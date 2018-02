Paroubek: Pozdrav STEMu delegátům sjezdu ČSSD

Jen tak mimochodem, v minulém týdnu, v průzkumu CVVM byla ČSSD třetí nejúspěšnější stranou, s 12,5% preferencí. Upřímně, v situaci, kdy se za čtyři měsíce, jež uplynuly od voleb, v politice ČSSD prakticky nestalo nic pozitivního a strana jen přešlapuje na místě, je toto číslo nehorázně přemrštěné. To musel vědět každý, kdo se alespoň trochu profesionálně průzkumy veřejného mínění zabývá. Nyní přišel průzkum, obvykle mnohem přesnější agentury STEM, který stanovil momentální volební preference ČSSD na 7%, což tuto stranu řadí na šestou pozici v pelotonu politických stran. Za ČSSD jsou vlastně už jen TOP 09 a také Starostové, kteří by ovšem podle tohoto průzkumu pětiprocentní hranici hlasů voličů stanovenou pro vstup do sněmovny, nepřekonali.

Vedoucím pelotonu stran je i nadále hnutí ANO s 32,5% preferencí. Zdá se, že i toto číslo odpovídá obecné náladě ve společnosti. Připomínám ještě průzkum obvykle nejpřesnější agentury pro výzkum veřejného mínění, TNS Kantar, pracující pro ČT, která před několika týdny zveřejnila výši volebních preferencí ČSSD na úrovni 5,5%.

V každém případě průzkum STEMu naznačuje vážnost situace, ve které se ČSSD, donedávna nejsilnější politická strana v zemi, momentálně nachází.

