimo mikrofon: Tak nelžete...) Uklidněte se, jo?

Já nepokřikuju. Já mluvím na mikrofon v souladu s jednacím řádem. Paní ministryně pokřikuje.

Tak, ale já opravdu na nějaké hysterky nejsem zvědavý, promiňte mi to. Já jsem chlap a zkoušejte to na někoho jiného. (Ministryně Černochová má poznámku mimo mikrofon.)

Vojenské zpravodajství ukázalo ve své nejnovější výroční zprávě... Statečnost a kritika míří přímo na Fialovu vládu. To jsem zvědavý, už mi spoustu lidí píše, jestli se tam vůbec šéf toho Vojenského zpravodajství ten pan Beroun, jak dlouho se tam ohřeje, jo, při aroganci paní ministryně. A Vojenské zpravodajství uvádí ve své výroční zprávě nejnovější za rok 2022, že pojmy jako - cituju: "Dezinformace, propaganda nebo hybridní válka se staly jen nástrojem pro dehonestaci názorových oponentů a dochází v této souvislosti k masivnímu nadužívání pojmů s touto problematikou spojených". Vojenské zpravodajství dále uvádí - a doslova cituji: "Prohlubující se vágnost, významová neurčitost zmíněných termínů přitom vedla i k případům, kdy je někteří političtí a společenští aktéři začali používat i pro označení pravdivých informací, jež však nebyly v souladu s jimi prosazovanými idejemi a kdy dokonce docházelo ke spojování kritiky vládních politik s propagandistickým působením cizí moci, což mohlo vést k vyčlenění části do této doby legitimních hlasů z politické debaty." - konec citátu. Já si toho cením, že už to někdo, už první lidé ze státní správy, to začali pojmenovávat, ty vaše totalitní metody, kdy když s vámi někdo nesouhlasí, tak na něj buď hystericky vykřikujete, v rozporu s jednacím řádem, nebo hned řeknete, že to je propaganda, anebo řeknete, že je to dezinformace, a ona to dezinformace není, je to jenom kritika vaší vlády. A takovýmto způsobem, to jsou přesně ty metody toho nástupu Hitlera v třicátých letech nebo padesátá léta totalita. Obojí jsem nezažil, ale asi jsme to všichni viděli. Tak to jsou přesně ty metody. To jsou přesně ty metody.

Naopak si vážím i voličů vašich. Teď zrovna jsem měl hezký případ - a já to mám teda velmi pravidelně. Byl jsem si nakoupit v drogerii v neděli, no a paní u pokladny, tam zákaznice přede mnou, hnedka říkala, jak mi fandí a fandí celá rodina a kolem. Takže to bylo super, podali jsme si ruku. A pán za mnou s malým dítětem řekl: "Ale já vám nefandím, protože si myslím, že šíříte..." Teď nevím co... Ne, že rozdělujte společnost nebo takhle to řekl. A já jsem mu řekl: "No vidíte. A to samé si myslí naši voliči o Pekarové, Fialovi a Rakušanovi" - jsem řekl a usmál jsem se na něj. "Ale je důležitý, abychom mohli diskutovat v klidu, protože si važme demokracie". A pán se na mě podíval, přestože měl takto kritický názor, a řekl: "Víte co, tak..." Počkejte, řekl: "Tak ať se daří." A normálně jsme šli a byl to volič evidentně pětikoalice. Na Praze 6. Drogerie na Bělohorské ulici, dm. (Ozývá se smích.) Normálně jsem si tam šel sám nakoupit, jo, a kupoval jsem tam vitaminový džusy a takhle prostě jo. (Smích.) Ale já jsem jenom chtěl říct (s úsměvem) - a to je hezká diskuze, to bylo super, hezká výměna názorů, přestože pán byl evidentně voličem někoho jiného. Ale tady je to trošku jinak. Tady když máte jiný názor, tak pětikoalice řekne - to je dezinformace, to je propaganda, to je hybridní válka - a prostě vymyslíte si všechno možný, jenom abyste očernili toho politického oponenta.

