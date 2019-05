Okamura: Sluníčkářské politické násilí, terorismus a nenávist pronikly i do Česka

Sluníčkáři brutálně zmlátili Ladislava Jakla jen proto, že má jiný politický názor než oni. A mainstreamová média v čele s Českou televizí a Český rozhlasem mlčí… Sedícího šedesátiletého Láďu, který si četl, ve vagonu metra ve stoje napadli kvůli tomu, že v minulosti kandidoval za SPD do Senátu a jako nový člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) byl rovněž nominován za hnutí SPD. Nemohl se vsedě ani bránit proti stojící přesile. Nyní se celý potlučený léčí. Naštěstí lékařská prohlídka neodhalila vnitřní zranění.

Sluníčkářské politické násilí, terorismus a nenávist pronikly i do České republiky. Hnutí SPD odsuzuje politický terorismus vůči lidem s jiným politickým názorem. Tento útok je důsledkem atmosféry nenávisti vůči lidem s odlišným názorem, kterou ve společnosti rozdmýchali takzvaní sluníčkáři a "liberální demokraté". Morální odpovědnost za tento útok nese i ministerstvo vnitra a ministr vnitra Jan Hamáček, který o SPD šíří lži v tom smyslu, že prý SPD šíří „předsudečnou nenávist“. Nenávist k lidem s odlišným názorem naopak šíří on.

Neomarxisté, „liberální demokraté“ a sluníčkáři mají plná ústa demokracie, svobody a tolerance, ale když nepodporujete Evropskou unii na věčné časy a neomarxistickou ideologii, a naopak hájíte národní stát, vlastenectví a tradiční hodnoty, jste podle nich nacista či rasista, který nemá žádná práva a jehož je třeba zlikvidovat. K podobnému politickému teroru dochází už v Německu, kde jsou brutálně napadáni politici euroskeptické AfD.

K incidentu podle Jakla došlo v sobotu 25. května podvečer přímo v jedoucím vagónu vlakové soupravy v úseku před stanicí Náměstí Republiky. „Seděl jsem na sedadle a najednou kdosi nade mnou zvolal: Ty seš Jakl, ten lídr SPD. A začal mě mlátit do hlavy a ramene. Pak mě strhl na zem a na zastávce hned utekl,“ popsal pro Echo24 situaci. Doplnil, že se domnívá, že útok měli uskutečnit dva pachatelé. Bývalý politik si z incidentu odnesl potlučenou hlavu a levé rameno.

Je to opravdu hnus. Hnutí SPD bude bránit demokracii a svobodu všech občanů mít odlišné politické názory, aniž by je za to někdo dehonestoval, napadal či perzekvoval. Záležitost Pane Hamáčku a spol., styďte se!

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

autor: PV