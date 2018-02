Paroubek: Koryfej evropské sociální demokracie končí

V čele vídeňské radnice stanul poprvé v roce 1994 po odchodu svého vynikajícího předchůdce, mimořádně oblíbeného, Helmuta Zilka. Dá se říci, že po rozpačitých prvních letech Häupl plně převzal jeho popularitu i jeho význam v rakouské politice, coby uznávaný starosta Vídně.

Poprvé jsem jej viděl, a krátce s ním hovořil, při svém pobytu ve Vídni, coby opoziční člen pražského zastupitelstva kdy Häupl byl již radní pro otázky životního prostředí a presumptivním nástupcem Zilka. Ve vídeňské organizaci SPÖ se o převzetí funkce starosty Häuplem dlouhodobě vědělo a byl na tuto funkci připravován. A byla také s jeho názory seznamována Vídeňská a Rakouská veřejnost.

Vzpomínám si na svůj první pobyt ve Vídni, coby nově zvolený náměstek pražského primátora pro finance. Když jsem se s ním, se Zilkem a s celým vedením vídeňské radnice sešel v jedné milé vídeňské hospůdce, a myslím, že těch becherovek jsme tehdy vypili na oslavu řádný počet. Pak jsem ještě Víděň navštívil mnohokrát v nejen politických funkcích coby předseda vlády, předseda sociální demokracie a vždy jsem se s Häuplem rád setkával. Měl jsem s ním vlastně jediný problém. Häupl je vysoce vzdělaný člověk a přesto hovoří zásadně Wienerisch a ne Hochdeutsch, jak jsem byl zvyklý například od G. Schredera nebo jiných německých politiků.

Z Vídně se stalo za doby jeho vlády a to nejen podle nejrůznějších mezinárodních žebříčků, ale řekněme podle subjektivního pocitu, těch kdo do rakouské metropole jezdí, jedno z několika nejpříjemnějších měst na světě. Možná dokonce to nejpříjemnější. Häupl byl v posledních 20 letech jednou z nejuznávanějších politických osobností Rakouska a zřejmě rozhodující osobností rakouské sociální demokracie. Snažil se vždy ve své politice respektovat tradiční politické přístupy vídeňských sociálních demokratů, tedy velkorysá bytová politika, spočívající ve vlastnictví 220 000 bytů městem. Řekněme si otevřeně, že bytů s vynikajícím standardem, který umožňuje již od počátku dvacátých let, srovnávat sociální rozdíly v rakouské metropoli. Město také vybudovalo a udržuje vynikající a pro občany levný systém městské hromadné dopravy. Ve městě je vynikající kulturní nabídka a město velkoryse financuje ze svého rozpočtu přímo několik desítek divadelních scén a přispívá celé řadě dalších divadelních scén, které již nejsou ve vlastnictví města. Häupl se nikdy nebál jít proti hlavnímu proudu.

Když si myslel, že by to bylo v rozporu s principy solidarity, na kterých je postavena sociální demokratická politika. Nebál se tak čelit ani ohromného ataku Svobodných vůči jeho velkorysému přístupu vůči imigrantům. Vídeňská sociální demokracie v zemských volbách v roce 2015 i díky tomu poněkud ztratila, ale uchovala si zcela své vůdčí postavení ve vídeňské metropoli a svojí pozici duchovně morálního vedení ve městě, ve kterém ji podporuje významná část intelektuálních i podnikatelských elit. Prostě, Häupl to umí. Nebál se jít po předposledních zemských volbách do koalice se Zelenými a zdá se, že tato koalice, ze které měli někteří konzervativněji uvažující sociální demokraté obavy, se ukázala být obohacením pro město. Prostě Häupl dokázal změnit politický postup a udržet základní principy své politiky. Osobně je M. Häupl nesmírně příjemný společník s vynikajícím mezinárodním rozhledem. Je člověkem, který miluje své město a pracuje pro něj neustále. Je také milovníkem vína, jak rakouského tak toskánského. A Toskánsko je regionem, kde rád tráví své dovolené.

Ve funkci vídeňského starosty jej na konci května vystřídá předseda městské organizace SPÖ Ludwig. Doufejme, že vídeňští sociální demokraté budou mít ve svém čele a zejména v čele vídeňské radnice svého nového člověka, který přinese do života města nové impulzy. A snad bude stejně úspěšný jako jeho vynikající předchůdce.