A přístup Vojenského zpravodajství ocenila i Společnost pro obranu svobody projevu - cituji: "Zdravý rozum a střízlivost místo hysterie ze strany bezpečnostních složek České republiky se snad konečně vracejí do debaty o hrozbě takzvaných dezinformací. Výroční zpráva Vojenského zpravodajství za rok 2022 obsahuje sdělení, která jen trochu jinými slovy sami říkáme a píšeme už více než rok. Pojmy jako dezinformace, hybridní válka nebo propaganda se ve veřejné debatě nadužívají a ztratily už svůj původní význam. Současně se těmito slovy označují pravdivé informace, které jsou v rozporu s prosazovanými idejemi některých politických aktérů." - uvedla společnost. Takže jsem rád, že už si toho všímají i další. Typickou dezinformací, kterou šíří Fialova vláda - a říkám to tady od loňska a budu to říkat pořád, přestože jste tady na mě pořád útočili, že když je někdo pro mír na Ukrajině, že je proruský, nebo že když někdo nesouhlasí s politikou Evropské unie, že je protievropský. To je typická dezinformace podle mého názoru. No, je to přímo lež. To je lež, že jo. Totiž Fialova vláda si asi nevšimla, že třeba Británie nebo Švýcarsko a další země nejsou v Evropské unii, ale jsou v Evropě, tak vůbec to nechápu, tyhle názory. Nebo že kdo není prounijní, že není prozápadní. Další typická lež. Typický nálepkování, primitivní, jednoduchý, zlý samozřejmě a velice urážející pro spoustu občanů. To přece není vůbec pravda. Takže to jsou typická překroucení a dezinformace. A přesně tohleto mimochodem tweetují a dávají na internet i ministři Fialovy vlády. Tímto způsobem komunikují poměrně běžně. Takže to jsme u toho, co jsem chtěl zmínit.

Takže já jsem tady navrhl bod. A teď to další. Já si myslím, že bychom tady měli prodiskutovat pro a proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie. Protože jak jsem říkal, Fialova vládní pětikoalice v čele s ODS to chce, ale SPD to nechce. Takže si myslím, že by to bylo dobré prodiskutovat, protože je to likvidační návrh. Ta země je navíc ve válce. Ale i kdyby to bylo po válce, jo, já jsem slyšel: "Ne, teď ne během války, ale po válce." No ne, ta země není vůbec připravena. Takže to jsem chtěl říct a myslím, že by to bylo dobré otevřít tu diskusi, protože přijetím Ukrajiny do EU zásadně poškodíte občany České republiky - sociálně, ekonomicky a samozřejmě i bezpečnostně.

No, pojďme dál. To další, co by chtěl tady otevřít, je, že strany vládní pětikoalice podporují, aby Česká republika ztratila právo veta v Evropské unii. Ano, podporují to strany Fialovy vládní pětikoalice, aby Česká republika ztratila právo veta v Evropské unii. To znamená, nejenom prezident Pavel, ten to řekl minulý týden, že to podporuje - tento vlastizrádný návrh. Podporuje to, prezident Pavel to řekl, že by členské státy při hlasování v orgánech EU se měly vzdát práva veta. Což znamená samozřejmě, prezident Pavel a zástupci Fialovy vládní pětikoalice - a budu konkrétní, protože v reakci na vyjádření prezidenta Pavla to podpořili TOP 09 a Piráti. Možná i další, možná i STAN, to bych očekával. Ale co jsme v médiích už četli, tak tuto myšlenku podpořili zástupci TOP 09 a Pirátů. Podpořili myšlenku, že by Česká republika měla ztratit právo veta v Evropské unii. Neboli tyto strany jednají přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožují suverenitu českého státu. Pak jsem to už nesledoval, takže se možná přidaly další. Očekával bych to okamžitě minimálně od STAN a od lidovců, to bych očekával okamžitě. Ale znova říkám, možná se tak vyjádřily, já jsem hned v ten den, co to bylo, zveřejněno, zaznamenal, že s tím souhlasí politici TOP 09 a Pirátů.

No a dle českého prezidenta, potažmo podle zástupců Pirátů a TOP 09, by se tedy ve všech záležitostech mělo na úrovni Evropské unie rozhodovat již jen většinovým hlasováním. Takže tento prezidentův návrh, prezidenta Pavla na zrušení práva veta členských států, by znamenal naprostý konec národní a státní suverenity v samostatnosti a svrchovanosti České republiky a její rozpuštění ve strukturách EU.

