Okamura (SPD): Způsobit nepohodu, strašit lidi, vyhrožovat. To je prostě problém

Vážené dámy a pánové,

já tady využiji možnosti vystoupit před tím zahájením toho třetího čtení návrhu Fialovy vlády, kterým chcete okrást ty současné i budoucí důchodce o důchody a o ty valorizace, protože prostě podle našeho názoru tady máme důležitá témata, která je potřeba naopak projednat a je potřeba naopak zamítnout a odmítnout ten váš návrh ohledně těch důchodů.

Podívejte se, jaká je teď situace za uplynulý týden. Premiér Petr Fiala se tady veřejně chlubil, a zcela nepatřičně a absolutně bych řekl nekompetentně, snížením inflace. Přitom situace je taková, nejenom že vláda naopak podporuje inflaci, ale i to zdražování nadále pokračuje. Takže já vůbec nechápu, jak vůbec o tom může mluvit, jak vůbec může premiér Fiala hovořit o něčem, že snad vláda něco řešila nebo že je nějaký pozitivní stav. Chlubí se úplně nesmyslně a tahleta jeho slova, kdy v České republice je inflace za minulý měsíc, v červnu 9,7 %, to znamená, jednou tak vysoká, než je vůbec v Evropské unii, tak to opravdu na chlubení není. Já myslím, že je to úplné selhání.

Rád bych tady dodal, že nejnižší inflaci v Evropě, protože Evropská unie nerovná se Evropa, tak má Švýcarsko a Lichtenštejnsko, je to 1,7 %, a to jsou země, které nemají euro. To je potřeba si jenom zdůraznit. To tady jenom dodávám.

Ale pojďme k té inflaci, protože na základě nejnovějších údajů Českého statistického úřadu, já nevím, kdo to panu premiérovi vždycky vysvětluje, protože mu to vysvětluje úplně nějak špatně, nebo spíš, jak tak známe pana premiéra, ten si to vždycky nějak vylže a upraví podle svého, tak dle těchto údajů Českého statistického úřadu je naopak evidentní, že v České republice i nadále inflace roste, pouze se mírně zpomalil její růst, což je dáno zejména vysokou loňskou srovnávací základnou, kdy inflace stoupala enormně rychle a výrazně.

Není pravdou, a všichni občané to vidí na svých peněženkách, není pravdou, že zboží a služby v České republice zlevňují. Jak jsem říkal, tak ta meziroční míra růstu inflace činila v červnu 9,7 %, což je stále jeden z nejhorších výsledků v rámci všech evropských zemí. Takže já opravdu se tady musím důrazně ohradit proti těm nepravdivým informacím, které tady znovu a znovu a opakovaně prostě celé měsíce, v podstatě po celou dobu, co tady je vláda Petra Fialy, říká premiér Fiala, kdy on vlastně inflaci, která je 10 %, tak si to vykládá tím, že se snad něco zlevňuje nebo něco takhle podobně. Je to úplný nesmysl.

Naopak dle dat Českého statistického úřadu Fialova vláda úplně selhala a selhává, protože ceny mnoha druhů zboží i služeb dokonce rostou i meziměsíčně, nejenom meziročně. Takže když se třeba podívám konkrétně, máme teď léto, tak zdražení dovolených o 8,7 %, a to dokonce meziměsíčně, růst ceny zeleniny o 5,1 %, růst ceny brambor dokonce zdražení o 22,1 %. Já nevím, pan premiér asi nechodí nakupovat, nebo asi mu tam, jak jsme se dočetli, tak na ministerstvech a na úřadech, tak tam utrácejí desítky milionů korun, jsme se dozvěděli teď veřejně, už to tady probíhalo, utrácíte desítky milionů korun z veřejných peněz za catering, za luxusní občerstvení, prostě donáší vám to tam na ministerstva. Tak vůbec asi nevíte, co stojí základní potraviny v České republice. Jinak by to tady pan premiér prostě nemohl tvrdit.

Samozřejmě co se týče meziročního srovnání, když se vrátím k tomu meziročnímu srovnání, tak ceny zemního plynu stouply za Fialovy vlády o 39,8 %, ceny tuhých paliv o 35,2 %, ceny vodného o 16,3 %, ceny stočného o 26,9 %, ceny elektřiny, ve které jsme přitom ve výrobě soběstační, tak stouply o 24,6 % a ceny tepla a teplé vody o 40,7 %. V oblasti potravin se meziročně zvýšily ceny vajec o 28,8 %, ceny zeleniny se zvýšily o 28,2 % a ceny cukru dokonce o 50,3 %.

Takže já vůbec nechápu, jak pan premiér tohleto tady může vykládat. Myslím, že všichni občané vidí, jaká je realita. Chtěl bych vyzvat skutečně premiéra Petra Fialu a vůbec Fialovu vládu, aby přestala, takhle bych řekl, úplně neuvěřitelně jakoby balamutit občany, ať konečně začnou pracovat a tuhletu drahotu řeší. Občané už přezdívají téhleté drahotě, už to má přezdívku, říká se tomu Fialova drahota. Vaše vláda získává prostě další a další přezdívky. Premiéru Fialovi říkají ukrajinský premiér. Fialově vládě říkají ukrajinská vláda, ne česká vláda. Té drahotě říkají Fialova drahota.

Prostě jsou to fakta a je to prostě realita. A tyhlety údaje, které jsem tady sdělil, tak to jsou ty skutečně podstatné a vypovídající oficiální údaje o růstu cen v České republice, protože se dotýkají nezastupitelného zboží a služeb denní potřeby, které mají přímý vliv na klesající životní úroveň českých občanů. To je potřeba si tady prostě říct. A mě by opravdu zajímalo, co tedy vláda skutečně udělá s tou drahotou? Protože jak víme, tak ceny energií... to vůbec není, jak vy se vymlouváte kvůli Ukrajině, kvůli konfliktu na Ukrajině. Protože jak víte, tak i meziroční růst cen plynu a elektřiny má Česká republika v podstatě nejvyšší v Evropě, a naopak okolní země typu Polsko, Slovensko a Maďarsko, ty patří, co se týče růstu cen energií, naopak jsou pod evropským průměrem. Dokonce Maďarsko u plynu je země, která má nejnižší nárůst ceny plynu vůbec v celé Evropě, samozřejmě díky té bilaterální smlouvě, kterou oni mají s Ruskem. Ale v podstatě takový je stav.

Takže já absolutně nechápu, respektive já to chápu, protože premiéra Fialu znám, že premiér Fiala se tady chlubí nějakým snížením inflace, přitom inflace je tady vysoká. Chápal bych, kdyby se inflace tady pohybovala na úrovni Švýcarska 1,7 %. Ale vykládat jako pozitivum desetiprocentní inflaci, to je neuvěřitelná, já nevím, jak už to nazvat. To je prostě výsměch občanům úplně do obličeje. A to jsem tady prostě musel okomentovat, aby Fialova vláda místo tohohletoho věčného obelhávání lidí začala skutečně pracovat.

Zároveň jsme všichni přece viděli minulý týden, respektive předminulý týden, že za Fialovy vlády vzrostlo zadlužení českého státu, vlastně zlomilo, překonalo tu magickou hranici 3 bilionů korun. To je úplně astronomická záležitost. Je to 3,099 bilionů korun. Taková je realita. A opravdu bych chtěl tímto vyzvat Fialovu vládu, a už vás tady vyzývám po celou dobu, abyste s tím začali něco dělat. Ale to je samozřejmě marné, tyto výzvy. Takže byste měli prostě odstoupit!

A to ani nemluvím o tom, jaký je teď pokles reálných mezd. Pokles reálných mezd v České republice je o 7,5 %, což je nejvyšší pokles reálných mezd v rámci zemí sdružených v OECD, což jsou v podstatě země, které jsou v OECD, to jsou všechny rozvinutější země, v podstatě jsou tam sdružené. Takže tady prostě prokazatelně, zcela prokazatelně, zcela objektivně se tady po celou dobu vládnutí, co tady Fialova vláda vládne, ten rok a půl, tak jste uvrhli Českou republiku úplně do nejhorších čísel, které jsou i ve srovnání s ostatními zeměmi.

