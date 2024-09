Ožanová (ANO): Náměstci jsou nyní na ministerstvech pouze politickou funkcí

Vážený pane místopředsedo, půjdu hned k pozměňovacím návrhům, které jsem podala spolu s dalšími kolegyněmi.

Tři pozměňovací návrhy pod číslem 4508 až 4510 se týkají takzvaných politických náměstků. Připomenu, že v tomto volebním období zákon o státní službě tady již byl předložen předsedy koaličních klubů, nikoliv ministerstvem, a byl to poslanecký návrh, tedy se změnil, a hlavně zrušil funkci s prominutím náměstků odborných, udělal z nich vrchní ředitele sekce a náměstci jsou nyní na ministerstvech pouze politickou funkcí, která sice padá a končí s ministrem, anebo taky někdy i dříve. Nicméně v tom zákoně je jedna věc, ten počet náměstků není nijak omezen. Z toho vycházejí tři pozměňovací návrhy. Já je teď uvedu.

Je to 4508. Zde navrhuji společně s kolegyní Válkovou, Malou a Hanzlíkovou zastropování počtu politických náměstků maximálně na dva.

Pokud by se vám to nelíbilo, navrhuji 4509 společně s bývalou poslankyní Klárou Dostálovou a Janou Hanzlíkovou zastropování počtu politických náměstků tak, aby byl maximálně totožný s počtem vrchních ředitelů sekcí, v případě ministerstva bez sekcí maximálně dva. Protože může se stát, že budou vznikat, zanikat různá nová ministerstva, která budou třeba malinká, nebudou mít moc sekcí, ale počet náměstků by mohl přerůst počet sekcí.

Ing. Zuzana Ožanová ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Potom návrh 4510, který jsem podala společně s bývalou poslankyní Klárou Dostálovou a paní poslankyní Janou Hanzlíkovou. Kdyby se vám nelíbili ti dva, tak to můžeme zastropovat na tři, což je současný stav, který si koalice domluvila. Nicméně ústní domluva je sice fajn, ale kdyby to bylo v zákoně, bylo by to ještě lepší.

Další pozměňovací návrh 4511 jsem podala spolu s poslankyní Berenikou Peštovou. Jedná se o funkční období člena služební komise. Služební komise je nový institut, který zavádí tato novela, týká se výhradně představených, zřizuje se jako zvláštní orgán rozhodující ve věcech povinnosti vyplývající z právních předpisů, služebních předpisů, příkazů k výkonu služby, porušení služební etiky a ve věcech námitek proti služebnímu hodnocení nejvyšších státních úředníků. Samotný institut já podporuji, ale nicméně sedm let se mi zdá příliš. Domnívám se, že je vhodné, aby tato lhůta byla shodná s lhůtou, jakou mají ostatní, to znamená pěti let. Byla by to standardní lhůta, která je obvyklá v zákoně o státní službě. Je to lhůta, po kterou vlastně úředníci vykonávají svou funkci, udělají výběrová řízení, dostanou se do funkce na pět let, potom to musí znovu obhajovat. Domnívám se, že by bylo vhodné, aby stejná lhůta byla i pro služební komisi.

Anketa Má cenu jít ke krajským a senátním volbám? Má 94% Nemá 4% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1142 lidí

A tady mám jeden zajímavý pozměňovací návrh 4512. Podala jsem ho já, profesorka Válková a kolegyně Peštová. A jak k tomu přistoupit? Jak vám ho představit? Možná takovým rčením: rozmohl se nám tady takový nešvar. O čem mluvím? Politickou zodpovědnost část ministrů a náměstků přehazuje na úředníky. Nepřijdou do výboru hájit své pozice, pošlou tam úředníky. A ti se samozřejmě nemohou vyjádřit k některým politickým otázkám, které s předloženými tisky souvisejí. Oni jsou předkladatelé, mají nějakou politickou zodpovědnost a prostě se na to všichni vykašlou.

Bývalo obvyklé a je to vhodné, dokonce s prominutím i ústava s tím počítá, že ministra zastupuje náměstek. To, že jste nechali jenom politické náměstky, to je fajn, protože už nejsou odborníci. Neznamená to, že by tam ten aparát nemohl přijít. Ale politickou odpovědnost, promiňte, nese ministr a jeho náměstci. Proč by nemohli přijít předložit své vládní návrhy zákonů do výboru? Promiňte, já jsem se s tím setkala, opakovaně se setkáváme na ústavně-právním výboru.

Ano, máme přislíbeno, že výjimečně se výbor přesune jednou na čtvrtek, abychom viděli pana ministra. To je sice fajn. Naposledy když nepřišel ministr životního prostředí Hladík na emisní povolenky do hospodářského výboru, jak jsem říkala, on se nás bojí nebo čím to je? Na životním prostředí v době, kdy zasedá vláda, je, na hospodářský výbor nepřijde. Já se omlouvám předkladateli zákona, taky jsme se neviděli na ústavně-právním výboru. No, bylo by fajn konečně převzít politickou zodpovědnost. Domnívám se, že je vhodné tento návrh podpořit, anebo příští volební období neskuhrejte, že tam chodí úředníci.

Další pozměňovací návrh 4513, který jsem podala společně s kolegyní Berenikou Peštovou, je zachování stávajícího stavu vyjmutí části úřadu z působnosti nejvyššího státního tajemníka. Nejvyšší státní tajemník vydává služební předpisy, dosud jsou vyjmuty některé úřady, které si ty předpisy vydávají samy, nejsou tím vázány. Jenom abychom si připomněli, které to jsou: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Český telekomunikační úřad, Energetický regulační úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů, Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Český statistický úřad a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. To je pouze navrácení toho stavu, jaký trvá teď, protože teď by se podle nového návrhu musely řídit všemi služebními předpisy, které státní tajemník vydá pro všechny služební úřady.

Včera jsem nahrála ještě jeden pozměňovací návrh pod číslem 4828. To je poslední pozměňovací návrh, o kterém budu hovořit. On je velmi zajímavý. Já jsem nevěděla, jak se k té věci postavit. Navrhli jste snížení předpokladů pro výkon práce ve službě s odůvodněním, že chcete přilákat kvalifikované zaměstnance, pro které současná státní správa není atraktivní. To znamená, že kdyby se úřad rozhodl vypsat výběrové řízení na nějakou funkci, kde se bude domnívat, že se ti bakaláři, magistři, inženýři nebudou hlásit, že bude dostačovat středoškolské vzdělání. Stanou se tím ministerstva a ty orgány ústřední státní správy atraktivnější, když snížíte nároky? Bude i tak finanční ohodnocení dostatečné? Většinou jsou argumentace u IT specialistů. Víte co, já se domnívám, že na ministerstvu a takovýchto orgánech mají pracovat ti nejlepší a má to být pro ně zajímavé jak z hlediska kariérního růstu, tak z hlediska finančního. Toto není řešení. Snižovat nároky na úředníky není řešení. Řešení je udělat takové podmínky, aby se nám hlásili na ta ministerstva, na ty úřady ti nejlepší. Protože co chceme? Co jsem chtěla já jako úředník obce s rozšířenou působností? Aby na tom orgánu nade mnou a potom na ministerstvu byli ti nejlepší, na které se mohu s důvěrou obrátit, a nebylo to tak, že já o věci vím víc než ten ministerský úředník. Tak to prostě nemá být. Ale to se přesně může stát, protože tam to není zaměřeno jenom na tu IT oblast, která je tam stále zmiňována, ale je to zaměřeno na všechny oblasti. A znamená to také, když budu chtít svého kamaráda, který nebude mít dostatečné vzdělání, že snížím ty nároky a už ho tam můžu dostat.

Já jsem měla podobné věci, i interpelaci, abyste věděli, proč to také vedlo k tomu, že jsem podala, protože jsem se v tisku dozvěděla ohledně Ministerstva životního prostředí, než byl pan Hladík ještě ministrem, tak už se tam dostal jeho známý bakalář Martin Polívka. Tak jsem se na to zeptala. A přišla mi odpověď ve své podstatě velmi zajímavá. Od 1. 3. existovalo na Ministerstvu životního prostředí samostatné oddělení, tiskové PR, bylo transformováno na odbor komunikace, pracovní poměr pana xy vznikl ke dni 14. 11. 2022 jmenováním na pozici vedoucího samostatného oddělení, to byl ještě panem ministrem Jurečka, a od 1. 1. 2023 byl pan xy jmenován ředitelem odboru komunikace. V souvislosti s jmenováním na výše uvedené pozici byla panu xy v souladu s ustanovením § 3 odst. 4. písm. b) nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, udělena výjimka ze vzdělání, omezena dobou jmenování na příslušném místě.

No, já se domnívám, že to vlastně ukazuje to, co se stane, a bude to podstatně jednodušší, nebudou už na to interpelace, když se sníží ty nároky na vzdělání. Domnívám se, že to není úplně vhodné. Zkuste radši ty lidi zaplatit, než snižovat nároky na vzdělání. A že to nejde? Nemusí hned dostat holý plat, může už rovnou dostat nějaký příspěvek, může mít už osobní ohodnocení hned od počátku, když ho chci. Můžete.

Včera, když jsme projednávali digitalizaci stavebního řízení, tak předseda klubu Pirátů pan Michálek, vaším prostřednictvím, pane předsedající, který tady je a zcela jistě poslouchá, uvedl jednu zajímavou věc, že by rád ocenil úředníky obcí za práci s tou digitalizací. Já jsem včera nestihla položit ten dotaz, jak by to udělal, když vlastně, promiňte, ale ten, kdo rozhoduje o platech, je tajemník obce, takže nevím, jak by to ten stát udělal, bylo by to zajímavé.

Ano, zjišťujete, že je vhodné ty lidi zaplatit, chcete snižovat počty úředníků, můžete. Ale potřebujete tam ty kvalitní lidi, ty, kteří něco umí, ty, kteří jsou výkonní. No a proč by se na některé takové pozice hlásili, když já jsem se dozvěděla, zrovna nedávno, na jednom ministerstvu mi řekli, že tam odešel právník, protože mu bylo trapně, pobíral příspěvek na bydlení. Tak odešel z ministerstva. Je pravda, že byl po škole, ale odešel z ministerstva. Promiňte mi, tak to nemá být. Tam má být dostatečný plat na to, aby se mi tam hlásili ti nejlepší. A místo toho hledáte řešení, aby se tam mohl hlásit kdekdo. Zkuste, kolegové, zvážit, že ta kvalita potom může vést k tomu, že zmenšíte tu kvantitu.

To je vše. Potom se přihlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem podala s dalšími kolegyněmi v podrobné rozpravě.

Děkuji za pozornost.