Přišli bychom tak o jakoukoliv možnost prosazovat a hájit své národní zájmy a zájmy občanů České republiky a stali bychom se pouze rukojmími a vazaly Berlína, Paříže a Bruselu, pasivními vykonavateli jejich příkazů a jakýmsi novodobým protektorátem. V praxi to znamená, že prezident Petr Pavel slouží cizím mocnostem - a jsou to i zástupci TOP 09 a Pirátů. A jednají přímo proti nejzákladnějším českým národním zájmům a ohrožují suverenitu našeho státu. Právo veta je v oblasti zahraniční politiky dle právních expertů mimo jiné jedním ze základních znaků svrchovanosti České republiky, která je zakotvena a definována v naší ústavě.

Výroky prezidenta Pavla jsou tedy i v rozporu s českou ústavou, na kterou skládal svůj prezidentský slib - a znovu zdůrazňuji, že je to kandidát podporovaný Fialovou vládní pětikoalicí, a taky není divu, že hned někteří ze stran vládní pětikoalice tento návrh podpořili. A jde o mimořádně závažnou záležitost. Podle mého názoru by to zasluhovalo i posouzení Ústavním soudem, jestli tato vyjádření prezidenta republiky nenesou znaky velezrady dle čl. 65 naší ústavy, což ostatně i renomovaný právník Hasenkopf, bývalý poradce prezidenta Václava Klause, to takto vyhodnotil už i v médiích veřejně, že se může jednat o velezradu - a velezrada znamená, že může vést až k sesazení prezidenta Pavla, což je ústava.

Takže opravdu to je šílené, kam Fialova vláda nás směřuje. A proč o tom mluvím? Mě by zajímalo, a proto já bych chtěl navrhnout tento bod, to znamená, že prezident Pavel navrhuje vzdát se práva veta v EU - s tímto názvem - a mě by zajímalo, proto navrhuji tento bod, zdali tedy je to stanovisko Fialovy vlády, také, nebo je to individuální stanovisko Petra Pavla, (protože?) v okamžiku, že se TOP 09 a Piráti vyjádřili, jejich zástupci - a všichni si to můžete progooglovat, je to v médiích - že to podporují, tak mě by zajímalo, jestli je to stanovisko Fialovy vlády. To je, myslím, že zásadní, protože je potřeba se podívat, kdo všechno tady dělá tu vlastizrádnou politiku proti zájmům České republiky.

Víme, že podobná stanoviska má STAN, to víme, to je prezentováno opakovaně, víme, že jsou to Piráti, víme, že je to TOP 09, to už bylo v médiích, ale STAN to říká v jiných souvislostech, to je třeba ten migrační pakt EU, že ano, to odsouhlasil ministr vnitra Vít Rakušan za STAN, aby se tady přijímali muslimští, afričtí migranti - já se k tomu ještě dostanu - takže to víme, co prosazuje přímo STAN jménem Fialovy vlády, to je neuvěřitelný, že vy jste dali souhlas s přijímáním těchto nelegálních migrantů do České republiky. Hrůza, hrůza úplná, co předvádí ministr vnitra Vít Rakušan ze STAN - dostal k tomu mandát ale od premiéra Petra Fialy, ještě nám tady přece ve Sněmovně říkal, že ještě z toho zasedání telefonoval premiérovi, aby si přepotvrdil ještě nějaká stanoviska, a potom o tom hlasovat. Takže ODS to podporuje taky - plně - migrační pakt EU. Je to hrůza. Takže to mám další bod, který je potřeba vyjasnit.

Když už jsem tady u toho STANu, zůstanu tedy u faktických věcí, tak já bych se chtěl znova zeptat, kde je poslanec hnutí STAN pan Lacina. Už čekám. Před měsícem a půl říkal v televizi Prima arogantně a lživě - zřejmě - že Okamura bude předvolán na bezpečnostní výbor ve Sněmovně - já se na to budu ptát až do konce volebního období - že budu předvolán, prý, abych vysvětlil výroky o Ukrajincích.