Samozřejmě teď jsme byli svědky i dalších aktuálních průzkumů, kdy z průzkumu pro Mladou frontu DNES vyplynulo, že už 55 % zaměstnanců má problémy vyjít s příjmy. Samozřejmě já už jsem to komentoval. A to je velmi závažná věc. Tady s poslanci Fialovy vládní pětikoalice tato informace ani nehne. Ale já si myslím, že je potřeba o tomhletom mluvit, protože v okamžiku, kdy sáhnete, a už jste sáhli na důchodce, už jste sáhli na zdravotně postižené občany. Teď v tom vašem návrhu zákona, v tom konsolidačním balíčku v uvozovkách, on ten balíček není konsolidační, že jo, to je okrádací balíček, tak vy tam tvrdě trestáte i pracující rodiny s dětmi.

A teď je skutečně ta situace, kdy lidé v produktivním věku, to znamená, ti, kteří tvoří HDP České republiky a chodí do práce, platí odvody státu a podobně ze svých mezd, tak vy jste to teď dostali do situace, že 55 % zaměstnanců má problémy vyjít s příjmy, to znamená ti lidé, na kterých stojí v podstatě ekonomika České republiky, tak vy je uvrháváte do chudoby, že nemůžou vyjít ze svých mezd. A to si myslím, že je opravdu úplně fatální situace. Problém roste. A když jsem si četl tuhletu analýzu, tak situace je taková, že lidé, kteří chodí do práce, že se tedy neuživí, že vlastně přes polovina lidí má problém vyjít s příjmy, a značná část z nich už musí sahat na své v podstatě poslední úspory v tom smyslu, že už musí z úspor platit i nutné denní výdaje, které potřebují nutně k přežití. Takže jsou to v podstatě základní výdaje typu elektřina, plyn, potraviny, bydlení a tak dále. To znamená, ta situace je opravdu vážná.

A v této souvislosti tady prostě otvírám tu diskusi a měli by se k tomu vládní představitelé určitě vyjádřit, co s tím vlastně chtějí dělat. Protože s tím neděláte rok a půl vůbec nic. Ale vy skutečně uvrháváte Českou republiku do zcela neřešitelných problémů. A tady bych chtěl znovu zdůraznit a nastavit zrcadlo k tomu, jak jste si letos prohlasovali tady ve Sněmovně zvýšení platů politiků. Vy jste si sami sobě prohlasovali zvýšení platů politiků. To je neuvěřitelné. SPD hlasovalo proti. Já jsem tady dával ten návrh naopak na zmrazení platů politiků na celé volební období. To jste mi tady zamítli. Poslanců SPD je jenom dvacet. Vy máte tady většinu. Ale prostě kdybyste aspoň nechrochtali u těch korýtek takhle hlasitě. Ale vy na jednu stranu si sami přidáte, a jak víme, tak na catering na ministerstvech dáváte desítky milionů korun na luxusní občerstvení, ale lidi sdíráte z kůže. A před tím opravdu varuji, protože je to opravdu velký problém.

Tady bych rád ještě zmínil další novinku, která teď proběhla i veřejným prostorem a je to další důkaz toho, že Fialova vláda stahuje čím dál více občanů do bídy, protože naši občané šetří a nakupují mnohem méně než v předchozích letech.

Takže to má samozřejmě dva aspekty. První je ten, že klesají tržby, tím pádem klesají samozřejmě i příjmy státu z DPH a z dalších odvodů. Klesá to v tom smyslu, že by to mohlo být vyšší a český stát přichází o peníze kvůli téhleté řekl bych nekompetentní politice. No, a za druhé samozřejmě je z toho evidentní, že lidé se opravdu dostávají do nouze, protože maloobchodní tržby v České republice klesají již 13 měsíců v řadě. To znamená, přesně to kopíruje - Fialova vláda nastoupila a pak samozřejmě to dostalo tento trend. A v květnu činil pokles maloobchodních tržeb 6,1 %, ale v dubnu už ten pokles je 8,4 %. A opět to vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Lidé šetří a nakupují mnohem méně než předchozích letech.

A tady skutečně se chci se zastavit u několika čísel, protože téměř 60 % našich občanů omezilo nákupy potravin, včetně příslušníků takzvané střední příjmové třídy. To znamená, vy v podstatě už tím vaším přístupem, tou vaší nekompetentností, řekl bych diletantismem, v podstatě zasahujete střední třídu, což jsou ale nositelé té ekonomiky, toho, aby česká ekonomika nějakým způsobem fungovala. Takže vlastně i ta střední třída už v podstatě musí šetřit i na nákupech potravin a o těch chudších lidech, o té nižší střední třídě, o tom už jsem hovořil, o tom hovořím často, že ti lidé jsou opravdu v nouzi, mnoho z nich, milion lidí na nebo pod hranicí chudoby, to už jsou statistiky dokonce půl roku staré a ten problém se samozřejmě zvětšuje. Ale to, že 60 % našich občanů omezilo nákupy potravin, tak to samozřejmě už totálně zasahuje střední třídu.

A když se na to podíváme konkrétněji - na průzkum toho portálu akcniceny.cz pro Mladou frontu DNES, tak tento pokles je nejpatrnější u zeleniny, kterou nakupuje dokonce o 59 % občanů méně než vloni. Co se týče masa, tak oproti loňsku omezilo 57 % občanů. Takže to samozřejmě jsou velmi důležitá čísla. Já nevím, jak to chce řešit - teď je tady nový ministr zemědělství za KDU-ČSL pan Výborný, který se ale zemědělství nikdy nevěnoval v životě, tak já si myslím, že právě ty ceny potravin, že to je to téma. Že v Polsku mají levnější potraviny, já už tady na to upozorňuju od loňského jara. SPD tady navrhovalo opakovaně, aby se na vybrané základní potraviny snížilo DPH na nulu, ale Fialova vláda s tím prostě absolutně nic nedělá. Přitom zásadní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající inflace neboli drahota, v jejímž důsledku rychle a rapidně klesá kupní síla českých domácností.

Fialova vláda proti inflaci nebojuje. Naopak těmi opatřeními, které chystáte a které už i provádíte, tak naopak k inflaci výrazně přispíváte. Musím říct, že skutečně i z těchhle údajů, které tady říkám, a jsou to prostě objektivní údaje, je to Český statický úřad a tak dále, tak v podstatě ta situace již překračuje kritickou mez a miliony lidí jsou nuceny používat své tenčící se úspory k placení povinných měsíčních výdajů. A tady skutečně musím zdůraznit, že ten stav, kdy poctivě pracujícím lidem nestačí mzda či plat k důstojnému životu a musí omezovat už i dokonce spotřebu potravin, to je prostě úplně neudržitelný stav a je v rozvinuté společnosti neakceptovatelný. Každý si asi tu rozvinutou společnost představujeme trošku jinak. Já si myslím, že to, jak to vidí SPD, tak my chceme směřovat Českou republiku k těm nejvyspělejším zemím světa, ať je to Švýcarsko, ať je to Japonsko, ať jsou to tyhlety úplně nejvyspělejší země světa, ale Fialova vláda nás směřuje úplně opačným směrem.

Takže v podstatě vaše vláda už dneska páchá na občanech České republiky doslova nevratné škody. A to je potřeba si zdůraznit, protože když jste nastupovali, tak šlo ještě něco zvrátit. Hnutí SPD, jak opakovaně říkám, máme ambici být v příští vládě, chceme být v příští vládě a samozřejmě všechna ta škodlivá opatření, která přijímá Fialova vláda, chceme zrušit. Ale teď to, co už předvádíte, tak už jsou to nevratné škody, a to je opravdu velkou hrozbou. A to ani nemluvím o těch úvěrech, které si berete z Evropy se splatností desítky let, kdy prostě po vás potopa. Je to styl - po nás potopa. A to je opravdu úplně příšerné.

