Ožanová (ANO): Divíte se, že vám nejde práce, protože se vám do ní chodit nechce

Děkuju, paní předsedající. Zbylí kolegové a kolegyně, já jenom bych chtěla říct, že tady se mluvilo o tom, jak obstruujeme a podobně. Chtěla bych říct, že jsem tady byla v minulém volebním období. Co mě překvapilo, bylo, jak bylo nastaveno vůbec jednání Sněmovny, počty jednacích dnů a počty jednacích hodin. Nevšimli jste si, jak podstatně jste zkrátili počty jednacích dnů ve Sněmovně harmonogramem? Nejen jednacích dnů, ale potom i počty hodin. Bylo běžné, že ve středu se jednalo od devíti do 19 hodin. Byl šestitýdenní cyklus, byly variabilní týdny - teď už jste je zavedli, protože jste zjistili, že je málo počtu jednacích dnů. Vy jste sami omezili počty jednacích dnů a divíte se, že vám nejde práce, protože se vám do ní chodit nechce! Promiňte mi, kolegové, kolegyně, je to fakt. A víte, mimořádné schůze, které svolává koalice a dělá přes noc - kolegové, kolegyně, vy nás můžete přehlasovat a dávat si body, které chcete projednat, na řádná jednání. Já tomu nerozumím a nerozuměla jsem tomu ani minulý týden.

A pokud se týče kolegy Michálka, vaším prostřednictvím, paní předsedající, mně to přijde ne lex Babiš, ale lex Michálek proti Babišovi. Protože vy říkáte všichni: Musíme omezit vlastnictví médií politiky. Ale váš návrh taky říká to, že internetová média vůbec neovlivňují veřejnost, protože se tento pozměňovací návrh vůbec netýká internetových médií, vlastnictví internetových médií. Takže politici nebudou smět vlastnit tištěná média, ale internetová ano. Bojujete proti dezinformacím. Říkáte, že je třeba ten prostor monitorovat, je všechno proti dezinformacím bojovat, ale tvrdíte, že takové diskuse, věci, články na internetu (Předsedající: Čas, paní poslankyně!) neovlivňují veřejné myšlení. Děkuji.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