Tak kde je, ten statečný hrdina? Od té doby jsem už ho tady ani v lavici neviděl. A já znova a znova vyzývám pana Lacinu - kdy mě tedy pozvete na ten bezpečnostní výbor? Celý klub, poslanecký klub SPD čeká! My se tam dostavíme všichni, spolu s veřejností a natočíme to. Ale jak víte, tak podle jednacího řádu Sněmovny tam za a) vůbec nemusím chodit, to se rozhodneme my, ale hlavně - já vám ani podle jednacího řádu nemusím odpovídat na tom výboru - ale vy mi budete odpovídat - my se vás budeme ptát, co to tady předvádíte s Českou republikou, na ekonomické dotazy. My se vás tam chceme ptát na bezpečnostním výboru! (Zvýšeným hlasem.) Takže pane Lacino, už mě pozvěte konečně! Ale pan Žáček, předseda bezpečnostního výboru, říkal, že mě zvát nebudete.

Takže jste jenom dělal ramena, trapně a arogantně, pan Lacina z hnutí STAN, bývalý místostarosta Prahy 6, kamarád pana Koláře, to je ten, který se fotil před mým domem, z TOP 09, syn poradce prezidenta Pavla, tahle rodinka, se fotil před mým domem a zveřejňoval můj dům a věšel mi tam tu visačku SPOLU, sahal mi na můj plot, věšel mi tam visačku SPOLU na můj soukromý plot, pak se tam fotil. Ve třech tam přišli, dokonce, před můj dům, asi aby jich bylo víc. Takže já se ptám - kde je ten pan Lacina? Protože já pořád čekám na to pozvání a celý klub na to čekáme. A kdy to tedy přijde? Protože naopak my se vás chceme ptát na bezpečnostní riziko, které předvádí ministr vnitra Vít Rakušan.

Konečně jsem dostal odpověď na svoji interpelaci od Víta Rakušana. To znamená, nárůst trestné činnosti v České republice a za ministra vnitra Víta Rakušana prudce stoupá trestná činnost v České republice! (Zvýšeným hlasem.) V roce 2022 byl spácháno - počet registrovaných skutků, policejní statistika oficiální - 181 991 skutků. V roce 2001 (2021) to bylo pouze 153 233. To je, za ministra Rakušana téměř o 30 tisíc narostl počet trestných skutků v České republice. Takže já bych se na to rád zeptal! (Zvýšeným hlasem.) Vy jste bezpečnostní riziko! STAN! Neschopný ministr. Ohrožujete všechny občany České republiky. 30 tisíc trestných činů navíc! Neřešíte to. Nedělá nic. Jenom něco píše na Twitter nějaké urážlivé tweety, jako když říkal, že jsem zveřejnil falešnou složenku na sociální dávky a pak se mi ani neomluvil, když se ukázalo, že je pravá! To je STAN. To je ministr.

No a pojďme se ale podívat třeba na ty Ukrajince, kde tvrdil nesmysly ministr vnitra Vít Rakušan! Lhal! Lže pořád, protože (nesrozumitelné) rok 2022 počet trestných skutků Ukrajinců 2 568, ale v roce 2021 to bylo 1 705, v roce 2020 1 535. Strmý nárůst. Strmý nárůst a obětí jsou čeští občané. Zbytečně. Takže ano, my chceme mluvit o bezpečnostním riziku, ale jste to vy, je to STAN, ministr vnitra Vít Rakušan, který ničí Českou republiku kriminalitou a obětí jsou čeští občané. Takže bych chtěl znova vyzvat poslance Lacinu za STAN, ať už pošle tu pozvánku, falešný hrdina, ať to pošle, čekáme. My v SPD čekáme a budeme se pořád ptát, kdy to přijde, ať se - my vás - tam můžeme ptát, jak to tedy je.