Mimochodem v této souvislosti, když už jsem teda začal mluvit o Evropské unii, tak samozřejmě jak už jsem tady říkal minulý týden, občané to vidí a podle posledního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění CVVM většina českých občanů nedůvěřuje Evropské unii. Evropské unii dnes už důvěřuje pouze 46 % českých občanů, a dokonce co se týče těch institucí Evropské unie, to znamená Evropská komise a Evropský parlament, tak jim důvěřuje už jenom něco málo přes 30 % občanů. To znamená, většina českých občanů už vidí, že Evropská unie selhala, selhává, nedůvěřuje jí, ale vy prostě pořád, pořád tady prosazujete tuhletu politiku, které prostě většina občanů České republiky už nevěří.

Tady bych odbočil a jenom bych zdůraznil, že hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje referendum, včetně možnosti referenda jak o těch cizích základnách v České republice, které tady prosazuje Fialova vládní koalice společně s hnutím ANO, SPD je jedinou stranou, která je proti přítomnosti amerických vojsk a cizím základnám v České republice. My tady nechceme dlouhodobě žádné cizí vojáky ani z východu ani ze západu, to je pro nás nepřijatelné, takže jsme proti. Ale my jsme tady osamocení, jsme tady opoziční strana 20 proti 180, je tady 200 poslanců, takže takový je stav.

Co se týče těch výdajů, řekl bych nehorázného vydávání peněz daňových poplatníků. Tak mě zaujala ta informace ohledně té pražské tramvaje, kterou nechali politici Fialovy vládní pětikoalice, tedy ODS, TOP 09, STAN, Pirátů a KDU-ČSL, polepit ukrajinským polepem, ukrajinskými barvami a ukrajinským polepem. A my s tím samozřejmě nesouhlasíme, aby se tímto způsobem vynakládaly veřejné peníze. A jak víme, tak Dopravní podnik Hlavního města Prahy už zveřejnil, kolik to stálo. Takže polep té tramvaje stál 243 282,60 korun. To znamená 250 tisíc. Čtvrt milionu korun na polep tramvaje ukrajinskou barvou máte, ale tady občany sdíráte z kůže. A to nejsou jediné tyto výdaje. Už jsem tady mluvil o tom, že jste si vytvořili tři ministry navíc, vytvořili jste si tady sekretariáty navíc, rekordní počet politických náměstků. Já jsem se musel zasmát, slyšel jsem nějakou argumentaci exponentů Fialovy vlády, že přece těch náměstků politických - prý to není nic špatného, přes 40 politických náměstků, úplně rekordní počet politických trafikantů a politických kamarádíčků jste ukotvili na ministerstvech, každý stojí statisíce měsíčně - těch náměstků je prý víc, protože za minulé vlády byli také odborní náměstci a ti nyní nejsou. Tak zapomněli jste dodat, že ti odborní náměstci jsou dneska vrchními řediteli na ministerstvech a podobně, takže v podstatě se jim dala jiná funkce, takže samozřejmě se jedná o nárůst. A to, že za vaší vlády narůstá počet úředníků, to přece víme úplně všichni, o tom už se mluvilo často, všichni to ví, to je taky objektivní fakt. Takže skutečně za vaší vlády tady bují trafiky pro vaše spolustraníky, rozdáváte je úplně plnými hrstmi z veřejných peněz, no a teď samozřejmě utrácíte všemožně za takovéhle záležitosti, a zároveň tady navrhujete plošné zvýšení daní všem českým občanům.

No, já se ještě vrátím k té návštěvě ukrajinského prezidenta Zelenského, ale chci mluvit o tom výdaji, jak Fialova vláda, jste mu dali to české vládní letadlo na cestování sem tam po Evropě. Protože jsem minulý týden nedostal odpověď na otázku, kolik to stálo a já si myslím, že je do toho potřeba, do té částky započítat i ty Gripeny i prostě tu pohotovost, co tady měli vojáci, policisté a tak dále, takže ta částka bude samozřejmě v desítkách milionů korun minimálně, protože jsem nedostal odpověď, tak jsem chtěl tady jenom vám oznámit, že jsem v pondělí podal tím pádem písemnou interpelaci s tímto dotazem a podal jsem ji jak na premiéra Petra Fialu, tak na ministryni obrany Janu Černochovou. To znamená, musíte mi do 30 dnů odpovědět. A protože tady paní ministryně Černochová zrovna sedí, tak bych vás chtěl i tímto požádat, abyste mi skutečně odpověděla konkrétně, kolik stály ty celkové náklady na ten let, včetně toho všeho, co bylo kolem, jak jsem tady o tom hovořil.

Kdybyste měla problém to nějakým způsobem spočítat dohromady - to nemyslím osobně, ale to, že tam bylo těch doprovodných nákladů velké množství, jak už jsem to tady zmiňoval, tak budu rád i za tu odpověď. Takhle to dělali v minulém volebním období ministři, když jsem se jich ptal, tak za mnou přišli a řekli, zpracováváme to, tak jestli se můžeme domluvit, takhle mě oslovovali, že to bude třeba trvat o týden déle, abych o tom nemusel tady prostě zbytečně hovořit. Takže uvítám i klidně i tuhletu informaci, když na tom budete pracovat a třeba když to bude o pár dní později, tak samozřejmě hlavně ať to je správně. Samozřejmě nerad bych dostal informaci, kterou víme, že třeba musí vládní letka nalétat nějaké hodiny a tak podobně. To není ta informace, kterou žádám. Já žádám informaci, kolik to stálo. Takže to už tady říkám za přítomnosti paní ministryně předem, aby ta odpověď nebyla tímto stylem, protože opravdu není potřeba dělat z občanů hlupáky. Občané na tu odpověď čekají. A když jsem tuhletu svoji žádost zveřejnil, když jsem o tom tady mluvil ve Sněmovně, tak se každý z vás může kouknout na mé sociální sítě. Už jenom to video, kde jsem právě vyzval Fialovu vládu, aby ty náklady vyčíslila, tak má dohromady přes půl milionu přehrání na mých sociálních sítí. Má to mezi půl milionem a čtvrt milionem přehrání, což si myslím, že vzhledem k tomu, že Česká republika má 10 milionů obyvatel, takže to evidentně občany zajímá, má to rekordní počet laiků, má to rekordní počet i těch takzvaných srdíček, podle toho, jaká je to síť.

To znamená občany to skutečně mimořádně zajímá, mimořádně je to zajímá. Tento příspěvek s tou výzvou byl jeden z mých dvou nejúspěšnějších příspěvku z minulého týdne, úspěšný rovná se přehrání půl milionu cca na mých sítích. Tím druhým byla ta výzva, kdy já jsem tady vyzval předsedkyni Sněmovny, aby sundala už tu vlajku Evropské unie a tu ukrajinskou vlajku z Parlamentu, což také občané velmi kvitovali, i vzhledem k tomu, že samozřejmě většina z nich nevěří Evropské unii a jsme v České republice. Takže to samozřejmě mělo ty ohlasy, které jsem očekával, protože to vidí řada občanů stejně, jako to vidíme my v SPD. Jenom k té interpelaci. Jsem rád, že je tady paní ministryně Černochová, tady vedle mě opodál sedí, takže bych vás poprosil skutečně o jasnou exaktní odpověď, ať se nemusím vyptávat tady znova, ať to není typu odpovědi, že je to v utajení. To žádné utajení není, jsou to veřejné peníze. Žádná bezpečnost ohrožená už také není, protože ukrajinský prezident už tady není. Prostě nás zajímají ta čísla, kolik to stálo, abych to mohl samozřejmě sdělit veřejnosti, protože občané mi masové píší, že na tu informaci čekají, kolik to vlastně tedy přesně stálo.

Je to jako s tou tramvají v Praze s tím ukrajinským polepem. Také jsme se na to ptali. A potom dopravní podnik to zveřejnil na základě zákona 106 o přístupu k informacím a je to ten čtvrt milionu. A občané už si to vyhodnotí, občané samozřejmě jsou rozhořčení, minimálně ti občané, kteří mají podobné názory jako má SPD a samozřejmě se jim to vůbec nelíbí. Takže to tak prostě je, ale je to vaše rozhodnutí a vy si to samozřejmě musíte politicky obhájit. My samozřejmě s těmito výdaji nesouhlasíme. V pondělí jsem tu interpelaci podal písemně, na odpověď je 30 dnů, takže očekávám opravdu velmi konkrétní odpověď. Jenom ještě zdůrazním, když už tady je zároveň paní ministryně, že i od našich voličů, kteří jsou v armádě, kteří jsou u policie, tak mám informace, že měli třeba plánované dovolené a kvůli té návštěvě nemohli čerpat dovolenou, museli být v práci, zahrňte, prosím, do těch výdajů i tyhlety výdaje na tu infrastrukturu, to znamená i na ty lidi, kteří prostě pracovali, byli v práci a tak dále.

