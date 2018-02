Paroubek: Ministr zdravotnictví v zajetí lobbistů?

Přiznám se, že můj první dojem z pana ministra při jeho jmenování nebyl tak nepříznivý, ale to co mně říkají odborníci ve zdravotnictví, kteří už zažili celou řadu ministrů, nevěstí nic dobrého. Jsem ale zvyklý, si dělat úsudek sám a proto jsem čekal.

Když ministr Vojtěch odvolal bývalého ministra zdravotnictví Němečka, který byl před příchodem na ministerstvo zdravotnictví dlouholetým úspěšným ředitelem FN v Ostravě a po odchodu z ministerstva se na tuto pozici vrátil, zpozorněl jsem. Prostě, pan ministr chce udělat dobře svému premiérovi, se kterým měl Němeček, coby ministr zdravotnictví, velké spory.

Tedy žádné odborné důvody a odborné selhání v případě Němečka se nekonaly. Byl jednoduše sprostě vyhozen na dlažbu. Takhle si já řízení rodinné firmy nepředstavuji. Přece dobrý top manažer rád spolupracuje s jiným dobrým manažerem, i když mu osobně není sympatický a má u něj nějaký ten rest z minulosti.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

A do třetice všeho zlého. Péčí jedné komunistické poslankyně byl zveřejněn anonymní dopis pracovníků ministerstva zdravotnictví. V něm se píše, že jako poradci ministra působí lidé, kteří jsou ve flagrantním střetu zájmů. Jsou poradci zahraničních farmaceutických firem a mluvčí ministerstva to ještě obhajuje, že prý jinak by tito poradci ministra neměli svojí odbornost. To je komické zdůvodnění.

Proč tedy například A. Babiš musel odejít z vedení svého koncernu Agrofert? A proč akcie Agrofertu dal do správy svěřeneckému fondu? Kdyby to bylo tak, jak říká mluvčí ministerstva, Babiš by dál sbíral zkušenosti pro výkon funkce premiéra, kterou by vykonával jaksi ve vedlejšáku, jako šéf Agrofertu.

Prostě nestoudný střed zájmů na ministerstvu. Jen tak dál pane ministře.