Takže to by byla dobrá platforma, ale kde to je, ta pozvánka? Říkal to na Primě v Partii, že ano, tam si hrál na hrdinu, ano, skutek utekl, protože zjistil, že vůbec ani na základě pozvánky na ten výbor nemusím chodit. Takže zase to byla špinavá slina, ale my se pořád budeme ptát, protože rádi bychom tu pozvánku dostali. Ale pak si samozřejmě rozmyslíme, jestli tam vůbec půjdeme nebo půjdu, že ano, to záleží na nás. Podle jednacího řádu vůbec tam chodit nemusím, na ten výbor, jehož nejsem členem. Takže to je pan Lacina, STAN - a teď tady zase není. To je zajímavé, že vždycky, když navrhuji na základě bodu (?) programu, tak od té doby se tady už neukázal tento člověk. Takže nevím, jestli chodí do práce nebo kde tedy je, ale určitě (to?) slyší, co říkám. Takže buď ať si nechá tyhlety arogantní řeči, nebo ať jako chlap přejde tedy k činům a pozve nás. Ale my tam přijdeme i s veřejností, s našimi voliči samozřejmě, předpokládám, že takový výbor je veřejný, že ano, doufám, že to nebudete dělat uzavřené, což je možné, že si - to je podle jednacího řádu možné, ale my bychom to rádi udělali opravdu ve větším stylu, abychom se ptali - my se budeme ptát v takovém případě. Takže to je další návrh bodu...

Ano. Ano, tady mám bod, ano, tady, pan Lacina, já jsem si to poznamenal jenom, pan Lacina, STAN, takže teď to tady... takže ten návrh bodu pojďme dát Bezpečnostní riziko, které vytváří ministr vnitra Vít Rakušan.

Potom tady mám ještě jednu věc, která se týká právě toho, jak jsem tady mluvil o ministru vnitra Rakušanovi. Mluvil jsem o tom, kdo tady vlastně podporuje tu migraci do České republiky. Protože nevím, jestli to víte, tak dneska máme 10. října, ale ve čtvrtek 6. října se v Evropském parlamentu hlasovalo o jednom nařízení. Náš europoslanec Ivan David už to dneska prezentoval na tiskové konferenci. Když to řeknu jednou větou, tak se prohlasovalo nařízení, kdy Evropská komise trvá na volném pohybu imigrantů po Evropské unii. To znamená, když se ti nelegální migranti dostanou do Evropské unie, tak aby tady měli volný pohyb.

Pro toto nařízení číslo 216/399 (A9-0280/2023), kterým se mění "pravidla pro volný pohyb přes hranice", pro toto usnesení, které podporuje volný pohyb migrantů v České republice a skrz celou Evropskou unii - já tady popíši ještě, o co tam šlo - za Českou republiku hlasoval europoslanec Pospíšil z TOP 09. Není divu, oni podporují migraci Afričanů, různých muslimů a tak dále do České republiky. Pak pro to hlasoval pan Polčák ze STAN. Není divu, je to přesně tak. Dále paní Maxová, která byla původně zvolená za ANO, ale teď přešla do ČSSD. Pak tedy mě nemile zarazilo, že pro to hlasoval pan Knotek a pan Hlaváček, europoslanci za ANO. Já ale přesně popíši, o co tam šlo. To je opravdu selhání tedy, musím říct. To je hrůza, že tihleti dva europoslanci pro to hlasovali. Hlasovali pro to dále paní Gregorová a Peksa, Piráti. Já přesně řeknu, o co šlo.

To je tedy děsivé a je tady přesně vidět, kdo má principiální postoj - samozřejmě europoslanci SPD hlasovali proti - ale tady přesně na tom ukážu, že proti hlasovala i většina konzervativců z frakce ECR a tak podobně. Tam v tom nařízení šlo o to, že Evropská komise vlastně za podpory většiny Evropského parlamentu ukázala, že podporuje stálou masovou imigraci legislativou i obrovskými částkami, to i čistě ekonomickou migraci, s argumentací, že Evropa potřebuje talenty a máme morální závazek vůči všem, kteří si chtějí polepšit přestěhováním do sociálně štědřejších zemí. Samozřejmě já jenom dodám, že talentem je ovšem podle Evropské komise každý, včetně negramotných, což vidíme.

Teď právě vlastně komise a většina poslanců Evropského parlamentu na základě tohoto nařízení vlastně trvá na tom, že v podstatě je třeba do Evropské unie vpustit každého imigranta. Cílem má být vytvořit bezpečné cesty do EU, aby migranti netonuli ve Středozemním moři. Komise a většina Europarlamentu jakoby naoko bojuje proti převaděčům, aniž by projevila schopnost proti nim skutečně zasáhnout. Kladou si za cíl sami převzít úlohu převaděčů - to tedy už říkám svůj komentář k tomu, ale hned se dostanu ještě k tomu obsahu - pomocí štědře financovaných neziskovek a tím pro migranty zlevnit a zatraktivnit migraci, což nutně povede k jejímu obrovskému zesílení.

