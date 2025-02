Paroubek (ČSSD): Američané a Rusové začínají jednat o míru na Ukrajině

Ve středu si americký prezident D. Trump telefonoval se svým ruským protějškem, prezidentem Vladimirem Putinem, znovu. Prezidenti se dohodli v rámci svého rozhovoru na tom, že jejich vyjednávací týmy zahájí ihned jednání, které by mělo vyústit v mírové uspořádání vztahů ve východní Evropě a v ukončení války na Ukrajině.

Oba prezidenti však jednali i o jiných věcech společného zájmu a podle mluvčího Kremlu D. Peskova se shodli na tom, že „nastal čas, aby naše země spolupracovaly“. Hodinu a půl je opravdu dlouhý rozhovor, ale při zručných a schopných tlumočnících je možné říci, že čistý čas dialogu byl někde kolem 50 až 60 minut.

Pro českou vládu a zj. její nejrusofobnější členy to musí být těžká rána. Zejména pánové Pavel, Fiala a Lipavský nainvestovali do podpory Ukrajiny veškerý svůj politický kapitál. Pokud by bylo na nich, tak by se válčilo vesele dál, až do posledního ukrajinského vojáka. Stejným způsobem by jistě rád postupoval generální tajemník NATO Rutte. A nepochybně i celá Evropská komise, vedená von der Leyenovou a Kallasovou. Je potřeba dodat, že Kallasová pochází z rodiny, která má s Ruskem nevyřízené účty, a tyto své účty si Kallasová vyřizuje rusofobií ve svých vysokých politických funkcích. A kašle přitom na zájmy většiny občanů, kteří válku do "vítězného konce"na Ukrajině nechtějí.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pohled na evropskou politickou scénu, kde jsou vedle sebe, až na vyjimky, samé nuly a loutky Deep state a zbrojařů, donutil prezidenta Trumpa, aby se pustil do jednání s ruským prezidentem sám.

Šokováni jsou nejen evropští politici, ale také evropská mainstreamová média. Ta toho většinou o počínajícím jednání mezi Rusy a Američany mnoho nepíší. A věnují svou pozornost spíše už zcela nevýznamné figuře v této vysoké hře, prezidentu Ukrajiny Zelenskému, jehož ústavní mandát ovšem již před časem vypršel.

Po telefonickém rozhovoru obou prezidentů jsme se dozvěděli, že se brzy uskuteční jejich osobní setkání a to nejspíše na půdě Saúdské Arábie.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 2% David (SPD) 20% hlasovalo: 14143 lidí

Saúdská Arábie je velkým americkým spojencem a odběratelem zbraní a zbraňových systémů z USA. Současně však má vynikající vztahy především obchodního charakteru s Rusy. Neboť tyto dvě země jsou největšími světovými producenty ropy a společně de facto určují tržní politiku, tedy ceny, zemí vyvážejících ropu. Jinak řečeno, cenová politika, pokud jde o ropu i zemní plyn je především jejich doménou. Kromě toho, Saúdská Arábie udržuje skvělé vztahy také s Čínskou lidovou republikou, což je rovněž hráč světového významu a zdá se, že to nový americký prezident velmi dobře chápe.

Nechci se mýlit, ale D. Trump už v prvním svém prezidentském období naznačoval, že se na světovou politiku dívá především jako businessman a reálpolitik. Nejde mu o ideologii, a jestliže hovoří o tom, že je pro něj „Amerika na prvním místě“, zdá se, že také velmi dobře chápe, že i další světové velmoci – tedy Čína a Rusko – mají své zájmy.

Myslím, že pochopil, že Ukrajina, která měla být po zhroucení Sovětského svazu nárazníkovým státem mezi zeměmi NATO a Ruskem s převažujícím vlivem Ruska, se tlakem určitých zájmových skupin v americké administrativě a Deep statu dostala do pozice, kdy Rusko mělo oprávněný pocit, že jsou ohroženy jeho bezpečnostní zájmy. Rusko ztratilo rychle po rozpadu SSSR jakýkoliv vliv v Pobaltských státech. Ale to jej zřejmě příliš nemrzí (pokud odmyslím trpký osud ruských menšin v těchto zemích), neboť tyto státy mají minimální lidský a ekonomický potenciál. Naopak Ukrajina je státem o desítkách milionů obyvatel, které žijí na jejím území.

Zdá se, že Američané pochopili, že etničtí Rusové na východě a jihu Ukrajiny a na Krymu, kde tvoří velkou většinu obyvatel, se nespokojí s nacionalisticky a protirusky zaměřenou vládou v Kyjevě, podle které by se měli naučit, pokud půjdou na úřad si něco vyřídit, ukrajinsky. Žádat toto po 12 milionech Rusů je vskutku nesmyslné. Ale stalo se. Zelenského administrativa se předháněla v nařízeních proti užívání ruského jazyka, jako jazyka úředního v oblastech, kde tvoří Rusové většinu nebo jsou výraznou minoritou.

Zdá se, že nastává nová éra mezinárodních vztahů. Trump chce více Grónsko nežli Ukrajinu a nepochybuji o tom, že se mu to podaří. Proto dává také najevo, že bude respektovat zájmy jiných světových velmocí. Chce urovnat konflikt s Ruskem tak, aby to Spojené státy co nejméně bolelo. Jak se vyjádřil americký ministr obrany, členství Ukrajiny v NATO nepřipadá v úvahu. A stejně tak nepřipadá v úvahu ani angažmá armády Spojených států, coby hlídačů při nastávajících jednáních dohodnuté mírové linie na východě a jihu Ukrajiny. Prostě tohohle „peška" přehodí Trump na přitroublé evropské politiky, kteří budou muset tuto „žábu“ spolknout. Anebo budou muset mlčet a nekomplikovat mírová jednání.

Zdá se, že stejný reálpolitický model vzájemného respektování zájmů použije Trump i ve vztahu k Čínské lidové republice: „Váš bude Tchajwan a naše bude…." Uvidíme, co za to vlastně Trump bude chtít. Třeba Grónsko a rozhodující vliv v Panamském průplavu.

P.S.: Jsem také rád, že konečně ustane štvaní mainstreamových médií vůči evropským politikům, kteří projevují ve vztahu k Rusku realistické názory. Mám na mysli především slovenského premiéra Fica, který před pár týdny navštívil, jak to slovenská a některá česká média stylizovala, „hromadného vraha Vladimira Putina, z jehož rukou kape krev…“ přímo v Kremlu. Aby s ním dohodl pokračování dodávek levného ruského plynu přes Ukrajinu na Slovensko. Jenom připomenu, že to nebyl V. Putin, kdo přerušil dodávky plynu na Slovensko, ale ukrajinský prezident Zelenskyj, který tak vyhověl některým válečným štváčům v Evropě a ve Spojených státech.