Skutečně ty výdaje byly monstrózní, to myslím, že je z toho úplně zřejmé. Ale teď je potřeba samozřejmě, abychom se dozvěděli tu částku a tu částku aby se dozvěděli občané hlavně, protože to jsou jejich peníze, jsou to jejich peníze. A doufám, že to nebudete zatajovat nějakou nekonkrétní odpovědí. To by se nám opravdu nelíbilo a musel bych se tady na to ptát opakovaně znovu a znovu samozřejmě. Já se s nějakou nekonkrétní odpovědí - předem říkám, neuspokojím, proto vyzývám k tomu, aby ta odpověď byla zcela jasná, aby to byla jedna odpověď, a tím abych občanům mohl podat tu informaci, které prokazatelně obrovské množství občanů zajímá, zajímá je. Takže to je jedna věc.

Když se teď dívám na tabuli, co je dnes na programu, já to samozřejmě vím, tak je to ten návrh Fialovy vlády na okradení současných a budoucích důchodců o ty důchody. Tak já si myslím, že jsou tady další prostě důležitá témata. My samozřejmě s tím okradením nesouhlasíme a budeme hlasovat proti. Ostatně už jsme dali i návrh na zamítnutí. A ještě v té rozpravě naše poslankyně SPD Šafránková podá také návrh na vrácení do druhého čtení. Ale tady to, co mě zajímá, je, jak se to tedy vyvíjí s tím migračním paktem EU. Protože my jsme vás tady opakovaně vyzývali, aby se Fialova vláda přidala k postoji Polska a Maďarska. To je ten postoj, kdy oni odmítli, odmítli migrační pakt EU, Slováci se alespoň zdrželi. Takže jediná země z V4, která vlastně podrazila všechny naše partnery ve V4, vy jste je podrazili, tak je Fialova vláda, která poklonkuje servilně... to, že lezete do zadku do Bruselu, a v podstatě vy tady podrazíte i region střední Evropy. A my jsme vás opakovaně vyzývali, abyste se postavili za Polsko a Maďarsko a vy jste to neudělali. Vy jste o nás, bez nás, jste odsouhlasili migrační pakt EU. V prvé řadě to udělal s mandátem vlády ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který nám tady chce nastěhovat africké a islámské migranty, úplně neuvěřitelná věc. Ten migrační pakt EU obsahuje i kvóty na migranty. Přímo Maďaři na to upozornili na tom jednání. A v podstatě vy jste tady o nás, bez nás rozhodli o tom, že buď bude Česká republika přijímat africké a islámské migranty, anebo bude Česká republika, neboli občané České republiky ze svých daní platit vysoké výpalné, jinak to nazvat nemůžu, ve výši 20 000 euro v přepočtu cca 500 000 korun, půl milionu korun za každého odmítnutého migranta, což je úplně neuvěřitelný.

To znamená, že skutečně hrozí to, že se budou platit miliardy korun výpalného, budeme platit zemím, které přijímají tyhlety nelegální migranty, nepřizpůsobivé nelegální migranty, je to otřes, anebo je prostě budeme muset přijímat. Takže tady znova zdůrazním, že SPD chce být ve vládě a takováto a další rozhodnutí Fialovy vlády samozřejmě zrušíme, postavíme se tomu. Tady bych jenom připomněl, že polský premiér Morawiecki už sdělil, že Polsko chce vyhlásit na to téma referendum. A je to přesně to, co tady říká celou dobu SPD. Referendum. Referendum o těchto věcech, protože já jsem přesvědčen o tom, že s tím většina občanů České republiky nesouhlasí.

Takže tím migračním paktem EU vy chcete skutečně zničit Českou republiku, zničit nás úplně. Už dneska, jak víme podle statistik, je každý desátý člověk, který žije legálně v České republice, cizinec. V těch velkých městech typu Praha je samozřejmě ten poměr ještě vyšší. Takže občané už si velmi stěžují na to, že se v mnoha místech, například v MHD a podobně, už necítí ani jako v České republice. Také jiný kraj, jiný mrav, že jo. Takže ono to soužití není v žádném případě ideální.

Teď samozřejmě ty problémy s těmi migranty, jak je léto, tak to znovu a znovu eskaluje. Když se podíváte v Německu třeba na ta koupaliště, tak už plavčíci posílají otevřený dopis - tam už se některá koupaliště zavírají z bezpečnostních důvodů - a žádají, ať se to buď zavře, anebo ať je tam prostě neustálý policejní dohled na těch koupalištích. Taková je prostě už dneska situace. Ta situace samozřejmě pokračuje celou dobu, eskaluje to od toho roku 2015.

Já už jsem upozorňoval v roce 2013 na migraci. Upozorňoval jsem tady na to jediný. Právě tihleti politici, kteří jsou ve Fialově vládní koalici a tak podobně, spolu s některými novináři, ze mě dělali nějakého, že straším a že je to nějaká xenofobie a nějaký rasismus. Prostě plácali tyhlety úplně nekompetentní nesmysly, jenom že se snažili poštvat prostě veřejnost proti mně, přestože jsem říkal pravdu. Už deset let na to jako jediný upozorňuji. Říkal jsem pravdu a za tou pravdou jsem si stál, neuhnul jsem a stojím si přesně za těmi slovy. Přes ty neustálé výhrůžky, přes ty osobní ataky na moji osobu, se ukázalo, že jsem měl pravdu. Já jsem neuhnul nikdy z cesty a prostě přesně říkám ty samé věci a neměním názory, kam vítr, tam plášť. Takže je potřeba o tomhletom hovořit.

Problém je, že tihleti afričtí a islámští migranti nejsou nějaká lednička nebo pračka, kterou když se nám nehodí, tak vyhodíme někam na ulici a pak na smetiště. Problém je, že jsou to samozřejmě lidi, kterých se tím pádem už nezbavíme. To je ten problém, jo. To znamená, že ukazovat na Německo s tím, že to u nás není ještě jako tam, je nesmysl, protože v Německu už to nevyřeší, už se jich nezbaví nikdy. Ale my tady ještě můžeme zachránit ten sociální smír a tu bezpečnost tím, že sem nebudeme brát nikoho takového.

Já za SPD říkám jasně, že tady nechci žádné tyhlety africké a muslimské nelegální migranty, žádné takové tady prostě nechci. Říkám to na rovinu a útočte si na mě, jak chcete. Je to prostě tak, že já chci bezpečnou Českou republiku, kde přesně víme, kdo tady s námi žije. Chci se pohybovat mezi přizpůsobivými lidmi, nikoliv mezi nepřizpůsobivými lidmi. Takže to, co tady předvádí Fialova vláda, je opravdu otřes! Vy normálně ničíte Českou republiku úplně v přímém přenosu tím, že jste tady odsouhlasili ten migrační pakt EU.

Také mě zaujala samozřejmě další aktuální čísla, když jsem sledoval a dělal jsem si monitoring, co třeba teď psal známý rakouský deník Die Presse. To bylo zajímavé, jak oni psali o tom, kolik je stojí ti migranti, které si tam vzali. No a polovina všech Syřanů, kteří tam pobývají, a 1/3 Afghánců pobírají sociální dávky. To znamená, jsou nepřizpůsobiví, je to jenom přítěž. Je opravdu potřeba tohleto odmítnout a zabránit tomu.