Současně úporně brání představitelům členských států umožnit vlastní rozhodnutí, kdo může vstoupit do jejich země. Naopak za odmítnutí imigrantů mají být státy pokutovány zatím v objemu půl milionu korun za nepřijatou osobu v rámci kvót. To je to, co odsouhlasil ministr vnitra Rakušan - ale to teď ještě říkám ten svůj komentář - s mandátem Fialovy vlády. Ještě navíc tady ministr Rakušan lhal, že kvóty neexistují, což není pravda, protože jinak by nebylo možné určit, jak velkou pokutu platit a jaký je počet odmítnutých. Ale samozřejmě víme, že je tam ta kvóta 30 tisíc migrantů.

Podívejte se, co je v tom návrhu. Návrh, který už prošel Evropským parlamentem minulý týden, předložil výbor pro evropské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. To je takzvané vysvětlující stanovisko většiny výboru. Vychází z toho, že volný pohyb osob uvnitř schengenské hranice patří k zásadním výdobytkům Evropské unie, proto ho nelze omezovat. Neboli když ti migranti už sem jednou přijdou, tak aby se mohli už volně pohybovat.

Obecně se připouští v tom nařízení existence důvodů pro omezení a tím uplatnění kontrol na vnitřní hranici EU. Jako přípustný důvod ale uvádí epidemii nebo terorismus, což se podle komise stalo záminkou pro nežádoucí hraniční kontroly z rozhodnutí členských států. Proto - a teď cituji - Evropská komise navrhla pozměněnou verzi Schengenského hraničního kodexu s cílem posílit Schengenský prostor a vrátit se k plně funkčním prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Vytváření "nových důvodů pro hraniční kontroly" cituji, není v souladu s cílem smlouvy o EU nabídnout občanům EU prostor svobody, bezpečnosti a práva bez vnitřních hranic.

No jo, jenže teď tady máme ty nelegální migranty, protože právě ochrana schengenských hranic nefunguje. S vědomím toho, že příchodu těch migrantů na území střední Evropy, ale i dalších zemí, není schopna Evropská komise zabránit, vlastně tady dává pseudoargument, aby si členské státy nemohly vzájemně chránit ty hranice, aby ti migranti se vlastně rozptýlili po všech členských státech EU. Proto navrhovatel, tedy Evropská komise, brání tyto zásady.

Pokud jde o migranty, jsou tedy kontroly nepřípustné, neboť, cituji, nejsou v souladu s právním základem, který vyžaduje absenci jakýchkoliv kontrol, ať už jsou důvody jakékoliv. Dodává se tam, že problémy by prý později mělo řešit nařízení o azylu a migraci v EU. Proto zpravodajka a většina výboru podporuje toto stanovisko Evropské komise. Zpravodajkou byla jakási Sylvie - já to neumím vyslovit - Guillaume - nevím ani, jaká je to národnost - z frakce socialistů a demokratů. Takže tohleto je problém.

Ještě cituji z toho zdůvodnění, že politici jednotlivých států by neměli mít možnost ospravedlnit kontroly na vnitřních hranicích. Musíme se vrátit k Schengenu a ne se vrátit do doby před Schengenem. Oni jsou úplně mimo realitu. My naopak podporujeme jako SPD zavedení hraničních kontrol samozřejmě proti těm migrantům. Namátkově to prostě nestačí. Vždyť to vidíme, kolik je těch záchytů na území České republiky. To je samozřejmě jenom špička ledovce.

Samozřejmě je k tomu i menšinové stanovisko, které vytvořili členové naší frakce Identita a demokracie v Evropském parlamentu a ještě šest členů z jiných frakcí. My tam upozorňujeme právě na to riziko pro vnitřní bezpečnost státu při možném ozbrojování migrantů, organizovaném zločinu a terorismu a ohrazujeme se proti znemožnění využití technologií pro sledování a ochranu hranic. Říkáme tam, že zpráva podkopává suverénní právo členských států kontrolovat, kdo vstoupí na jejich území.

