Paroubek: Potoky nenávisti v ČSSD?

Tak už máme v ČSSD dvě platformy a asi přibudou ještě další. Jedna platforma se jmenuje: Lepší ČSSD je možná. A ta druhá: Zachraňme ČSSD. Co mně však rozum nebere, to je nálepkování, ke kterému sklouzli, doufejme, že jen někteří, členové platformy Lepší ČSSD.

Tato platforma má v tuto chvíli prý sto padesát příznivců. Vůdce platformy Lepší ČSSD je možná se vyjadřuje o svých přátelích z ČSSD opravdu úžasně: „My vnímáme představitele Zachraňme ČSSD jako minulost, která by se neměla opakovat. Jsou zdiskreditovaní.“

Z tohoto hlediska je však v ČSSD velmi složité najít někoho, kdo by nebyl zdiskreditovaný. Takhle by strana musela vyloučit ze zapojení do vrcholných i jiných stranických funkcí veškeré své současné politické elity. A aby přišli zcela noví lidé, kteří by si dokázali během pár dní či týdnů vytvořit potřebnou společenskou reputaci, aby byli schopni oslovit veřejnost a vytáhnout stranu z dnešních cca 5 % voličské podpory, to je prakticky nemožné.

Jestli je někdo v tuto chvíli zkompromitovaný, jsou to členové vedení Sobotkovy sociální demokracie. Tragicky propadli ve volbách, mají za výsledek ve volbách největší odpovědnost. Ale to neznamená, že by se s nimi nemohlo počítat v jiných pozicích či jiných funkcích do budoucna. Proč by třeba Sobotka, který byl špatným předsedou ČSSD a premiérem, jenž dokázal prohrát čtvery volby za sebou, nemohl být například starostou Vyškova? Tedy, pokud si to občané ve Vyškově budou přát...a on bude mít chuť na starostu kandidovat.

Sociální demokracie by měla mít i lidský zájem o Sobotkův osud. Vždyť Sobotka vůbec nebude v nejbližších letech v komfortní situaci, a to s ohledem na činnost parlamentní komise pro vyšetřování privatizace OKD, jež v současné době zahajuje svou činnost. Nejmoudřejší, co by nyní mohl Sobotka udělat, by bylo odejít ze Sněmovny a věnovat se jiným projektům. Třeba i v rámci ČSSD.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sociální demokracie životně nutně potřebuje realisticky vyvážený vztah k prezidentovi republiky. Proč se před volbami, ve kterých má M.Zeman šanci vyhrát dokonce již v prvním kole, pouštět do útoků proti němu? Hledat pomstu za jeho postoj vůči Sobotkovi, to nedává žádný smysl. A politicky je to chyba.

Zeman sociální demokracii svou činností v posledních letech ostatně uškodil mnohem méně nežli Sobotka. A pokud někteří členové ČSSD chtějí Zemana podpořit, a to i veřejně, nechť tak učiní a okřikovat je, je hloupost. Sociální demokracie potřebuje dobrý vztah s budoucím prezidentem, kterým velmi pravděpodobně bude znovu právě M. Zeman.

A možnost být ve vládě je dnes pro budoucnost ČSSD jedna z největších hodnot. Možná vlastně, že jediná.

Proč by ČSSD neměla těžit z dobrého vztahu mezi M. Zemanem a A. Babišem? Otázka zní: má vlastně dnes ČSSD jinou možnost? Uvízne-li ČSSD v opozici, všechno bude mnohem, mnohem těžší a resuscitace pozice ČSSD v české politice bude v takovém případě nesmírně složitá, ne-li nemožná.

Vyšlo na Vasevec.cz, publikováno se souhlasem vydavatele.