Byl tam zajímavý ten citát ředitele vídeňského úřadu práce - teď jsem si tady nepoznamenal jeho jméno, ale četl jsem to minulý týden a určitě si to můžete dohledat - který na rovinu řekl, že ti lidé jsou totiž většinou negramotní. To znamená, oni jsou nezaměstnatelní, protože jsou negramotní. Takže i kdyby pracovat chtěli - což do značné míry nechtějí samozřejmě, oni chtějí sosat dávky, jsou to typičtí nepřizpůsobiví lidé, což vidíme i v západní Evropě, vidíme to všude - tak tam je problém, že oni jsou negramotní. Nejsou to žádní učitelé a doktoři, jak se nám tady snažili tihleti probruselští aktivisté, ti takzvaní sluníčkáři - ty tady reprezentuje právě Fialova vládní pětikoalice - jak se nám snažili tady namluvit. V rámci toho jste pořád na mě útočili, že straším a takhle. Prostě lhali jste v přímém přenosu, včetně mnoha novinářů. Ne všech, pravda, všichni nejsou stejní, rozhodně nebudu všechny házet do jednoho pytle. Znám spoustu slušných a seriózních novinářů. Ale ten rok 2015 to bylo úplně neuvěřitelné.

Ukázalo se, že SPD má prostě pravdu. SPD vzniklo v roce 2015. Já už jsem to říkal i z dřívějška, samozřejmě už z doby, kdy jsem byl senátorem. Takže jsem tady na to upozorňoval a žádné strašení to nebylo. Je to tak, je to tak a je to tak! No, podívejte se, jak to vypadá ve Franci, jo. To znamená, my to tady opravdu nechceme a znovu říkám a říkám to na rovinu, že tady nechci žádné takovéto nepřizpůsobivé africké a islámské migranty. Říkám na rovinu, ne šíření islámu v České republice. Myslete si o tom, co chcete.

Nechci tady žádné mešity, nechci tady nic takového. My jsme tady Česká republika a nechci tady žádné problémy. To, co vidíme v Německu, kde už tam ti Muezzini prostě svolávají na mši a je to slyšet - tam to bylo, tuším, v Kolíně nad Rýnem - prostě přes celé město, to je opravdu děsivá situace. To je děsivá situace! Když to otočím, kdybych si chtěl postavit v Saúdské Arábii křesťanský kostel, tak si myslím, že by trvalo asi chvilku, než přilétne na mě kámen. Nebo kdybych si chtěl dát na ulici pivo nebo se tam projít v plavkách.

To znamená, oni se nám nepřizpůsobí. My u nich se nemůžeme chovat podle naší kultury, ale jim tady kvůli politikům, jako jste vy, necháváte úplné eldorádo. To prostě není vyvážený přístup a je to velmi nebezpečný přístup. Takže tohle je ta migrace. Já to prostě považuji za ohrožení České republiky, ohrožení Evropy. Samozřejmě je potřeba tomu zabránit všemi možnými prostředky, všemi demokratickými prostředky. Je potřeba změnit i zákony, i proti Evropské unii, proti odporu některých těchto politiků Fialovy vládní pětikoalice.

Je potřeba upravit zákony tak, aby se tady nikdy nedělo to, co se děje v západní Evropě. Nikdy se to tady nesmí stát. Ale Fialova vláda bohužel odsouhlasila, hlasovali pro migrační pakt EU, kdy nám sem chce Evropská unie nalifrovat nepřizpůsobivé migranty z Afriky a z různých islámských zemí, kteří tady budou samozřejmě obtěžovat, parazitovat a budou jenom přítěží a bude nám tady stoupat kriminalita.

To znamená, já to prostě opravdu nechci, aby se musely ženy bát chodit venku, aby se musely bát mít prostě krátkou sukni. Já myslím, že už dneska ta bezpečnostní situace je v tomto ohledu neúnosná. Podívejte se do metra, jak si všichni chrání kabelky, jak si chrání své věci, aby je neokradl nějaký kapsář. To je situace teď v České republice. Je to výsledek dosavadních vlád i současné vlády.

Už jsem na to upozorňoval asi před měsícem, že za Fialovy vlády prudce stoupá kriminalita v České republice. Už jsem vyzýval - je to asi měsíc, jsou to normálně oficiální čísla policie - že je tady nárůst trestných činů. Ptal jsem se ministra vnitra, co s tím chce dělat. Neodpověděl. On nechce dělat nic, on neodpověděl, jaké má řešení. Odpověděl ještě tedy velmi přihlouple, což tedy už je úplně neuvěřitelná arogance, že prý to meziroční srovnání vychází z roku, kdy byl covid, takže tam byla nižší kriminalita a teď se přirozeně zvýšila.

O čem to mluví? Ambicí jakékoliv vlády a ministra vnitra by snad mělo být, aby tady byla co nejnižší kriminalita, aby kriminalita měla sestupnou tendenci. On to ještě obhajuje. On to ministr vnitra Vít Rakušan ještě obhajuje a říká, že to je v pořádku jinými slovy, že tady prudce stoupá kriminalita, stoupá i počet vražd, násilná kriminalita. Já jsem vám to tady všechno vyjmenovával před měsícem a taky jsem se nedočkal od vlády žádného návrhu, co s tím chtějí dělat. Nic.

Ministr Rakušan, předseda hnutí STAN, nic. On to prostě neřeší. Ale místo toho, na co se soustředil minulý měsíc, je, že jel do Evropské unie a odsouhlasil v Bruselu migrační pakt EU, to znamená, přijímání migrantů do České republiky. To je neuvěřitelné. Takže tahle vláda je vysloveně protinárodní. Je to škodlivá vláda, která musí skončit. Takže vy naopak jdete úplně vstříc, vstříc jdete tomu, aby se tady zhoršovala kriminalita, aby se zvyšovalo sociální pnutí a aby tady byly problémy. To znamená, kriminalitu neřešíte, české občany, nechráníte a naopak ještě to vlastně katalyzujete, celý ten problém.

Takže to je opravdu velký problém. A já si myslím, že... my to chceme řešit, ale Fialova vláda to prostě řešit nechce. Takže dneska už ty průzkumy jsou takové, že Fialově vládě důvěřuje jenom 30 % občanů České republiky, jak víme z těch průzkumů. Jak víme, tak samotnému premiérovi důvěřuje už jenom 20 % lidí, takže tuším, že je to dokonce s paní Pekarovou nejméně oblíbený politik v České republice vůbec, nejméně důvěryhodný. A ve standardní zemi, ve standardní demokracii vy (by?) už jste sami od sebe museli odstoupit přece.

Dobře, máte tady vládní většinu, ale kdyby to fungovalo normálně, tak přece musí dojít k výměně, musí dojít k výměně, aspoň personální, aspoň personální výměně za někoho, kdo by pracoval pro občany a udělal něco pozitivního. To znamená, já jsem o té migraci tady chtěl... takhle podrobněji to rozebrat, protože - a upozorňoval jsem na to už na jaře, na ta stoupající čísla i těch záchytů migrantů i do České republiky - to tady také, také to tady představitelé Fialovy vlády bagatelizovali. A takové ty argumenty, že jich tady většina nechce být - oni tady jsou všichni - a že jdou někam do Německa, to jsou tedy hodně hloupé argumenty, protože jsme v Schengenu a naše hranice jsou jako cedník, samozřejmě, takže samozřejmě ti migranti k nám volně můžou přecházet.

A jak víme, když připomenu to znásilnění nezletilé dívky v Lukavci u Terezína, která šla jenom během dne domů, mezi vesnicemi, a znásilnil ji tam africký migrant. A pak dostal dva roky, tuším, že dostal, tedy po velkém odporu... zdvihl se odpor, odvolací trest (soud) mu nakonec dal, tuším, čtyři roky, maximální sazba je tam ale deset let, tak to je opravdu výsměch vůbec českým občanům. To znamená, znásilnil normálně nezletilou českou dívku v Lukavci u Terezína tady v Ústeckém kraji, migrant z Německa, černošský migrant, africký migrant.