Říkáme, že znovuzavedení nebo prodloužení kontrol na vnitřních hranicích bude vyžadovat více zatěžující odůvodnění při pokračující hrozbě pro vnitřní bezpečnost nebo veřejný pořádek. Dodáváme tu zásadní větu, že volný pohyb lze stanovit pouze tehdy, kdy je zajištění vnější hranice - tedy Schengenu - a zavedena politika nulové tolerance vůči všem formám nelegálního vstupu. To je to, po čem volá SPD - nulová tolerance nelegální migrace. Naopak vy všichni jste pro toleranci nelegální migrace. Samozřejmě je to problém.

Mám tady ještě poznámku ohledně tohoto, že Evropská komise a většina poslanců Evropského parlamentu na základě tohoto hlasování v podstatě uznává odmítnutí vstupu jen osobám usvědčeným z terorismu.

Při návštěvě Lampedusy před dvěma týdny - Ivan David tam byl, náš europoslanec - to je ten italský ostrov, kam přijíždí více migrantů, než je tam vůbec samotný počet obyvatel toho ostrůvku, tuším, že obyvatel je pět tisíc, migrantů tam je prostě násobně víc, tuším, že jich tam bylo 12 tisíc nebo podobně a pořád tam směřují - tak při návštěvě Lampedusy mi tady Ivan David napsal. Před dvěma týdny jsem se od pracovníků tábora pro imigranty dozvěděl, že imigranti nejsou vyšetřováni z hlediska zdraví, pokud jejich vážné nemoci nejsou zjevné, nezjišťuje se identita, věk, věří se tvrzení imigrantů. Všichni jsou pak odesíláni dál do Itálie.

V době, kdy jsem byl na Lampeduse před dvěma týdny, tak tam v tu chvíli nebyl ani jeden migrant, protože těch 12 000 a ty další tisíce už byly odeslány do Evropské unie. To je Evropská unie, to je děs, to je hrůza! A tohleto podpořilo za Českou republiku, 370 přítomných členů Evropského parlamentu a za Českou republiku tuhle zrůdnost tuhle tu zrůdnost, která poškozuje samozřejmě Českou republiku, prostě otevřené přijímání migrantů z Afriky a z arabských zemí podpořili za Českou republiku při hlasování europoslanec Pospíšil za TOP 09, Polčák za STAN, Maxová, dneska ČSSD, utekla do ČSSD. A potom Knotek, Hlaváček, europoslanci za hnutí ANO a Gregorová, Peksa za Piráty. Jinak, zdržela se Charanzová, Kovářík za ANO. Nechápu, proč se zdržují, když měli být proti. SPD bylo proti, stejně jako naše frakce. Mimochodem i většina konzervativců z frakce ECR byla proti. Tam je například ODS, v té frakci. A zajímavá je tady ta analýza, kterou mi připravil Ivan David, takovou lehkou analýzu, kdo byli ti poslanci, europoslanci, kteří hlasovali pro a proti? Protože proti hlasovalo 64 a 370 bylo pro.

Takže když jsme se letmo, jsem si nechal zanalyzovat, protože to je zajímavé, původ poslanců, kteří hlasovali pro a proti. Původ myslím, z jakého jsou státu ti europoslanci, za jakou zemi jsou. Europoslanci ze západních států plných imigrantů evidentně v návrhu také mohli vidět příležitost, jak se jich zbavit. Pokud by odešli na východ. Zatímco mnozí východní by rádi zabránili jejich vstupu. Roli mohl hrát i strach z veřejného mínění v domovské zemi. Takže to je taková řekl bych tristní informace z Evropského parlamentu z minulého týdne. Takže znovu platí, že SPD drží principiální stanovisko. Jsme proti jakékoliv nelegální imigraci do Evropy a jsme jedinou stranou v českém Parlamentu, který to prosazuje i na unijní úrovni.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Okamura (SPD): Vláda kašle na naše občany, kteří potřebují pomoc v Izraeli Okamura (SPD): Stálého stomatologa přes pojišťovnu nemá pětina lidí Okamura (SPD): Stop Fialově drahotě Okamura (SPD): Slováci ve volbách podpořili obhajobu národních zájmů a mír

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama