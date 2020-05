Okamura (SPD): Ukázka odtrženosti vládních elit od praktických problémů lidí

reklama

Vážené dámy a pánové, hned první návrh zákona na dnešní schůzi Sněmovny mi přichystal velmi nemilé překvapení. Vláda nazývá v uvozovkách pomocí firmám a zaměstnancům postiženým nouzovým stavem to, že zaměstnavatelům sníží penále na 20 % při pozdním zaplacení odvodů zaměstnavatele za zaměstnance na sociální pojištění. A mluvím o tom, že to má být pomoc pro firmy postižené propadem příjmů v rámci nouzového stavu. To se mi snad jen zdá. Ale nezdá. Je to skutečně vládní návrh zákona, který tady máme před sebou. Čili vláda přijme v rámci boje s koronavirem opatření, následně mají firmy logicky propady tržeb a místo, aby jim vláda pomohla udržet pracovní místa, tak je za to ještě potrestá penále. To je fakt neuvěřitelné. Správné by přece bylo penále odpustit úplně, nebo odpustit platbu pojistného během nouzového stavu. To by byla skutečná pomoc.

Tento vládní návrh je bohužel další typickou ukázkou odtrženosti vládních elit od praktických problémů lidí, v tomto případě firem a zaměstnanců. A je to také ukázka neschopnosti a neochoty firmám a lidem v krizi skutečně pomáhat. Když jsem o tomto návrhu vlády slyšel nejprve z médií, kde to s velkou pompou prezentovala, tak jsem si původně myslel, že vláda sníží či odpustí penále všem dlužníkům, protože pokuty od státu za sociální a zdravotní pojištění sráží už dlouhá léta živnostníky, malé firmy do dluhových pastí, protože firma, která má potíže a nemůže třeba kvůli druhotné platební neschopnosti zaplatit pojistné, dostane ještě penále, které po nějakém čase často překračuje samotnou dlužnou částku. Samozřejmě problémem je, že stát vybírá a vymáhá DPH od těch živnostníků a podnikatelů, kteří nedostali za fakturu zaplaceno, takže se i stát, tedy vláda, podílí na tom, že uvrhuje poctivé podnikatele do druhotné platební neschopnosti. Zde připomenu, že naše hnutí SPD již několik let prosazuje, aby se DPH platilo pouze ze skutečně zaplacených faktur. Vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM ale tento náš zcela logický návrh neustále odmítá a trestá tak poctivé podnikatele.

Znovu říkám, že dluhy se platit mají. Ale to, o čem já tady v nouzovém stavu hovořím, je to penále. Pořád si říkám, kdy konečně vládě svitne a uvědomí si, že živnostníci, malé a střední firmy jsou páteří ekonomiky, která při pádu velkých firem podrží ekonomiku a zaměstnanost. Čekám ale bohužel marně. A ještě jednou. Opravdu nerozumím tomu, proč tady dnes vláda předkládá takový polovičatý zákon, když to ve skutečnosti v podstatě pomoc firmám a zaměstnancům v udržení zaměstnanosti není. Takže státní zákazy dostanou firmu do potíží a vláda jim milostivě dá pouze nižší pokutu za to, že nemohou platit kvůli státním příkazům? Znovu opakuji, že by tady mělo být přece automatické, že stát by v těchto momentech neměl vybírat vůbec žádné penále. Druhá věc je, že v rámci pomoci nastartovat ekonomiku by naopak měl udělat amnestii pro živnostníky, malé a střední firmy plošněji za minulé roky, třeba jen pro ty, kdo do daného termínu svůj dluh vůči státu zaplatí. Dluhy se platit musí, o tom žádná. To tady říkám od začátku, ale penále by šlo v krizi odpustit.