Takže on se ještě tady... my mu ještě... bude mít teplo tady u nás, stravu, a pak bude vyhoštěn někam. No, to je neuvěřitelné. Já myslím, že je takový člověk, možná řekněme silnější... ten by si zasloužil vykastrovat. Já tam jinou věc prostě nevidím, protože znásilnil nezletilou dívku, která jde přes den, jde v podstatě k sobě domů, tak to je neuvěřitelné zvěrstvo, a dát mu ještě dva roky a pak odvolací čtyři roky, když sazba je deset let, tak to je opravdu výsměch všem. A jenom to znovu... to samozřejmě vzbuzuje oprávněné obavy občanů. Jmenovalo se nějak Diallo nebo takhle, ale je to všude, všude to bylo samozřejmě medializováno.

Já si vzpomínám, jak mě tady šikanovala jedna redaktorka Českého rozhlasu - já jsem zapomněl už její jméno, ale je to také všude, je to dohledatelné - která mě tady šikanovala tady v předsálí, tady před sálem Sněmovny a útočila na mě a dělala z toho kampaň proti mně. Prý, jaké mám důkazy. Jaké mám prý důkazy - protože já jsem zveřejnil jako první tuhletu kauzu. Tak ani se mi samozřejmě... Já nežádám ani omluvu, nic, ani od Českého rozhlasu, protože... a pak se za mě sesypala jako vosy i ostatní sluníčkářská média, co si to prý dovoluji, že jsem to řekl a jaký mám prý důkazy?

No, tak já jsem měl zdroj v téhle kauze, který jsem neřekl. A samozřejmě už po pár dnech se ukázalo, že jsem měl pravdu a k tomu znásilnění skutečně došlo a už, jak mnozí z vás víte - nebo nevíte, možná - tak už proběhl i soud. Takže takhle pracuje veřejnoprávní Český rozhlas, bohužel, že útočí ještě na toho, kdo se tady zastane znásilněné nezletilé dívky proti nelegálnímu africkému migrantovi, který si sem přešel z Německa.

Ale já jsem to samozřejmě vydržel, já jsem to zvládl, přestože ty útoky byly úplně nehorázné, z těch některých takzvaných sluníčkářských médií, vůči mně, co si to prý dovoluji, a to je opravdu neuvěřitelné. A měl jsem samozřejmě pravdu a jsem rád, že jsem to řekl... i přes ty útoky, protože SPD chrání naše slušné občany. SPD chrání naše slušné občany a vždycky bez bázně za nimi budeme stát, i proti tomuhle tomu, proti té politické korektnosti.

Zajímavé je, že k tomu všemu dochází po vstupu do Evropské unie, kdy třeba ještě v devadesátých letech - a říká mi to řada lidí, řada lidí mi to říká, i lidí, co mám kolem sebe, že jsme se tady svobodně nebáli říct jakékoliv své názory po sametové revoluci. Byla to opravdu doba, kdy jsme si říkali, otevřeně jsme říkali své názory. Dneska se lidi bojí už, že jsou zastrašeni, zastrašováni, i Fialovou vládou, (protože) vy prosazujete cenzuru. Vy prostě lidi, kteří řeknou pravdu nebo svobodně vyjadřují svůj názor, označíte za dezinformátory. To je drzost úplně, to je tak hanebné, co předvádíte.

Dokonce jste vloni udělali i tu funkci vrchního cenzora, to byl ten pan Klíma. ODS udělala funkci na Úřadu vlády - vrchního cenzora. To snad není možný vůbec. A až po obrovském mediálním tlaku z naší strany, z opozice, jste tu funkci potom po dlouhé době zrušili. A to jste tady chystali ještě nějaký náhubkový zákon. To znamená, to je neuvěřitelné, kam až vy zacházíte, kdy jakékoliv názory, které nejsou v souladu s politikou Fialovy vlády, vy automaticky označíte za dezinformátory, za proruské, přitom to vůbec nemá s tím nic společného, za, já nevím, že jsou to nějací obhájci Putina nebo co, prostě lež na lež, to je úplně jak za těžké totality, co tady předvádí Fialova vláda, a také řada občanů už ten pocit má, protože občané se skutečně bojí říct své názory.

Zeptejte se, až půjdete mezi občany, zeptejte se běžných lidí na nějakých městských slavnostech, na nějakých těchto akcích, zdali se nebojí říct své názory. A spousta lidí vám řekne v podstatě - je to opravdu značná část lidí, to nejsou jednotlivci - že se bojí říct v zaměstnání své názory, bojí se říct veřejně své názory, aby nebyli nějakým způsobem perzekvováni.

To znamená, to je stav, který nám tady nasadila vláda Petra Fialy, to znamená, ti, kteří se zaštiťují demokracií, ale jste těmi největšími odpůrci demokracie, viz - vy zásadně odmítáte zákon o referendu, a naopak jste tím největším ohrožením demokracie v České republice, protože ty totalitní manýry, které tady máte, to je opravdu, opravdu šílené. Je to šílené. To znamená, kdokoliv, kdo cekne, kdo řekne něco jiného, než je vaše oficiální vládní linie, tak ho prostě pošpiníte, poplivete, onálepkujete. Takhle to přesně dělali za Hitlera a to přesně se dělalo v padesátých letech za komunistů.

Obojí jsem nezažil, znám to jenom samozřejmě z knih, znám to jenom samozřejmě z vyprávění, ostatně jako my všichni tady, předpokládám, téměř, ale to byla přesně tahleta doba. A já bych to nerad tady zažil, nerad bych to tady zažil. A samozřejmě ten, kdo nejvíce eskaluje tenhle způsob, tuhletu atmosféru strachu ve společnosti, vyhrožování, strachu, a ten, kdo nejvíc rozděluje společnost, je premiér Fiala a předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová. Bezesporu. A tím pádem to samozřejmě občané vidí a ohodnotili to ztrátou důvěry, protože premiér Fiala v okamžiku, že (když) nesouhlasíte, tak vždycky řekne, že jsou všichni, že my v opozici jsme populisté a extrémisté.

Jeho oblíbené úsloví. Jsme tady dvě opoziční strany, hodil nás vždycky... do jednoho pytle nás hodí a řekne, že opozice jsou populisté a extremisté . On nemá argument, on jenom plivne tu špinavou slinu, on jenom rozděluje společnost, on poštvává jedny vůči druhým - to je premiér Fiala a to samé, podobné věci dělá předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová. Jenom poštvat lidi proti sobě. Způsobit napětí ve společnosti. Způsobit nepohodu, strašit lidi, vyhrožovat. A to je prostě skutečně problém. Tito dva politici jsou ti, kteří nejvíce rozdělují společnost a štvou lidi proti sobě.

Občané to prostě už vidí, a já si myslím, že to je špatně. Že bychom měli směřovat ke společnosti, kde si za prvé tady budeme říkat pravdivě to, co je problém, takže vy tady kývnete na migrační pakt EU, odsouhlasíte, a já říkám, že to je špatně, ale vy říkáte, že to je dobře. To prostě není možný vůbec tohleto, ale to je jako kdybych se bavil s nějakým Hotentotem. To prostě není normální. Vy říkáte, že je dobře, že má Česká republika přijímat africké a islámské migranty. Já říkám, že to je špatně. Ale to se pak vůbec nemůžeme dohodnout, protože jestli takhle tedy vidíte rozdíl, takhle diametrálně odlišné názory máte, tak já to vůbec nechápu, jak tohle vůbec může někdo říkat. To je opravdu problém.

A ve světle těchto problémů, kdy prostě máme drahé energie, v České republice je kvůli Fialově vládě vysoká inflace, jednou tak vysoká než je v Evropské unii, tak samozřejmě vy tady teď navrhujete, chcete tady dnes definitivně prosadit, protože tady má dnes proběhnout závěrečné třetí čtení toho, že chcete snížit řádné valorizace důchodů, zrušit jejich mimořádné valorizace a ještě významně zhoršit podmínky předčasných starobních důchodů včetně jejich snížení. Já nevím, co na to prostě říct. Předložili jste za ten rok a půl, co jste ve vládě, vůbec nějaký pozitivní návrh pro občany tady? Já jsem si nevšiml ani jednoho pozitivního zákona, který by zlepšil životy občanů v České republice za rok a půl. Ani jeden jste tady nepředložili, respektive neprosadili. Nic.

Když to jenom stručně zrekapituluji, tak jste tady natvrdo prosazovali pandemický zákon, potom jste v letošním roce prosadili, že vezmete zdravotním pojišťovnám, 14 miliard korun a tím samozřejmě zhoršujete dostupnost zdravotní péče a myslím si, že občané to vidí, zvláště poté, co jste vzali ty ekonomické migranty z Ukrajiny. To se divím, že nikdo nebouchá, když to říkám, že nikdo z vládních politiků nebouchá do lavic. No jasně, vy jste vzali ekonomické migranty, protože jak České dráhy, a potvrzují se opět moje slova, a znovu jsem to tady říkal jako první loni, kdy na mě všichni útočili, stojím si za tím, neuhnu, znovu se potvrzují moje slova. České dráhy, ale i Student Agency navýšily počet spojů na Ukrajinu. Už to dokonce proběhlo poté, co já jsem o tom začal hovořit před čtrnácti dny, tak už to začalo probíhat i mainstreamem, to potvrzuje, nadpis na serveru televize Nova TN.CZ, že prudce stoupají spoje, navyšování spojů na Ukrajinu, protože jedou na dovolenou a zase se vrátí. Normálně už je to nadpis, i server televize Nova. Zatímco já jsem to tady říkal, celou dobu to tady říkám, tak jste bouchali do stolu, plivali jste na mě, špinili jste mě. Nejvíce mě špinil mimochodem jeden lidovec tady, který říkal, když jsem tohleto řekl, zase něco plácal, že pro Putina, proputinovský, proruský zase, lži. A ukazuje se, že je to opravdu ekonomická migrace. Do značné míry ano. Takže vy vyplácíte statisícům lidem, až statisícům lidem, abych byl přesný, naše sociální dávky a podporu z našich peněz, z peněz občanů, ekonomickým migrantům. To přece je úplně neuvěřitelný. To je prostě normálně, kdybyste nebyli politici s imunitou, tak podle mě je to normálně na trestný čin, týkající se hospodaření s veřejným majetkem, protože to přece není možný. Přece v uvozovkách uprchlík, který se vrací na dovolenou do země, ze které uprchl, tak přece ta země je tím pádem bezpečná. Takže na části se bojuje, to tady nikdo nezpochybňuje, ale na většině toho území se evidentně žije zcela normálně, jsou tam plné obchody, diskotéky tam probíhají, že jo, vždyť to všichni vidíme, určitě ty informace máte, vidíte to i na videích a všude, stačí se podívat. Diskotéky, normálně hamburgery, fronty na atraktivní zboží, lidi se normálně procházejí, plné supermarkety, luxusní auta tam jezdí. Naopak, od té doby, co Ukrajinci dostali přístup do Evropské unie na základě konfliktu, tak - to už jsem tady také říkal loni - fronty na ukrajinsko-polské hranici s ojetými auty. Oni si tam odvezou ta auta, zase jedou zpátky sem, zase nakoupí, zase odvezou. Už jsem o tom hovořil, že v letošním roce, a to byl mainstream, si ukrajinští poslanci nakoupili rekordní množství superluxusních aut, Rolls-Royce, Mercedesy, AMG. To zaujalo i západní média, protože společným znakem toho bylo, že všichni platili hotově, protože auta jsou napsaná na příbuzné. To znamená, to je evidentní, podle mého názoru korupce jak vyšitá, ale evidentně je tam hlavně bezpečno, když si tam nakoupili ti poslanci Rolls-Royce a všechno možné, ukrajinští poslanci a v klidu si tam jezdí.

Takový je stav a já vás chci vyzvat, abyste už ukončili tuhle podporu ekonomických migrantů. Chápu, že je potřeba přiměřeně pomoci skutečným válečným uprchlíkům, ale přiměřeně tak, aby to nebylo na úkor našich občanů, samozřejmě, protože k tomu nemáte ani mandát.

Ale tohle, co vy předvádíte, že necháváte vysávat ekonomickými migranty obrovské částky z našeho rozpočtu, to je úplně výsměch. Jezdit si na dovolenou jako do země a pak se vrátit sosat dávky. To je neuvěřitelný, co Fialova vláda předvádí. A já si za těmi názory stojím. A klidně na mě znovu útočte, protože vy pořád jenom útočíte. Útočíte na politické oponenty. A já prostě jsem politicky nekorektní člověk a budu si říkat tyhle názory vždycky otevřeně a upřímně, protože to tak prostě je.

Ale já se ptám, abych tuhle debatu posunul, kdo bude mít odpovědnost za tyhle miliardy, které jste zaplatili těm ekonomickým migrantům. Já neříkám, že všichni jsou ekonomičtí migranti. To jsem neřekl. Ale značná část ano. A měli by si to skutečně zaplatit v prvé řadě ti ministři Fialovy vlády, kteří toto rozhodli. Je to ministr vnitra Vít Rakušan, je to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL a je to premiér Petr Fiala. A také ti, kteří tento problém neustále eskalují, což je předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová. Nebo ho katalyzují, ale jako prostě tento problém schválně pořád to tady prosazují. Tito lidé by podle mého názoru měli být pohnání k hmotné odpovědnosti za toto rozhodnutí. Proč to mají platit občané? Proč mají platit dávky ekonomickým migrantům? To prostě není normální.

Takže migrační pakt EU z jedné strany, z druhé strany takovéto obrovské výdaje. Jenom to, že o tom tady mluvím politicky nekorektně, tak už zase určitě budu terčem útoků některých lidí, ale stejně svůj názor nezměním, takže ztrácíte čas. Já tady nebudu ohýbat páteř a přetvařovat se a kličkovat. Je to prostě tak.

A úkolem takzvané péče řádného hospodáře, se kterou byste měli hospodařit a měli byste vládnou s takzvanou péčí řádného hospodáře, což je přímo terminus technicus, tak je, abyste nevypláceli jakékoliv veřejné peníze těm, kteří na to prostě nemají mít nárok.

Tady vy jste to omlouvali vloni na jaře tím, vy jste to omlouvali tím, že vznikl konflikt, vy jste sem pozvali, vy jste otevřeli prostě stavidla a že sem přišlo prostě téměř půl milionu uprchlíků. A tenkrát jste říkali, no, ono je toho tolik, že to nestačíme kontrolovat a takhle, no, ale máme více než rok po. A ten systém pokračuje z vaší strany, to je přece šílený. A že teď od července se něco omezilo? Ale jak? Ekonomičtí migranti nemají mít nárok na nic, přece. Jak omezilo? No, tak to až na základě tlaku nás opozice jste trošku omezili podporu příspěvku na bydlení. Ale prostě to je přece neuvěřitelný. Já jenom připomenu tu reportáž Televize Prima, kde i majitelka penzionu v Jihlavě potvrdila, že tam má za ty dávky ubytovaný mladý Ukrajince, kluky, mladý Ukrajince, kteří nepracujou, zevlujou tam celej den, sosají dávky, jo, a teď řekla, no, když nebudou platit, tak je budu muset vyhodit, oni tady celej den stejně nepracujou a nechodí do práce nic.

To je systém, který nastavila Fialova vláda. Já hlavně nechápu, proč nejdou bojovat teda na tu Ukrajinu. Jsou to ukrajinští občané, to je taky teda, se řada našich voličů oprávněně, oprávněně se na to ptá, jo, takže vždyť to je jejich země, to není naše země, to je jejich země, já nemám s Ukrajinou nic společnýho, přece jako s nějakými, nějakou jejich válkou, jo, jo, to prostě nás do ní nezatahuje Fialova vláda. My chceme mír, my chceme mírový jednání a ne neustálou eskalaci prostě. Samozřejmě k tomu míru musí být dva, ale musí být hlavně vůle a sednout si ke stolu, jo, a jednat prostě, jo, takže, takže, a já prostě opravdu, jako já prostě nebudu přebírat odpovědnost za zkorumpovanou Ukrajinu, prostě jedna z nejzkorumpovanějších zemí v Evropě, a to je oficiální žebříček toho Evropského účetního dvora. Ano, teď jsem si vzpomněl, Evropský účetní dvůr, oficiální orgán Evropské unie, a Ukrajina je podle toho žebříčku, teďka to nevím přesně z hlavy, tuším, 130. místo na světě, jo, takže já prostě nebudu podporovat zkorumpovanou, zkorumpovanou zemi, kde se rozkrádají peníze úplně. To se ani nedivím, tak tam se nalily prostě biliony korun. Běžný Ukrajinec má prostě velmi nízkou životní úroveň. Já jsem tam byl, v roce 2015 jsem se tam byl podívat. Byl jsem pozván Rusíny, což je tam ta utlačovaná menšina na Zakarpatské Ukrajině, jo, protože ukrajinský režim nechce uznávat jinou než ukrajinskou národnost, prostě to není vůbec žádné, to není vůbec kompatibilní s Evropskou unií, tohle to. Ani nesmí vyučovat ve škole rusínštinu, to jsou ti Rusíni, jak byla Zakarpatská Ukrajina, to bylo součástí Československa, že jo, do toho roku 38, tuším. Takže to je prostě stav, jo, takže ani nápisy v rusínštině samozřejmě, jo. Když jede po Slovensku, tak dvojjazyčný nápis, nemá s tím vůbec nikdo problém, jo, když si tady chce někdo udělat německou školu nebo, já nevím, to, tak to tady je v Praze, že jo, nikdo s tím problémy nemá. Ale prostě ta Ukrajina prostě není vůbec kompatibilní prostě s demokracií toho západního, západního, západního střihu.

A ještě vám řeknu jednu věc, to, co jsem tady slyšel od exponentů Fialovy vlády, že Ukrajina má být členem Evropské unie a NATO, za sebe říkám, že já nechci, aby byla Ukrajina člen Evropské unie a NATO. Klidně mě tady zase v uvozovkách sežerte, prostě nechci, nechci, to bude problém, bude to problém, a říkám to hned. A už tuším, jak už určitě někteří představitelé Fialovy vládní pětikoalice už zase asi budou psát nějaký Twitter nebo něco, že Okamura je proruský nebo proputinovský, přestože to vůbec není pravda. Nemám s tím nic společnýho s Ruskem, a jenom proto řeknu, že nechci, aby byli v EU a v NATO. Blázni jste, kdo tohle to říká? Jo, to píšou magoři úplný tohleto, jo, úplně převrátíte, to je přesně to rozeštvávání společnosti, jo, to jsou dezinformace.

No, teď, když jsem řekl slovo dezinformace, tak se u toho taky krátce zastavím. No. Když se zeptáte lidí a podíváte se i na sítě, a jak jsem říkal, tak mě sleduje na sítích, na mých profilech téměř 600 000 občanů České republiky, jenom Facebook mám 400 000. Tak když to tak čtu, a už jsem to viděl teda v obrovském množství příspěvků k diskusi, tak za největšího dezinformátora v České republice je považován premiér Fiala. To je ten, co sliboval, že nebude zvyšovat daně, a teď je zvyšujete plošně. To je ten, který říkal, že Česká republika je ve válce, přitom ve válce nejsme. Největší dezinformátor v České republice je Petr Fiala, takže ten by měl být, ten by měl být přece jako jmenován, jo, já nevím, já nevím, co dělá, no, tak to je marný se ptát, co dělá ministr vnitra Vít Rakušan, ale samozřejmě s tím byste si měli přece promluvit, ať nešíří dezinformace. To je ten problém, jo.

A vím, že to budeme mít my v SPD v předvolební kampani těžké. Protože už se mi doslýchají tamtamy, jak právě Fialova vláda, ministr vnitra Vít Rakušan, jak chystá neférové podpásové předvolební metody vůči opozici. Včetně těch nejhorších možných.

To znamená zneužívání státní správy, a u tohoto nechám zatím, zneužívání i orgánů státní správy politickém boji proti opozici. Takže se mám na co prý těšit. Jo, to jsou metody. To jsou metody, který nás čekají, jo, ale my to nevzdáme, my to nevzdáme, ale už o tom mluvím radši předem, už o tom mluvím radši předem, co se chystá. Jo, ale u tohoto zatím nechám, jo. Necháme se překvapit, necháme se překvapit, jenom abyste o tom věděli, protože já myslím, že mnozí vládní poslanci o tom ani neví, co se chystá, co se má chystat a co se děje v tomto ohledu. Myslím, že většina z vás by možná, protože sice máme jiný názor, ale většině z vás by asi zatrnulo, jo, protože to jsou opravdu, co se tak doslýchám, tak jsou to opravdu metody jak z padesátých let úplně, takže to je prostě politický boj. Já takové metody nemám, nedělám je, ale co jsem slyšel, tak je to skutečně bezskrupulózní úplně, takže takhle to, takhle to prostě se tady chystá, jo, takže to má samozřejmě k nějaké demokracii, k demokracii daleko.

No, dnes se mě média ptala, a to jsem rád, ohledně toho návrhu SPD, tuším, že někde nám to vyskočilo, informovali mě, informovali mě kolegové, že by snad vláda měla tento týden, dneska, projednávat návrh SPD. My jsme podali novelu ústavy na zakotvení práva na platbu v hotovosti. A to si myslím, že je taky docela důležitý, protože zakotvení práva na platbu v hotovosti je podle názoru SPD potřebné za účelem zajištění práva na ochranu soukromí našich občanů, které je samo o sobě základním lidským právem zakotveným v Listině základních práv a svobod. No, a dalším důvodem toho našeho podání je obava řady našich občanů o to, že se bezhotovostní platby brzy stanou povinnými, nebo že papírové peníze mohou být zcela zrušeny.

Zároveň zachováme právo státu přijmout nezbytná opatření k boji proti financování terorismu, daňovým únikům nebo ke snižování rizika korupce. Myslíme si, že vývoj v EU směřující k dalšímu omezování či dokonce k úplnému zákazu hotovostních plateb by představoval významný zásah do osobních svobod a podstatně by zvýšil riziko zneužívání velkého množství informací souvisejících s nárůstem bezhotovostních plateb, a to ať již přímo ze strany příslušných bankovních institucí shromažďujících informace o bezhotovostních platbách, tak zprostředkovaně ze strany státních institucí či potenciálně i dalších třetích osob. Takže to jsem chtěl tady jenom připomenout, že my jsme podali ten návrh Ústavního zákona na zakotvení práva na platbu v hotovosti. Mimochodem Slováci už to mají v ústavě, Slováci už to v ústavě mají a uvažují o tom i Rakušani. Už i na vládní úrovni se o tom hovoří od roku 2019. Ještě jsem nestačil teda dohledat, jestli už to přijali, nebo ne, ale je to skutečně vážná věc a jsem rád, že si toho tady všímají i v okolních zemích. Já už jsem, já už jsem to prosazoval i v minulém volebním období. A myslím, že je to skutečně důležitý, aby občané měli tu volbu, aby občané měli volbu a je to, myslím, součástí té svobody, aby občan si mohl zvolit ten, který prostě chce mít tu svobodnou, nechce být kontrolován, chce mít zachováno právo na soukromí atd. Takže to jsem chtěl jenom poznamenat, že to je takové, že to bylo dnešní téma.

Takže z mého pohledu jsem tady shrnul ty aktuální věci, které si myslím, že jsou skutečně důležité. To znamená, když to ještě krátce řeknu, tak drahota, Fialova drahota, tu je potřeba řešit, proto tady o tom hovořím. Dále je potřeba odmítnout ten migrační pakt EU, což Fialova vláda nechce udělat, vy tady chcete přijímat migranty nebo platit výpalné, ovšem z peněz nás všech, to je samozřejmě problém. No a samozřejmě jsem tady hovořil i o té svobodě, o té cenzuře, kterou tady prosazuje Fialova vláda, o těch dezinformacích, které šíří premiér Petr Fiala. No a to jsou všechno důležitá témata, abychom se nebavili jenom o té ekonomice.

A proč to shrnuji? Oproti tomu se podívejme, co tady navrhuje Fialova vláda - plošné zvyšování daní všem občanům České republiky navrhujete, a taky firmám, a zároveň taky navrhujete okradení současných i budoucích důchodců o důchody. A s tím my samozřejmě zásadně nesouhlasíme.

Děkuji za pozornost.

