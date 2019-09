Okamura (SPD): Vláda dusí živnostníky a navzdory svým slibům zvyšuje daně

Slovensko od příštího roku sníží sazbu daně z příjmů menším firmám a živnostníkům na 15 procent. Ve středu to schválil tamní parlament v rámci sociálního balíčku, který připravily koaliční strany před nadcházejícími volbami. Jak velký kontrast proti České republice, ve které Babišova vláda ANO, ČSSD a KSČM dusí živnostníky a navzdory svým slibům zvyšuje daně! Hnutí SPD odmítá boj Babišovy vlády proti živnostníkům i zvyšování daní.

V současnosti firmy na Slovensku platí ze zisku daň 21 procent, u fyzických osob se podle výše daňového základu sazba pohybuje mezi 19 a 25 procenty. Sazba daně z příjmů klesne firmám, živnostníkům a obdobným podnikatelům v případě, že jejich roční příjmy nepřevyšují 100 tisíc eur (2,6 milionu korun). Zmíněné snížení sazby daně z příjmů prosadila koaliční Slovenská národní strana, která původně navrhovala pokles zdaňování zisků všech firem na 15 procent.

Naopak Babišova vláda už fakt neví, jak by mohla ještě víc z lidí vyždímat peníze. Babišova vláda ANO, KSČM a ČSSD chce nejnověji zdanit výhry v loteriích (sportka atd.) nad sto tisíc korun srážkovou daní ve výši 15 procent. Takovéto opatření nemá žádný stát v Evropské unii. Jde ale i o legislativní zmetek. Tento vládou schválený návrh totiž obsahuje princip, že když vsadíte třeba na fotbalový zápas 100 tisíc korun a vyhrajete 10 tisíc korun, tak se Vám zdaní celá částka 110 tisíc korun. V zákoně není zahrnut odpočet vkladu. Ze součtu vkladu i výhry zaplatíte 15 procent, tedy 15 procent ze 110 tisíc, což je 16 500 korun, čili jste nakonec v minusu 6500 korun! Vložil jste 100 tisíc a zůstane Vám nakonec 93 500. To jsou ti „profíci“ a „odborníci“, co nekecají, ale makají.

Takže nejenom, že Vás Babišova vláda chce odírat, ale navíc vymýšlí i legislativní paskvily. Dále připomeňme, že vláda zvyšuje spotřební daně na cigarety a alkohol, což povede jen k růstu černého trhu. Zvýšení daní na alkohol a tabák pouze přinese vyšší míru pašování či pokoutní výroby a stát tak v konečném důsledku vybere méně podobně, jako se to stalo, když tyto daně zvyšoval tehdejší ministr financí Kalousek. Po Kalouskově zvýšení daně o 10% kuřáci masivně přecházeli k nákupům na černém trhu. Každá čtvrtá v ČR vykouřená cigareta byla pašovaná, takže stát po zdražení vybral na dani o 9 miliard méně.

Po zvýšení daně za Kalouska milovníci tvrdých nápojů nepřestali pít alkohol, ale přešli na černý trh. Nebo na individuální dovoz alkoholu z Polska, kde byla spotřební daň tehdy nižší. Zvýšené nákupy spotřebitelů na černém trhu trvaly několik let, až do metanolové krize. Během té doby klesl roční výnos daně z lihu až na 6 miliard. Kvůli příliš vysokému zvýšení daně a zdražení legálního zdaněného alkoholu stát během 5 let přišel o zhruba 6 miliard Kč. Velká část z této sumy skončila v rukou pašeráků a lidí, kteří vyráběli falešné kořalky, tedy v rukou kriminálníků, kteří nakonec způsobili smrt a zmrzačení řady lidí při otravě metylalkoholem. Přesto Babišova ministryně financí nyní navrhuje dokonce dvojnásobné zvýšení daňové sazby na alkohol než v krizových letech 2006 a 2010.

Vláda začíná mluvit o navýšení zákonných odvodů pro živnostníky a média informují o přípravě uhlíkové daně. Vláda chce přistoupit na další diktát Bruselu, který chce zavést tzv. uhlíkovou daň, která se má týkat těch domácností, kde je topením uhlí a zemní plyn. To by v praxi znamenalo, že v rodinném domku, kde se topí v klasickém kotli na uhlí, by daň přišla na zhruba 4,5 tisíce korun ročně, v případě účinnějšího kotle na zemní plyn by to bylo 1 300 korun. Český kabinet totiž slíbil Bruselu, že emise skleníkových plynů omezí.

Hnutí ANO jsou navíc lháři prolhaní. „Za klíčové považujeme předvídatelné a stabilní daňové prostředí. Nebudeme zvyšovat daně, ale naopak je snižovat. U nízko a středně příjmových skupin daně snížíme a u vysokopříjmových skupin daně stabilizujeme a dále nebudeme navyšovat. Vidíme prostor pro snížení sazby DPH, ale důležité je, aby se toto snížení promítlo v cenách pro lidi a nezůstalo v kapsách obchodníků,” píše se v Program hnutí ANO pro volby do Poslanecké sněmovny 2017. Teď chtějí pravý opak!

Babišovo hnutí ANO pro drobné podnikatele a živnostníky za celou dobu své vlády neudělalo ve vládě zhola nic. Prosadilo a zavádí nesmyslnou EET, zákaz kouření, průběžná daňová hlášení a další kontroly ze strany státu, která jsou házením klacků pod nohy svobodnému podnikání.

Složitou administrativu a byrokracii v rámci neustále bobtnající administrativy mají podle SPD plně nahradit jednorázová paušální daň odstupňovaná podle výše ročního obratu. Druhou zásadní změnou, kterou prosazuje SPD pro podnikatele, musí být platba DPH ze skutečně zaplacených faktur. Tento náš návrh zákona nám však v minulém volebním období koalice hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL zamítla.

Hnutí SPD podporuje slušné české podnikatele i zaměstnance, ale jasně stojí proti nadnárodním korporacím, které vysávají české zaměstnance, platí zde minimální daně a kvůli podpoře ze strany Babišovy vlády často likvidují v konkurenčním boji malé a střední podnikatele, protože mají lepší podmínky. Na ty si Andrej Babiš netroufne, a tak vysává drobné české podnikatele, kteří se nemohou bránit.

SPD od počátku přináší moderní řešení ve formě paušální daně pro živnostníky podle oboru činnosti podle německého vzoru. Stát má určité daně jisté, na obou stranách klesne byrokracie, takže živnostníci nejsou nadměrně zatěžováni, a nehrozí jim ani zbytečné kontroly.

Celé EET je tak jen tažením proti živnostníkům a nahrává globalizaci. Babišova vláda na jedné straně likviduje malé a střední české podnikatele a na straně druhé nahrává nadnárodním gigantům, které vyvádí z České republiky ročně 300 až 500 miliard korun. Premiér ale situaci neřeší a raději se hojí na českých živnostnících, kteří se nemohou bránit.

SPD dlouhodobě bojuje proti navyšování daní, neboť daňová zátěž patří již dnes v ČR mezi jedny z největších v Evropě. Vláda má peníze hledat jinde, například u nadnárodních korporací kontrolou jejich odvodů zisků a dividend do zahraničí, které se zde zpětně nereinvestují, omezením plateb politickým neziskovým organizacím, zastavením sociálních dávek pro nepřizpůsobivé nebo redukcí byrokracie, ukončením korupčních dotačních projektů a ukončením zahraničních dobrodružství armády, které jsou ve prospěch cizích mocností.

Babišova vláda tedy opět lhala, protože slibovala, že daně zvyšovat nebude… Co si o celé věci myslíte Vy?