Věřte mi, vážené ministryně a ministři, že tohle by byla skutečná motivace pro živnostníky a firmy, aby své dluhy zaplatili a bylo by to oboustranně výhodné. Rád bych při této příležitosti vyzval vládu, aby urychlila slibovanou pomoc občanům, zaměstnancům, podnikatelům a drobným živnostníkům, kteří byli opatřeními ze strany vlády nejvíce dotčeni. Já nijak nerozporuji oprávněnost těch opatření, zvláště hovořím o úvodu té pandemii koronaviru, ta přísná opatření podporovala i SPD a díky tomu jsme to ostatně v České republice celkem dobře zvládli. Ale zpátky k těm opatřením. Dám zcela konkrétní příklad. Firmy se nechaly obalamutit slibem vlády, že po dramatickém poklesu tržeb nepropustí zaměstnance výměnou za to, že jim vláda přispěje na mzdy. Máme květen a vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM nebyla schopna v rámci takzvaného programu Antivirus poslat firmám peníze za zaměstnance na začátku května, v první polovině května, ještě ani za březen. A teď musí přitom firmy vyplatit mzdy i za duben. Firmám hrozí krachy a insolvence jen za to, že naletěly na sliby premiére Babiše a neposlaly zaměstnance na pracák. Přitom peníze v rozpočtu jsou i díky hlasům poslanců SPD, vláda má 260 mld. korun navíc na pomoc lidem a firmám postiženým nouzovým stavem. Nezlobte se na mě, ale považuji to za velký podraz ze strany vlády na zaměstnavatele a zaměstnance - pro dobrotu na žebrotu. Tak proč vláda zaměstnavatelům a zaměstnancům s velkou mediální pompou slibovala, že podpoří mzdy výměnou za to, že nebudou zaměstnanci propouštěni? To je pro SPD zcela nepřijatelné jednání.

Ale pojďme zpátky k dnešnímu návrhu. Vláda navrhuje, aby se přehledy na Českou správu sociálního zabezpečení dávaly pouze elektronicky. Normální člověk by řekl, že elektronická komunikace je v 21. století automatická a měli bychom být pro, protože jde o něco, co mělo být už dávno. Jenže opět tu máme, bohužel, ukázku naprosté neschopnosti a neznalosti praxe. Okresní správy sociálního zabezpečení přehledy o příjmech a výdajích mají. Kdykoliv si na ně mohou sáhnout v databázi finančních úřadů a také to dělají. Přehledy se podávají papírově vlastně jen proto, že podle zákona je musíte osobně podepsat. Pokud už originální podpis být nemusí, nebere mi rozum, proč vlastně ten přehled, který už je založený na finančních úřadech, nebere sociálka odtamtud, ale ten samý papír musí posílat poplatník dvojmo. Vážená vládo, co takhle využít krize a naučit vaše úřady spolu komunikovat, sdílet data a přestat obtěžovat poplatníky, kteří stát živí. Když necháte občany místo papírování pracovat, bude víc peněz i pro stát. To zbytečné papírování je všude. Denně tisíce lidí přepisují auta a na úřadě jsou hodinové fronty. Proč? V čase elektronického registru stále musí jak občan, tak úředník naprosto zbytečně vypisovat čtyřstranné archy a ty potom ještě přepsat do elektronického systému a papíry se založí. To skutečně rozum nebere, když by přitom stačilo, aby občan přišel s kupní smlouvou, s technickými průkazy a úředník pouze nová data zapsal do registru bez nutnosti, aby je duplikoval na papírový formulář. Doba úřadování by se zkrátila a bylo by mimo jiné třeba i méně úředníků na stejnou agendu. Tady se ale na konkrétních příkladech dostáváme k podstatě věci, k tomu, jak lehce bychom mohli pomoci ekonomice bez miliardových dotací miliardářům. Stačí používat selský rozum, potlačit na minimum byrokracii a méně sdírat ty, kdo na tuhle zemi vydělávají peníze a samozřejmě ušetřit práci také úředníkům a tím omezit výdaje státu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ne nesmyslné nedosažitelné půjčky, které přihrají peníze ze státem dotovaných úroků komerčním bankám a nadnárodním korporacím, ale tady v konkrétním zjednodušení a zlevnění života malým a středním firmám a živnostníkům spočívá skutečná pomoc. Profitovat z toho budou i zaměstnanci. Zamyslete se nad tím, zda chcete opravdu pomáhat, a říkám to vládě, a pokud ano, komu. Pokud běžným lidem a českým firmám, pak cesta vede právě tudy, jak navrhuji. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců SPD.)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR

