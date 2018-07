Paroubek: Donald Trump tlačí na Evropu

Prostě, Donald Trump je obchodník a jde mu v první řadě o hospodářské zájmy mnoha a mnoha vlivných podnikatelských skupin Spojených států.

Na prvním místě se mu ovšem jedná o to, aby udržel v klidu vojenskoprůmyslový komplex USA. Jednou z pozitivních věcí je, že se Trump přes velmi ostrou, tvrdou a agresivní rétoriku všech azimutů a kamarád nekamarád, ve skutečnosti nehrne do žádného nového válečného konfliktu, kterých se tak rádi účastnili jeho někteří prezidentští předchůdci. V nedávné době zejména G. Bush jr. To je nesporně od Trumpa velmi moudré.

Má-li k zakrytí jeho faktické mírumilovnosti sloužit slovní pyrotechnika, budiž. Trump Evropanům radí, aby razantně zvýšili své vojenské výdaje. A zcela nepochybně „altruisticky“ přemýšlí o tom, kolik peněz Evropanů může spadnout do nenasytných amerických zbrojařských koncernů. Když už tedy ne žádný válečný konflikt, na kterém by si přišli zbrojaři na své, tak tedy ať platí Evropané jejich budoucí zisky a dividendy. Ale většina států ze západní Evropy se nesmyslnému navyšování vojenských výdajů brání. Konec konců, už i Donald Tusk, nejvyšší představitel EU sdělil, že státy Evropské unie v současné době vynakládají na zbrojení více než Čína a Rusko dohromady.

Upřímně řečeno, státy EU a Spojené státy mají v mnoha směrech rozdílné zájmy. Platí to také v hospodářské oblasti, a tam zejména. Pokud Trump uskuteční například navýšení cel na dovoz evropských automobilů na 20 či 25 %, významně to postihne celé odvětví evropského automobilového průmyslu, a to včetně českých automobilek. Zejména západním Evropanům je celá věc poměrně jasná. Výzkumná agentura Forza zveřejnila před pár dny v Německu průzkum veřejného mínění, podle kterého 66% Němců souhlasí s výstavbou plynovodu North Stream II., kterým se do Evropy má z Ruska ročně dopravovat až 55 mld. kubických metrů zemního plynu. A jen 23% Němců si myslí, že Trump má pravdu, když říká, že Rusko vlastně plně kontroluje Německo právě přes obrovské dodávky zemního plynu a plnou závislost Německa na Rusku v této energetické komoditě. Jednak to tak úplně ani není pravda, protože Německo odebírá zemní plyn také ze Severního moře z Norska a jednak zhruba devět desetin Němců si myslí, že americkému prezidentovi jde jen o to, aby udal - vyřazením ruské konkurence - lépe břidlicový plyn, který by rádi Američané dopravovali do Evropy a prodávali jej.

Z jejich hlediska je ovšem Německo tím nejperspektivnějším a zcela klíčovým trhem. Když se podívám na výsledky tohoto průzkumu veřejného mínění, poskytují mi zcela jasný obrázek o schopnosti Němců orientovat se velmi dobře v současném světě i ve složité duši amerického prezidenta. Je to dobře i pro Česko, kde stále ještě přetrvává, nejčastěji v médiích a v pravicové části politických elit, nekritické amerikanofilství. Amerika prostě chce řešit svoje četné problémy nejen sama, ale hlavně na úkor svých přátel a spojenců.

Podzimní volby do Kongresu USA se blíží a tak Donald Trump mluví především k americkému publiku. Tím tak trošku kašle na „zbytek světa“. Pokud jeho republikáni ztratí většinu v obou komorách amerického Kongresu, bude politická pozice amerického prezidenta do konce jeho volebního období nesmírně svízelná. Vlastně bude tím, co s chutí charakterizují američtí publicisté jako „kulhavé káčátko“. Trump pak ze svého legislativního arsenálu, který má připraven, neprosadí do konce volebního období již nic. A to sníží jeho vyhlídky na znovuzvolení prezidentem Spojených států.

